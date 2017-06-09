Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 12-16 юни 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12– 16 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 12.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гоз: Мах. Логатор Къща, Мах. Доганджи

На 13.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Тинков 2; Варош 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, Магазин, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27; Нестор Петров 10

На 14.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Билинци; Брезник; Бутроинци; Вила; Видрица; Видрица Парцел VІІ-94В, Кв. 17; Врабча; УПИ VІІ-62, 61, Кв. 12 К63; Гърло; Общ. Брезник; Ездимирци; УПИ ІІІ-179, Кв. 32 Абисинска Мах.; Конска; УПИ ІІІ-202, Кв. 6 Кв. 26, Къща; Кривонос; Мракетинци; Вила; Муртинци; Неделково; Мах. Недялкови ханове Долен Хан, Вила; УПИ 043001 М. Берова гора; Парамун; Мах. Парамунска чука ТП Парамунска чука УПИ-V, Кв. 15 Къща; Проданча; Ребро; Вила; Трън; Девети септември 10А, 5, 23, 2, 13, 11, 10, 14, 1, 25, 6, 17, 7, 9; Възраждане Георги Димитров 20, 18; Денчо Знеполски 10, 2А, 3, 17, 9, 16, 8, 23, 15, 12А, 7, 14, 12, 2, 5, 29, 6, 13, 23, 27А, 27, 4, 21; Захари Иванов 14, 1, 8, 10; Филиповци; Махала“Драговци“

На 14.06.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Билинци; Брезник; Бутроинци; Вила; Видрица; Видрица Парцел VІІ-94В, Кв. 17; Врабча; УПИ VІІ-62, 61, Кв. 12 К63; Гърло; Общ. Брезник; Ездимирци; УПИ ІІІ-179, Кв. 32 Абисинска Мах.; Конска; УПИ ІІІ-202, Кв. 6 Кв. 26, Къща; Кривонос; Мракетинци; Вила; Муртинци; Неделково; Мах. Недялкови ханове Долен Хан, Вила; УПИ 043001 М. Берова гора; Парамун; Мах. Парамунска чука ТП Парамунска чука УПИ-V, Кв. 15 Къща; Проданча; Ребро; Вила; Трън; Девети септември 10А, 5, 23, 2, 13, 11, 10, 14, 1, 25, 6, 17, 7, 9; Възраждане Георги Димитров 20, 18; Денчо Знеполски 10, 2А, 3, 17, 9, 16, 8, 23, 15, 12А, 7, 14, 12, 2, 5, 29, 6, 13, 23, 27А, 27, 4, 21; Захари Иванов 14, 1, 8, 10; Филиповци; Махала“Драговци“

На 14.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Конска УПИ ІІІ-202, Кв. 6 Кв. 26, Къща

Община Земен

На 13.06.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – с. Враня стена Общ. Земен

На 14.06.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Одраница

Община Перник

На 12.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 12.06.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Перник Аврора 2, 13, 7, 15, 4, 3, 7А, 11, 10, 5; Александър Стоянов 1А, 17, 9, 3, 7, 32, 20, 3А, 21, 38, 27, 40, 1, 33, 31, 29, 24, 23, 8, 36, 8А, 5, 6, 25, 11, 22, 39, 19, 37, 15, 10, 35, 47, 49, 44, 45, 50, 43, 51, 46, 41, 42, 48; Асен Търновски 16, 6, 4, 3, 5, 10, 16, 14, 12, 2, 8; Белоградчик 11, 19, 23, 10, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 2, 5, 14, 13, 1, 15, 7, 12, 25, 4, 21; Бор 5, 1, 6, 4, 3, 2, 7; Боян Чонос 3; Ваклин Церковски 16; Валентина Терешкова 1, 3, 9, 5, 2, 8, 13, 11, 15; Вела Пеева 12, 26, 13, 16, 26А, 35, 18, 29, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 23, 15, 25, 27, 24, 5, 20, 33, 23, 17, 32, 18А, 31, 47, 62, 51А, 49, 46, 52, 59, 60, 48, 56, 51, 55, 53, 50, 61, 57, 70, 72А, 64, 68, 66, 72, 38, 1, 9, 2, 8, 3, 36, 4, 11, 39, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44; Димитър Благоев 31, 43А, 76, 92, 90, 70, 86, 86А, 94, 78, 68, 80, 29, 90, 74, 31, 45А, 96А, 66, 43, 45, 96, 33, 84, 72, 88, 82, 111, 99А, 159, 172, 111, 113, 113, 99, 117, 75, 37, 122, 39, 77, 132, 108, 110, 61, 67, 130, 73, 118, 45, 116, 65, 55, 59, 55, 39А, 85, 41, 81, 79, 136, 100, 65, 63, 126А, 102, 98, 118, 112, 106, 114, 128, 67, 53, 134, 79, 57, 69, 83, 126, 126, 124, 71, 104; Добри Миланов 2, 15, 6, 21, 7, 16, 3, 4, 5, 19, 9, 14, 18, 11, 12, 23, 2, 25, 10, 17, 1, 8, 20, 26, 29, 33, 22, 28, 31, 30, 35, 27; Дъбрава 7, 10, 18, 32, 1, 17, 23, 19, 4, 21А, 16, 30, 14, 29, 12, 33А, 5, 11, 8, 24, 28, 25, 15, 9, 6А, 31, 2, 22, 6, 3, 20, 27, 33, 13, 21; Еднофамилни Къщи 1, 3, 8, 7, 10, 6, 4, 2, 9, 5; Жива Вода 11, 2, 1, 6, 5, 3, 7; Йордан Лютибродски 1, 4А, 2, 5, 6, 3, 7, 11, 4, 9, 10, 26, 13, 29, 17, 24, 28, 12, 18, 20, 21, 15, 33, 22А, 25, 30, 14А, 23, 16, 32, 14, 19, 34, 17, 31, 33А, 27, 38, 43, 54, 45, 55, 52, 48, 53, 35, 49, 41, 42, 50, 54, 40, 47, 37, 39; Калофер 8А, 3, 16, 6, 14, 4, 12, 5, 10, 1; Кирил Тупанков 19, 17, 9, 26, 25, 6, 14, 23, 3, 12, 8, 24, 20, 16, 18, 22, 1, 24А, 6, 8А; Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 7, 2, 15, 19, 4, 9, 8, 21, 17; Крум Накев 14, 16; Кръстина Михайлова 6, 10, 3, 5, 11, 3А, 4, 7, 2, 9, 13, 8; Кюстендил 17, 18, 13, 9, 7, 11, 16, 15, 12, 10, 5, 14, 3, 1, 8, 4, 6, 6А; Лазар Робев 10, 8, 10, 6; Ленин 2, 4, 3, 23, 13, 7, 7, 19, 15А, 16, 15, 5, 6, 14, 17, 18, 20, 6, 6А, 20, 28, 38, 24, 34, 25, 29, 41, 22, 29А, 35, 31, 37, 31А, 33, 32, 33А; Лиляна Димитрова 4, 3, 11, 12, 13, 6, 16, 18, 15, 2, 14, 5, 7, 8, 10А, 1, 10, 19, 9, 20, 17, 24, 32, 34, 26, 22А, 27, 23, 19, 30А, 22, 21Б, 30, 29, 25, 21А, 28, 42, 46, 48, 37, 33, 43, 36, 54, 35, 41, 38, 50, 45, 40, 51, 52, 49, 47, 38, 37 Б, 46А; Мадарски Конник 4, 6, 16, 14, 12, 3, 8, 10; Малчика 5, 3, 1; Маниш 9, 9, 11; Мануш войвода 15, 14, 13, 19 жилищна сграда, 17,. 12, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 3, 4, 7, 11, 2, 5, 8, 6, 10, 9; Металург 5, 9, 2, 7, 15, 17, 3, 11, 19, 1, 13; Момин проход 5; Никифор Панкев 30, 35, 32, 57, 71, 45 А, 59, 47, 49, 45, 28, 51, 22, 53, 43, 41, 37, 31, 26, 33, 55, 18, 10, 17, 21, 8, 2А, 27, 14, 19, 16, 6, 4, 6, 2, 25, 12; Никола Вапцаров 10, 3, 10А, 2, 1; Николай Островски 5, 7, 1, 14, 2, 12, 8, 10, 6, 4, 2А; Огнян Ягодински 4, 1, 2, 6; Огоста 35, 28, 27, 21, 25, 18, 37, 24, 22, 23, 41, 29, 16, 39, 20, 36, 34, 31, 32, 33, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45; Опълченска 5, 10, 3, 6, 2, 13, 16, 14, 18, 17, 9, 22, 8, 7, 20, 15, 12, 1; Паисий Хилендарски 3, 1, 6, 4, 7, 3, 5, 2, 3; Пещера 7, 27, 8, 6А, 10, 19, 12, 11, 2, 6, 7, 17, 1, 4, 9, 3, 16; Пушкин 13, 3, 5, 6, 14, 12, 1, 9, 11, 8; Ракитовец 3, 8, 10, 14, 5, 13, 1, 7, 4, 1А, 2, 15; Рахила Ангелова 2, 14, 10, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 1, 2, 2, 28, 26, 28А, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 32, 9, 13А, 7, 34, 11, 15, 21, 16, 24, 20; Родина 6, 8, 4, 2, 1; Свети Спас Храм; Сините Вълни 5, 4А, 6, 3, 1, 3А, 4, 7; Станке Димитров 1, 22, 14, 15, 18, 8А, 26, 8, 40, 4А, 24, 7А, 38, 1, 7, 34, 28, 2А, 2, 3, 16, 4, 12, 16А, 5А, 21, 20, 6, 32, 9, 19, 5, 10; Страцин 11; Тинтява 2, 1, 3, 7, 5, 7.; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1, 9, 11; Хан Крум 11, 4, 23, 8, 29, 1, 15, 6, 19, 6А, 25, 3, 9, 7, 5, 17, 2; Христо Кърпачев 3, 6, 2, 1, 3, 4; Цветна градина 4, 2, 8; Църква 1, 1, 9, 15, 7, 5, 1, 19, 3, 1, 13, 6, 11, 2, 17; Черни връх 2, 3, 7, 5, 8; Черно море 2А, 9, 5, 1, 4, 8, 2Б, 6, 6.; Явор 1, 8, 6, 2, 16, 3, 9, 7, 10, 12, 4, 11, 14

На 12.06.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Перник Боян Чонос 3; Вела Пеева 47, 62, 51А, 49, 46, 52, 59, 60, 48, 56, 51, 55, 53, 50, 61, 57; Димитър Благоев 75, 37, 122, 39, 77, 132, 108, 110, 61, 67, 130, 73, 118, 45, 116, 65, 55, 59, 55, 39А, 85, 41, 81, 79, 136, 100, 65, 63, 126А, 102, 98, 118, 112, 106, 114, 128, 67, 53, 134, 79, 57, 69, 83, 126, 126, 124, 71, 104; Добри Миланов 2, 15, 6, 21, 7, 16, 3, 4, 5, 19, 9, 14, 18, 11, 12, 23, 2, 25, 10, 17, 1, 8; Йордан Лютибродски 1, 4А, 2, 5, 6, 3, 7, 11, 4, 9, 10; Ковачевци 5, 3, 6, 1, 7, 2, 15, 19, 4, 9, 8, 21, 17; Ленин 2, 4, 3, 23, 13, 7, 7, 19, 15А, 16, 15, 5, 6, 14, 17, 18, 20; Лиляна Димитрова 4, 3, 11, 12, 13, 6, 16, 18, 15, 2, 14, 5, 7, 8, 10А, 1, 10, 19, 9, 20, 17; Маниш 9; Мануш войвода 1, 7, 5, 2; Никифор Панкев 18; Николай Островски 5, 7, 1, 14, 2, 12, 8, 10, 6, 4, 2А; Огнян Ягодински 4, 1, 2, 6; Огоста 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45; Паисий Хилендарски 1, 6, 4, 7, 3, 5, 2, 3; Пушкин 13, 3, 5, 6, 14, 12, 1, 9, 11, 8; Рахила Ангелова 2, 14, 10, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 1, 2, 2; Станке Димитров 1; Страцин 11; Училищна 9, 11; Христо Кърпачев 3, 6; Църква 9, 15, 7, 5, 1, 19, 3, 1, 13, 6, 11, 2, 17

На 12.06.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник Аврора 2, 13, 7, 15, 4, 3, 7А, 11, 10, 5; Александър Стоянов 1А, 17, 9, 3, 7, 32, 20, 3А, 21, 38, 27, 40, 1, 33, 31, 29, 24, 23, 8, 36, 8А, 5, 6, 25, 11, 22, 39, 19, 37, 15, 10, 35, 47, 49, 44, 45, 50, 43, 51, 46, 41, 42, 48; Асен Търновски 16, 6, 4, 3, 5, 10, 16, 14, 12, 2, 8; Белоградчик 11, 19, 23, 10, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 2, 5, 14, 13, 1, 15, 7, 12, 25, 4, 21; Бор 5, 1, 6, 4, 3, 2, 7; Боян Чонос 3; Ваклин Церковски 16; Валентина Терешкова 1, 3, 9, 5, 2, 8, 13, 11, 15; Вела Пеева 12, 26, 13, 16, 26А, 35, 18, 29, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 23, 15, 25, 27, 24, 5, 20, 33, 23, 17, 32, 18А, 31, 47, 62, 51А, 49, 46, 52, 59, 60, 48, 56, 51, 55, 53, 50, 61, 57, 70, 72А, 64, 68, 66, 72, 38, 1, 9, 2, 8, 3, 36, 4, 11, 39, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44; Димитър Благоев 31, 43А, 76, 92, 90, 70, 86, 86А, 94, 78, 68, 80, 29, 90, 74, 31, 45А, 96А, 66, 43, 45, 96, 33, 84, 72, 88, 82, 111, 99А, 159, 172, 111, 113, 113, 99, 117, 75, 37, 122, 39, 77, 132, 108, 110, 61, 67, 130, 73, 118, 45, 116, 65, 55, 59, 55, 39А, 85, 41, 81, 79, 136, 100, 65, 63, 126А, 102, 98, 118, 112, 106, 114, 128, 67, 53, 134, 79, 57, 69, 83, 126, 126, 124, 71, 104; Добри Миланов 2, 15, 6, 21, 7, 16, 3, 4, 5, 19, 9, 14, 18, 11, 12, 23, 2, 25, 10, 17, 1, 8, 20, 26, 29, 33, 22, 28, 31, 30, 35, 27; Дъбрава 7, 10, 18, 32, 1, 17, 23, 19, 4, 21А, 16, 30, 14, 29, 12, 33А, 5, 11, 8, 24, 28, 25, 15, 9, 6А, 31, 2, 22, 6, 3, 20, 27, 33, 13, 21; Еднофамилни Къщи 1, 3, 8, 7, 10, 6, 4, 2, 9, 5; Жива Вода 11, 2, 1, 6, 5, 3, 7; Йордан Лютибродски 1, 4А, 2, 5, 6, 3, 7, 11, 4, 9, 10, 26, 13, 29, 17, 24, 28, 12, 18, 20, 21, 15, 33, 22А, 25, 30, 14А, 23, 16, 32, 14, 19, 34, 17, 31, 33А, 27, 38, 43, 54, 45, 55, 52, 48, 53, 35, 49, 41, 42, 50, 54, 40, 47, 37, 39; Калофер 8А, 3, 16, 6, 14, 4, 12, 5, 10, 1; Кирил Тупанков 19, 17, 9, 26, 25, 6, 14, 23, 3, 12, 8, 24, 20, 16, 18, 22, 1, 24А, 6, 8А; Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 7, 2, 15, 19, 4, 9, 8, 21, 17; Крум Накев 14, 16; Кръстина Михайлова 6, 10, 3, 5, 11, 3А, 4, 7, 2, 9, 13, 8; Кюстендил 17, 18, 13, 9, 7, 11, 16, 15, 12, 10, 5, 14, 3, 1, 8, 4, 6, 6А; Лазар Робев 10, 8, 10, 6; Ленин 2, 4, 3, 23, 13, 7, 7, 19, 15А, 16, 15, 5, 6, 14, 17, 18, 20, 6, 6А, 20, 28, 38, 24, 34, 25, 29, 41, 22, 29А, 35, 31, 37, 31А, 33, 32, 33А; Лиляна Димитрова 4, 3, 11, 12, 13, 6, 16, 18, 15, 2, 14, 5, 7, 8, 10А, 1, 10, 19, 9, 20, 17, 24, 32, 34, 26, 22А, 27, 23, 19, 30А, 22, 21Б, 30, 29, 25, 21А, 28, 42, 46, 48, 37, 33, 43, 36, 54, 35, 41, 38, 50, 45, 40, 51, 52, 49, 47, 38, 37 Б, 46А; Мадарски Конник 4, 6, 16, 14, 12, 3, 8, 10; Малчика 5, 3, 1; Маниш 9, 9, 11; Мануш войвода 15, 14, 13, 19 жилищна сграда, 17,. 12, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 3, 4, 7, 11, 2, 5, 8, 6, 10, 9; Металург 5, 9, 2, 7, 15, 17, 3, 11, 19, 1, 13; Момин проход 5; Никифор Панкев 30, 35, 32, 57, 71, 45 А, 59, 47, 49, 45, 28, 51, 22, 53, 43, 41, 37, 31, 26, 33, 55, 18, 10, 17, 21, 8, 2А, 27, 14, 19, 16, 6, 4, 6, 2, 25, 12; Никола Вапцаров 10, 3, 10А, 2, 1; Николай Островски 5, 7, 1, 14, 2, 12, 8, 10, 6, 4, 2А; Огнян Ягодински 4, 1, 2, 6; Огоста 35, 28, 27, 21, 25, 18, 37, 24, 22, 23, 41, 29, 16, 39, 20, 36, 34, 31, 32, 33, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45; Опълченска 5, 10, 3, 6, 2, 13, 16, 14, 18, 17, 9, 22, 8, 7, 20, 15, 12, 1; Паисий Хилендарски 3, 1, 6, 4, 7, 3, 5, 2, 3; Пещера 7, 27, 8, 6А, 10, 19, 12, 11, 2, 6, 7, 17, 1, 4, 9, 3, 16; Пушкин 13, 3, 5, 6, 14, 12, 1, 9, 11, 8; Ракитовец 3, 8, 10, 14, 5, 13, 1, 7, 4, 1А, 2, 15; Рахила Ангелова 2, 14, 10, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 1, 2, 2, 28, 26, 28А, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 32, 9, 13А, 7, 34, 11, 15, 21, 16, 24, 20; Родина 6, 8, 4, 2, 1; Свети Спас Храм; Сините Вълни 5, 4А, 6, 3, 1, 3А, 4, 7; Станке Димитров 1, 22, 14, 15, 18, 8А, 26, 8, 40, 4А, 24, 7А, 38, 1, 7, 34, 28, 2А, 2, 3, 16, 4, 12, 16А, 5А, 21, 20, 6, 32, 9, 19, 5, 10; Страцин 11; Тинтява 2, 1, 3, 7, 5, 7.; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1, 9, 11; Хан Крум 11, 4, 23, 8, 29, 1, 15, 6, 19, 6А, 25, 3, 9, 7, 5, 17, 2; Христо Кърпачев 3, 6, 2, 1, 3, 4; Цветна градина 4, 2, 8; Църква 1, 1, 9, 15, 7, 5, 1, 19, 3, 1, 13, 6, 11, 2, 17; Черни връх 2, 3, 7, 5, 8; Черно море 2А, 9, 5, 1, 4, 8, 2Б, 6, 6.; Явор 1, 8, 6, 2, 16, 3, 9, 7, 10, 12, 4, 11, 14

На 12.06.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Драгичево Магистрала Гл. път Е79, 1; Първа 18; Рударска Магист. Е-79 Автоборса“Вики“; Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79

На 12.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 13.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 13.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 070008 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1; Бор 7, 5, 1, 2, 3; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20; Жива Вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Игличе 1, 1А; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Клен 8, 6, 4; Кокиче 5; Ладивец 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Махала Влахова 9; Махала Джамбазка 6; Могиля 7, 11, 12, 5; Момина Сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; с. Боснек Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9; Христо Ботев 29, 21А; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11

На 14.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 14.06.2017 г. /11:45 – 12:30 ч./ – Горна Диканя; Даскалово; Втора; Драгичево; Байкал 2; Възраждане 18, 8, 15, 27, 15, 22, 17, 33, 5, 35, 23, 9, 39, 2, 1, 29, 12, 14, 25, 10, 4, 7, 20, 13, 6А, 11, 6, 3, 21, 16, 19; Георги Бенковски 14, 5, 10, 12, 7, 1, 3, 18, 9, 2, 6, 16, 8А, 4; Кракра 28, 43, 46, 44, 45, 42, 26, 49, 30, 51,. 30, 30, 53, 40, 36, 45, 49, 47, 38, 56, 63, 61, 75, 62, 79, 45, 81, 110, 69, 65, 60, 48, 3, 70, 83, 77, 52, 59, 66, 46, 58, 54, 101; Магистрала Гл. път Е79, Гл. път Е79, 1, Автокъща; Мария Луиза 3, 8, 2; Пирин 53А, 53, 51; Първа 6, 18; Райна Княгиня 14, 25, 27, 7,. 9, 4, 19, 21, 23, 10, 13, 15, 11, 16А, 5, 9, 17, 6, 16,. 10, 18, 12, 8, 39, 29, 20, 31, 22; Рила 7, 1, 3; Рударска 9, 12, 17, 43, 25, 4, 16, 15, 35, 7, 5, 29, 6, 41, 19, 23, 11, 21, 33, 3, 10, 14, 13, 37, 39, 27, 8, Магист. Е-79 Автоборса“Вики“, Павилион; Стара планина 5, 1, 3, 2, 5.; Стефан Караджа 1А, 1, 3, 2; Струма 1, 4, 7, 13, 11, 5, 16, 2, 6, 9, 13.; Тинтява 3, 6, 5, 2, 1, 9; Христо Ботев 7, 12, 16, 8, 1, 14, 3, 4, 5, 12, 2, 13, 11, 8.; Цар Симеон 1, 29, 34, 13, 4, 19, 31, 24, 21, 33, 22, 25, 3, 11, 9, 7, 27, 23, 18, 30, 32, 26, 36, 28, 12, 8, 17, 20, 16, 14; Явор 1, 6, 5, 11, 2, 7, 3, 9, 4; Янтра 4; с/у Склад Строителни М-Ли, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79,. 1; Мърчаево; Мърчаево ПИ 52 Рударски път 4; Цар Симеон I/Кост. Темелков/ 156; Перник; Владайско Въстание 89, 87, 83, 59, 40, 4, 36, 73,. 75, 54, 46, 48, 61А, 24, 71А, 55, 26, 56, 61, 71, 71, 26А, 63, 50, 42, 22, Началото, 57, 32, 1, 38, 67, 30, 44, 20, 34, 75, 53, 28, 36, 24, 24А; Владимир Комаров 7, 5, 3, 4; Волга 28, 51, 43, 30, 37, 32, 48, 57, 39, 53, 44, 42, 31, 41, 33, 49, 29, 27, 54, 56, 34, 47, 52, 55, 31, 50; Възход 23, 21, 22, 2, 13, 8, 19, 9А, 3, 5, 9, 6, 10, 20, 4, 7, 24, 15, 18, 17, 14, 12, 11, 4А; Грамаге 45, 53, 63, 55, 47, 22, 56, 69, 65, 77, 26, 51А, 40, 48, 28, 71, 51, 49, 79, 83, 61, 75, 42, 52, 57, 30, 32, 38, 50, 24, 67, 54, 46, 73, 81, 44, 34, 36, 85; Димитър Благоев 125, 181, 177, 179; Добри Миланов 40; Дунав 6, 9, 3, 13, 14, 4, 17, 10, 11, 16, 15; Дъбрава 39, 41, 47, 45, 53, 38, 38, 36, 42, 48, 49, 63, 59, 43, 34, 40, 57, 35, 60, 51, 55, 37, 42А, 33, 52; Евгении Ачанов 2, 13, 11; Йордан Лютибродски 61, 60, 58, 63; Кв. Старата Църква Климент Охридски 3, 18, 8, 16, 20, 5, 12; Костенец 18, 17, 19, 21, 11, 14, 16, 12, 10, 15, 13, 22; Кралевски път Лиляна Димитрова 51А, 55; Махала Стара Църква 44; Мах. Горна Църква 15, 11; Мах. Тутулова 12, 22, 7, 27, 26, 21, 9, 29, 28, 16, 10, 1, 3, 8, 14, 24, 30, 23, 25; Момин проход 31А, 2, 16, 1, 9, 6, 27, 14, 4, 31, 12, 23, 5, 29, 10, 11, 15, 22, 20 А, 8, 13, 20, 17, 3; Никола Вапцаров 5; Никола Парапунов 3, 4, 1, 2; Рилски Езера 13, 23, 23.; Танчовица 5, 7, 2, 42, 10, 6, 4, 8, 3; Трайко Живков 45, 19, 59, 49, 3, 8, 54, 1, 28, 23, 38, 26, 2, 43, 42, 10, 29, 15, 52, 58, 55, 48, 57, 36, 14, 7, 18, 25, 47, 33, 61, 11, 27, 53, 46, 60, 6, 17, 13, 40, 30, 9, 21, 39, 4, 62, 37, 50, 31, 20, 35; Хемус 1; Църква Къща, 28, Вила, 42, Кв Църква; Чуйпетлово 9, 8, 7, 5; Рударци; 1452 3-ти март 26, 11, 10, 15, 3, 4, 5, 12, 1, 14, 16, 18, 2; LXXXІІІ-1526 Кв. 121 XVIII-1965, 1967 Кв. 127 Арда 1; Балчик 18, 3, 8, 28, 22, 24, 13, 12, 5, 4, 11, 21, 43, Табло с/у № 18; Бели Брег 4; Божур 14, 15, 13, 11, 14А, 12, 19, 5, 2, 7; Бор 4 Къща, 1, 2; Борова гора 2, 39, 5, 21, 19, 11, 4, 9, 17, 15, 6, 7, 3; Боровец 2, 6, 4, 17, 8, 12; Бреза 4; Бузлуджа 13, 12, 3, 9, 6, 10, 16, 7, 5; Бургас 19, 5, 13, 15, 9, 22, 11; Вардар 18, 19, 7, 4, 13, 12, 27, 16, 3, 9, 25, 10; Варна 16, 6, 4А, 1, 21, 2, 20, 3, 7, 14, 9, 23, 17, 10, 4, 25, 12, 6А, 18, 5, 29, 19; Васил Априлов 6, 1; Ваташка 1, 1А, 19, 3, 11, 17, 7, 9, 5, 13, 15; Вела Пеева 1, 9; Веслец 3, 7, 16А, 16, 10, 8, 12, 6, 2, 1, 13, 5, 4; Витоша 21, 17, 19, 10, 18, 5, 13, 3, 1, 11, 9, 7; Ген. Столетов 2А, 209А, 6, 15, 3, 8, 2, 4; Гео Милев 3, 29, 16, 7, 4, 18, 12, 2, 15, 10, 8, 14, 19, 24, 22, 9, 27, 21, 5, 13; Гоце Делчев 3; Гурко 11, 6, 12, 2, 14, 18, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 22, 17, 10, 9, 13, 20, 7, 19, 15, 8, 4; Дабо 5, 1; Добрич 2, 24, 5, 63, 28, 17, 20, 25, 16, 2, 36, 28А, 13, 22, 14, 3, 19, 38, 44, 8, 7, 21, 26, 15, 34, 18, 10, 1, 12, 40, 4, 42, 23, 32, 59, 6; Драва 1 А; Дренов дол 13, 3 Къща, 11; Дулова Дунав Ерма 24, 10, 6, 26, 2, 7, 16, 5, 8, 30, 11, 18, 1, 20, 8А, 14, 32, 9, 28, 12, 4; Ехо Загарица 10, 4, 23, 5, 8, 6, 7, 13, 1, 26, 3, 2; Захари Зограф 23, 6; Здравец 6, 2, 4, 8, 3; Земен 2, 1, 4, 3, 5, 6; Иван Вазов 5, 1, 8, 17, 6, 7, 15, 10, 4, 3, 2, 9, 19; Изгрев 38, 24, 42, 6, 8, 3, 46, 10, 1, 16, 40, 12, 34, 13, 7; Искър 6, 12, 8, 10, 2, 15, 4; Йовчова 37, 5, 8, 10, 4, 3, 2, 1, 17; Кало 113, 106, 93, 109, 94, 11, 107, 104, 1, 51, 20, 5, 91, 93, 10, 56, 84, 90, 9, 85А, 101, 85, 32, 22, 105, 23А, 48, 15, 76, 103, 29, 94, 24, 57, 46, 82, 79, 80, 35, 69, 38, 47, 64, 60, 23, 75, 72, 89, 61, 63, 25, 36, 83, 86, 26, 34, 49, 13, 58, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 3, 33, 37, 88, 62, 78, 99, 12, 28 А, 4, 43, 1, 55, 54, 50, 18, 73, 81, 28А, 31, 74, 7, 77, 67, 40, 14, 21, 97, 45, 52, 42, 6, 59, 92, 16, 8, 98; Камчия 4, 6; Капенешка 23, 4 Б, 21, 6, 10, 11, 3, 7, 4, 9, 5, 2, 18, 8; Кирил и Методий 2, 3, 9А, 11, 1, 4, 7, 9, 8, 6, 10, 5, 4; Кирил Пчелински 22; Кракра 35, 12, 31, 30, 2, 34, 7, 25, 11, 1, 3, 38А, 18, 27, 26, 17, 19, 32, 22, 28, 9, 40, 8, 29, 36, 16, 42; Кривуля 47, 29Б, 15, 31, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, М. Кривульо, 45, 44, 11, 41, 13, 10, 12; Лаката 16,. 1, 36, 28, 20, 14, 30, 40, 4, 24, 18, 9, 34, 26, 22, 12А, 6, 2, 12, 8; Лиляна Димитрова 3; Лом 6, 16, 26, 48, 19 Къща, 32, 44, 14, 7, 17, 1, 8, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 30, 2, 12, 4, 10, 50, 28; Лопянска гора 2, 3; Людмила Димитрова Люлин 12, 6, 1, 5, 4, 2, 3; Марица 1, 6, 8, 3; Мария Луиза 4, 15, 7, 13, 11; Местн. Кало Металург 26, 10, 3, 7, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 15, 16, 9, 28, 22, 5, 13 Къща, 2А, 20, 12, 19, 27; Минерал 4; Миньор 6, 18, 2, 10, 12, 6, 18, 8, 4, 20, 14, 22; Михаил Дойчев 10, 5, 8, 16А, 4, 24, 28; Москва 5, 22, 31, 1, 12, 19, 20, 24, 9, 3, 29А, 35, 21, 26, 4, 38, 11, 47, 36, 28, 18, 27, 37, 16, 29, 13, 15, 17, 23, 14, 25, 39; Несебър 1 Къща, 25, 9, 19, 11А, 2, 22, 6, 3; Никола Вапцаров 7, 4, 24, 22, 20, 5, 6, 9, 13, 2, 7, 12, 1, 3, 18, 27; Обеля 1, 3, 4, 5, 2; Оборище 1, 4А, 8, 15, 17, 2, 4, 11, 9, 13, 7, 3, 5; Опълченска 32, 20, 12, 7, 25, 22, 11, 17, 13А, 5, 1, 38, 2, 3, 15, 42, 46, 34, 8; Острица 1, 3; Отец Паисий 19, 21, 6,. 8, 14, 3, 12, 11, 23, 25, 10, 4, 1, 17, 15, 5, 13; Перник 37, 16, 12, 56, 33, 5, 7, 18, 46, 27, 3, 32, 26, 54, 10, 22, 58, 62, 21, 56А, 34, 25, 17, 48, 29, 35, 14, 38, 50, 24, 11, 44, 9, 52, 19, 30, 42, 28, 15, 13, 20, 1, 5, 7, 8, 4, 6; Пирин 25, 2, 17, 12, 14, 13, 3; Пловдив 6, 16, 36, 46, 31, 42, 12, 50, 32, 20, 22, 5, 28, 8, 35, 2, 7, 17, 30, 38, 11, 22А, 26, 21, 40, 39, 24, 10, 15, 37, 48, 44, 29, 14, 25, 33, 23, 27; Поморие 7; Презвитер Козма 4, 15, 2, 14, 1, 5, 9, 13, 10, 6, 8, 51, 25, 16, 17, 3, 6, 4, 23, 22, 25Б, 53, 55, 15, 11, 20; Пчелинска 6, 8, 1, 3; Първи май 18, 14, 20, 4, 28, 38, 3, 35, 27, 30, 42, 22, 56, 21, 11, 12, 7, 33, 19, 58, 34, 2, 46, 25, 1, 17, 24, 13, 29, 32; Радомир 15, 11, 26, 34, 2, 20, 52, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 1, 4, 17, 5, 8, 13, 14, 9; Райко Янков 10, 10 Къща, 18, 14, 13, 3, 12, 4, 1, 6, 7, 5, 3, 9, 22, 8, 16, 2, 17, 15; Рено Рига 5, 1, 7, 2; Рила 14, 23, 2, 3, 15, 4, 8, 1, 21, 13, 5, 19, 16, 10, 7, 12, 6; Родопи 24, 17, 33, 60, 26, 31, 19, 37, 30, 21, 34, 32, 42, 18, 14, 13, 36, 27, 10, 25, 29, 16, 9, 12, 52, 39, 23, 20, 22, 4, 7, 5, 2, 9, 4, 8, 6; Розова долина 6, 16А, 23, 14, 26, 22, 30, 11, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 2, 25, 9, 12, 34, 13, 20, 36, 8, 32; Ропотамо 26, 20, 10, 17, 3, 30, 23, 15, 27, 18, 12, 16, 2, 21, 11, 7, 34, 19, 22, 5, 13; Рударска 2, 6; Рудничар 2; Самоков 6, 10, 1, 13А, 3, 4, 15, 2, 14, 11, 5, 13; Сандански Св. Иван Рилски 3, 2, 11, 1; Свищов 17, 25; Селимица 11, 2, 17, 16, 10, 13 А, 19, 14, 6, 20, 8, 1, 7, 6, 5, 23, 3, 4; Силистра 18, 7, 10, 1, 14, 9А, 16, 12, 5, 4, 17, 13, 11, 15; Синчец 3, 1; Скобелев 9, 4; Смолян 15, 18, 14, 20, 1, 4, 16, 17, 5, 10, 16А, 9, 3, 2, 6; Солун 2, 1А, 6, 3, 7, 10, 1; София 14, 2, 1, 3, 27, 5, 6, 25, 11; Средна гора 2, 1, 5, 3, 11, 7, 12, 13, 9, 11.; с. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стара планина 4, 2, 8, 12, 15, 19, 32, 24, 22, 10, 1, 30, 17, 4, 16, 5, 18А, 3, 28, 11, 18, 13, 9, 14, 17, 20; Стефан Караджа 4, 7, 5, 6, 1; Стримон 8, 6, 9, 10, 16; Струма 1, 18, 26, 51, № 27, 7, 21, 30, 3, 39, 16, 37, 13, 22, 24, 5, 10А, 35, 11, 17, 12, 20, 15, 34, 4, 40, 5А, 10, 29, 32, 11А, 6, 2, 42, 38, 27, 33, 19, 9; Темелко Ненков 3; Тинтява 1, 3, 2, 4; Трън 8, 2, 4 Къща, 12; Ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ І-1427 Кв. 80Б УПИ LXXXIV-2229, Кв. 21. УПИ Х|Х, Кв. 107А Хаджи Димитър 6, 5, 1, 2, 4, 3; Христо Ботев 16, 12 А, 18А, 26, 20, 8, 3, 12, 13, 9, 11, 5, 14; Христо Смирненски 11, 17А, 19, 4, 9, 7, 3, 2, 8; Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 133, 111, 139, 103, 153, 143А, 123, 143, 99А, 111, 157, 80, 135, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 109, 113, 119, 125, 105, 61, 149, 131 А, 131А, 125А, 147, 145, 155, 141, 163, 88, 159, 161, 82, 151, 109, 121, 162, 127, 107, 101, 27, 12, 3, 26, 41, 1, 5, 16, 33, 19, 30, 14, 28, 4, 25, 18, 35, 61, 9, 37, 10, 34, 21, 13, 23, 29, 32, 15, 17, 7, 39, 6, 74, 74А, 68, 61, 76, 73, 51А, 48, 51, 36, 40, 54, 65, 55, 67, 58, 44, 59, 42, 53, 61, 69, 60, 46, 71, 55, 75, 66, 57, 53, 45, 47, 52, 50, 56, 62, 85, 89, 77, 89, 72 Тото Пункт, 46, 85, 70, 76А, 91, 87, 93, 79, 83, 97 А, 70, 76Б, 95, 93; Шипка 3, 12; Шумнатица 11, 10 Къща, 24, 16, 18, 15, 9, 7, Къща, 17; Янтра 35, 15, 16, 28, 10; Ясен 2, 15, 7, 1, 11, 9, 3, 4, 5; Ястребец 5, 6, 7, 2; 18; Студена, Общ. Перник; Баба Тонка 2, 1; Бачо Киро 3, 11, 7, 9; Блато 3, 13, 14, 21, 17, 12, 23, 15, 4, 6, 5, 9, 11, 16, 7, 7А; Божур 2, 4; Бурковица 21, 19, 6, 12, 11, 1, 15, 4, 13, 8, 2, 3, 14, 16; Бързатица 1; Васил Левски 4, 1, 2, 3; Вит 1; Витоша 3; Георги Бенковски 4, 3, 6, 2; Георги Раковски 1, 5; Горска Поляна 4, 9, 1, 2, 7, 6, 3, 5, 8; Градище 3, 1, 7, 5, 6, 1, 6, 9; Дъбрава 23, 7, 15, 18, 6, 15А, 9, 1, 3; Еверест 11; Еделвайс 9, 11, 5, 16, 13, 17, 1, 14, 3, 7, 12, 4, 6; Иван Вазов Иглика 1, 13, 7, 9, 2; Извор 4, 9, 8, 12, 7, 14, 11, 13, 2, 5, 10, 1, 11, 6, 3, Вила; Искър 4, 3, 15, 1, 2, 5, 10; Йордан Корчев 5, 8, 16, 1, 18, 14, 10, 12, 7, 9, 2; Калоян 2, 1, 3, 2А, 4, 2.; Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 13, 22, 23, 27, 20, 33, 2, 18, 25; Кирил Богданов 1, 2, 5, 10, 8, 4, 14, 12; Кокиче 2, 8, 6; Кольо Фичето 4, 2, 3, 10, 6, 1, 16, 7, 8, 14, 12; Крайречна 3; Лебед 2, 1, 5, 6, 2А, 1А, 4, 3, 24; Леденика 7, 13, 9, 5, 11, 3; Лилия 7, 5, 1, 3; Лъката 15, 27, 33, 7, 37, 11, 45, 9, 35, 13, 114, 23, 25, 25 А, 29, 17, 21, 5; Люлин 5, 3, 4, 10, 8; Мах. Бугьовец Мах. Каназирова 1, 2, 3; Мах. Кюлова 7, 5, 1, 4, 6, 3, 8; Мах. Опашиница Вила, 30 Вила, Барака, 8, 9, Къща, 26, 12А, 1; Мах. Шестакова 1, 2; Мах. Язовира Местн. Буката/И. Р. / Местн. Шарков дол /И. Р. / 3, 8, Къща, 7, 11; Местн. Шумнатица 5, 6, 28, Вила; Могилата 9, 7, 2, 5, 5.; Незабравка 11, 3, 9, 7, 10, 2, 1; Оборище 8, 11, 13, 17, 14, 20, 2, 18, 5, 1, 16, 4, 22, 10, 3, 19, 7; Одеса 1; Панайот Волов 1, 3, 4, 6; Панайот Хитов 5, 3; Перуника 3, 4, 1, 6; Пороя 4, 1, 5, 7, 2, 3; Първи май 8, 3, 15, 17, 19, 13, 10, 1, 6, 11, 2, 21; Разсадника 5; Райна Княгина 4; Рибарица 2, 4, 11, 1, 10, 5, 9, 100, 16А, 13; Самуил 1, 13, 11, 12, 9, 14, 4, 5, 3, 6, 7; Слатина 4, 2, 6; Спортист 8, 1, 2, 4, 6; Стадионна 5, 9, 3, 11, 7; Стефан Караджа 3, 7, 3, 6, 5; Струма 24, 14, 12, 10, 8, 16; Съединение 1, 2; Теменуга 12, 5, 2, 13, 1, 14, 4, 7, 9, 3; Тодор Каблешков 4; Хаджи Димитър 4, 8, 3, 6, 2, 1; Хан Крум 21, 32, 14, 1, 24, 5, 37, 51, 23, 31, 12, 2, 7, 8, 27, 33, 34, 4, 6, 20, 47, 40, 11, 13, 36, 45, 26, 10, 15, 30, 3, 41, 43; Христо Ботев 77, 46, 41, 51, 48, 40, 71, 72, 23, 28, 47, 57, 39, 65, 45, 73, 60, 52, 59А, 43, 42, 52, 49, 31, 54, 56, 64, 25, 61, 62, Сп. Превалец, 59, 35, 44, 37, 58, 26, 70, 50, 68, 36, 75, 38, 67, 69, 66, 32, 63, 45, 34, 30, 182, 176, 178, 180, 151, 157, 155, 159, 153, 177, 175 В, 90, 192, 197, 169, 199, 214, 204, 248, 165, 186, 242, 224, 218, 234, 163, 188, 203, 222, 175, 195, 232, Площада, 200, 230, 184, 201, 240, 250, 210, 167, 194, 220, 228, 161, 185, 191, 198, 234, 236, 183, 246, 171, 244, 175Б, 196, 202, 206, 189, 179, 244, 226, На Площада, 238, 181, 137, 145, 133, 150, 136, 134, 121, 128, 150А, 158, 129, 135, 139, 140, 117, 160, 115, 149, 164, 162, 147, 168, 126, 143, 154, 122, 146, 130, 132, 123, 152, 126, 124, 170, 131, 148, 144, 166, 106, 85, 102, 118, 111, 80, 100, 108, 98, 96, 88, 81, 86, 112, 79, 122, 83, 78, 89, 110, 94, 103, 92, 113, 97, 204, 74, 104, 90, 95, 82, 93, 109, 78, 99, 76, 84, 116, 9, 76; Христо Проданов 1; Цар Иван Асен I 10; Чифлик 8, 15, 23, 18, 26, 4, 13, 11, 28, 2, 20, 3, 12, 6, 9, 24, 25, 21, 9А, 7, 19, 23, 1, 5, 25А, 22, 18А; Шийница 46, 38, 132, 28, 2, 26, 16, 42, 20, 31, 34, 23, 42, 39, 43, 33, 25, 36, 37, 35, 11, 13, 17, 10, 6, 12, 2, 1, 15, 8, 4; Юрий Гагарин 16, 18, 22, 9, 11, 14, 34, 26, 21, 8, 19, 13, 27, 4, 10, 3, 7, 6, 32, 15, 28, 23, 12, 24, 29; Явор 6, 1, 2, 3, 4; Янтра 1, 4, 2; Дърводелна, 45, Автосервиз, 3, 1, Тото Пункт, В Училищния Двор, Вила, Къща, Автосервиз

На 14.06.2017 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Горна Диканя; Даскалово; Втора; Драгичево; Байкал 2; Възраждане 18, 8, 15, 27, 15, 22, 17, 33, 5, 35, 23, 9, 39, 2, 1, 29, 12, 14, 25, 10, 4, 7, 20, 13, 6А, 11, 6, 3, 21, 16, 19; Георги Бенковски 14, 5, 10, 12, 7, 1, 3, 18, 9, 2, 6, 16, 8А, 4; Кракра 28, 43, 46, 44, 45, 42, 26, 49, 30, 51,. 30, 30, 53, 40, 36, 45, 49, 47, 38, 56, 63, 61, 75, 62, 79, 45, 81, 110, 69, 65, 60, 48, 3, 70, 83, 77, 52, 59, 66, 46, 58, 54, 101; Магистрала Гл. път Е79, Гл. път Е79, 1, Автокъща; Мария Луиза 3, 8, 2; Пирин 53А, 53, 51; Първа 6, 18; Райна Княгиня 14, 25, 27, 7,. 9, 4, 19, 21, 23, 10, 13, 15, 11, 16А, 5, 9, 17, 6, 16,. 10, 18, 12, 8, 39, 29, 20, 31, 22; Рила 7, 1, 3; Рударска 9, 12, 17, 43, 25, 4, 16, 15, 35, 7, 5, 29, 6, 41, 19, 23, 11, 21, 33, 3, 10, 14, 13, 37, 39, 27, 8, Магист. Е-79 Автоборса“Вики“, Павилион; Стара планина 5, 1, 3, 2, 5.; Стефан Караджа 1А, 1, 3, 2; Струма 1, 4, 7, 13, 11, 5, 16, 2, 6, 9, 13.; Тинтява 3, 6, 5, 2, 1, 9; Христо Ботев 7, 12, 16, 8, 1, 14, 3, 4, 5, 12, 2, 13, 11, 8.; Цар Симеон 1, 29, 34, 13, 4, 19, 31, 24, 21, 33, 22, 25, 3, 11, 9, 7, 27, 23, 18, 30, 32, 26, 36, 28, 12, 8, 17, 20, 16, 14; Явор 1, 6, 5, 11, 2, 7, 3, 9, 4; Янтра 4; с/у Склад Строителни М-Ли, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79,. 1; Мърчаево; Мърчаево ПИ 52 Рударски път 4; Цар Симеон I/Кост. Темелков/ 156; Перник; Владайско Въстание 89, 87, 83, 59, 40, 4, 36, 73,. 75, 54, 46, 48, 61А, 24, 71А, 55, 26, 56, 61, 71, 71, 26А, 63, 50, 42, 22, Началото, 57, 32, 1, 38, 67, 30, 44, 20, 34, 75, 53, 28, 36, 24, 24А; Владимир Комаров 7, 5, 3, 4; Волга 28, 51, 43, 30, 37, 32, 48, 57, 39, 53, 44, 42, 31, 41, 33, 49, 29, 27, 54, 56, 34, 47, 52, 55, 31, 50; Възход 23, 21, 22, 2, 13, 8, 19, 9А, 3, 5, 9, 6, 10, 20, 4, 7, 24, 15, 18, 17, 14, 12, 11, 4А; Грамаге 45, 53, 63, 55, 47, 22, 56, 69, 65, 77, 26, 51А, 40, 48, 28, 71, 51, 49, 79, 83, 61, 75, 42, 52, 57, 30, 32, 38, 50, 24, 67, 54, 46, 73, 81, 44, 34, 36, 85; Димитър Благоев 125, 181, 177, 179; Добри Миланов 40; Дунав 6, 9, 3, 13, 14, 4, 17, 10, 11, 16, 15; Дъбрава 39, 41, 47, 45, 53, 38, 38, 36, 42, 48, 49, 63, 59, 43, 34, 40, 57, 35, 60, 51, 55, 37, 42А, 33, 52; Евгении Ачанов 2, 13, 11; Йордан Лютибродски 61, 60, 58, 63; Кв. Старата Църква Климент Охридски 3, 18, 8, 16, 20, 5, 12; Костенец 18, 17, 19, 21, 11, 14, 16, 12, 10, 15, 13, 22; Кралевски път Лиляна Димитрова 51А, 55; Махала Стара Църква 44; Мах. Горна Църква 15, 11; Мах. Тутулова 12, 22, 7, 27, 26, 21, 9, 29, 28, 16, 10, 1, 3, 8, 14, 24, 30, 23, 25; Момин проход 31А, 2, 16, 1, 9, 6, 27, 14, 4, 31, 12, 23, 5, 29, 10, 11, 15, 22, 20 А, 8, 13, 20, 17, 3; Никола Вапцаров 5; Никола Парапунов 3, 4, 1, 2; Рилски Езера 13, 23, 23.; Танчовица 5, 7, 2, 42, 10, 6, 4, 8, 3; Трайко Живков 45, 19, 59, 49, 3, 8, 54, 1, 28, 23, 38, 26, 2, 43, 42, 10, 29, 15, 52, 58, 55, 48, 57, 36, 14, 7, 18, 25, 47, 33, 61, 11, 27, 53, 46, 60, 6, 17, 13, 40, 30, 9, 21, 39, 4, 62, 37, 50, 31, 20, 35; Хемус 1; Църква Къща, 28, Вила, 42, Кв Църква; Чуйпетлово 9, 8, 7, 5; Рударци; 1452 3-ти март 26, 11, 10, 15, 3, 4, 5, 12, 1, 14, 16, 18, 2; LXXXІІІ-1526 Кв. 121 XVIII-1965, 1967 Кв. 127 Арда 1; Балчик 18, 3, 8, 28, 22, 24, 13, 12, 5, 4, 11, 21, 43, Табло с/у № 18; Бели Брег 4; Божур 14, 15, 13, 11, 14А, 12, 19, 5, 2, 7; Бор 4 Къща, 1, 2; Борова гора 2, 39, 5, 21, 19, 11, 4, 9, 17, 15, 6, 7, 3; Боровец 2, 6, 4, 17, 8, 12; Бреза 4; Бузлуджа 13, 12, 3, 9, 6, 10, 16, 7, 5; Бургас 19, 5, 13, 15, 9, 22, 11; Вардар 18, 19, 7, 4, 13, 12, 27, 16, 3, 9, 25, 10; Варна 16, 6, 4А, 1, 21, 2, 20, 3, 7, 14, 9, 23, 17, 10, 4, 25, 12, 6А, 18, 5, 29, 19; Васил Априлов 6, 1; Ваташка 1, 1А, 19, 3, 11, 17, 7, 9, 5, 13, 15; Вела Пеева 1, 9; Веслец 3, 7, 16А, 16, 10, 8, 12, 6, 2, 1, 13, 5, 4; Витоша 21, 17, 19, 10, 18, 5, 13, 3, 1, 11, 9, 7; Ген. Столетов 2А, 209А, 6, 15, 3, 8, 2, 4; Гео Милев 3, 29, 16, 7, 4, 18, 12, 2, 15, 10, 8, 14, 19, 24, 22, 9, 27, 21, 5, 13; Гоце Делчев 3; Гурко 11, 6, 12, 2, 14, 18, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 22, 17, 10, 9, 13, 20, 7, 19, 15, 8, 4; Дабо 5, 1; Добрич 2, 24, 5, 63, 28, 17, 20, 25, 16, 2, 36, 28А, 13, 22, 14, 3, 19, 38, 44, 8, 7, 21, 26, 15, 34, 18, 10, 1, 12, 40, 4, 42, 23, 32, 59, 6; Драва 1 А; Дренов дол 13, 3 Къща, 11; Дулова Дунав Ерма 24, 10, 6, 26, 2, 7, 16, 5, 8, 30, 11, 18, 1, 20, 8А, 14, 32, 9, 28, 12, 4; Ехо Загарица 10, 4, 23, 5, 8, 6, 7, 13, 1, 26, 3, 2; Захари Зограф 23, 6; Здравец 6, 2, 4, 8, 3; Земен 2, 1, 4, 3, 5, 6; Иван Вазов 5, 1, 8, 17, 6, 7, 15, 10, 4, 3, 2, 9, 19; Изгрев 38, 24, 42, 6, 8, 3, 46, 10, 1, 16, 40, 12, 34, 13, 7; Искър 6, 12, 8, 10, 2, 15, 4; Йовчова 37, 5, 8, 10, 4, 3, 2, 1, 17; Кало 113, 106, 93, 109, 94, 11, 107, 104, 1, 51, 20, 5, 91, 93, 10, 56, 84, 90, 9, 85А, 101, 85, 32, 22, 105, 23А, 48, 15, 76, 103, 29, 94, 24, 57, 46, 82, 79, 80, 35, 69, 38, 47, 64, 60, 23, 75, 72, 89, 61, 63, 25, 36, 83, 86, 26, 34, 49, 13, 58, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 3, 33, 37, 88, 62, 78, 99, 12, 28 А, 4, 43, 1, 55, 54, 50, 18, 73, 81, 28А, 31, 74, 7, 77, 67, 40, 14, 21, 97, 45, 52, 42, 6, 59, 92, 16, 8, 98; Камчия 4, 6; Капенешка 23, 4 Б, 21, 6, 10, 11, 3, 7, 4, 9, 5, 2, 18, 8; Кирил и Методий 2, 3, 9А, 11, 1, 4, 7, 9, 8, 6, 10, 5, 4; Кирил Пчелински 22; Кракра 35, 12, 31, 30, 2, 34, 7, 25, 11, 1, 3, 38А, 18, 27, 26, 17, 19, 32, 22, 28, 9, 40, 8, 29, 36, 16, 42; Кривуля 47, 29Б, 15, 31, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, М. Кривульо, 45, 44, 11, 41, 13, 10, 12; Лаката 16,. 1, 36, 28, 20, 14, 30, 40, 4, 24, 18, 9, 34, 26, 22, 12А, 6, 2, 12, 8; Лиляна Димитрова 3; Лом 6, 16, 26, 48, 19 Къща, 32, 44, 14, 7, 17, 1, 8, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 30, 2, 12, 4, 10, 50, 28; Лопянска гора 2, 3; Людмила Димитрова Люлин 12, 6, 1, 5, 4, 2, 3; Марица 1, 6, 8, 3; Мария Луиза 4, 15, 7, 13, 11; Местн. Кало Металург 26, 10, 3, 7, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 15, 16, 9, 28, 22, 5, 13 Къща, 2А, 20, 12, 19, 27; Минерал 4; Миньор 6, 18, 2, 10, 12, 6, 18, 8, 4, 20, 14, 22; Михаил Дойчев 10, 5, 8, 16А, 4, 24, 28; Москва 5, 22, 31, 1, 12, 19, 20, 24, 9, 3, 29А, 35, 21, 26, 4, 38, 11, 47, 36, 28, 18, 27, 37, 16, 29, 13, 15, 17, 23, 14, 25, 39; Несебър 1 Къща, 25, 9, 19, 11А, 2, 22, 6, 3; Никола Вапцаров 7, 4, 24, 22, 20, 5, 6, 9, 13, 2, 7, 12, 1, 3, 18, 27; Обеля 1, 3, 4, 5, 2; Оборище 1, 4А, 8, 15, 17, 2, 4, 11, 9, 13, 7, 3, 5; Опълченска 32, 20, 12, 7, 25, 22, 11, 17, 13А, 5, 1, 38, 2, 3, 15, 42, 46, 34, 8; Острица 1, 3; Отец Паисий 19, 21, 6,. 8, 14, 3, 12, 11, 23, 25, 10, 4, 1, 17, 15, 5, 13; Перник 37, 16, 12, 56, 33, 5, 7, 18, 46, 27, 3, 32, 26, 54, 10, 22, 58, 62, 21, 56А, 34, 25, 17, 48, 29, 35, 14, 38, 50, 24, 11, 44, 9, 52, 19, 30, 42, 28, 15, 13, 20, 1, 5, 7, 8, 4, 6; Пирин 25, 2, 17, 12, 14, 13, 3; Пловдив 6, 16, 36, 46, 31, 42, 12, 50, 32, 20, 22, 5, 28, 8, 35, 2, 7, 17, 30, 38, 11, 22А, 26, 21, 40, 39, 24, 10, 15, 37, 48, 44, 29, 14, 25, 33, 23, 27; Поморие 7; Презвитер Козма 4, 15, 2, 14, 1, 5, 9, 13, 10, 6, 8, 51, 25, 16, 17, 3, 6, 4, 23, 22, 25Б, 53, 55, 15, 11, 20; Пчелинска 6, 8, 1, 3; Първи май 18, 14, 20, 4, 28, 38, 3, 35, 27, 30, 42, 22, 56, 21, 11, 12, 7, 33, 19, 58, 34, 2, 46, 25, 1, 17, 24, 13, 29, 32; Радомир 15, 11, 26, 34, 2, 20, 52, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 1, 4, 17, 5, 8, 13, 14, 9; Райко Янков 10, 10 Къща, 18, 14, 13, 3, 12, 4, 1, 6, 7, 5, 3, 9, 22, 8, 16, 2, 17, 15; Рено Рига 5, 1, 7, 2; Рила 14, 23, 2, 3, 15, 4, 8, 1, 21, 13, 5, 19, 16, 10, 7, 12, 6; Родопи 24, 17, 33, 60, 26, 31, 19, 37, 30, 21, 34, 32, 42, 18, 14, 13, 36, 27, 10, 25, 29, 16, 9, 12, 52, 39, 23, 20, 22, 4, 7, 5, 2, 9, 4, 8, 6; Розова долина 6, 16А, 23, 14, 26, 22, 30, 11, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 2, 25, 9, 12, 34, 13, 20, 36, 8, 32; Ропотамо 26, 20, 10, 17, 3, 30, 23, 15, 27, 18, 12, 16, 2, 21, 11, 7, 34, 19, 22, 5, 13; Рударска 2, 6; Рудничар 2; Самоков 6, 10, 1, 13А, 3, 4, 15, 2, 14, 11, 5, 13; Сандански Св. Иван Рилски 3, 2, 11, 1; Свищов 17, 25; Селимица 11, 2, 17, 16, 10, 13 А, 19, 14, 6, 20, 8, 1, 7, 6, 5, 23, 3, 4; Силистра 18, 7, 10, 1, 14, 9А, 16, 12, 5, 4, 17, 13, 11, 15; Синчец 3, 1; Скобелев 9, 4; Смолян 15, 18, 14, 20, 1, 4, 16, 17, 5, 10, 16А, 9, 3, 2, 6; Солун 2, 1А, 6, 3, 7, 10, 1; София 14, 2, 1, 3, 27, 5, 6, 25, 11; Средна гора 2, 1, 5, 3, 11, 7, 12, 13, 9, 11.; с. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стара планина 4, 2, 8, 12, 15, 19, 32, 24, 22, 10, 1, 30, 17, 4, 16, 5, 18А, 3, 28, 11, 18, 13, 9, 14, 17, 20; Стефан Караджа 4, 7, 5, 6, 1; Стримон 8, 6, 9, 10, 16; Струма 1, 18, 26, 51, № 27, 7, 21, 30, 3, 39, 16, 37, 13, 22, 24, 5, 10А, 35, 11, 17, 12, 20, 15, 34, 4, 40, 5А, 10, 29, 32, 11А, 6, 2, 42, 38, 27, 33, 19, 9; Темелко Ненков 3; Тинтява 1, 3, 2, 4; Трън 8, 2, 4 Къща, 12; Ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ І-1427 Кв. 80Б УПИ LXXXIV-2229, Кв. 21. УПИ Х|Х, Кв. 107А Хаджи Димитър 6, 5, 1, 2, 4, 3; Христо Ботев 16, 12 А, 18А, 26, 20, 8, 3, 12, 13, 9, 11, 5, 14; Христо Смирненски 11, 17А, 19, 4, 9, 7, 3, 2, 8; Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 133, 111, 139, 103, 153, 143А, 123, 143, 99А, 111, 157, 80, 135, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 109, 113, 119, 125, 105, 61, 149, 131 А, 131А, 125А, 147, 145, 155, 141, 163, 88, 159, 161, 82, 151, 109, 121, 162, 127, 107, 101, 27, 12, 3, 26, 41, 1, 5, 16, 33, 19, 30, 14, 28, 4, 25, 18, 35, 61, 9, 37, 10, 34, 21, 13, 23, 29, 32, 15, 17, 7, 39, 6, 74, 74А, 68, 61, 76, 73, 51А, 48, 51, 36, 40, 54, 65, 55, 67, 58, 44, 59, 42, 53, 61, 69, 60, 46, 71, 55, 75, 66, 57, 53, 45, 47, 52, 50, 56, 62, 85, 89, 77, 89, 72 Тото Пункт, 46, 85, 70, 76А, 91, 87, 93, 79, 83, 97 А, 70, 76Б, 95, 93; Шипка 3, 12; Шумнатица 11, 10 Къща, 24, 16, 18, 15, 9, 7, Къща, 17; Янтра 35, 15, 16, 28, 10; Ясен 2, 15, 7, 1, 11, 9, 3, 4, 5; Ястребец 5, 6, 7, 2; 18; Студена, Общ. Перник; Баба Тонка 2, 1; Бачо Киро 3, 11, 7, 9; Блато 3, 13, 14, 21, 17, 12, 23, 15, 4, 6, 5, 9, 11, 16, 7, 7А; Божур 2, 4; Бурковица 21, 19, 6, 12, 11, 1, 15, 4, 13, 8, 2, 3, 14, 16; Бързатица 1; Васил Левски 4, 1, 2, 3; Вит 1; Витоша 3; Георги Бенковски 4, 3, 6, 2; Георги Раковски 1, 5; Горска Поляна 4, 9, 1, 2, 7, 6, 3, 5, 8; Градище 3, 1, 7, 5, 6, 1, 6, 9; Дъбрава 23, 7, 15, 18, 6, 15А, 9, 1, 3; Еверест 11; Еделвайс 9, 11, 5, 16, 13, 17, 1, 14, 3, 7, 12, 4, 6; Иван Вазов Иглика 1, 13, 7, 9, 2; Извор 4, 9, 8, 12, 7, 14, 11, 13, 2, 5, 10, 1, 11, 6, 3, Вила; Искър 4, 3, 15, 1, 2, 5, 10; Йордан Корчев 5, 8, 16, 1, 18, 14, 10, 12, 7, 9, 2; Калоян 2, 1, 3, 2А, 4, 2.; Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 13, 22, 23, 27, 20, 33, 2, 18, 25; Кирил Богданов 1, 2, 5, 10, 8, 4, 14, 12; Кокиче 2, 8, 6; Кольо Фичето 4, 2, 3, 10, 6, 1, 16, 7, 8, 14, 12; Крайречна 3; Лебед 2, 1, 5, 6, 2А, 1А, 4, 3, 24; Леденика 7, 13, 9, 5, 11, 3; Лилия 7, 5, 1, 3; Лъката 15, 27, 33, 7, 37, 11, 45, 9, 35, 13, 114, 23, 25, 25 А, 29, 17, 21, 5; Люлин 5, 3, 4, 10, 8; Мах. Бугьовец Мах. Каназирова 1, 2, 3; Мах. Кюлова 7, 5, 1, 4, 6, 3, 8; Мах. Опашиница Вила, 30 Вила, Барака, 8, 9, Къща, 26, 12А, 1; Мах. Шестакова 1, 2; Мах. Язовира Местн. Буката/И. Р. / Местн. Шарков дол /И. Р. / 3, 8, Къща, 7, 11; Местн. Шумнатица 5, 6, 28, Вила; Могилата 9, 7, 2, 5, 5.; Незабравка 11, 3, 9, 7, 10, 2, 1; Оборище 8, 11, 13, 17, 14, 20, 2, 18, 5, 1, 16, 4, 22, 10, 3, 19, 7; Одеса 1; Панайот Волов 1, 3, 4, 6; Панайот Хитов 5, 3; Перуника 3, 4, 1, 6; Пороя 4, 1, 5, 7, 2, 3; Първи май 8, 3, 15, 17, 19, 13, 10, 1, 6, 11, 2, 21; Разсадника 5; Райна Княгина 4; Рибарица 2, 4, 11, 1, 10, 5, 9, 100, 16А, 13; Самуил 1, 13, 11, 12, 9, 14, 4, 5, 3, 6, 7; Слатина 4, 2, 6; Спортист 8, 1, 2, 4, 6; Стадионна 5, 9, 3, 11, 7; Стефан Караджа 3, 7, 3, 6, 5; Струма 24, 14, 12, 10, 8, 16; Съединение 1, 2; Теменуга 12, 5, 2, 13, 1, 14, 4, 7, 9, 3; Тодор Каблешков 4; Хаджи Димитър 4, 8, 3, 6, 2, 1; Хан Крум 21, 32, 14, 1, 24, 5, 37, 51, 23, 31, 12, 2, 7, 8, 27, 33, 34, 4, 6, 20, 47, 40, 11, 13, 36, 45, 26, 10, 15, 30, 3, 41, 43; Христо Ботев 77, 46, 41, 51, 48, 40, 71, 72, 23, 28, 47, 57, 39, 65, 45, 73, 60, 52, 59А, 43, 42, 52, 49, 31, 54, 56, 64, 25, 61, 62, Сп. Превалец, 59, 35, 44, 37, 58, 26, 70, 50, 68, 36, 75, 38, 67, 69, 66, 32, 63, 45, 34, 30, 182, 176, 178, 180, 151, 157, 155, 159, 153, 177, 175 В, 90, 192, 197, 169, 199, 214, 204, 248, 165, 186, 242, 224, 218, 234, 163, 188, 203, 222, 175, 195, 232, Площада, 200, 230, 184, 201, 240, 250, 210, 167, 194, 220, 228, 161, 185, 191, 198, 234, 236, 183, 246, 171, 244, 175Б, 196, 202, 206, 189, 179, 244, 226, На Площада, 238, 181, 137, 145, 133, 150, 136, 134, 121, 128, 150А, 158, 129, 135, 139, 140, 117, 160, 115, 149, 164, 162, 147, 168, 126, 143, 154, 122, 146, 130, 132, 123, 152, 126, 124, 170, 131, 148, 144, 166, 106, 85, 102, 118, 111, 80, 100, 108, 98, 96, 88, 81, 86, 112, 79, 122, 83, 78, 89, 110, 94, 103, 92, 113, 97, 204, 74, 104, 90, 95, 82, 93, 109, 78, 99, 76, 84, 116, 9, 76; Христо Проданов 1; Цар Иван Асен I 10; Чифлик 8, 15, 23, 18, 26, 4, 13, 11, 28, 2, 20, 3, 12, 6, 9, 24, 25, 21, 9А, 7, 19, 23, 1, 5, 25А, 22, 18А; Шийница 46, 38, 132, 28, 2, 26, 16, 42, 20, 31, 34, 23, 42, 39, 43, 33, 25, 36, 37, 35, 11, 13, 17, 10, 6, 12, 2, 1, 15, 8, 4; Юрий Гагарин 16, 18, 22, 9, 11, 14, 34, 26, 21, 8, 19, 13, 27, 4, 10, 3, 7, 6, 32, 15, 28, 23, 12, 24, 29; Явор 6, 1, 2, 3, 4; Янтра 1, 4, 2; Дърводелна, 45, Автосервиз, 3, 1, Тото Пункт, В Училищния Двор, Вила, Къща, Автосервиз

На 14.06.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Големо Бучино Бачова махала Витоша 7; Даскала 4, 6, 2; Дъбрава 15, 7; Кедър 2; Кокиче 3; Кракра 8, 24,. 43, 19; Люлин 33; Нарцис 2А; Република 38, 6, 28; София 1А, 28, 4; Струма 21, 15; УПИ XXIV Кв. 39 Яланджийска Ясен 4, 2; 12, Къща, 5, 256, ПИ 042002 М. Манастира, 5, 49, 58, 56, 51, 50; Драгичево; V-14, Кв. 83 VІІ-555 Кв. 80 Александър Боянов 19, 25, 20, 31, 31А, 21, 302, 26, 16, 14, 12, 13, 50, 29 Къща, 6, 10, 5, 14; Александър Танев 6А; Байкал 10, 16, 1, 13, 14, 12, 8; Бор 4, 12, 6, 2, 4А, Местност „Черешите“, 8, 3; Васил Априлов 8Д, 7, 1, 50, 9, 11, 8, 3, 4, 2, 13, 5, 16, 14, 20, 25, 27, 12, 10, 31, 35, 33, 8, 22, 17, 18, 23, 21, 15, 29, 24, 10; Васил Левски 13, 1, 6, 14, 5, 12, 17, 7, 19, 15, 21, 8, 4, 9, 2, 16, 10, 27, 26, 34, 42, 52, 40, 38, 44, 58, 59, 22, 36, 23, 20, 48, 50, 29, 30; Витоша 7, 15, 11А, 5, 11, 13, 1, 3; Владайска Къща, 1, 11, 2, 9, 19, 7, 13, 5; Възраждане 67, 57, 49, 26, 45, 49 А, 54, 30, 28, 61, 38, 42, 34, 50, 40, 59, 63, 47, 44, 32, 53, 55, 24, 43, 48, 52, 183, 210А, 202, 198, 1, 161, 182, 26, 157, 167, 130, 145, 188, 151, 138, 132Б, 142, 186, 169, 143, 167, 153, 180, 147, М/У Гор. Идол. Драгичево, 149, 155, 164 Къща, 168, 192, 159, 162, 165, 143А, 163, 140, 122, 225, 184, 190, 166 Къща, 141, 178, 132, 231, 148, 128, 144, 143, 169, 194, 184, 118, 94, 100, 104, 70, 108, 116, 129, 86, 96, 139, 114, 92, 131, 102, 127, 125, 84, 119, 109, 107, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 106, 111, 41, 82, 120, 78, 105, 109, 111, 90, 112, 103, 74, 80, 88, 115, 101, 123, 105, 68, 79, 83, 64, 97, 82, 89, 85, 62, 93, 83, 66, 87, 69, 1, 58; Върла Стрън 6, 1, 3; Горно Драгичево 173, 196, 204, 200; Горно Драгичево/Гола могила Горно Драгичево/Копринено Орище Гранит 10, 2, 17, 15, 7, 3, 9, 21, 6, 13, 12, 8, 23, 5, 5, 14, 19; Долно Драгичево Здравец 11, 3, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 2, 21, 15, 19, 23, 1; Ивайло 12, 16, 11, 5, 2, 7, 18, 3, 8, 1; Иван Вазов 5, 1, 8, 3, 10, 2, 7, 5, 9, 11, 9 А; Калиница 11, 44, 1, 11, 3, 5, 27, 29, 12, 9, 15, 7, 17; каменица 31, 23, 25; Кокиче 7, 8, 5, 4, 2, 3; Кракра 16, 19, 5, 33, 10, 18, 7, 9,. 1, 13, 2, 12, 2, 11, 3, 1, 35А, 35, 34, 33, 39, 22, 21, 24Б, 24, 24Б, 41А, 41, 29, 27; Лебед 7, 3, 1, 12, 13, 14, 5, 11, 10, 9, 16, 6; Любен Каравелов 6, 12; Люлин 70, 45, 7, 6, 64, 34, 22, 48, 12, 10, 3, 20, 62, 38, 54, 9, 2, 56, 36, 24, 26, 46, 34, 18, 32, 4, 16, 1, 28, 66, 58, 30, 14, 8; Магистрала 1; Мария Луиза 29, 15, 31, 1, 21, 16, 8, 12, 25, 33, 17, 29, 35, 24, 11, 10, 22, 13, 14; Мах. Крушите Вила; Местност Горно Драгичево Къща, 386, Парцел 502 Кв 429, Дърводелна; Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5; Местност Горно Драгичево/Борова гора Местност Горно Драгичево/Вилите Местност Горно Драгичево/Гола могила Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8, Къща; Местност Горно Драгичево/Крушите Местност Горно Драгичево/Селимите Местност Горно Драгичево/Черешите Минзухар 2, 8, 3; Миньор 4, 8, 1, 10, 5А, 5, 2, 14, 6, 7, 3; М. Копринено Орище ПИ 324 Мрамор 6; Никола Вапцаров 1, 19, 39, 27, 24, 32, 22, 20, 47, 41, 33, 23, 45, 25, 43, 35, 37, 30, 31, 21, 28, 29, 17, 26, 7, 4, 3, 8, 20, 13, 16, 2, 18, 10, 6, 11, 15, 1, 5; Оборище 16, 7А, 10, 14, 11, 12, 7, 6, 1, 3, 4, 2; Панайот Волов 16, 4, 12, 7, 6, 3, 22, 8, 11, 1, 9, 10, 20, 5; ПИ 020003 ПИ 1625, М. Серимеж Пирин 35, 4, 15, 45, 12, 5, 39, 8, 17, 3, 7, 13, 2, 28, 4, 43, 10, 21, 6, 27, 23, 31, 33, 11, 29, 47, 9, 41, 41А, 1, 37; Реката 3, 11, 3, 7, 4, 2, 9, 17, 19, 3, 13, 15; Република 23, 21, 11, 13, 17, 9, 1, 15, 7, 8, 2, 6, 4; Рила 19, 27, 25А, 23, 13, 21, 17; Ропотамо 9, 3, 5; Рударска 14, 45, Павилион; Сава Асенов 11, 2, 9, 7; Серимеж Средорек 3, 7, 3А, 14, 12, 8, 10, 4, 2, 6, 1, 2.; Умище 1, 3; УПИ VIII-1426 Физкултурна 1, 6, 22, 8, 18, 5, 12, 2, 3, 20, 14, 4, 16; Христо Ботев 6; Черни връх 11, 5, 3, 2, 4, 1, 8; Янтра 10, 8, 22, 16, 24, 20, 12, 14, 10, 26, 18, 6; Гл. път Е-79, Е-79, Гл. път Е79, 26, Селска бара, Е-79; Мало Бучино; Люлин/2-ра/ 1, 1, 1; Мърчаево; 10-та 1 УПИ 018018; Перник; Бучински път

На 14.06.2017 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Драгичево Възраждане 79, 83, 64, 97, 82, 89, 85, 62, 93, 83, 66, 87; Иван Вазов 5, 9, 11, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 3, 1, 35А, 35, 34, 33, 39, 22, 21, 24Б, 24, 24Б, 41А, 41, 29, 27; Любен Каравелов 6, 12; Магистрала 1; Физкултурна 1, 6, 22, 8, 18, 5, 12, 2, 3, 20, 14, 4, 16; Е-79

На 14.06.2017 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Големо Бучино Бачова махала Витоша 7; Даскала 4, 6, 2; Дъбрава 15, 7; Кедър 2; Кокиче 3; Кракра 8, 24,. 43, 19; Люлин 33; Нарцис 2А; Република 38, 6, 28; София 1А, 28, 4; Струма 21, 15; УПИ XXIV Кв. 39 Яланджийска Ясен 4, 2; 12, Къща, 5, 256, ПИ 042002 М. Манастира, 5, 49, 58, 56, 51, 50; Драгичево; V-14, Кв. 83 VІІ-555 Кв. 80 Александър Боянов 19, 25, 20, 31, 31А, 21, 302, 26, 16, 14, 12, 13, 50, 29 Къща, 6, 10, 5, 14; Александър Танев 6А; Байкал 10, 16, 1, 13, 14, 12, 8; Бор 4, 12, 6, 2, 4А, Местност „Черешите“, 8, 3; Васил Априлов 8Д, 7, 1, 50, 9, 11, 8, 3, 4, 2, 13, 5, 16, 14, 20, 25, 27, 12, 10, 31, 35, 33, 8, 22, 17, 18, 23, 21, 15, 29, 24, 10; Васил Левски 13, 1, 6, 14, 5, 12, 17, 7, 19, 15, 21, 8, 4, 9, 2, 16, 10, 27, 26, 34, 42, 52, 40, 38, 44, 58, 59, 22, 36, 23, 20, 48, 50, 29, 30; Витоша 7, 15, 11А, 5, 11, 13, 1, 3; Владайска Къща, 1, 11, 2, 9, 19, 7, 13, 5; Възраждане 67, 57, 49, 26, 45, 49 А, 54, 30, 28, 61, 38, 42, 34, 50, 40, 59, 63, 47, 44, 32, 53, 55, 24, 43, 48, 52, 183, 210А, 202, 198, 1, 161, 182, 26, 157, 167, 130, 145, 188, 151, 138, 132Б, 142, 186, 169, 143, 167, 153, 180, 147, М/У Гор. Идол. Драгичево, 149, 155, 164 Къща, 168, 192, 159, 162, 165, 143А, 163, 140, 122, 225, 184, 190, 166 Къща, 141, 178, 132, 231, 148, 128, 144, 143, 169, 194, 184, 118, 94, 100, 104, 70, 108, 116, 129, 86, 96, 139, 114, 92, 131, 102, 127, 125, 84, 119, 109, 107, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 106, 111, 41, 82, 120, 78, 105, 109, 111, 90, 112, 103, 74, 80, 88, 115, 101, 123, 105, 68, 79, 83, 64, 97, 82, 89, 85, 62, 93, 83, 66, 87, 69, 1, 58; Върла Стрън 6, 1, 3; Горно Драгичево 173, 196, 204, 200; Горно Драгичево/Гола могила Горно Драгичево/Копринено Орище Гранит 10, 2, 17, 15, 7, 3, 9, 21, 6, 13, 12, 8, 23, 5, 5, 14, 19; Долно Драгичево Здравец 11, 3, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 2, 21, 15, 19, 23, 1; Ивайло 12, 16, 11, 5, 2, 7, 18, 3, 8, 1; Иван Вазов 5, 1, 8, 3, 10, 2, 7, 5, 9, 11, 9 А; Калиница 11, 44, 1, 11, 3, 5, 27, 29, 12, 9, 15, 7, 17; каменица 31, 23, 25; Кокиче 7, 8, 5, 4, 2, 3; Кракра 16, 19, 5, 33, 10, 18, 7, 9,. 1, 13, 2, 12, 2, 11, 3, 1, 35А, 35, 34, 33, 39, 22, 21, 24Б, 24, 24Б, 41А, 41, 29, 27; Лебед 7, 3, 1, 12, 13, 14, 5, 11, 10, 9, 16, 6; Любен Каравелов 6, 12; Люлин 70, 45, 7, 6, 64, 34, 22, 48, 12, 10, 3, 20, 62, 38, 54, 9, 2, 56, 36, 24, 26, 46, 34, 18, 32, 4, 16, 1, 28, 66, 58, 30, 14, 8; Магистрала 1; Мария Луиза 29, 15, 31, 1, 21, 16, 8, 12, 25, 33, 17, 29, 35, 24, 11, 10, 22, 13, 14; Мах. Крушите Вила; Местност Горно Драгичево Къща, 386, Парцел 502 Кв 429, Дърводелна; Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5; Местност Горно Драгичево/Борова гора Местност Горно Драгичево/Вилите Местност Горно Драгичево/Гола могила Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8, Къща; Местност Горно Драгичево/Крушите Местност Горно Драгичево/Селимите Местност Горно Драгичево/Черешите Минзухар 2, 8, 3; Миньор 4, 8, 1, 10, 5А, 5, 2, 14, 6, 7, 3; М. Копринено Орище ПИ 324 Мрамор 6; Никола Вапцаров 1, 19, 39, 27, 24, 32, 22, 20, 47, 41, 33, 23, 45, 25, 43, 35, 37, 30, 31, 21, 28, 29, 17, 26, 7, 4, 3, 8, 20, 13, 16, 2, 18, 10, 6, 11, 15, 1, 5; Оборище 16, 7А, 10, 14, 11, 12, 7, 6, 1, 3, 4, 2; Панайот Волов 16, 4, 12, 7, 6, 3, 22, 8, 11, 1, 9, 10, 20, 5; ПИ 020003 ПИ 1625, М. Серимеж Пирин 35, 4, 15, 45, 12, 5, 39, 8, 17, 3, 7, 13, 2, 28, 4, 43, 10, 21, 6, 27, 23, 31, 33, 11, 29, 47, 9, 41, 41А, 1, 37; Реката 3, 11, 3, 7, 4, 2, 9, 17, 19, 3, 13, 15; Република 23, 21, 11, 13, 17, 9, 1, 15, 7, 8, 2, 6, 4; Рила 19, 27, 25А, 23, 13, 21, 17; Ропотамо 9, 3, 5; Рударска 14, 45, Павилион; Сава Асенов 11, 2, 9, 7; Серимеж Средорек 3, 7, 3А, 14, 12, 8, 10, 4, 2, 6, 1, 2.; Умище 1, 3; УПИ VIII-1426 Физкултурна 1, 6, 22, 8, 18, 5, 12, 2, 3, 20, 14, 4, 16; Христо Ботев 6; Черни връх 11, 5, 3, 2, 4, 1, 8; Янтра 10, 8, 22, 16, 24, 20, 12, 14, 10, 26, 18, 6; Гл. път Е-79, Е-79, Гл. път Е79, 26, Селска бара, Е-79; Мало Бучино; Люлин/2-ра/ 1, 1, 1; Мърчаево; 10-та 1 УПИ 018018; Перник; Бучински път

На 15.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 15.06.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Студена, Общ. Перник Иван Вазов

На 15.06.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник Иван Вазов

На 15.06.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Горна Диканя; Даскалово; Втора; Драгичево; Байкал 2; Възраждане 18, 8, 15, 27, 15, 22, 17, 33, 5, 35, 23, 9, 39, 2, 1, 29, 12, 14, 25, 10, 4, 7, 20, 13, 6А, 11, 6, 3, 21, 16, 19; Георги Бенковски 14, 5, 10, 12, 7, 1, 3, 18, 9, 2, 6, 16, 8А, 4; Кракра 28, 43, 46, 44, 45, 42, 26, 49, 30, 51,. 30, 30, 53, 40, 36, 45, 49, 47, 38, 56, 63, 61, 75, 62, 79, 45, 81, 110, 69, 65, 60, 48, 3, 70, 83, 77, 52, 59, 66, 46, 58, 54, 101; Магистрала Гл. път Е79, Гл. път Е79, 1, Автокъща; Мария Луиза 3, 8, 2; Пирин 53А, 53, 51; Първа 6, 18; Райна Княгиня 14, 25, 27, 7,. 9, 4, 19, 21, 23, 10, 13, 15, 11, 16А, 5, 9, 17, 6, 16,. 10, 18, 12, 8, 39, 29, 20, 31, 22; Рила 7, 1, 3; Рударска 9, 12, 17, 43, 25, 4, 16, 15, 35, 7, 5, 29, 6, 41, 19, 23, 11, 21, 33, 3, 10, 14, 13, 37, 39, 27, 8, Магист. Е-79 Автоборса“Вики“, Павилион; Стара планина 5, 1, 3, 2, 5.; Стефан Караджа 1А, 1, 3, 2; Струма 1, 4, 7, 13, 11, 5, 16, 2, 6, 9, 13.; Тинтява 3, 6, 5, 2, 1, 9; Христо Ботев 7, 12, 16, 8, 1, 14, 3, 4, 5, 12, 2, 13, 11, 8.; Цар Симеон 1, 29, 34, 13, 4, 19, 31, 24, 21, 33, 22, 25, 3, 11, 9, 7, 27, 23, 18, 30, 32, 26, 36, 28, 12, 8, 17, 20, 16, 14; Явор 1, 6, 5, 11, 2, 7, 3, 9, 4; Янтра 4; с/у Склад Строителни М-Ли, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79,. 1; Мърчаево; Мърчаево ПИ 52 Рударски път 4; Цар Симеон I/Кост. Темелков/ 156; Перник; Владайско Въстание 89, 87, 83, 59, 40, 4, 36, 73,. 75, 54, 46, 48, 61А, 24, 71А, 55, 26, 56, 61, 71, 71, 26А, 63, 50, 42, 22, Началото, 57, 32, 1, 38, 67, 30, 44, 20, 34, 75, 53, 28, 36, 24, 24А; Владимир Комаров 7, 5, 3, 4; Волга 28, 51, 43, 30, 37, 32, 48, 57, 39, 53, 44, 42, 31, 41, 33, 49, 29, 27, 54, 56, 34, 47, 52, 55, 31, 50; Възход 23, 21, 22, 2, 13, 8, 19, 9А, 3, 5, 9, 6, 10, 20, 4, 7, 24, 15, 18, 17, 14, 12, 11, 4А; Грамаге 45, 53, 63, 55, 47, 22, 56, 69, 65, 77, 26, 51А, 40, 48, 28, 71, 51, 49, 79, 83, 61, 75, 42, 52, 57, 30, 32, 38, 50, 24, 67, 54, 46, 73, 81, 44, 34, 36, 85; Димитър Благоев 125, 181, 177, 179; Добри Миланов 40; Дунав 6, 9, 3, 13, 14, 4, 17, 10, 11, 16, 15; Дъбрава 39, 41, 47, 45, 53, 38, 38, 36, 42, 48, 49, 63, 59, 43, 34, 40, 57, 35, 60, 51, 55, 37, 42А, 33, 52; Евгении Ачанов 2, 13, 11; Йордан Лютибродски 61, 60, 58, 63; Кв. Старата Църква Климент Охридски 3, 18, 8, 16, 20, 5, 12; Костенец 18, 17, 19, 21, 11, 14, 16, 12, 10, 15, 13, 22; Кралевски път Лиляна Димитрова 51А, 55; Махала Стара Църква 44; Мах. Горна Църква 15, 11; Мах. Тутулова 12, 22, 7, 27, 26, 21, 9, 29, 28, 16, 10, 1, 3, 8, 14, 24, 30, 23, 25; Момин проход 31А, 2, 16, 1, 9, 6, 27, 14, 4, 31, 12, 23, 5, 29, 10, 11, 15, 22, 20 А, 8, 13, 20, 17, 3; Никола Вапцаров 5; Никола Парапунов 3, 4, 1, 2; Рилски Езера 13, 23, 23.; Танчовица 5, 7, 2, 42, 10, 6, 4, 8, 3; Трайко Живков 45, 19, 59, 49, 3, 8, 54, 1, 28, 23, 38, 26, 2, 43, 42, 10, 29, 15, 52, 58, 55, 48, 57, 36, 14, 7, 18, 25, 47, 33, 61, 11, 27, 53, 46, 60, 6, 17, 13, 40, 30, 9, 21, 39, 4, 62, 37, 50, 31, 20, 35; Хемус 1; Църква Къща, 28, Вила, 42, Кв Църква; Чуйпетлово 9, 8, 7, 5; Рударци; 1452 3-ти март 26, 11, 10, 15, 3, 4, 5, 12, 1, 14, 16, 18, 2; LXXXІІІ-1526 Кв. 121 XVIII-1965, 1967 Кв. 127 Арда 1; Балчик 18, 3, 8, 28, 22, 24, 13, 12, 5, 4, 11, 21, 43, Табло с/у № 18; Бели Брег 4; Божур 14, 15, 13, 11, 14А, 12, 19, 5, 2, 7; Бор 4 Къща, 1, 2; Борова гора 2, 39, 5, 21, 19, 11, 4, 9, 17, 15, 6, 7, 3; Боровец 2, 6, 4, 17, 8, 12; Бреза 4; Бузлуджа 13, 12, 3, 9, 6, 10, 16, 7, 5; Бургас 19, 5, 13, 15, 9, 22, 11; Вардар 18, 19, 7, 4, 13, 12, 27, 16, 3, 9, 25, 10; Варна 16, 6, 4А, 1, 21, 2, 20, 3, 7, 14, 9, 23, 17, 10, 4, 25, 12, 6А, 18, 5, 29, 19; Васил Априлов 6, 1; Ваташка 1, 1А, 19, 3, 11, 17, 7, 9, 5, 13, 15; Вела Пеева 1, 9; Веслец 3, 7, 16А, 16, 10, 8, 12, 6, 2, 1, 13, 5, 4; Витоша 21, 17, 19, 10, 18, 5, 13, 3, 1, 11, 9, 7; Ген. Столетов 2А, 209А, 6, 15, 3, 8, 2, 4; Гео Милев 3, 29, 16, 7, 4, 18, 12, 2, 15, 10, 8, 14, 19, 24, 22, 9, 27, 21, 5, 13; Гоце Делчев 3; Гурко 11, 6, 12, 2, 14, 18, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 22, 17, 10, 9, 13, 20, 7, 19, 15, 8, 4; Дабо 5, 1; Добрич 2, 24, 5, 63, 28, 17, 20, 25, 16, 2, 36, 28А, 13, 22, 14, 3, 19, 38, 44, 8, 7, 21, 26, 15, 34, 18, 10, 1, 12, 40, 4, 42, 23, 32, 59, 6; Драва 1 А; Дренов дол 13, 3 Къща, 11; Дулова Дунав Ерма 24, 10, 6, 26, 2, 7, 16, 5, 8, 30, 11, 18, 1, 20, 8А, 14, 32, 9, 28, 12, 4; Ехо Загарица 10, 4, 23, 5, 8, 6, 7, 13, 1, 26, 3, 2; Захари Зограф 23, 6; Здравец 6, 2, 4, 8, 3; Земен 2, 1, 4, 3, 5, 6; Иван Вазов 5, 1, 8, 17, 6, 7, 15, 10, 4, 3, 2, 9, 19; Изгрев 38, 24, 42, 6, 8, 3, 46, 10, 1, 16, 40, 12, 34, 13, 7; Искър 6, 12, 8, 10, 2, 15, 4; Йовчова 37, 5, 8, 10, 4, 3, 2, 1, 17; Кало 113, 106, 93, 109, 94, 11, 107, 104, 1, 51, 20, 5, 91, 93, 10, 56, 84, 90, 9, 85А, 101, 85, 32, 22, 105, 23А, 48, 15, 76, 103, 29, 94, 24, 57, 46, 82, 79, 80, 35, 69, 38, 47, 64, 60, 23, 75, 72, 89, 61, 63, 25, 36, 83, 86, 26, 34, 49, 13, 58, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 3, 33, 37, 88, 62, 78, 99, 12, 28 А, 4, 43, 1, 55, 54, 50, 18, 73, 81, 28А, 31, 74, 7, 77, 67, 40, 14, 21, 97, 45, 52, 42, 6, 59, 92, 16, 8, 98; Камчия 4, 6; Капенешка 23, 4 Б, 21, 6, 10, 11, 3, 7, 4, 9, 5, 2, 18, 8; Кирил и Методий 2, 3, 9А, 11, 1, 4, 7, 9, 8, 6, 10, 5, 4; Кирил Пчелински 22; Кракра 35, 12, 31, 30, 2, 34, 7, 25, 11, 1, 3, 38А, 18, 27, 26, 17, 19, 32, 22, 28, 9, 40, 8, 29, 36, 16, 42; Кривуля 47, 29Б, 15, 31, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, М. Кривульо, 45, 44, 11, 41, 13, 10, 12; Лаката 16,. 1, 36, 28, 20, 14, 30, 40, 4, 24, 18, 9, 34, 26, 22, 12А, 6, 2, 12, 8; Лиляна Димитрова 3; Лом 6, 16, 26, 48, 19 Къща, 32, 44, 14, 7, 17, 1, 8, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 30, 2, 12, 4, 10, 50, 28; Лопянска гора 2, 3; Людмила Димитрова Люлин 12, 6, 1, 5, 4, 2, 3; Марица 1, 6, 8, 3; Мария Луиза 4, 15, 7, 13, 11; Местн. Кало Металург 26, 10, 3, 7, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 15, 16, 9, 28, 22, 5, 13 Къща, 2А, 20, 12, 19, 27; Минерал 4; Миньор 6, 18, 2, 10, 12, 6, 18, 8, 4, 20, 14, 22; Михаил Дойчев 10, 5, 8, 16А, 4, 24, 28; Москва 5, 22, 31, 1, 12, 19, 20, 24, 9, 3, 29А, 35, 21, 26, 4, 38, 11, 47, 36, 28, 18, 27, 37, 16, 29, 13, 15, 17, 23, 14, 25, 39; Несебър 1 Къща, 25, 9, 19, 11А, 2, 22, 6, 3; Никола Вапцаров 7, 4, 24, 22, 20, 5, 6, 9, 13, 2, 7, 12, 1, 3, 18, 27; Обеля 1, 3, 4, 5, 2; Оборище 1, 4А, 8, 15, 17, 2, 4, 11, 9, 13, 7, 3, 5; Опълченска 32, 20, 12, 7, 25, 22, 11, 17, 13А, 5, 1, 38, 2, 3, 15, 42, 46, 34, 8; Острица 1, 3; Отец Паисий 19, 21, 6,. 8, 14, 3, 12, 11, 23, 25, 10, 4, 1, 17, 15, 5, 13; Перник 37, 16, 12, 56, 33, 5, 7, 18, 46, 27, 3, 32, 26, 54, 10, 22, 58, 62, 21, 56А, 34, 25, 17, 48, 29, 35, 14, 38, 50, 24, 11, 44, 9, 52, 19, 30, 42, 28, 15, 13, 20, 1, 5, 7, 8, 4, 6; Пирин 25, 2, 17, 12, 14, 13, 3; Пловдив 6, 16, 36, 46, 31, 42, 12, 50, 32, 20, 22, 5, 28, 8, 35, 2, 7, 17, 30, 38, 11, 22А, 26, 21, 40, 39, 24, 10, 15, 37, 48, 44, 29, 14, 25, 33, 23, 27; Поморие 7; Презвитер Козма 4, 15, 2, 14, 1, 5, 9, 13, 10, 6, 8, 51, 25, 16, 17, 3, 6, 4, 23, 22, 25Б, 53, 55, 15, 11, 20; Пчелинска 6, 8, 1, 3; Първи май 18, 14, 20, 4, 28, 38, 3, 35, 27, 30, 42, 22, 56, 21, 11, 12, 7, 33, 19, 58, 34, 2, 46, 25, 1, 17, 24, 13, 29, 32; Радомир 15, 11, 26, 34, 2, 20, 52, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 1, 4, 17, 5, 8, 13, 14, 9; Райко Янков 10, 10 Къща, 18, 14, 13, 3, 12, 4, 1, 6, 7, 5, 3, 9, 22, 8, 16, 2, 17, 15; Рено Рига 5, 1, 7, 2; Рила 14, 23, 2, 3, 15, 4, 8, 1, 21, 13, 5, 19, 16, 10, 7, 12, 6; Родопи 24, 17, 33, 60, 26, 31, 19, 37, 30, 21, 34, 32, 42, 18, 14, 13, 36, 27, 10, 25, 29, 16, 9, 12, 52, 39, 23, 20, 22, 4, 7, 5, 2, 9, 4, 8, 6; Розова долина 6, 16А, 23, 14, 26, 22, 30, 11, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 2, 25, 9, 12, 34, 13, 20, 36, 8, 32; Ропотамо 26, 20, 10, 17, 3, 30, 23, 15, 27, 18, 12, 16, 2, 21, 11, 7, 34, 19, 22, 5, 13; Рударска 2, 6; Рудничар 2; Самоков 6, 10, 1, 13А, 3, 4, 15, 2, 14, 11, 5, 13; Сандански Св. Иван Рилски 3, 2, 11, 1; Свищов 17, 25; Селимица 11, 2, 17, 16, 10, 13 А, 19, 14, 6, 20, 8, 1, 7, 6, 5, 23, 3, 4; Силистра 18, 7, 10, 1, 14, 9А, 16, 12, 5, 4, 17, 13, 11, 15; Синчец 3, 1; Скобелев 9, 4; Смолян 15, 18, 14, 20, 1, 4, 16, 17, 5, 10, 16А, 9, 3, 2, 6; Солун 2, 1А, 6, 3, 7, 10, 1; София 14, 2, 1, 3, 27, 5, 6, 25, 11; Средна гора 2, 1, 5, 3, 11, 7, 12, 13, 9, 11.; с. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стара планина 4, 2, 8, 12, 15, 19, 32, 24, 22, 10, 1, 30, 17, 4, 16, 5, 18А, 3, 28, 11, 18, 13, 9, 14, 17, 20; Стефан Караджа 4, 7, 5, 6, 1; Стримон 8, 6, 9, 10, 16; Струма 1, 18, 26, 51, № 27, 7, 21, 30, 3, 39, 16, 37, 13, 22, 24, 5, 10А, 35, 11, 17, 12, 20, 15, 34, 4, 40, 5А, 10, 29, 32, 11А, 6, 2, 42, 38, 27, 33, 19, 9; Темелко Ненков 3; Тинтява 1, 3, 2, 4; Трън 8, 2, 4 Къща, 12; Ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ І-1427 Кв. 80Б УПИ LXXXIV-2229, Кв. 21. УПИ Х|Х, Кв. 107А Хаджи Димитър 6, 5, 1, 2, 4, 3; Христо Ботев 16, 12 А, 18А, 26, 20, 8, 3, 12, 13, 9, 11, 5, 14; Христо Смирненски 11, 17А, 19, 4, 9, 7, 3, 2, 8; Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 133, 111, 139, 103, 153, 143А, 123, 143, 99А, 111, 157, 80, 135, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 109, 113, 119, 125, 105, 61, 149, 131 А, 131А, 125А, 147, 145, 155, 141, 163, 88, 159, 161, 82, 151, 109, 121, 162, 127, 107, 101, 27, 12, 3, 26, 41, 1, 5, 16, 33, 19, 30, 14, 28, 4, 25, 18, 35, 61, 9, 37, 10, 34, 21, 13, 23, 29, 32, 15, 17, 7, 39, 6, 74, 74А, 68, 61, 76, 73, 51А, 48, 51, 36, 40, 54, 65, 55, 67, 58, 44, 59, 42, 53, 61, 69, 60, 46, 71, 55, 75, 66, 57, 53, 45, 47, 52, 50, 56, 62, 85, 89, 77, 89, 72 Тото Пункт, 46, 85, 70, 76А, 91, 87, 93, 79, 83, 97 А, 70, 76Б, 95, 93; Шипка 3, 12; Шумнатица 11, 10 Къща, 24, 16, 18, 15, 9, 7, Къща, 17; Янтра 35, 15, 16, 28, 10; Ясен 2, 15, 7, 1, 11, 9, 3, 4, 5; Ястребец 5, 6, 7, 2; 18; Студена, Общ. Перник; Баба Тонка 2, 1; Бачо Киро 3, 11, 7, 9; Блато 3, 13, 14, 21, 17, 12, 23, 15, 4, 6, 5, 9, 11, 16, 7, 7А; Божур 2, 4; Бурковица 21, 19, 6, 12, 11, 1, 15, 4, 13, 8, 2, 3, 14, 16; Бързатица 1; Васил Левски 4, 1, 2, 3; Вит 1; Витоша 3; Георги Бенковски 4, 3, 6, 2; Георги Раковски 1, 5; Горска Поляна 4, 9, 1, 2, 7, 6, 3, 5, 8; Градище 3, 1, 7, 5, 6, 1, 6, 9; Дъбрава 23, 7, 15, 18, 6, 15А, 9, 1, 3; Еверест 11; Еделвайс 9, 11, 5, 16, 13, 17, 1, 14, 3, 7, 12, 4, 6; Иван Вазов Иглика 1, 13, 7, 9, 2; Извор 4, 9, 8, 12, 7, 14, 11, 13, 2, 5, 10, 1, 11, 6, 3, Вила; Искър 4, 3, 15, 1, 2, 5, 10; Йордан Корчев 5, 8, 16, 1, 18, 14, 10, 12, 7, 9, 2; Калоян 2, 1, 3, 2А, 4, 2.; Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 13, 22, 23, 27, 20, 33, 2, 18, 25; Кирил Богданов 1, 2, 5, 10, 8, 4, 14, 12; Кокиче 2, 8, 6; Кольо Фичето 4, 2, 3, 10, 6, 1, 16, 7, 8, 14, 12; Крайречна 3; Лебед 2, 1, 5, 6, 2А, 1А, 4, 3, 24; Леденика 7, 13, 9, 5, 11, 3; Лилия 7, 5, 1, 3; Лъката 15, 27, 33, 7, 37, 11, 45, 9, 35, 13, 114, 23, 25, 25 А, 29, 17, 21, 5; Люлин 5, 3, 4, 10, 8; Мах. Бугьовец Мах. Каназирова 1, 2, 3; Мах. Кюлова 7, 5, 1, 4, 6, 3, 8; Мах. Опашиница Вила, 30 Вила, Барака, 8, 9, Къща, 26, 12А, 1; Мах. Шестакова 1, 2; Мах. Язовира Местн. Буката/И. Р. / Местн. Шарков дол /И. Р. / 3, 8, Къща, 7, 11; Местн. Шумнатица 5, 6, 28, Вила; Могилата 9, 7, 2, 5, 5.; Незабравка 11, 3, 9, 7, 10, 2, 1; Оборище 8, 11, 13, 17, 14, 20, 2, 18, 5, 1, 16, 4, 22, 10, 3, 19, 7; Одеса 1; Панайот Волов 1, 3, 4, 6; Панайот Хитов 5, 3; Перуника 3, 4, 1, 6; Пороя 4, 1, 5, 7, 2, 3; Първи май 8, 3, 15, 17, 19, 13, 10, 1, 6, 11, 2, 21; Разсадника 5; Райна Княгина 4; Рибарица 2, 4, 11, 1, 10, 5, 9, 100, 16А, 13; Самуил 1, 13, 11, 12, 9, 14, 4, 5, 3, 6, 7; Слатина 4, 2, 6; Спортист 8, 1, 2, 4, 6; Стадионна 5, 9, 3, 11, 7; Стефан Караджа 3, 7, 3, 6, 5; Струма 24, 14, 12, 10, 8, 16; Съединение 1, 2; Теменуга 12, 5, 2, 13, 1, 14, 4, 7, 9, 3; Тодор Каблешков 4; Хаджи Димитър 4, 8, 3, 6, 2, 1; Хан Крум 21, 32, 14, 1, 24, 5, 37, 51, 23, 31, 12, 2, 7, 8, 27, 33, 34, 4, 6, 20, 47, 40, 11, 13, 36, 45, 26, 10, 15, 30, 3, 41, 43; Христо Ботев 77, 46, 41, 51, 48, 40, 71, 72, 23, 28, 47, 57, 39, 65, 45, 73, 60, 52, 59А, 43, 42, 52, 49, 31, 54, 56, 64, 25, 61, 62, Сп. Превалец, 59, 35, 44, 37, 58, 26, 70, 50, 68, 36, 75, 38, 67, 69, 66, 32, 63, 45, 34, 30, 182, 176, 178, 180, 151, 157, 155, 159, 153, 177, 175 В, 90, 192, 197, 169, 199, 214, 204, 248, 165, 186, 242, 224, 218, 234, 163, 188, 203, 222, 175, 195, 232, Площада, 200, 230, 184, 201, 240, 250, 210, 167, 194, 220, 228, 161, 185, 191, 198, 234, 236, 183, 246, 171, 244, 175Б, 196, 202, 206, 189, 179, 244, 226, На Площада, 238, 181, 137, 145, 133, 150, 136, 134, 121, 128, 150А, 158, 129, 135, 139, 140, 117, 160, 115, 149, 164, 162, 147, 168, 126, 143, 154, 122, 146, 130, 132, 123, 152, 126, 124, 170, 131, 148, 144, 166, 106, 85, 102, 118, 111, 80, 100, 108, 98, 96, 88, 81, 86, 112, 79, 122, 83, 78, 89, 110, 94, 103, 92, 113, 97, 204, 74, 104, 90, 95, 82, 93, 109, 78, 99, 76, 84, 116, 9, 76; Христо Проданов 1; Цар Иван Асен I 10; Чифлик 8, 15, 23, 18, 26, 4, 13, 11, 28, 2, 20, 3, 12, 6, 9, 24, 25, 21, 9А, 7, 19, 23, 1, 5, 25А, 22, 18А; Шийница 46, 38, 132, 28, 2, 26, 16, 42, 20, 31, 34, 23, 42, 39, 43, 33, 25, 36, 37, 35, 11, 13, 17, 10, 6, 12, 2, 1, 15, 8, 4; Юрий Гагарин 16, 18, 22, 9, 11, 14, 34, 26, 21, 8, 19, 13, 27, 4, 10, 3, 7, 6, 32, 15, 28, 23, 12, 24, 29; Явор 6, 1, 2, 3, 4; Янтра 1, 4, 2; Дърводелна, 45, Автосервиз, 3, 1, Тото Пункт, В Училищния Двор, Вила, Къща, Автосервиз

На 15.06.2017 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Перник 21-ва 8 Мошино След Моста за Млек, 1; Арх. Йордан Миланов 43; Благой Гебрев 3; Варшава 1, 3, 71; Владимир Комаров 4, 2, 6, 7, 50, 1А; Двадесет и Втора 4; Двадесет и Трета 16; Зоя Космодемянская 6, 5, 7Б, 4, 1, 3, 7А, 2, 7; Иван Земнухов 4; Изток 2 Мошино, Павилион, 237, 227А, 251, 230, 8А, 242, 226, 249, 257, 240,. 238, 241, 238, 232, 233, 2 Мошино; Крали Марко 2, 18, 24, 26, 20, 22; Лев Толстой 12, 11, 10А, 6, 13, 5А, 10, 1, 9, 16, 5, 4, 8, 10, 18, 10В, 3, 10Б, 2, 17, 9А, 7, 4А, 14; Луганск 10, 9, 5, 17, 8, 3А, 11, 7, 27, 13, 18, 15, 20, 21, 22, 3; Максим Горки 2, 6 Партер, 4, 6, 11, 10, 20, 24, 22, 20А, 13, 38А, 17, 37, 28, 40, 32, 30А, 42, 34, 17Б, 10, 36, 44, 30В, 30Б; Мах. Лалова 484, 71; Мах. Чекърчийска 1; Младен Стоянов 29, 26, 18, 20, 10, По пътя за бл. Попов, 1, 14, 23, 24, 1, 16, 11, 14, 23, 11, 14, 33, 45, 47, 51, 48, 54, 55, 39, 52, 57, 36, 37, 15 Къща, 53, 43, 38, 41, 28, 50, 54А, 49, 34, 20, 13, 13, Тото пункт, 5, 25, 13 То У-Ще Св. Кирил и Методий, 5А, 7, 27, 3, 3, 1, до бл. 6, 5, 5, 15А, 7А; Мошино Кв. „Кутела“, 317, ПИ С Индентификатор 55871. 515 9895, 227, 1, 237, 243, 371; Огнян Станков 51, 47, 29, 43, 31, 39А, 45, 37, 39; Олег Кошевой 119А, 121, 83, 119Б, 111, 105, 78, 96Б, 88, 72, 109, 117, 97, 99, 74, 79, 85А, 85, 89, 103, 90А, 95, 113А, 113, 101, 93А, 123, 125, 87, 87Б, 107, 90, 87А, 80, 81, 66, 93, 77, 96, 76, 89А, 78А, 96В, 70, 48, 38, 44, 26, 21, 19, 14, 30, 4, 46, 27, 52, 69А, 58, 75, 3, 9, Павилион, 49, 58А, 42, 41, 60, 71, 33, 41А, 7, 51, 54, 18, 47, 61, 17, 69Б, 53, 25, 75А, 12, 12А, 45, 10, 35А, 31, 50, 29, 75Б, 34, 8, 69, 73, 38А, 7А, 36, 6, 11, 2А, 63, 67, 41Б, 35, 40, 65, 15, 53, 20, 64, 57; Пушкин 2, 2А, 4А, 1, 4; Пхенян 7; Сергей Есенин 4, 1, 3, 1А; Силистра 67; Сини Вир 24, 1А, 27, 10, 26, 24А, 16, 1В, 24, 29, 1; Съединение 7, 15, 26, 29, 22, 31, 24, 8, 19, 17, 23, 25, 12, 16, 9, 21, 27, 13, 11; Тева 39, 38, 41, с/у Демо, 65, 72, 69, 70, 78, 73, 15 72, 76, 77, 67, 71, 63, 66, 74, 75, 68; Тева /Къщи/ 10А; Трети март 5, 13, 11, 10; Улан Батор 7; УПИ V-7050 Кв. 118 Урса 5, 16, 4; Хавана 20, 40, 24, 22, 28, 30; Ханой 6, 10, 16, 4, 9; Хемус 1; Цоф Бараки Чернишевски 1Б, 19В, 1А, 9, 4, 2, 11, 13, 8, 17, 19Б, 11А, 15, 10, 19; Юрий Гагарин 1, 165, 1, 1, 1, 1, 1, Кв. Мошино; Вътр. Гр. Магистрала с/у Демо

На 15.06.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Перник 21-ва 8 Мошино След Моста за Млек, 1; Арх. Йордан Миланов 43; Благой Гебрев 3; Варшава 1, 3, 71; Владимир Комаров 4, 2, 6, 7, 50, 1А; Двадесет и Втора 4; Двадесет и Трета 16; Зоя Космодемянская 6, 5, 7Б, 4, 1, 3, 7А, 2, 7; Иван Земнухов 4; Изток 2 Мошино, Павилион, 237, 227А, 251, 230, 8А, 242, 226, 249, 257, 240,. 238, 241, 238, 232, 233, 2 Мошино; Крали Марко 2, 18, 24, 26, 20, 22; Лев Толстой 12, 11, 10А, 6, 13, 5А, 10, 1, 9, 16, 5, 4, 8, 10, 18, 10В, 3, 10Б, 2, 17, 9А, 7, 4А, 14; Луганск 10, 9, 5, 17, 8, 3А, 11, 7, 27, 13, 18, 15, 20, 21, 22, 3; Максим Горки 2, 6 Партер, 4, 6, 11, 10, 20, 24, 22, 20А, 13, 38А, 17, 37, 28, 40, 32, 30А, 42, 34, 17Б, 10, 36, 44, 30В, 30Б; Мах. Лалова 484, 71; Мах. Чекърчийска 1; Младен Стоянов 29, 26, 18, 20, 10, По пътя за бл. Попов, 1, 14, 23, 24, 1, 16, 11, 14, 23, 11, 14, 33, 45, 47, 51, 48, 54, 55, 39, 52, 57, 36, 37, 15 Къща, 53, 43, 38, 41, 28, 50, 54А, 49, 34, 20, 13, 13, Тото пункт, 5, 25, 13 То У-Ще Св. Кирил и Методий, 5А, 7, 27, 3, 3, 1, до бл. 6, 5, 5, 15А, 7А; Мошино Кв. „Кутела“, 317, ПИ С Индентификатор 55871. 515 9895, 227, 1, 237, 243, 371; Огнян Станков 51, 47, 29, 43, 31, 39А, 45, 37, 39; Олег Кошевой 119А, 121, 83, 119Б, 111, 105, 78, 96Б, 88, 72, 109, 117, 97, 99, 74, 79, 85А, 85, 89, 103, 90А, 95, 113А, 113, 101, 93А, 123, 125, 87, 87Б, 107, 90, 87А, 80, 81, 66, 93, 77, 96, 76, 89А, 78А, 96В, 70, 48, 38, 44, 26, 21, 19, 14, 30, 4, 46, 27, 52, 69А, 58, 75, 3, 9, Павилион, 49, 58А, 42, 41, 60, 71, 33, 41А, 7, 51, 54, 18, 47, 61, 17, 69Б, 53, 25, 75А, 12, 12А, 45, 10, 35А, 31, 50, 29, 75Б, 34, 8, 69, 73, 38А, 7А, 36, 6, 11, 2А, 63, 67, 41Б, 35, 40, 65, 15, 53, 20, 64, 57; Пушкин 2, 2А, 4А, 1, 4; Пхенян 7; Сергей Есенин 4, 1, 3, 1А; Силистра 67; Сини Вир 24, 1А, 27, 10, 26, 24А, 16, 1В, 24, 29, 1; Съединение 7, 15, 26, 29, 22, 31, 24, 8, 19, 17, 23, 25, 12, 16, 9, 21, 27, 13, 11; Тева 39, 38, 41, с/у Демо, 65, 72, 69, 70, 78, 73, 15 72, 76, 77, 67, 71, 63, 66, 74, 75, 68; Тева /Къщи/ 10А; Трети март 5, 13, 11, 10; Улан Батор 7; УПИ V-7050 Кв. 118 Урса 5, 16, 4; Хавана 20, 40, 24, 22, 28, 30; Ханой 6, 10, 16, 4, 9; Хемус 1; Цоф Бараки Чернишевски 1Б, 19В, 1А, 9, 4, 2, 11, 13, 8, 17, 19Б, 11А, 15, 10, 19; Юрий Гагарин 1, 165, 1, 1, 1, 1, 1, Кв. Мошино; Вътр. Гр. Магистрала с/у Демо

На 15.06.2017 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Перник Мах. Лалова 484, 71; Юрий Гагарин Кв. Мошино

На 15.06.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Люлин, Общ. Перник Втора 59; Двадесет и Втора 5, 1, 3; Двадесет и Трета 2; Двадесет и Четвърта 37; Осемнадесета 4, 14, 1; Първа 92, 103, 16, 89, 84, 73, 85, 56, 71, 57, 95 А, 68, 86, 66, 64; Седемнадесета 6; Трета 7, 10; Тридесет и Осма 9, 17, 7, 15, 1, 3; Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8; Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 5, 2, 7; Шеснадесета 27, 13, 29, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 31; 74, 72

На 15.06.2017 г. /09:30 – 13:30 ч./ – Люлин, Общ. Перник Втора 59; Двадесет и Втора 5, 1, 3; Двадесет и Трета 2; Двадесет и Четвърта 37; Осемнадесета 4, 14, 1; Първа 92, 103, 16, 89, 84, 73, 85, 56, 71, 57, 95 А, 68, 86, 66, 64; Седемнадесета 6; Трета 7, 10; Тридесет и Осма 9, 17, 7, 15, 1, 3; Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8; Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 5, 2, 7; Шеснадесета 27, 13, 29, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 31; 74, 72

На 15.06.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Дивотино 34069 3-ти март 11, 34, 23, 10, 20, 30, 28, 7, 40, 22, 26, 42, 3, 6, 8, 24, 14, 16, 15, 2, 21, 13, 29, 19; Витоша 2, 5, 14, 1, 1, 7, 14, 7А, 16, 9; Втора 7, 6, 8, 2, 10, 5, 2А, 1; Двадесета 6, 31, 27, 2, 11, 1, 6, 5; Двадесетивтора 13, 17, 5, 2, 8, 25, 6, 21, 1, 9, 19, 4, 11, 12; Двадесетидевета 1, 13, 9, 7, 3, 2, 17, 4, 5; Двадесетиосма 8, 26, 20, 25, 18, 22, 15, 12, 29, 19, 21, 22, 32; Двадесетипета 7, 5, 26, 8, 1, 27; Двадесетиседма 10, 6, 8; Двадесетитрета 7, 4, 6, 11, 5, 2, 3, 14; Двадесетичетвърта 6, 10, 6, 4, 11, 3, 2; Двадесетишеста 2, 12, 2; Дванадесета 10, 2А, 6, 5, 10, 1; Девета 4, 7, 5, 4, 6, 5, 1, 12, 3, 10, 8, 13; Деветнадесета 6, 2, 1, 2, 6, 6А, 4; Десета 5, 6, 3, 2, 1, 5; Единадесета 15, 11, 12, 10, 19, 9, 28, 26, 2, 30, 13; Кв29 УПИV -642 Комсомолска 1; Люлин 43, 45, 31, 49, 43 Б, 47, 47, 46, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 5, 15, 28, 38, 25, 29, 30, 17, 32, 37, 19, 23, 40, 20, 28, 16, 27, 26, 31, 18, 21, 33, 42, 41, 35; Махала Герен 5; Махала Ливаге 22, 5, 8; Махала Светавода 1, 2; Махала Тенов дол Миньор 62, 68, 86, 19, 28, 17, 5, 64, 27, 9, 7, 23, 47, 31, 24, 51, 18, 32, 8, 54, 6, 4, 13, 2, 56, 14, 32 А, 16, 60, 33, 42, 41, 26, 11, 15, 52, 30, 66, 53, 25, 1, 12, Къща, 3, 22, 29, 46, 39, 27, 49, 58, 10, 70, 38, 40, 37, 35, 120, 117, 138, 137, 147, 128, 158, 116, 121, 122, 124, 125А, 135, 126А, 133, 162, 115, 131, 127, 132, 134, 119, 154, 150, 142, 118, 141, 129, 119, 126, 59, 111, 160, 140, 152, 113, 125, 143, 109, 123, 156, 130, 143, 99, 106, 79, 72, 102, 83, 112, 93, 78, 71, 65, 73, 95, 75, 94, 104, 100, 59, 114, 96, 105, 87, 69, 82, 98, 110, 108, 101, 97, 61, 74, 67, 92, 77, 46, 86, 80, 91, 88, 84, 29, 107, 73, 81; Осемнадесета 5, 7, 9; Осма 4; Пета 4, 2, 1, 7; Петдесета 13, 10, 6, 12, 2, 3, 8, 5; Петдесетивтора 1, 2, 17, 11, 8, 15, 7, 5; Петдесетипета 1; Петдесетитрета 3, 5; Петнадесета 9, 10, 12, 5, 7, 6, 1, 7А, 2; Първа 7, 28, 14, 1, 10, 16, 20, 113, 11Б,. 11, 26, 11Е, 11, 13, 5, 24, 3, 34, 12, 18, 8, 22, 2, 10А, 3, 37, 48, 29, 40, 15А, 31, 74, 54, 34, 21, 78 Къща, 96, Парцел 9-18, 38, 39, 15, 25, 47, 102, 33, 28, 88, 35, 42, 72, 49, 46, 82, 32, 64, 18, 80, 100, 60, 19, 36, 73, 1, 77, 104, 53, 46, 108, 61, 116, 118, 57, 67, 55А, 55, 75, 79, 26, 65; Рила 11, 3, 1, 13, 5, 9, 7, 6; Седемнадесета 1, 2; Седма 3, 7, 3, 31; Слатина 8, 12, 8, 3, 10, 9, 1, 5, 3, 2; Струма 15, 21, 9, 7, 13, 3, 11, 27, 4, 19, 2А, 5, 1, 32, 34, 79, 79 А, 77, 36, 53, 45, 8, 55, 41, 61, 51, 59, 65, 24, 13, 18, 63, 57, 14, 49, 16, 47; Тенов дол Тридесета 5, 1, 2; Тридесетивтора 6, 3, 8, 5, 1, 2; Тридесетиосма 1, 7; Тридесетипета 6, 13, 3, 1, 11, 17, 33, 23, 37, 25, 27, 35, 41, 2, 43, 29; Тридесетипърва 9, 6, 10, 9, 4, 7, 5, 3, 1; Тридесетиседма 5; Тридесетитрета 2; Тридесетичетвърта 17, 20, 43, 15, 39, 21, 19, 24, 33, 13, 45, 41, 47, 5, 3, 31, 7, 6, 1, 37, 25, 23, 1 В, 27, 9, 11; Тридесетишеста 7, 5; Тринадесета 13, 12, 3, 18, 9, 2, 1, 13, 7, 5, 5; УПИ ІІ Кв. 746 УПИ VIII – 296 Kb. 21 Четвърта 6, 11, 15, 2, 8, 5, 13, 1, 10, 4, 7, 9, 3, 7; Четирдесета 11, 1, 10, 3, 9; Четирдесетиосма 4, 5Б, 5, 5А, 7, 3, 9, 10; Четирдесетипета 6, 49, 43, 27, 9, 29, 15, 31, 13, 9, 17, 19, 11, 37, 7, 25, 35, 21; Четирдесетиседма 32, 30, 18, 22, 14, 34, 21, 6, 15, 10, 11; Четирдесетитрета 9, 1, 2, 6, 10, 5, 3, 4, 8, 7; Четринадесета 6, 19, 3, 26, 20 Къща, 17, 10, 11, 9, 21, 7, 2, 4, 8, 18, 1, 16, 14, 13, 5, 14, 1 на Площада; Шеста 3, 31, 30, 5, 2, 7, 4, 9, 8, 1, 3; Шестнадесета 2, 4; 3, М. „Прогон“ ПИ 151084, В Двора на ТКЗС, Бреста, Махала“Градините“; Люлин, Общ. Перник; V-614 Кв 59 Втора 21, 18, 32,. 35, 31,. 1, 57, 27,. 53, 28,. 28,. 55, 16, 8, 11, 7, 33, 37-39, 23, 35, 38, 4, 42, 2, 42, 30, 9, 29, 34, 47,. 40, 49-51,. 24, 59, 3, 59; Двадесет и Втора 21, 6, 19, 11, 7, 17, 13, 9, 15, 5, 1, 3; Двадесет и Девета 2; Двадесет и Пета 8А, 4, 26, 7, 29, 23, 20, 15, 22, 10, 17; Двадесет и Първа 2; Двадесет и Седма 3, 7, 13, 1; Двадесет и Трета 2, 12, 16, 2; Двадесет и Четвърта 12, 23, 32, 41, 47, 10, 26А, 30, 4, 31, 57, 42, 58, 59, 55, 27, 44, 37; Двадесет и Шеста 15, Строеж, 3, 14, 7, 10, 22, 27, 33, 5, 18, 13; Двадесета 3; Дванадесета. 12, 27,. 14,. 6,. 12, 9,. 23,. 20,. 11, 10,. 25,. 8,. 2,. 4, 2,. 5, 7А,. 3, 6; Девета 6, 4, 2,. 14; Деветнадесета 2, 4, 3, 6, 1; Десета 18, 10, 40, 2; Единадесета 9, 3-4, 1; Кв. 31, УПИ1-577 Мах. Лесков дол 5, 3, Къща С Ателие, 33, 34; Мах. Стакьовец и Манастира 22, 5, 7; Местн. Задбудилица Къща, 8, Фургон, Вила, Парцел 88; Осемнадесета 4, 14, 1; Осма 4, 1; Пета 23, 25, 17,. 12,. 49,. 15,. 14, 49, 13, 29, 3, 39, 25, 11.; Петнадесета 2,. 6, 3, 10, 4; ПИ 874 Първа. 5, 20, 9, 11, 6, 16, 21, 13, 138, 119, 17, 125, 123, 140, 112, 134, 146, 122, 156, 107, 109, 154, 104, 92, 103, 16, 89, 84, 73, 85, 56, 71, 57, 95 А, 68, 86, 66, 64, 27, 55, 32, 45, 51, 31, 35, 42,. 24,. 49; Седемнадесета 6; Седма. 8, 11, 14,. 9, 4.; Трета 10, 6, 25, 2, 12, 23, 14,. 18, 19, 7, 10, 10, 2, 11, 4,. 6,. 13, 1, 15, 9,. 8, 8,. 10; Тридесет и Осма 9, 17, 7, 15, 1, 3; Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8; Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 5, 2, 7; Тридесета 1; Тринадесеста. 11, 5,. 9,. 5, 2,. 2,. 4,. 3,. 1, 5; Четвърта. 2, 28, 26,. 6, 15, 22, 16,. 7,. 8, 3; Четиринадесета. 9,. 17, 7,. 5, 2, 6,. 15,. 3,. 8; Шеснадесета 27, 13, 29, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 31, 25; Шеста 24, 8, 6, 1, 2, 5.; 22, Местност Над шосето, Райлово Центъра, 74, 72, Райлово Центъра, 27, Вила, Цьрнел, 37-39, 41; Перник; Жк. Тева, ПИ 725. 25 Рашо Димитров 66, 70; Тева 99, 97, 98, 95, 94, 100, 96; Цалева Круша 34, 32, 36, 28, 27, 33, 35, 16, Дърводелска Работилница, 30; Гробищен Парк

На 16.06.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Боснек 070008 3-ти март 6, 01, 8, 4; 558 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1, 6, 3, 4, 5, 7, 9; Бор 7, 5, 1, 2, 3; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12, 1, 19, 15, 5; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А, 2; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5, 3; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20, 1, 2, 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Еделвайс 1, 8, 2, 11, 6, 2 Бунгало, 13, 4, 3; Жива Вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Игличе 1, 1А, 9А, 10, 3, 5, 12; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 8, 6, 4, 2, 01; Кокиче 5, 8, 2, 3, 4, 18, 16, 5, 12, 6, 20, 22, 1, 10, 14; Ладивец 4, 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Ловен дом 04, 02; Махала Влахова 9, Бунгало, 8, 16, 10, 12, 14, 2, 7, 11, Вилна сграда; Махала Джамбазка 6; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 7, 11, 12, 5, 1; Момина Сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15, 11, 5, 7, 9, 6, 2, 1, 4; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; Ранковица 2, 6, 4, 1; с. Боснек Славей 12, 6, 14; Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62, 7, 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9, 25; Христо Ботев 29, 21А, 20, 12, 17, 2, 7, 18, 14, 8, 13, 21, 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7, 4, 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11, Фнонд. Покр. Богородичен, 3; Студена, Общ. Перник; Еверест 2, 3, 11, 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17, 1, 8; Младост 2, 2.; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни връх 3, 4, 6, 2, 9, 7; Ретранслатор Студена

На 16.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Батуля 4, 7, 8, 2, 6, 8, 9, 3, 10, 5; Боянова поляна 6, 16, 2, 4, 12, 10, 14, 8; Буная 17, 5, 7, 15, 13, 9, 19, 11; връх Богдан 4; Краище 20; Люлин 121, 111А, 111; Осогово 7 А, 3А, 13, 5, 9, 1, 3, 11, 15, 7, 13А; Стара планина 106, 88, 98, 94, 102, 104, 86, 100, 99, 101, 90, 96, 92; Столетов 11, 9, 15, 4, 13, 14, 7, 12, 3, 1, 5; Чумерна 5, 4, 3, 4А, 7, 9, 8, 6, 2, 1

На 16.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 16.06.2017 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 16.06.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – Боснек 070008 3-ти март 6, 01, 8, 4; 558 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1, 6, 3, 4, 5, 7, 9; Бор 7, 5, 1, 2, 3; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12, 1, 19, 15, 5; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А, 2; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5, 3; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20, 1, 2, 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Еделвайс 1, 8, 2, 11, 6, 2 Бунгало, 13, 4, 3; Жива Вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Игличе 1, 1А, 9А, 10, 3, 5, 12; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 8, 6, 4, 2, 01; Кокиче 5, 8, 2, 3, 4, 18, 16, 5, 12, 6, 20, 22, 1, 10, 14; Ладивец 4, 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Ловен дом 04, 02; Махала Влахова 9, Бунгало, 8, 16, 10, 12, 14, 2, 7, 11, Вилна сграда; Махала Джамбазка 6; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 7, 11, 12, 5, 1; Момина Сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15, 11, 5, 7, 9, 6, 2, 1, 4; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; Ранковица 2, 6, 4, 1; с. Боснек Славей 12, 6, 14; Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62, 7, 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9, 25; Христо Ботев 29, 21А, 20, 12, 17, 2, 7, 18, 14, 8, 13, 21, 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7, 4, 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11, Фнонд. Покр. Богородичен, 3; Студена, Общ. Перник; Еверест 2, 3, 11, 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17, 1, 8; Младост 2, 2.; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни връх 3, 4, 6, 2, 9, 7; Ретранслатор Студена

Община Трън Община Трън

На 12.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Филиповци

На 13.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; Осми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 13.06.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; Осми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 13.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън Вила, Къща; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л ХХі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От Къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща

На 14.06.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Неделково

На 15.06.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 6, 5, 1, 1.; Мосаловска 2, 2.

На 15.06.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; Осми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 15.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън Вила, Къща; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л ХХі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От Къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща

На 15.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; Осми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 16.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Врабча УПИ VІІ-62, 61, Кв. 12 К63

На 16.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Осми март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов живот 1, 3; Руй 23; ул. „Света Троица“ № № 10, 11, 13.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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