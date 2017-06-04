Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 05-09 юни 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05–09 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долни Романци Къща

На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Кошарево

На 09.06.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци Къща

Община Земен

На 08.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Елов дол Мах. Ранинци

Община Перник

На 05.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен Дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 05.06.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Драгичево Кракра 28, 43, 46, 44, 45, 42, 26, 49., 30, 51, 30, 30., 53, 40, 36, 45., 49, 47, 38; Магистрала Автокъща; Първа 6; Райна Княгиня 14, 25, 27, 7, 9, 4, 19, 21, 23, 10, 13, 15, 11, 16А, 5, 9, 17, 6, 16, 10, 18, 12, 8; Рударска Павилион; Стара планина 5, 1, 3, 2

На 05.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник Аврора 1; Баба Парашкева 4, 6, 1, 5, 7, 1., 3, 2; Белоградчишки Скали 2, 6, 3, 1, 5; Боровец 9; Димитър Благоев 232, 278, 234., 119, 146, 157, 152, 121, 131, 194., 222, 91, 228, 234, 97, 145, 149, 226, 95, 240, 236, 174, 210, 176, 238, 113, 127, 142, 153, 204, 230, 99, 180, 224, 167, 173, 206, 159, 147, 137, 150, 133, 216, 178., 123, 157А, 184, 188, 222., 214, 115, 139, 192., 178, 138, 155, 148, 230., 154, 140, 212, 208, 169, 216., 89, 220, 171, 182, 192, 200А, 190, 198, 202, 218, 87, 144, 200, 196, 125, 236., 93, 194, 152., 117, 163; Димитър Хранов 3, 3А, 2; Жива вода 1; Ивайло 1; Йордан Лютибродски 67, 70, 71, 62, 69, 63, 65, 66, 73, 70А; Костенец 5, 9, 7; Лазар Робев 2, 4А, 4; Ленин 71, 48, 78, 74., 40, 70, 59, 77, 56, 63, 72, 46, 64, 66, 76, 74, 60, 58, 75, 44, 52, 61, 68., 70А, 50, 82, 51, 53, 73, 43, 67, 54, 68, 42, 57, 55, 62, 72А, 49, 69, 65, 40., 47, 45; Момин проход 1; Рилски Езера 7, 5, 12, 6, 2, 12А, 1, 20, 8Б, 3, 4, 9А, 14, 8А, 9, 11, 16, 8, 10; Станке Димитров 46А, 48А, 27, 29, 48, 44, 33, 35, 52, 54, 58, 39, 17, 60, 46, 50; УПИ І Кв. 81 Христо Македонски 2, 4; Христо Смирненски 78, 75, 77, 8, 76, 71, 81, 80, 73, 13, 7, 83, 86, 15, 1, 9, 79, 2, 4, 3, 74, 72, 11, 10, 5; Църква

На 05.06.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Перник 21-ва 8 Мошино След Моста за Млек., 1; Арх. Йордан Миланов 43; Благой Гебрев 3; Варшава 1, 3, 71; Владимир Комаров 4, 2, 6, 7, 50, 1А; Двадесет и Втора 4; Двадесет и Трета 16; Зоя Космодемянская 6, 5, 7Б, 4, 1, 3, 7А, 2, 7; Иван Земнухов 4; Изток 2 Мошино, Павилион, 237, 227А, 251, 230, 8А, 242, 226, 249, 257, 240, 238, 241, 238, 232, 233, 2 Мошино; Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193 Крали Марко 2, 18, 24, 26, 20, 22; Лев Толстой 12, 11, 10А, 6, 13, 5А, 10, 1, 9, 16, 5, 4, 8, 10., 18, 10В, 3, 10Б, 2, 17, 9А, 7, 4А, 14; Луганск 10, 9, 5, 17, 8, 3А, 11, 7, 27, 13, 18, 15, 20, 21, 22, 3; Максим Горки 2, 6 Партер, 4, 6, 11, 10, 20., 24, 22, 20А, 13, 38А, 17, 37, 28, 40, 32, 30А, 42, 34, 17Б, 10, 36, 44, 30В, 30Б; Мах. Лалова 484, 71; Мах. Чекърчийска 1; Младен Стоянов 29, 26, 18, 20, 10, По пътя за бл. Попов, 1, 14, 23, 24, 1., 16, 11, 14, 23., 11, 14, 33, 45, 47, 51, 48, 54, 55, 39, 52, 57, 36, 37, 15 Къща, 53, 43, 38., 41, 28, 50, 54А, 49, 34, 20, 13, 13, Тото пункт, 5, 25, 13 То У-Ще Св. Кирил и Методий, 5А, 7, 27, 3, 3., 1, до бл. 6, 5, 5., 15А, 7А; Мошино Кв. „Кутела“, 317, ПИ С Индентификатор 55871. 515 9895, 227, 1, 237, 243, 371; Огнян Станков 51, 47, 29, 43, 31, 39А, 45, 37, 39; Олег Кошевой 119А, 121, 83, 119Б, 111, 105, 78, 96Б, 88, 72, 109, 117, 97, 99, 74, 79, 85А, 85, 89, 103, 90А, 95, 113А, 113, 101, 93А, 123, 125, 87, 87Б, 107, 90, 87А, 80, 81, 66, 93, 77, 96, 76, 89А, 78А, 96В, 70, 48, 38, 44, 26, 21, 19, 14, 30, 4, 46, 27, 52, 69А, 58, 75, 3, 9, Павилион, 49, 58А, 42, 41, 60, 71, 33, 41А, 7, 51, 54, 18, 47, 61, 17, 69Б, 53., 25, 75А, 12, 12А, 45, 10, 35А, 31, 50, 29, 75Б, 34, 8, 69, 73, 38А, 7А, 36, 6, 11, 2А, 63, 67, 41Б, 35, 40, 65, 15, 53, 20, 64, 57; Пушкин 2, 2А, 4А, 1, 4; Пхенян 7; Сергей Есенин 4, 1, 3, 1А; Силистра 67; Сини Вир 24., 1А, 27, 10, 26, 24А, 16, 1В, 24, 29, 1, 6А; Съединение 7, 15, 26, 29, 22, 31, 24, 8, 19, 17, 23, 25, 12, 16, 9, 21, 27, 13, 11; Тева 39, 38, 89, 87, 88, 85, 92, 93, 86, 91, 90, 50, 47, 53, 59, 45, 46, 55, 51, 54, 56, М/У бл. 46 и 42, 19, 49, 52, 48, до бл. 22, 22, 25, 24, Магазин и Фото, 105, 51, 27, 26, 189., 29, зад бл. 23, до бл. 1, до Училището, 12, 10, 23, 11, с/у Фламинго, пункт, 103 с/у бл. 10, Магазин, Училище, 40 40, 28, 13, Пазара, 41, с/у Демо, 59, 83, 82, 58, 108, 81, 57, с/у Рест. Фламинго, 84, 61, 27, 80, пред бл. 77, на Колелото, 60, 79, 65, 72, 69, 70, 78, 73, 15 72, 76, 77, 67, 71, 63, 66, 74, 75, 68; Тева /Къщи/ 10А; Трети март 5, 13, 11, 10; Улан Батор 7; УПИ V-7050 Кв. 118 Урса 5, 16, 4, 6; Хавана 20, 40, 24, 22, 28, 30; Ханой 6, 10, 16, 4, 9; Хемус 1; Цоф Бараки Чернишевски 1Б, 19В, 1А, 9, 4, 2, 11, 13, 8, 17, 19Б, 11А, 15, 10, 19; Юрий Гагарин 1., 165, 1., 1, 1., 1, 1., Кв. Мошино; Вътр. Гр. Магистрала с/у Демо – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 05.06.2017 г. /11:30 – 12:30 ч./ – Перник 21-ва 8 Мошино След Моста за Млек., 1; Арх. Йордан Миланов 43; Благой Гебрев 3; Варшава 1, 3, 71; Владимир Комаров 4, 2, 6, 7, 50, 1А; Двадесет и Втора 4; Двадесет и Трета 16; Зоя Космодемянская 6, 5, 7Б, 4, 1, 3, 7А, 2, 7; Иван Земнухов 4; Изток 2 Мошино, Павилион, 237, 227А, 251, 230, 8А, 242, 226, 249, 257, 240, 238, 241, 238, 232, 233, 2 Мошино; Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193 Крали Марко 2, 18, 24, 26, 20, 22; Лев Толстой 12, 11, 10А, 6, 13, 5А, 10, 1, 9, 16, 5, 4, 8, 10., 18, 10В, 3, 10Б, 2, 17, 9А, 7, 4А, 14; Луганск 10, 9, 5, 17, 8, 3А, 11, 7, 27, 13, 18, 15, 20, 21, 22, 3; Максим Горки 2, 6 Партер, 4, 6, 11, 10, 20., 24, 22, 20А, 13, 38А, 17, 37, 28, 40, 32, 30А, 42, 34, 17Б, 10, 36, 44, 30В, 30Б; Мах. Лалова 484, 71; Мах. Чекърчийска 1; Младен Стоянов 29, 26, 18, 20, 10, По пътя за бл. Попов, 1, 14, 23, 24, 1., 16, 11, 14, 23., 11, 14, 33, 45, 47, 51, 48, 54, 55, 39, 52, 57, 36, 37, 15 Къща, 53, 43, 38., 41, 28, 50, 54А, 49, 34, 20, 13, 13, Тото пункт, 5, 25, 13 То У-Ще Св. Кирил и Методий, 5А, 7, 27, 3, 3., 1, до бл. 6, 5, 5., 15А, 7А; Мошино Кв. „Кутела“, 317, ПИ С Индентификатор 55871. 515 9895, 227, 1, 237, 243, 371; Огнян Станков 51, 47, 29, 43, 31, 39А, 45, 37, 39; Олег Кошевой 119А, 121, 83, 119Б, 111, 105, 78, 96Б, 88, 72, 109, 117, 97, 99, 74, 79, 85А, 85, 89, 103, 90А, 95, 113А, 113, 101, 93А, 123, 125, 87, 87Б, 107, 90, 87А, 80, 81, 66, 93, 77, 96, 76, 89А, 78А, 96В, 70, 48, 38, 44, 26, 21, 19, 14, 30, 4, 46, 27, 52, 69А, 58, 75, 3, 9, Павилион, 49, 58А, 42, 41, 60, 71, 33, 41А, 7, 51, 54, 18, 47, 61, 17, 69Б, 53., 25, 75А, 12, 12А, 45, 10, 35А, 31, 50, 29, 75Б, 34, 8, 69, 73, 38А, 7А, 36, 6, 11, 2А, 63, 67, 41Б, 35, 40, 65, 15, 53, 20, 64, 57; Пушкин 2, 2А, 4А, 1, 4; Пхенян 7; Сергей Есенин 4, 1, 3, 1А; Силистра 67; Сини Вир 24., 1А, 27, 10, 26, 24А, 16, 1В, 24, 29, 1, 6А; Съединение 7, 15, 26, 29, 22, 31, 24, 8, 19, 17, 23, 25, 12, 16, 9, 21, 27, 13, 11; Тева 39, 38, 89, 87, 88, 85, 92, 93, 86, 91, 90, 50, 47, 53, 59, 45, 46, 55, 51, 54, 56, М/У бл. 46 и 42, 19, 49, 52, 48, до бл. 22, 22, 25, 24, Магазин и Фото, 105, 51, 27, 26, 189., 29, зад бл. 23, до бл. 1, до Училището, 12, 10, 23, 11, с/у Фламинго, пункт, 103 с/у бл. 10, Магазин, Училище, 40 40, 28, 13, Пазара, 41, с/у Демо, 59, 83, 82, 58, 108, 81, 57, с/у Рест. Фламинго, 84, 61, 27, 80, пред бл. 77, на Колелото, 60, 79, 65, 72, 69, 70, 78, 73, 15 72, 76, 77, 67, 71, 63, 66, 74, 75, 68; Тева /Къщи/ 10А; Трети март 5, 13, 11, 10; Улан Батор 7; УПИ V-7050 Кв. 118 Урса 5, 16, 4, 6; Хавана 20, 40, 24, 22, 28, 30; Ханой 6, 10, 16, 4, 9; Хемус 1; Цоф Бараки Чернишевски 1Б, 19В, 1А, 9, 4, 2, 11, 13, 8, 17, 19Б, 11А, 15, 10, 19; Юрий Гагарин 1., 165, 1., 1, 1., 1, 1., Кв. Мошино; Вътр. Гр. Магистрала с/у Демо – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 05.06.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Студена, Общ. Перник

На 05.06.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Батановци 3Ти март Бела вода 395, 392, 398, 395; бл. Дцз Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар завод, 15, 13; Перник; Юрий Гагарин 29

На 05.06.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Батановци 3Ти март Бела вода 395, 392, 398, 395; бл. Дцз Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259., 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23., 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

На 05.06.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Батановци 3Ти март Бела вода 395, 392, 398, 395; бл. Дцз Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259., 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23., 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

На 05.06.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Перник 603 12; 616-та 1; Балканджи Йово 19, 17, 28, 25, 23, 22, 25Б, 20, 23А, 18, 12, 21, 27, 14, 29; бл.ове на Р-К Тева 42; Велчова завера 7, 2, 11, 5, 9, 1, 4; Кв. Тева 43 и 44; Крушовска Република 14; Освобождение 3, 13, 1, 6, 4, 10, 1., 8, 11, 12, 5, 14, 9, 2, 11., 23; Парижка Комуна 2; Петко Ефтимов 21, 29, 3, 9, 17, 15А, 27, 11, 19, 25, 31, 23, 15, 5, 1, 13, 7; Радомирска Република 12; Разпределителна 149, 145, 159, 156, 144, 146, 148, 153, 147, 158, 150, 154, 152; Република 11, 22, 44, 4, 12, 28, 15, 18, 3, 36, 46, 24, 48, 40, 14, 30, 24., 13, 17, 34, 38, 32, 1, 42, 3., 16, 7, 25, 1., 10, 7Г, 26, 9, 8, 20., 20; Сини Вир 4, 5, 143, 156, УПИ Vі-2610 Кв 601, Газостанция, 155, 144, 151, 157, 1; Тева 37, 107, до бл. 40, 36, Кафе, 19, 1, 42, 43, 35, пред бл. 18, 41, 40, 40 40, 44, Магазин 82, 30, с/у Пощата на Спирката, 101, 31, 16, 17, 18, 1, 6, 4, 7, 9, 194, Автосервиз, 8, до бл. 8, Тото пункт, 2, зад бл. 2, 5, 3; Урса 14; Чипровско Въстание 2, 3А; до Винпром – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 05.06.2017 г. /11:30 – 12:30 ч./ – Перник 603 12; 616-та 1; Балканджи Йово 19, 17, 28, 25, 23, 22, 25Б, 20, 23А, 18, 12, 21, 27, 14, 29; бл.ове на Р-К Тева 42; Велчова завера 7, 2, 11, 5, 9, 1, 4; Кв. Тева 43 и 44; Крушовска Република 14; Освобождение 3, 13, 1, 6, 4, 10, 1., 8, 11, 12, 5, 14, 9, 2, 11., 23; Парижка Комуна 2; Петко Ефтимов 21, 29, 3, 9, 17, 15А, 27, 11, 19, 25, 31, 23, 15, 5, 1, 13, 7; Радомирска Република 12; Разпределителна 149, 145, 159, 156, 144, 146, 148, 153, 147, 158, 150, 154, 152; Република 11, 22, 44, 4, 12, 28, 15, 18, 3, 36, 46, 24, 48, 40, 14, 30, 24., 13, 17, 34, 38, 32, 1, 42, 3., 16, 7, 25, 1., 10, 7Г, 26, 9, 8, 20., 20; Сини Вир 4, 5, 143, 156, УПИ Vі-2610 Кв 601, Газостанция, 155, 144, 151, 157, 1; Тева 37, 107, до бл. 40, 36, Кафе, 19, 1, 42, 43, 35, пред бл. 18, 41, 40, 40 40, 44, Магазин 82, 30, с/у Пощата на Спирката, 101, 31, 16, 17, 18, 1, 6, 4, 7, 9, 194, Автосервиз, 8, до бл. 8, Тото пункт, 2, зад бл. 2, 5, 3; Урса 14; Чипровско Въстание 2, 3А; до Винпром – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 05.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 06.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен Дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 06.06.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Драгичево Кракра 28, 43, 46, 44, 45, 42, 26, 49., 30, 51, 30, 30., 53, 40, 36, 45., 49, 47, 38; Магистрала Автокъща; Първа 6; Райна Княгиня 14, 25, 27, 7, 9, 4, 19, 21, 23, 10, 13, 15, 11, 16А, 5, 9, 17, 6, 16, 10, 18, 12, 8; Рударска Павилион; Стара планина 5, 1, 3, 2

На 06.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник Аврора 1; Баба Парашкева 4, 6, 1, 5, 7, 1., 3, 2; Белоградчишки Скали 2, 6, 3, 1, 5; Боровец 9; Димитър Благоев 232, 278, 234., 119, 146, 157, 152, 121, 131, 194., 222, 91, 228, 234, 97, 145, 149, 226, 95, 240, 236, 174, 210, 176, 238, 113, 127, 142, 153, 204, 230, 99, 180, 224, 167, 173, 206, 159, 147, 137, 150, 133, 216, 178., 123, 157А, 184, 188, 222., 214, 115, 139, 192., 178, 138, 155, 148, 230., 154, 140, 212, 208, 169, 216., 89, 220, 171, 182, 192, 200А, 190, 198, 202, 218, 87, 144, 200, 196, 125, 236., 93, 194, 152., 117, 163; Димитър Хранов 3, 3А, 2; Жива вода 1; Ивайло 1; Йордан Лютибродски 67, 70, 71, 62, 69, 63, 65, 66, 73, 70А; Костенец 5, 9, 7; Лазар Робев 2, 4А, 4; Ленин 71, 48, 78, 74., 40, 70, 59, 77, 56, 63, 72, 46, 64, 66, 76, 74, 60, 58, 75, 44, 52, 61, 68., 70А, 50, 82, 51, 53, 73, 43, 67, 54, 68, 42, 57, 55, 62, 72А, 49, 69, 65, 40., 47, 45; Момин проход 1; Рилски Езера 7, 5, 12, 6, 2, 12А, 1, 20, 8Б, 3, 4, 9А, 14, 8А, 9, 11, 16, 8, 10; Станке Димитров 46А, 48А, 27, 29, 48, 44, 33, 35, 52, 54, 58, 39, 17, 60, 46, 50; УПИ І Кв. 81 Христо Македонски 2, 4; Христо Смирненски 78, 75, 77, 8, 76, 71, 81, 80, 73, 13, 7, 83, 86, 15, 1, 9, 79, 2, 4, 3, 74, 72, 11, 10, 5; Църква

На 06.06.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Батановци 3Ти март Бела вода 395, 392, 398, 395; бл. Дцз Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259., 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23., 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

На 06.06.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Батановци

На 06.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен Дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 07.06.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Перник Ахелой 12, 1А, 1, 3, 3А; Баба Тонка 15, 7, 1, 18; Бараки ТМК Ленин Бела вода 17, 336, 39, 332, 341, Канцелария, 20, 333, 25, 328, 8Б., 314, 319, 13, 334, 322, 9, 339, 335, 3, 18, 329, 330, 320, 8, зад Кметството, Селекц. център, 307, 338, 317, 361, 1, 19, 22, 87, 316, 311А, 10, 315, 313, 340, 358, 321, 15, 11, 12, 337, 362, 21, 311, 304, 2; градина Григорий Цамблак 2 Читалище; Иван Асен Втори 8, 26, 62, 17, 12, 23, 36, 13, 22, 34, 1, 32, 19, 29, 11, 28, 18, 30, Бензиностанция, 3, 11; Клокотница 6, 10, 1, 4, 2, 8, 12, 3; Матей Преображенски 2; Света гора 15, 18, 21; Симеоновград 5, 20; Хан Аспарух 30, 27, 12, 11, 17, 15, 4, 16, 8, 19, 22, 6, 3, 10, 25, 10., 28, 2; Хан Омуртаг 41, 33, 22, 35, 43, 20, 39, 37; Цар Самуил 10, 3, 1, 7, 6, 5, 2, 4

На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Батановци

На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 08.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен Дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 08.06.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Батановци 3Ти март Бела вода 395, 392, 398, 395; бл. Дцз Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259., 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23., 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

На 08.06.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Батановци

На 08.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 09.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44А, 96, 49, 104, 63, 52, 57А, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен Дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21А, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65А, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 09.06.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Перник Атанас Накев 6, 7, 1, 1А, 2, 5, 4, 11, 25, 10, 20, 18, 12, 23, 28, 22, 21, 31, 15, 16, 14, 26, 8, 17, 19, 24, 28., 27, 29, 19А; Благой Гебрев 32А, 32 В, 58, 56, 56, паркинг, 56, 58, 56А, 29Е, пред бл. 36, до бл. 36, до бл. 36, 36, с/у бл. 36, 64, 1, 33А, 31А, 36, 33, 33Б, до бл. 62, 35В, 31, 36, 60, с/у бл. 60, 61, до бл. 60, 32, Кв. 126, 78, 70, 32Б, 32А, 32В, 38, 23 32, с/у Казабланка, 37, 32., 32А, 43, 38., 32; Бучински път Ладовица; Владайско Въстание 2, 12, 8, 10, 4, 14, 41, 38В, 37, 16, 43, 18, 25, зад Регал; Воронеж 5, 3, 2, 4, 6, 90, 3А; Вулкан 6, 2, 4, 8, 10; Девин 1; Димитровград 2, 3, 7, 5, 1, 6; Димитър Благоев 9, 22., 62., 46, 1, 12, 14, 50., 40, 34., 52, 18, 48, 40., 13, 34, 15, 2, 16., 4, 19, 54, 30., 60, 32., 64, 62, 30, 28, 15., 58, 22, 44, 17, 21, 5, 16, 36, 56, 23, 25, 38., 27, 26., 31., 10, 24, 11., 46., 38А, 20, 6, 24; Димитър Рибарски 1, 14, 2, 12, 7, 8, 5, 10; Иван Шишман 6, 7, 12, 14, 8, 10, 4, 16, 5, 3, 16., 1А, 1, 2; Изток Магазин, до Жп. Спирка Църква, Сп. Даскалово, до ТП Витоша; Калофер 2; Кирил Тупанков 2; Крум Накев 5, 4; Лом 36; Мах. Портарева 68, 64, 69, 66, 145, 143, 72, 70, 142; Никифор Панкев 3А, 11, 15, 7, 3, 9, 13, 1, 5; Огоста 1, 9, 7, 4, 3, 8, 5, 2, 12, 11, 6, 10; Петър Пенчев 5, 9, 6, 10, 11, 4, 12., 1, 2, 12, 3, 7, 8; Превалец 1, 4, 12, 8, 10, 5, 6, 2, 1А, 14; Стомана 2, 2., 2, 3, 3А, 3., 1; Стримон 63, 1, 15, 13, 7, 11, 9, 2, 17, 34, 1, 5; Хасково 1 Б; Църква Юрий Гагарин до Стадион „Металург“; Ямбол 8А, 7 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Перник Атанас Накев 6, 7, 1, 1А, 2, 5, 4, 11, 25, 10, 20, 18, 12, 23, 28, 22, 21, 31, 15, 16, 14, 26, 8, 17, 19, 24, 28., 27, 29, 19А; Благой Гебрев 32А, 32 В, 58, 56, 56, паркинг, 56, 58, 56А, 29Е, пред бл. 36, до бл. 36, до бл. 36, 36, с/у бл. 36, 64, 1, 33А, 31А, 36, 33, 33Б, до бл. 62, 35В, 31, 36, 60, с/у бл. 60, 61, до бл. 60, 32, Кв. 126, 78, 70, 32Б, 32А, 32В, 38, 23 32, с/у Казабланка, 37, 32., 32А, 43, 38., 32; Бучински път Ладовица; Владайско Въстание 2, 12, 8, 10, 4, 14, 41, 38В, 37, 16, 43, 18, 25, зад Регал; Воронеж 5, 3, 2, 4, 6, 90, 3А; Вулкан 6, 2, 4, 8, 10; Девин 1; Димитровград 2, 3, 7, 5, 1, 6; Димитър Благоев 9, 22., 62., 46, 1, 12, 14, 50., 40, 34., 52, 18, 48, 40., 13, 34, 15, 2, 16., 4, 19, 54, 30., 60, 32., 64, 62, 30, 28, 15., 58, 22, 44, 17, 21, 5, 16, 36, 56, 23, 25, 38., 27, 26., 31., 10, 24, 11., 46., 38А, 20, 6, 24; Димитър Рибарски 1, 14, 2, 12, 7, 8, 5, 10; Иван Шишман 6, 7, 12, 14, 8, 10, 4, 16, 5, 3, 16., 1А, 1, 2; Изток Магазин, до Жп. Спирка Църква, Сп. Даскалово, до ТП Витоша; Калофер 2; Кирил Тупанков 2; Крум Накев 5, 4; Лом 36; Мах. Портарева 68, 64, 69, 66, 145, 143, 72, 70, 142; Никифор Панкев 3А, 11, 15, 7, 3, 9, 13, 1, 5; Огоста 1, 9, 7, 4, 3, 8, 5, 2, 12, 11, 6, 10; Петър Пенчев 5, 9, 6, 10, 11, 4, 12., 1, 2, 12, 3, 7, 8; Превалец 1, 4, 12, 8, 10, 5, 6, 2, 1А, 14; Стомана 2, 2., 2, 3, 3А, 3., 1; Стримон 63, 1, 15, 13, 7, 11, 9, 2, 17, 34, 1, 5; Хасково 1 Б; Църква Юрий Гагарин до Стадион „Металург“; Ямбол 8А, 7 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Друган УПИ ХV-407 Кв. 49; Перник; Арчар 23, 21А; Васил Левски 31, 21, 25, 22, 17, 24, 1, 15, 16, 29, 1., 20, 16., Кв, 28, 11, 23, 19, 17 Кв., 9, 10, 30, 1; Горно Могиличе 28; Ела 9, 7; Железни Заводи 61, 45, 36, 89, 52, 30, 68, 86, 27, 40, 74, 48, 14, 78, 77, 31А, 79, 65, 34, 33, 82, 59, 73, 28, 90Б, 50, 81, 66, 70, 76, 62, 15А, 43, Кафе-Аперитив, 55, 29, 87, 44, 37, 61, 9А, 53, 84, 71, 80, 31, 35, 42, 58, 8, 75, 9, 67; Захари Зограф 143; Калина 9, 5, 13, 7, 15; Калкас до КАТ, ТП МТС, Магазин; Караманица 104, 87; Куциян 13, 8, 10, 12, 9; Липа 1; Могиличе 33, 19, 28, 21, 29, 23, 30; Незабравка 14, 16; Резервоара Чинар 35, 38, 22, 20, 26; Радомир; Върба Бивше ТКЗС; Райко Даскалов 93; Кв“Върба- Бившто Тксз; Стефаново, Общ. Радомир; Мах. Егреците – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Друган УПИ ХV-407 Кв. 49; Перник; Арчар 23, 21А; Васил Левски 31, 21, 25, 22, 17, 24, 1, 15, 16, 29, 1., 20, 16., Кв, 28, 11, 23, 19, 17 Кв., 9, 10, 30, 1; Горно Могиличе 28; Ела 9, 7; Железни Заводи 61, 45, 36, 89, 52, 30, 68, 86, 27, 40, 74, 48, 14, 78, 77, 31А, 79, 65, 34, 33, 82, 59, 73, 28, 90Б, 50, 81, 66, 70, 76, 62, 15А, 43, Кафе-Аперитив, 55, 29, 87, 44, 37, 61, 9А, 53, 84, 71, 80, 31, 35, 42, 58, 8, 75, 9, 67; Захари Зограф 143; Калина 9, 5, 13, 7, 15; Калкас до КАТ, ТП МТС, Магазин; Караманица 104, 87; Куциян 13, 8, 10, 12, 9; Липа 1; Могиличе 33, 19, 28, 21, 29, 23, 30; Незабравка 14, 16; Резервоара Чинар 35, 38, 22, 20, 26; Радомир; Върба Бивше ТКЗС; Райко Даскалов 93; Кв“Върба- Бившто Тксз; Стефаново, Общ. Радомир; Мах. Егреците – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Кралев дол 3-ти март 24., 13, 3, 14, 19, 38, 30, 25, 32, 28, 22, 41, 42, 40, 17, 18, 24, 16, 20, 10, 6, 7, 12, 4, 11А, 14, 5, 3, 7 А, 11; Божилец 5, 7; Боян Витков 13, 23, 1, 5, 17, 8, 12, 2, 3, 16; Васил Левски 15, 19, 16, 17, 3, 13, 9, 6; Велико Търново 6, 15, 10, 6А, 5, 8, 11; В. Левски 21, 14, 12, 1, 13; Волга 21, 23, 14, 17, 10, 19, 5, 6, 9, 7, 2, 1, 4; Голо Бърдо 13, 3, 6, 1, 10, 21, 7, 8; Граничар 4, 32, 2, Къща, 8, 1, 3; Драва 2, 4; Дунав 4, 2; Дъбрава 26, 20, 3, 4, 21, 2, 25А, 29, 27, Къща, 14, 1, 10; Еделвайс 2, 1; Извора 6, 5, 8, 4; Искър 11, 3, 10, 17, 5, 6, 14, 7, 9., 2, 9, 8, 15, 20, 4, 25, 11; Калофер 1, 6, 3; Калужерец 15, 10, 14; Лале 9, 5, 16, 7, 1, 8, 12, 10, 2, 6, 23, 21, 26, 19, 28А, 34, 20, 6, 17, 22, 8, 32, 9, 38, 36, 25, 33, 31, 27; Люлин 8А., 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 13, 2, 10, 1, 7; Люляк 5, 9, 10, 14, 11; Махала Айдарица 11, 12, 13, 2, 4, 3, 10, 5, 5; Махала Орниче 3, 26, 16, 12, 8, 4, 15, 2; Металург 35, 3, 16, 1, 17, 35., 11, 15, 28, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 19, 24, 30, 9А, 2, 9, 25, 18, 8, 19, 8; Минзухар 1, 10, 2, 4, 7, 10; Миньор 5, 3; Орниче 5, 4, 24, 11, 21, 4А, 29, 25, 2, 14, 6, 1, 9; Отец Паисий 41, 27, 71, 31, 29, 69, 35., 33, 81, 79, 25, 55 А, 45, 19, 73, 43, 23, 59, 61, 55, 75, 65, 17, 51, 48, 63, 39, 4, 62, 21, 15, 1, 6, 12, 26, 5, 11, 2, 12., 21, 9, 7, 13., 13, 14, 8, 6А, 24, 10, 18, 3; Родопи 3, 15, 1, 7, 4, 12; Светлина 3, 2, 1; Синчец 3; Славей 15, 8, 25, 16, 23А, 26, 13, 23, 7, 10, 17, 6, 3 Къща, 18, 36, 9А, 9, 27, 5, 12, 44, 4, 1; Струма 6, 7, 8, 2, 4, 14; Фуражомелка; Перник; Аврора 1; Айдарица 4; Баба Парашкева 4, 6, 1, 5, 7, 1., 3, 2; Балева махала/Даскалово/ Белоградчишки Скали 2, 6, 3, 1, 5, 18, 7; Бор 7; Боровец 2, 3, 4., 4, 5, 7, 18, 8, 26, 13, 1, 10, 1А, 17, 11, 20, 9, 22, 29, 12, 27, 16, 6, 24, 25, 19, 15, 21, 9; Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5; Волга 43, 64, 59, 61, 67, 47, 69, 65, 18, 7, 3, 17, 6, 15, 1, 9, 19, 5, 21, 25, 8, 14, 16, 20, 23, 4, 11; Грамаге 24, 20, 29., 15А, 2А, 17, 39, 14, 27, 13, 18, 19, 20А, 37, 9, 3, 6А, 25, 5, 18А, 22, 19А, 29А, 21, 16, 35, 4, 15, 6, 29, 33, 31, 1, 8, 7; Димитър Благоев 191, 278, 187, 195., 183, 189, 280, 193, 185, 260, 197, 195, 187., 276, 135, 40, 147, 141., 155, 131, 146, 135 А, 137, 141, 232, 278, 234., 119, 146, 157, 152, 121, 131, 194., 222, 91, 228, 234, 97, 145, 149, 226, 95, 240, 236, 174, 210, 176, 238, 113, 127, 142, 153, 204, 230, 99, 180, 224, 167, 173, 206, 159, 147, 137, 150, 133, 216, 178., 123, 157А, 184, 188, 222., 214, 115, 139, 192., 178, 138, 155, 148, 230., 154, 140, 212, 208, 169, 216., 89, 220, 171, 182, 192, 200А, 190, 198, 202, 218, 87, 144, 200, 196, 125, 236., 93, 194, 152., 117, 163, 268, 264, 248, 260, 256, 246, 258, 250, 242, 270, 272, 244, 262, 254, 242., 240, 266; Димитър Хранов 3, 3А, 2; Драва 2, 1, 4, 3; Евгении Ачанов 7, 5, 6, 3, 17, 8, 12, 2; Жива вода 1; Ивайло 1; Йордан Лютибродски 67, 70, 71, 62, 69, 63, 65, 66, 73, 70А, 73А, 75, 77, 79, 78, 80, 74, 76, 81; Климент Охридски 6, 12, 10, 2, 4, 8, 1; Костенец 5, 9, 7, 8, 2, 3А, 5, 3, 6, 1, 4; Кралевски път 3, 24, 9, 1, 173, 18, 284, 12, 189, 13, 280, 201, 15, 20, 22, 7; Лазар Робев 2, 4А, 4; Леденика 2, 1, 4, 6, 1, 12, 10; Ленин 101, 111А, 83А, 109, 80, 95, 85., 102, 99, 111, 84, 88, 94, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 93, 97А, 91, 97, 101А, 78А, 96, 85, 83, 104, 92, 87, 82, 90, 71, 48, 78, 74., 40, 70, 59, 77, 56, 63, 72, 46, 64, 66, 76, 74, 60, 58, 75, 44, 52, 61, 68., 70А, 50, 82, 51, 53, 73, 43, 67, 54, 68, 42, 57, 55, 62, 72А, 49, 69, 65, 40., 47, 45; Мах. Захаринова 40, 41, 54, 57, 56, 44, 46; Мах. Чешкарова Момин проход 1; Рилски Езера 7, 5, 12, 6, 2, 12А, 1, 20, 8Б, 3, 4, 9А, 14, 8А, 9, 11, 16, 8, 10; Станке Димитров 46А, 48А, 27, 29, 48, 44, 33, 35, 52, 54, 58, 39, 17, 60, 46, 50; УПИ І Кв. 81 Христо Македонски 2, 4; Христо Смирненски 78, 75, 77, 8, 76, 71, 81, 80, 73, 13, 7, 83, 86, 15, 1, 9, 79, 2, 4, 3, 74, 72, 11, 10, 5; Църква Кр. път; Чехов 1; Чуйпетлово 1., 6., 3, 4, 2, 1, 6, 5; Студена, Общ. Перник; Бор 2 Срещу Д Л В; Боровец 14, 7; Волга 67; Кралевски път 1; Райко Даскалов 4А; Христо Ботев 11, 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Кралев дол 3-ти март 24., 13, 3, 14, 19, 38, 30, 25, 32, 28, 22, 41, 42, 40, 17, 18, 24, 16, 20, 10, 6, 7, 12, 4, 11А, 14, 5, 3, 7 А, 11; Божилец 5, 7; Боян Витков 13, 23, 1, 5, 17, 8, 12, 2, 3, 16; Васил Левски 15, 19, 16, 17, 3, 13, 9, 6; Велико Търново 6, 15, 10, 6А, 5, 8, 11; В. Левски 21, 14, 12, 1, 13; Волга 21, 23, 14, 17, 10, 19, 5, 6, 9, 7, 2, 1, 4; Голо Бърдо 13, 3, 6, 1, 10, 21, 7, 8; Граничар 4, 32, 2, Къща, 8, 1, 3; Драва 2, 4; Дунав 4, 2; Дъбрава 26, 20, 3, 4, 21, 2, 25А, 29, 27, Къща, 14, 1, 10; Еделвайс 2, 1; Извора 6, 5, 8, 4; Искър 11, 3, 10, 17, 5, 6, 14, 7, 9., 2, 9, 8, 15, 20, 4, 25, 11; Калофер 1, 6, 3; Калужерец 15, 10, 14; Лале 9, 5, 16, 7, 1, 8, 12, 10, 2, 6, 23, 21, 26, 19, 28А, 34, 20, 6, 17, 22, 8, 32, 9, 38, 36, 25, 33, 31, 27; Люлин 8А., 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 13, 2, 10, 1, 7; Люляк 5, 9, 10, 14, 11; Махала Айдарица 11, 12, 13, 2, 4, 3, 10, 5, 5; Махала Орниче 3, 26, 16, 12, 8, 4, 15, 2; Металург 35, 3, 16, 1, 17, 35., 11, 15, 28, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 19, 24, 30, 9А, 2, 9, 25, 18, 8, 19, 8; Минзухар 1, 10, 2, 4, 7, 10; Миньор 5, 3; Орниче 5, 4, 24, 11, 21, 4А, 29, 25, 2, 14, 6, 1, 9; Отец Паисий 41, 27, 71, 31, 29, 69, 35., 33, 81, 79, 25, 55 А, 45, 19, 73, 43, 23, 59, 61, 55, 75, 65, 17, 51, 48, 63, 39, 4, 62, 21, 15, 1, 6, 12, 26, 5, 11, 2, 12., 21, 9, 7, 13., 13, 14, 8, 6А, 24, 10, 18, 3; Родопи 3, 15, 1, 7, 4, 12; Светлина 3, 2, 1; Синчец 3; Славей 15, 8, 25, 16, 23А, 26, 13, 23, 7, 10, 17, 6, 3 Къща, 18, 36, 9А, 9, 27, 5, 12, 44, 4, 1; Струма 6, 7, 8, 2, 4, 14; Фуражомелка; Перник; Аврора 1; Айдарица 4; Баба Парашкева 4, 6, 1, 5, 7, 1., 3, 2; Балева махала/Даскалово/ Белоградчишки Скали 2, 6, 3, 1, 5, 18, 7; Бор 7; Боровец 2, 3, 4., 4, 5, 7, 18, 8, 26, 13, 1, 10, 1А, 17, 11, 20, 9, 22, 29, 12, 27, 16, 6, 24, 25, 19, 15, 21, 9; Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5; Волга 43, 64, 59, 61, 67, 47, 69, 65, 18, 7, 3, 17, 6, 15, 1, 9, 19, 5, 21, 25, 8, 14, 16, 20, 23, 4, 11; Грамаге 24, 20, 29., 15А, 2А, 17, 39, 14, 27, 13, 18, 19, 20А, 37, 9, 3, 6А, 25, 5, 18А, 22, 19А, 29А, 21, 16, 35, 4, 15, 6, 29, 33, 31, 1, 8, 7; Димитър Благоев 191, 278, 187, 195., 183, 189, 280, 193, 185, 260, 197, 195, 187., 276, 135, 40, 147, 141., 155, 131, 146, 135 А, 137, 141, 232, 278, 234., 119, 146, 157, 152, 121, 131, 194., 222, 91, 228, 234, 97, 145, 149, 226, 95, 240, 236, 174, 210, 176, 238, 113, 127, 142, 153, 204, 230, 99, 180, 224, 167, 173, 206, 159, 147, 137, 150, 133, 216, 178., 123, 157А, 184, 188, 222., 214, 115, 139, 192., 178, 138, 155, 148, 230., 154, 140, 212, 208, 169, 216., 89, 220, 171, 182, 192, 200А, 190, 198, 202, 218, 87, 144, 200, 196, 125, 236., 93, 194, 152., 117, 163, 268, 264, 248, 260, 256, 246, 258, 250, 242, 270, 272, 244, 262, 254, 242., 240, 266; Димитър Хранов 3, 3А, 2; Драва 2, 1, 4, 3; Евгении Ачанов 7, 5, 6, 3, 17, 8, 12, 2; Жива вода 1; Ивайло 1; Йордан Лютибродски 67, 70, 71, 62, 69, 63, 65, 66, 73, 70А, 73А, 75, 77, 79, 78, 80, 74, 76, 81; Климент Охридски 6, 12, 10, 2, 4, 8, 1; Костенец 5, 9, 7, 8, 2, 3А, 5, 3, 6, 1, 4; Кралевски път 3, 24, 9, 1, 173, 18, 284, 12, 189, 13, 280, 201, 15, 20, 22, 7; Лазар Робев 2, 4А, 4; Леденика 2, 1, 4, 6, 1, 12, 10; Ленин 101, 111А, 83А, 109, 80, 95, 85., 102, 99, 111, 84, 88, 94, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 93, 97А, 91, 97, 101А, 78А, 96, 85, 83, 104, 92, 87, 82, 90, 71, 48, 78, 74., 40, 70, 59, 77, 56, 63, 72, 46, 64, 66, 76, 74, 60, 58, 75, 44, 52, 61, 68., 70А, 50, 82, 51, 53, 73, 43, 67, 54, 68, 42, 57, 55, 62, 72А, 49, 69, 65, 40., 47, 45; Мах. Захаринова 40, 41, 54, 57, 56, 44, 46; Мах. Чешкарова Момин проход 1; Рилски Езера 7, 5, 12, 6, 2, 12А, 1, 20, 8Б, 3, 4, 9А, 14, 8А, 9, 11, 16, 8, 10; Станке Димитров 46А, 48А, 27, 29, 48, 44, 33, 35, 52, 54, 58, 39, 17, 60, 46, 50; УПИ І Кв. 81 Христо Македонски 2, 4; Христо Смирненски 78, 75, 77, 8, 76, 71, 81, 80, 73, 13, 7, 83, 86, 15, 1, 9, 79, 2, 4, 3, 74, 72, 11, 10, 5; Църква Кр. път; Чехов 1; Чуйпетлово 1., 6., 3, 4, 2, 1, 6, 5; Студена, Общ. Перник; Бор 2 Срещу Д Л В; Боровец 14, 7; Волга 67; Кралевски път 1; Райко Даскалов 4А; Христо Ботев 11, 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Перник Благой Гебрев 16, 27, 26, 28, 29, 26., В бл. 28, до бл. 24, до Тото пункт, 23., с/у Чайка, 24, 25, 23, 23, 20Б, 20, 20А, 17, 17, 22., 22, 21, 20., 17., с/у бл. 19, 20, 18, 19, 17А; Волгоград 3, 1, 2; Изток Павилион, Търговски Обект, Сп. Метал, Спирка Метал, 1, Тенис Корт, Тото пункт, Павилион, Кооп Пазар; Карл Маркс 1., 3, 3., 1, 1, 3; Клемент Готвалд 19, 17; Ленински Проспект 5, 1, 11, УПИ-I, Кв. 87Б, Пазара, Павилион, 27, 17, 16; Лом 20, 9; Минск 1; Несебър 2; Одеса 2, 1; Созопол 5, 7; Юрий Гагарин 18, 12, 87 Б, 20, 18 Кафе-Аперитив, до бл. 12; зад Спирка Металик – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Перник Благой Гебрев 16, 27, 26, 28, 29, 26., В бл. 28, до бл. 24, до Тото пункт, 23., с/у Чайка, 24, 25, 23, 23, 20Б, 20, 20А, 17, 17, 22., 22, 21, 20., 17., с/у бл. 19, 20, 18, 19, 17А; Волгоград 3, 1, 2; Изток Павилион, Търговски Обект, Сп. Метал, Спирка Метал, 1, Тенис Корт, Тото пункт, Павилион, Кооп Пазар; Карл Маркс 1., 3, 3., 1, 1, 3; Клемент Готвалд 19, 17; Ленински Проспект 5, 1, 11, УПИ-I, Кв. 87Б, Пазара, Павилион, 27, 17, 16; Лом 20, 9; Минск 1; Несебър 2; Одеса 2, 1; Созопол 5, 7; Юрий Гагарин 18, 12, 87 Б, 20, 18 Кафе-Аперитив, до бл. 12; зад Спирка Металик – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Перник Арх. Йордан Миланов 5, 3, 8, 53, 16, 27, 6, 16, 55, 22, 19, 29, 18, 11, 2, 35; Архитект Йордан Пешев 13, 15, 17; Благой Гебрев 2В зад Бенз. „Мид“, 2Б; Изток 257, с/у Рмп, 2, Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 2 Мошино; Кадиевка 11А, 22, 21А, 12, 17А, 1А, 3Б, 17, 23А, 25, 11, 20, 5, 2А, 13, 9, 21, 16, 3, 6, 9А, 4, 7, 3А, 15, 23, 1, 23., 19, 8, 2; Клемент Готвалд 10, 10, В ТП Калинин; Луганск 34, 36, 43В, 40, 31, 46, 30, 37, 33, 39, 32, 44, 43, 28, 43А, 41А, 41, 42, 38, 26, 35; Младен Стоянов Павилион, 1, 8А, 10 Б, 8, 10, 142., 10, Кафе, Закуски, 6, 6 ул. Арх. Йордан Миланов, Павилион, 4, М/У бл. 6 и 8, до бл. 4, 4, зад бл. 6, М/У бл. 4 и 6, 4, 2, 2А, с/у Супера, 2А; Младен Стоянов Кв. 63 Парцел Мошино 68., Стоматологичен Кабинет, М\У бл. 4 и бл. 64; Рашо Димитров 64, 64, 64, 113, 125, 123, 121, 101, 105, 109, 107А, 107, 117, пред бл. 64, 107, до бл. 64, 119, 111Б, 111, 113, 123; Юрий Гагарин 6А, 4, 6, 6., 275, 4А, Подстанция „Руен“, 6, до бл. 10, 3-Е, 3 Е, 3-Е, 3, 3Е, 3А, 1, 1., 3В, 3Е, 26 3Е, 3 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Перник Арх. Йордан Миланов 5, 3, 8, 53, 16, 27, 6, 16, 55, 22, 19, 29, 18, 11, 2, 35; Архитект Йордан Пешев 13, 15, 17; Благой Гебрев 2В зад Бенз. „Мид“, 2Б; Изток 257, с/у Рмп, 2, Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 2 Мошино; Кадиевка 11А, 22, 21А, 12, 17А, 1А, 3Б, 17, 23А, 25, 11, 20, 5, 2А, 13, 9, 21, 16, 3, 6, 9А, 4, 7, 3А, 15, 23, 1, 23., 19, 8, 2; Клемент Готвалд 10, 10, В ТП Калинин; Луганск 34, 36, 43В, 40, 31, 46, 30, 37, 33, 39, 32, 44, 43, 28, 43А, 41А, 41, 42, 38, 26, 35; Младен Стоянов Павилион, 1, 8А, 10 Б, 8, 10, 142., 10, Кафе, Закуски, 6, 6 ул. Арх. Йордан Миланов, Павилион, 4, М/У бл. 6 и 8, до бл. 4, 4, зад бл. 6, М/У бл. 4 и 6, 4, 2, 2А, с/у Супера, 2А; Младен Стоянов Кв. 63 Парцел Мошино 68., Стоматологичен Кабинет, М\У бл. 4 и бл. 64; Рашо Димитров 64, 64, 64, 113, 125, 123, 121, 101, 105, 109, 107А, 107, 117, пред бл. 64, 107, до бл. 64, 119, 111Б, 111, 113, 123; Юрий Гагарин 6А, 4, 6, 6., 275, 4А, Подстанция „Руен“, 6, до бл. 10, 3-Е, 3 Е, 3-Е, 3, 3Е, 3А, 1, 1., 3В, 3Е, 26 3Е, 3 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Перник Аврора 2, 13, 7, 15, 4, 3, 7А, 11, 10, 5; Александър Стоянов 1А, 17, 9, 3, 7, 32, 20, 3А, 21, 38, 27, 40, 1, 33, 31, 29, 24, 23, 8, 36, 8А, 5, 6, 25, 11, 22, 39, 19, 37, 15, 10, 35, 47, 49, 44, 45, 50, 43, 51, 46, 41, 42, 48; Асен Търновски 16., 6, 4, 3, 5, 10, 16, 14, 12, 2, 8; Белоградчик 11, 19, 23, 10, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 2, 5, 14, 13, 1, 15, 7, 12, 25, 4, 21; Бор 5, 1, 6, 4, 3, 2, 7; Боян Чонос 3; Ваклин Церковски 16; Валентина Терешкова 1, 3, 9, 5, 2, 8, 13, 11, 15; Вела Пеева 12, 26, 13, 16, 26А, 35, 18, 29, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 23, 15, 25, 27, 24, 5, 20, 33, 23., 17, 32, 18А, 31, 47, 62, 51А, 49, 46, 52, 59, 60, 48, 56, 51, 55, 53, 50, 61, 57, 70, 72А, 64, 68, 66, 72, 38, 1, 9, 2, 8, 3, 36, 4, 11, 39, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44; Димитър Благоев 31., 43А, 76, 92, 90, 70, 86, 86А, 94, 78, 68, 80, 29, 90., 74, 31, 45А, 96А, 66, 43, 45, 96, 33., 84, 72, 88, 82, 111, 99А, 159., 172, 111., 113, 113., 99, 117, 75, 37, 122, 39, 77, 132, 108, 110, 61, 67., 130, 73, 118., 45., 116, 65, 55, 59, 55., 39А, 85, 41, 81, 79, 136, 100, 65., 63, 126А, 102, 98, 118, 112, 106, 114, 128, 67, 53, 134, 79., 57, 69, 83, 126., 126, 124, 71, 104; Добри Миланов 2, 15, 6, 21, 7, 16, 3, 4, 5, 19, 9, 14, 18, 11, 12, 23, 2., 25, 10, 17, 1, 8, 20, 26, 29, 33, 22, 28, 31, 30, 35, 27; Дъбрава 7, 10, 18, 32, 1, 17, 23, 19, 4, 21А, 16, 30, 14, 29, 12, 33А, 5, 11, 8, 24, 28, 25, 15, 9, 6А, 31, 2, 22, 6, 3, 20, 27, 33, 13, 21; Еднофамилни Къщи 1, 3, 8, 7, 10, 6, 4, 2, 9, 5; Жива вода 11, 2, 1, 6, 5, 3, 7; Йордан Лютибродски 1, 4А, 2, 5, 6, 3, 7, 11, 4, 9, 10, 26, 13, 29, 17., 24, 28, 12, 18, 20, 21, 15, 33, 22А, 25, 30, 14А, 23, 16, 32, 14, 19, 34, 17, 31, 33А, 27, 38, 43, 54, 45, 55, 52, 48, 53, 35, 49, 41, 42, 50, 54., 40, 47, 37, 39; Калофер 8А, 3, 16, 6, 14, 4, 12, 5, 10, 1; Кирил Тупанков 19, 17, 9, 26, 25, 6., 14, 23, 3, 12, 8, 24, 20, 16, 18, 22, 1, 24А, 6, 8А; Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 7, 2, 15, 19, 4, 9, 8, 21, 17; Крум Накев 14, 16; Кръстина Михайлова 6, 10, 3, 5, 11, 3А, 4, 7, 2, 9, 13, 8; Кюстендил 17, 18, 13, 9, 7, 11, 16, 15, 12, 10, 5, 14, 3, 1, 8, 4, 6, 6А; Лазар Робев 10, 8, 10., 6; Ленин 2, 4, 3, 23, 13, 7., 7, 19, 15А, 16, 15, 5, 6, 14, 17, 18, 20, 6., 6А, 20, 28, 38, 24, 34, 25, 29, 41, 22, 29А, 35, 31, 37, 31А, 33, 32, 33А; Лиляна Димитрова 4, 3, 11, 12, 13, 6, 16, 18, 15, 2, 14, 5, 7, 8, 10А, 1, 10, 19, 9, 20, 17, 24, 32, 34, 26, 22А, 27, 23, 19, 30А, 22, 21Б, 30, 29, 25, 21А, 28, 42, 46, 48, 37, 33, 43, 36, 54, 35, 41, 38, 50, 45, 40, 51, 52, 49, 47, 38., 37 Б, 46А; Мадарски Конник 4, 6, 16, 14, 12, 3, 8, 10; Малчика 5, 3, 1; Маниш 9, 9, 11; Мануш Войвода 15, 14, 13, 19 Жилищна сграда, 17, 12, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 3, 4, 7, 11, 2, 5, 8, 6, 10, 9; Металург 5, 9, 2, 7, 15, 17, 3, 11, 19, 1, 13; Момин проход 5; Никифор Панкев 30, 35, 32, 57, 71, 45 А, 59, 47, 49, 45, 28, 51, 22, 53, 43, 41, 37, 31, 26, 33, 55, 18, 10, 17, 21, 8, 2А, 27, 14, 19, 16, 6., 4, 6, 2, 25, 12; Никола Вапцаров 10, 3, 10А, 2, 1; Николай Островски 5, 7, 1, 14, 2, 12, 8, 10, 6, 4, 2А; Огнян Ягодински 4, 1, 2, 6; Огоста 35, 28, 27, 21, 25, 18, 37, 24, 22, 23, 41, 29, 16, 39, 20, 36, 34, 31, 32, 33, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45; Опълченска 5, 10, 3, 6, 2, 13, 16, 14, 18, 17, 9, 22, 8, 7, 20, 15, 12, 1; Паисий Хилендарски 3., 1, 6, 4, 7, 3., 5, 2, 3; Пещера 7, 27, 8, 6А, 10, 19, 12, 11, 2, 6, 7., 17, 1, 4, 9, 3, 16; Пушкин 13, 3, 5, 6, 14, 12, 1, 9, 11, 8; Ракитовец 3, 8, 10, 14, 5, 13, 1, 7, 4, 1А, 2, 15; Рахила Ангелова 2, 14, 10, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 1, 2., 2, 28, 26, 28А, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 32, 9, 13А, 7, 34, 11, 15, 21, 16, 24, 20; Родина 6, 8, 4, 2, 1; Свети Спас Храм; Сините Вълни 5, 4А, 6, 3, 1, 3А, 4, 7; Станке Димитров 1, 22, 14, 15, 18, 8А, 26, 8, 40, 4А, 24, 7А, 38, 1, 7, 34, 28, 2А, 2, 3, 16, 4, 12, 16А, 5А, 21, 20, 6, 32, 9, 19, 5, 10; Страцин 11; Тинтява 2, 1, 3, 7, 5, 7; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1, 9, 11; Хан Крум 11, 4, 23, 8, 29, 1, 15, 6, 19, 6А, 25, 3, 9, 7, 5, 17, 2; Христо Кърпачев 3, 6, 2, 1, 3, 4; Цветна градина 4, 2, 8; Църква 1, 1, 9, 15, 7, 5, 1, 19, 3, 1, 13, 6, 11, 2, 17; Черни връх 2, 3, 7, 5, 8; Черно море 2А, 9, 5, 1, 4, 8, 2Б, 6, 6; Явор 1, 8, 6, 2, 16, 3, 9, 7, 10, 12, 4, 11, 14 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Перник Аврора 2, 13, 7, 15, 4, 3, 7А, 11, 10, 5; Александър Стоянов 1А, 17, 9, 3, 7, 32, 20, 3А, 21, 38, 27, 40, 1, 33, 31, 29, 24, 23, 8, 36, 8А, 5, 6, 25, 11, 22, 39, 19, 37, 15, 10, 35, 47, 49, 44, 45, 50, 43, 51, 46, 41, 42, 48; Асен Търновски 16., 6, 4, 3, 5, 10, 16, 14, 12, 2, 8; Белоградчик 11, 19, 23, 10, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 2, 5, 14, 13, 1, 15, 7, 12, 25, 4, 21; Бор 5, 1, 6, 4, 3, 2, 7; Боян Чонос 3; Ваклин Церковски 16; Валентина Терешкова 1, 3, 9, 5, 2, 8, 13, 11, 15; Вела Пеева 12, 26, 13, 16, 26А, 35, 18, 29, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 23, 15, 25, 27, 24, 5, 20, 33, 23., 17, 32, 18А, 31, 47, 62, 51А, 49, 46, 52, 59, 60, 48, 56, 51, 55, 53, 50, 61, 57, 70, 72А, 64, 68, 66, 72, 38, 1, 9, 2, 8, 3, 36, 4, 11, 39, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44; Димитър Благоев 31., 43А, 76, 92, 90, 70, 86, 86А, 94, 78, 68, 80, 29, 90., 74, 31, 45А, 96А, 66, 43, 45, 96, 33., 84, 72, 88, 82, 111, 99А, 159., 172, 111., 113, 113., 99, 117, 75, 37, 122, 39, 77, 132, 108, 110, 61, 67., 130, 73, 118., 45., 116, 65, 55, 59, 55., 39А, 85, 41, 81, 79, 136, 100, 65., 63, 126А, 102, 98, 118, 112, 106, 114, 128, 67, 53, 134, 79., 57, 69, 83, 126., 126, 124, 71, 104; Добри Миланов 2, 15, 6, 21, 7, 16, 3, 4, 5, 19, 9, 14, 18, 11, 12, 23, 2., 25, 10, 17, 1, 8, 20, 26, 29, 33, 22, 28, 31, 30, 35, 27; Дъбрава 7, 10, 18, 32, 1, 17, 23, 19, 4, 21А, 16, 30, 14, 29, 12, 33А, 5, 11, 8, 24, 28, 25, 15, 9, 6А, 31, 2, 22, 6, 3, 20, 27, 33, 13, 21; Еднофамилни Къщи 1, 3, 8, 7, 10, 6, 4, 2, 9, 5; Жива вода 11, 2, 1, 6, 5, 3, 7; Йордан Лютибродски 1, 4А, 2, 5, 6, 3, 7, 11, 4, 9, 10, 26, 13, 29, 17., 24, 28, 12, 18, 20, 21, 15, 33, 22А, 25, 30, 14А, 23, 16, 32, 14, 19, 34, 17, 31, 33А, 27, 38, 43, 54, 45, 55, 52, 48, 53, 35, 49, 41, 42, 50, 54., 40, 47, 37, 39; Калофер 8А, 3, 16, 6, 14, 4, 12, 5, 10, 1; Кирил Тупанков 19, 17, 9, 26, 25, 6., 14, 23, 3, 12, 8, 24, 20, 16, 18, 22, 1, 24А, 6, 8А; Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 7, 2, 15, 19, 4, 9, 8, 21, 17; Крум Накев 14, 16; Кръстина Михайлова 6, 10, 3, 5, 11, 3А, 4, 7, 2, 9, 13, 8; Кюстендил 17, 18, 13, 9, 7, 11, 16, 15, 12, 10, 5, 14, 3, 1, 8, 4, 6, 6А; Лазар Робев 10, 8, 10., 6; Ленин 2, 4, 3, 23, 13, 7., 7, 19, 15А, 16, 15, 5, 6, 14, 17, 18, 20, 6., 6А, 20, 28, 38, 24, 34, 25, 29, 41, 22, 29А, 35, 31, 37, 31А, 33, 32, 33А; Лиляна Димитрова 4, 3, 11, 12, 13, 6, 16, 18, 15, 2, 14, 5, 7, 8, 10А, 1, 10, 19, 9, 20, 17, 24, 32, 34, 26, 22А, 27, 23, 19, 30А, 22, 21Б, 30, 29, 25, 21А, 28, 42, 46, 48, 37, 33, 43, 36, 54, 35, 41, 38, 50, 45, 40, 51, 52, 49, 47, 38., 37 Б, 46А; Мадарски Конник 4, 6, 16, 14, 12, 3, 8, 10; Малчика 5, 3, 1; Маниш 9, 9, 11; Мануш Войвода 15, 14, 13, 19 Жилищна сграда, 17, 12, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 3, 4, 7, 11, 2, 5, 8, 6, 10, 9; Металург 5, 9, 2, 7, 15, 17, 3, 11, 19, 1, 13; Момин проход 5; Никифор Панкев 30, 35, 32, 57, 71, 45 А, 59, 47, 49, 45, 28, 51, 22, 53, 43, 41, 37, 31, 26, 33, 55, 18, 10, 17, 21, 8, 2А, 27, 14, 19, 16, 6., 4, 6, 2, 25, 12; Никола Вапцаров 10, 3, 10А, 2, 1; Николай Островски 5, 7, 1, 14, 2, 12, 8, 10, 6, 4, 2А; Огнян Ягодински 4, 1, 2, 6; Огоста 35, 28, 27, 21, 25, 18, 37, 24, 22, 23, 41, 29, 16, 39, 20, 36, 34, 31, 32, 33, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45; Опълченска 5, 10, 3, 6, 2, 13, 16, 14, 18, 17, 9, 22, 8, 7, 20, 15, 12, 1; Паисий Хилендарски 3., 1, 6, 4, 7, 3., 5, 2, 3; Пещера 7, 27, 8, 6А, 10, 19, 12, 11, 2, 6, 7., 17, 1, 4, 9, 3, 16; Пушкин 13, 3, 5, 6, 14, 12, 1, 9, 11, 8; Ракитовец 3, 8, 10, 14, 5, 13, 1, 7, 4, 1А, 2, 15; Рахила Ангелова 2, 14, 10, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 1, 2., 2, 28, 26, 28А, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 32, 9, 13А, 7, 34, 11, 15, 21, 16, 24, 20; Родина 6, 8, 4, 2, 1; Свети Спас Храм; Сините Вълни 5, 4А, 6, 3, 1, 3А, 4, 7; Станке Димитров 1, 22, 14, 15, 18, 8А, 26, 8, 40, 4А, 24, 7А, 38, 1, 7, 34, 28, 2А, 2, 3, 16, 4, 12, 16А, 5А, 21, 20, 6, 32, 9, 19, 5, 10; Страцин 11; Тинтява 2, 1, 3, 7, 5, 7; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1, 9, 11; Хан Крум 11, 4, 23, 8, 29, 1, 15, 6, 19, 6А, 25, 3, 9, 7, 5, 17, 2; Христо Кърпачев 3, 6, 2, 1, 3, 4; Цветна градина 4, 2, 8; Църква 1, 1, 9, 15, 7, 5, 1, 19, 3, 1, 13, 6, 11, 2, 17; Черни връх 2, 3, 7, 5, 8; Черно море 2А, 9, 5, 1, 4, 8, 2Б, 6, 6; Явор 1, 8, 6, 2, 16, 3, 9, 7, 10, 12, 4, 11, 14 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Перник Благой Гебрев 64, 58А, 56, паркинг, 58, 32А, 56, 56, 56А, 58, 32 В, 11, 10, Кв. 114 до Вик, 1А, 14, 12, 14, 12, 13, 15А, 22, Павилион, Сладолед-машина, 22; Бучински път Хранителни Стоки и Кафе; Изток до Тп“Бистрица“, Мошино, Фото Ателие, Кафе Аперитив, 13 Жданов, Магазин; Калинин 10, 12, 14; Карл Маркс до реката, 2, 2А; Клемент Готвалд 1, 8, 6., 3, 4, 10., 4, 6., 3., 8, 6, 2; Ленински Проспект 15, 15, 3., 9, 3, 3, 6, 7, 3, 1, 6; Лом 31, 13, 3, 7 паркинг, 36, 11, 1На, 12, Билярдан Клуб, Пазар „Сезони“, 10., до ТП Тунджа, 1, 1., 3; Мах. Портарева 46; Минск 15, 15, 13, 1, 6, 9, 5, 13., 7, 3, 15., 1; Несебър 3, 3, 5, с/у бл. 3, 1; Одеса 4; Оряхово 4; Стомана 4; Търговска 15; Хасково 1 Б; Юрий Гагарин 44, 46, Сп. „Бучински път“, 44-46, 44А, 44, М/У бл. 44И46, 46, 46, 10 Партер, 8., 10, 10., 10, 8, Тър. Компл. с/у Без. „Шел“, М/У 36 и 34 бл., 36., Търг. Комплекс, 36, 38Ж, 34А, 91, 32, до Супера, 1, 34, М/Убл 34 и 36, 36А, 38Г, 38Ж, 38Б, 38А, 38Е, 38, 38Д, 38., 40, 38В, 42, 42, М/У бл. 42И44, Магазин, 42; В Двора на XI У-Ще – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Перник Благой Гебрев 64, 58А, 56, паркинг, 58, 32А, 56, 56, 56А, 58, 32 В, 11, 10, Кв. 114 до Вик, 1А, 14, 12, 14, 12, 13, 15А, 22, Павилион, Сладолед-машина, 22; Бучински път Хранителни Стоки и Кафе; Изток до Тп“Бистрица“, Мошино, Фото Ателие, Кафе Аперитив, 13 Жданов, Магазин; Калинин 10, 12, 14; Карл Маркс до реката, 2, 2А; Клемент Готвалд 1, 8, 6., 3, 4, 10., 4, 6., 3., 8, 6, 2; Ленински Проспект 15, 15, 3., 9, 3, 3, 6, 7, 3, 1, 6; Лом 31, 13, 3, 7 паркинг, 36, 11, 1На, 12, Билярдан Клуб, Пазар „Сезони“, 10., до ТП Тунджа, 1, 1., 3; Мах. Портарева 46; Минск 15, 15, 13, 1, 6, 9, 5, 13., 7, 3, 15., 1; Несебър 3, 3, 5, с/у бл. 3, 1; Одеса 4; Оряхово 4; Стомана 4; Търговска 15; Хасково 1 Б; Юрий Гагарин 44, 46, Сп. „Бучински път“, 44-46, 44А, 44, М/У бл. 44И46, 46, 46, 10 Партер, 8., 10, 10., 10, 8, Тър. Компл. с/у Без. „Шел“, М/У 36 и 34 бл., 36., Търг. Комплекс, 36, 38Ж, 34А, 91, 32, до Супера, 1, 34, М/Убл 34 и 36, 36А, 38Г, 38Ж, 38Б, 38А, 38Е, 38, 38Д, 38., 40, 38В, 42, 42, М/У бл. 42И44, Магазин, 42; В Двора на XI У-Ще – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 09.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

Община Радомир

На 05.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Радомир Арката 34

На 06.06.2017 г. /09:15 – 13:30 ч./ – Копаница, Общ. Радомир; Николаево, Общ. Радомир; Радомир; III Кв. 191 Промишленна зона Вланел Оод, Колорглаз Оод Гарата Склад; Генерал Владимир Вазов 18; градина 4; Мах. Арбанас Райко Даскалов 76, 70, 80, 8, 74, 80 8; Цар Симеон 3; Х. Орлите

На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Радомир Арката 30

Община Трън

На 07.06.2017 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 07.06.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бохова УПИ-ХI-148 Вила, Къща; Главановци, Общ. Трън; Вила, Къща; Джинчовци; Къща; Зелениград; Общ, Трън Парцел III-253, Кв. 40 УПИ XXXIII – 371Кв 20 Вила; Лешниковци; Имот 32, Кв. 5; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част от Къща; Реяновци; УПИ II-161; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща; Цегриловци; ПИ 197 временно захранване на Жил. сграда; Ярловци

На 07.06.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 08.06.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 08.06.2017 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 08.06.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бохова УПИ-ХI-148 Вила, Къща; Главановци, Общ. Трън; Вила, Къща; Джинчовци; Къща; Зелениград; Общ, Трън Парцел III-253, Кв. 40 УПИ XXXIII – 371Кв 20 Вила; Лешниковци; Имот 32, Кв. 5; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част от Къща; Реяновци; УПИ II-161; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща; Цегриловци; ПИ 197 временно захранване на Жил. сграда; Ярловци.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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