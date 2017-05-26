Къде ще спират планирано тока на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 май – 02 юни 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 май – 02 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: ул. „Александър Филипов“ № 45; Велин Ваклинов 23, 25, 21, 20А, 22, 24, 16, 18, 20; Гребен 30, 28, 26, 15; Иглика 30А, 24, 28, 32, 30, 34; Любаш 10, 12, 7, 4, 6, 8; Неделко Савов 5, 5А, 14, 16, 1, 9, 13, 2, 17А, 10, 4, 6, 14А, 11, 8, 7, 3, 2А, 17, 12; Некрит Кузманов 1, 3; Строител 17, 11А, 5, 13, 11, 1, 15, 7, 3; Яровец 12, 4, 6, 8, 10

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Гоздовска 2, 14, 4, 20, 24, 16, 1, 6, 2, 18; Комсомолец 21, 23, 16, 10, 13А, 13, 27, 12, 6, 8, 4, 19, 2, 17, 15, 25; Кривиколник 13, 1, 5, 11, 3, 7, 9; Логатор 14, 4, 2, 20, 10, № 6; Петров камък 9, 8, 4; Шипка 1

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; Ангел Коцелянов 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; Андрей Михайлов 101; Велин Ваклинов 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; Георги Ив Бунджулов 41, 51, 57, 55, 43, 5, 34, 42, 41, 51, 47, 57, 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16, 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70, 32, 59.; Георги Стефанов 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14, 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-рйордан Стефанов 11; Йордан Стефанов 7, 13, 9, 11; Лазар Лумбаров 1; Макаренко 24; Марин Асенов 4, 5; Нестор Петров 12, Съблекалня, 4; Пролетарска 7, 3, 1, 5; Първи май 3, 7, 5, 8, 8, 6, 10; Радослав Григоров 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; Росица 4, 3, 1, 2; Стадион 8, 10А, 4, 2, 6, 10; Цвета Лумбарова 23; В Двора на Училището

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Асен Алексов 8, 10, 14, 3, 2, 7, 4, 6, 12, 9, 5; Борис Антов 18, 29, 5, 25, 31, 18, 17, 23, 35, 18, 21, 19, 33; Владо Радославов 33, 35, 31; Гледан 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Димитър Хранов 4, 7, 8, 9, 3, 5; Евстати Николов 13, 8, 2, 17, 6, 9, 5, 15, 10, 4, 7; Елена Георгиева 40, 52, 48, 65, 63, 56, 54, 59, 71, 50, 62, 53, 46, 57, 42, 61, 44; Иван Вазов 2, 13, 10, 9, 4, 8, 5, 1, 7, 15, 11, 6, 3; Извън регулацията Склад-Гсм; Нестор Петров Помпи; Октомври 27, 33, 18, 20, 12, 25, 18, 202, 37, 29, 31, 23, 201; Сливница 20, 4, 12, 18, 10, 6; Шейново 16, 20, 15, 18, 14, 17, 19

На 31.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бабица с. Бабица

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; Ангел Коцелянов 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; Андрей Михайлов 101; Велин Ваклинов 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; Георги Ив Бунджулов 41, 51, 57, 55, 43, 5, 34, 42, 41, 51, 47, 57, 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16, 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70, 32, 59.; Георги Стефанов 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14, 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-рйордан Стефанов 11; Йордан Стефанов 7, 13, 9, 11; Лазар Лумбаров 1; Макаренко 24; Марин Асенов 4, 5; Нестор Петров 12, Съблекалня, 4; Пролетарска 7, 3, 1, 5; Първи май 3, 7, 5, 8, 8, 6, 10; Радослав Григоров 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; Росица 4, 3, 1, 2; Стадион 8, 10А, 4, 2, 6, 10; Цвета Лумбарова 23; В Двора на Училището

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ребро Вила

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ребро Вила

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Гоздовска 2, 14, 4, 20, 24, 16, 1, 6, 2, 18; Комсомолец 21, 23, 16, 10, 13А, 13, 27, 12, 6, 8, 4, 19, 2, 17, 15, 25; Кривиколник 13, 1, 5, 11, 3, 7, 9; Логатор 14, 4, 2, 20, 10, № 6; Петров камък 9, 8, 4; Шипка 1

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; Ангел Коцелянов 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; Андрей Михайлов 101; Велин Ваклинов 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; Георги Ив Бунджулов 41, 51, 57, 55, 43, 5, 34, 42, 41, 51, 47, 57, 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16, 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70, 32, 59.; Георги Стефанов 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14, 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-рйордан Стефанов 11; Йордан Стефанов 7, 13, 9, 11; Лазар Лумбаров 1; Макаренко 24; Марин Асенов 4, 5; Нестор Петров 12, Съблекалня, 4; Пролетарска 7, 3, 1, 5; Първи май 3, 7, 5, 8, 8, 6, 10; Радослав Григоров 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; Росица 4, 3, 1, 2; Стадион 8, 10А, 4, 2, 6, 10; Цвета Лумбарова 23; В Двора на Училището

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 45; Велин Ваклинов 23, 25, 21, 20А, 22, 24, 16, 18, 20; Гребен 30, 28, 26, 15; Иглика 30А, 24, 28, 32, 30, 34; Любаш 10, 12, 7, 4, 6, 8; Неделко Савов 5, 5А, 14, 16, 1, 9, 13, 2, 17А, 10, 4, 6, 14А, 11, 8, 7, 3, 2А, 17, 12; Некрит Кузманов 1, 3; Строител 17, 11А, 5, 13, 11, 1, 15, 7, 3; Яровец 12, 4, 6, 8, 10

Община Земен

На 29.05.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Земен Баба Тонка Бунгало, 2, 10, 11; Васил Левски 6, 39; Гео Милев 19, 13; Димитър Благоев 6; Земенски Манастир 30; Земенско Кале 34; Иван Вазов 8; Кирил и Методи 2, 6; Кракра 2; Мах. Митина 11, 1, 4; Мах. Язовира 28, 48, 47, 10, 34, 3, 32, 46, 1; Петър Берон 1, 3; Райко Даскалов 9; Цар Асен 4

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Елов дол Мах. Ранинци

Община Перник

На 29.05.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Кладница VIII-29, Кв. 18 XI-29 Кв. 18 Делта хил Берлин 24, 9, 12, 2, 14, 3, 1А, 5А, 15, 5, 8, 10, 20, 1, 17, 7, 19; Брюксел 1, 2, 4, 3; Виена 2; Делта хил Кв. 17; Лондон 60, 33, 15, 31, 51, 22, 52, Кв. 17, 17, 19, 66, 49, 21, 37, 54, 44, 38, 39, 24; с. Кладница, Община Перник, Екологично Селище „Делта хил“ София 45А, 49, 46, 55; УПИ II-35, Кв. 17 Делта хил УПИ XXIX-29, Кв. 20 Делта хил УПИ-IX 29 Кв. 18; Кв. 17

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 070008 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1; Бор 7, 5, 1, 2, 3; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20; Жива вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Игличе 1, 1А; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Клен 8, 6, 4; Кокиче 5; Ладивец 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Махала Влахова 9; Махала Джамбазка 6; Могиля 7, 11, 12, 5; Момина сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; с. Боснек Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9; Христо Ботев 29, 21А; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11

На 29.05.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Перник Ален мак 63, 57, 36, 103В, 69, 32, 38, 67, 34, 44, 59, 42, 40, 46, 48, 65; Бабуна 9, 4, 3, 7, 5, 2, 1, 5А; Багова махала 28А; Балван 24, 11, 4, 17, 13, 20, 3, 12, 6, 15, 5, 17А, 9, 7, 1, 27, 22, 16, 2А, 10, 2, 20А, 17, 23, 10А, 9А, 8, 7А, 25; Балкан 1, 4, 3, 6, 2; Батуля 4, 7, 8, 2, 6, 8, 9, 3, 10, 5; Беласица 32, 23, 28, 27, 25, 25, 2, 1, 17, 12, 13, 15, 20, 22, 8, 14, 9, 6, 18, 10, 4, 5, 7, 21, 3, 16; Боянова поляна 6, 16, 2, 4, 12, 10, 14, 8; Буная 17, 5, 7, 15, 13, 9, 19, 11, 3, 2, 6, 1, 2А, 4, 22, 14, 12, 16, 26, 8, 24; Венец 10, 6, 3, 14, 25, 13, 7, 23, 20, 4, 32, 5, 20.; Верила 17, 35, 37, 33, 18, 9, 22, 7, 23, 12, 37, 11, 4, 34, 30, 15А, 19, 25, 8, 16, 2, 27, 5, 3, 29, 32, 26, 20, 14, 1, 28, 6, 36, 24, 10, 15, 21, 13, 31; Веслец 14, 16, 5, 1, 8, 4, 3, 13, 10, 9, 18, 11, 6, 12, 2, 7; Витоша 15, 14, 12А, 2, 4, 7А, 19, 7, 17, 22, 23, 14Б, 6, 5А, 12, 20, 16, 8, 16А, 21А, 23А, 9, 21, 11, 14А, 13, 10, 3, 5, 57, 60, 61, 66, 64, 70, 71, 58, 65, 55, 67, 68, 59, 63, 65А, 69, 62, 44, 56, 26А, 28А, 26, 51, 47, 27, 37, 51А, 39, 30, 40, 50, 33, 34, 25, 45, 48, 29, 35, 49, 28, 48А, 31, 42, 52, 32, 41, 24А, 24, 53, 43, 50А, 38, 54, 36, 46; Вихрен 9, 5, 11А, 13, 10, 4, 8А, 6, 1, 17, 7, 18, 19, 11, 21, 15, 8, 3, 14, 12; връх Богдан 8, 4; връх Вола 8, 4, 2, 6; Голобръдска 1А, 6, 3А, 8, 10, 3, 1, 5; Горски Извор 5, 15Г, 24А, 10, 7, 1, 9А, 26, 13А, 3, 15, 24, 8А, 28, 13, 4А, 15В, 23, 20А, 1А, 15А, 30, 22, 20, 15Б, 8, 18, 9, 24А, 6, 4, 21; гр. Перник, Крепост „Кракра“ градище 13А, 3, 15, 9, 9А, 5, 8А, 10, 13, 16, 12, 19, 17, 7, 11, 11А, 4, 4А, 1, 9А, 2А, 2, 6, 10; Девети май 12, 19, 13, 8, 13А, 9, 21, 5, 1, 11, 6, 2, 4, 10, 23, 3, 15, 2А, 17; Драгановец Залес. Пояс 7; Дъга 4, 19, 25, 16, 21, 4Б, 29, 17, 14, 4А, 15, 27, 6, 23, 10, 8, 33, 26, 33А, 37, 24, 47, 35, 43, 35А, 31А, 41, 20, 31, 18, 45, 39, 20А, 22, 29А; Еделвайс 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 4.; Елбрус 9А, 3, 17, 14, 19, 2, 22, 20, 13, 18, 5, 11, 7, 12, 9, 16, 15, 16А, 1, 21, 24, 19, 23, 26; Изток Китка 1; Колош 10, 5, 12Б, 6, 14, 12А, 1, 3; Ком 3, 5, 9, 1, 7, 6; Краище 2, 1, 3, 5, 4, 20, 11, 18, 6, 8, 7, 9, 10, 8А, 10, 12, 18А, 13, 14, 16; Кракра 71, 71/5, 12 71, 5 71, 2 71, 71, 73, 73; Крепок 7А, 3, 1, 5, 4, 6, 2; Кристал 1, 2; Кристал Блокове 2, 4, 26, 27А, 33, 12, 10, 5, 47, 126, 29, 7, 27, 3Б, 38, 34, 6, 3А, 4Б, 37, 28, 35, 1, 6, 5, 11, 4В, 9, 35, 8, 25, 30, 59, 39А; Лисец 12, 5, 1А, 3, 2, 1, 4, 13, 9, 8, 10, 12, 11; Люлин 121, 111А, 111, 103, 107, 103А, 75, 66, 78, 56, 72, 93, 105, 75А, 64, 83, 60, 99, 101, 79, 80, 68, 105А, 85, 89, 105, 62, 117, 91, 84, 58, 95, 81, 105 А, 70, 77, 76, 97, 74; Марина бара 63, 59А, 75, 65, 69, 55, 41, 12, 29, 47, 69А, 52, 61А, 21, 19А, 28, 61, 48, 30, 35, 53, 39, 35А, 19, 75А, 31А, 59, 43, 57, 25А, 22, 25, 18, 51, 35Б, 20, 45, 71, 31, 13, 24, 11, 32, 26, 23, 17, 49, 33, 23А, 21А, 15, 27, 28А, 41, 40, 34, 71А; Миджур 12, 11, 4, 8, 2, 9, 1, 13, 7, 5, 6, 10; Морозов 11, 13, 17, 17, 15, 14, 1А, 2, 9, 4, 7, 5, 1, 4А, 3; Оборище 92, 103, 88, 86, 91А, 109, 97, 80, 103А, 82, 86А, 99А, 101, 95, 93, 113, 84, 95А, 99; Околчица 3, 4, 4А, 8, 7, 6, 5; Осогово 7 А, 3А, 13, 5, 9, 1, 3, 11, 15, 7, 13А; Отец Паисий 110, 100, 108, 106, 102; Партизан 8; Пирин 2; Предел 4, 1, 10, 5, 2, 8, 3, 8А; Протожерица 62, 57, 54, 42, 50, 59, 61, 48, 63А, 40, 56, 58А, 44, 52, 57А, 45, 51, 46, 49А, 58, 53, 60, 42, 42А, 65, 55, 49, 45, 56, 47, 63, 44, 137, 112А, 126, 106, 141, 122, 116, 131, 114, 122, 147А, 110, 131, 108, 155, 139, 120, 133, 149, 153, 118, 135, 124, 147, 145, 112, 125, 85, 101, 121, 92, 119, 84, 75, 93, 87, 111, 93, 98, 77, 72, 90, 96, 74, 64, 69, 103, 104, 99, 102, 97, 68А, 94, 67, 66, 91, 83, 127, 76, 84А, 115, 82, 89, 92А, 73, 80, 66А, 105, 113, 79, 99, 86, 123, 68, 107, 102, 88, 78, 109, 81, 70, 95, 100, 117, 71, 115.; Ралица 6, 4, 130, 1, 5А, 5; РУПИте 2, 6, 3, 7, 5, 2А, 4, 4А, 1; Самодивска 14, 13, 10, 15, 12, 17, 7А, 7, 4А, 4, 6, 3, 2, 10, 9, 11А, 11, 5, 8, 6А; Сандански 36, 40, 38, 42; Сахат Тепе 1; Сини връх 13, 10, 2, 12, 6, 4, 18А, 13А, 5, 8, 9, 11, 3, 7, 7А, 1, 18, 14, 14А, 16; Славей 3, 11, 6, 1, 5, 4, 2, 7; Средец 34, 34, 12, 2, 18, 16, 6, 26, 21, 11, 44, 15, 10, 19, 4, 11, 11, 28, 20, 14, 30, 22, 15, 8, 24; Средна Гора 30, 29, 23, 4, 24, 34, 33, 20, 12, 32, 8, 31, 5, 14, 16, 26, 18, 10, 24 А, 36А, 15, 17, 6, 22, 10А, 11, 25, 1, 9, 33А, 19, 36, 13, 28, 21, 7, 3, 2; Стара планина 133, 140, 142, 131, 138, 74, 67, 87, 83, 75, 69, 84, 78, 71, 72, 70, 81, 76, 77, 82, 80, 60, 85, 79, 64, 106, 88, 98, 94, 102, 104, 86, 100, 99, 101, 90, 96, 92, 112, 121, 136, 124, 107, 103, 127, 110, 110, 105А, 134, 109, 109А, 120, 119, 128, 116, 117, 125, 118, 132, 122, 113, 105, 114, 125, 130, 111, 116А, 115, 113, 118, 131; Столетов 61, 63, 65, 69, 60, 130, 11, 9, 15, 4, 13, 14, 7, 12, 3, 1, 5, 35, 37, 20, 21, 33, 17, 32, 26, 27, 15, 46, 30, 39, 35, 25, 28, 41, 44, 23, 31, 42, 29, 47, 34, 38, 16, 24, 40, 22, 49, 18; Стримон 2; Струма 11, 9, 7, 5, 3, 13, 15, 11, 17; Цане Гинчев 2, 5, 1, 15, 14, 4, 16, 12, 11, 3, 8, 26, 22, 24, 13, 20, 6, 18, 17, 7, 10, 17; Черковна 11, 3, 7, 9, 12, 2, 5, 6, 4, 8, 1; Черноризец Храбър 40, 12, 2, 1, 6, 7, 4, 13, 28, 11, 25, 10, 19, 26, 30, 26, 32, 15, 8, 21, 14, 20, 34, 16, 23, 17, 9; Чумерна 5, 4, 3, 4А, 7, 9, 8, 6, 2, 1; Шумак Ялбовец 4, 2, 15, 10

На 29.05.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Перник Ален мак 63, 57, 36, 103В, 69, 32, 38, 67, 34, 44, 59, 42, 40, 46, 48, 65; Бабуна 9, 4, 3, 7, 5, 2, 1, 5А; Багова махала 28А; Балван 24, 11, 4, 17, 13, 20, 3, 12, 6, 15, 5, 17А, 9, 7, 1, 27, 22, 16, 2А, 10, 2, 20А, 17, 23, 10А, 9А, 8, 7А, 25; Балкан 1, 4, 3, 6, 2; Батуля 4, 7, 8, 2, 6, 8, 9, 3, 10, 5; Беласица 32, 23, 28, 27, 25, 25, 2, 1, 17, 12, 13, 15, 20, 22, 8, 14, 9, 6, 18, 10, 4, 5, 7, 21, 3, 16; Боянова поляна 6, 16, 2, 4, 12, 10, 14, 8; Буная 17, 5, 7, 15, 13, 9, 19, 11, 3, 2, 6, 1, 2А, 4, 22, 14, 12, 16, 26, 8, 24; Венец 10, 6, 3, 14, 25, 13, 7, 23, 20, 4, 32, 5, 20.; Верила 17, 35, 37, 33, 18, 9, 22, 7, 23, 12, 37, 11, 4, 34, 30, 15А, 19, 25, 8, 16, 2, 27, 5, 3, 29, 32, 26, 20, 14, 1, 28, 6, 36, 24, 10, 15, 21, 13, 31; Веслец 14, 16, 5, 1, 8, 4, 3, 13, 10, 9, 18, 11, 6, 12, 2, 7; Витоша 15, 14, 12А, 2, 4, 7А, 19, 7, 17, 22, 23, 14Б, 6, 5А, 12, 20, 16, 8, 16А, 21А, 23А, 9, 21, 11, 14А, 13, 10, 3, 5, 57, 60, 61, 66, 64, 70, 71, 58, 65, 55, 67, 68, 59, 63, 65А, 69, 62, 44, 56, 26А, 28А, 26, 51, 47, 27, 37, 51А, 39, 30, 40, 50, 33, 34, 25, 45, 48, 29, 35, 49, 28, 48А, 31, 42, 52, 32, 41, 24А, 24, 53, 43, 50А, 38, 54, 36, 46; Вихрен 9, 5, 11А, 13, 10, 4, 8А, 6, 1, 17, 7, 18, 19, 11, 21, 15, 8, 3, 14, 12; връх Богдан 8, 4; връх Вола 8, 4, 2, 6; Голобръдска 1А, 6, 3А, 8, 10, 3, 1, 5; Горски Извор 5, 15Г, 24А, 10, 7, 1, 9А, 26, 13А, 3, 15, 24, 8А, 28, 13, 4А, 15В, 23, 20А, 1А, 15А, 30, 22, 20, 15Б, 8, 18, 9, 24А, 6, 4, 21; гр. Перник, Крепост „Кракра“ градище 13А, 3, 15, 9, 9А, 5, 8А, 10, 13, 16, 12, 19, 17, 7, 11, 11А, 4, 4А, 1, 9А, 2А, 2, 6, 10; Девети май 12, 19, 13, 8, 13А, 9, 21, 5, 1, 11, 6, 2, 4, 10, 23, 3, 15, 2А, 17; Драгановец Залес. Пояс 7; Дъга 4, 19, 25, 16, 21, 4Б, 29, 17, 14, 4А, 15, 27, 6, 23, 10, 8, 33, 26, 33А, 37, 24, 47, 35, 43, 35А, 31А, 41, 20, 31, 18, 45, 39, 20А, 22, 29А; Еделвайс 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 4.; Елбрус 9А, 3, 17, 14, 19, 2, 22, 20, 13, 18, 5, 11, 7, 12, 9, 16, 15, 16А, 1, 21, 24, 19, 23, 26; Изток Китка 1; Колош 10, 5, 12Б, 6, 14, 12А, 1, 3; Ком 3, 5, 9, 1, 7, 6; Краище 2, 1, 3, 5, 4, 20, 11, 18, 6, 8, 7, 9, 10, 8А, 10, 12, 18А, 13, 14, 16; Кракра 71, 71/5, 12 71, 5 71, 2 71, 71, 73, 73; Крепок 7А, 3, 1, 5, 4, 6, 2; Кристал 1, 2; Кристал Блокове 2, 4, 26, 27А, 33, 12, 10, 5, 47, 126, 29, 7, 27, 3Б, 38, 34, 6, 3А, 4Б, 37, 28, 35, 1, 6, 5, 11, 4В, 9, 35, 8, 25, 30, 59, 39А; Лисец 12, 5, 1А, 3, 2, 1, 4, 13, 9, 8, 10, 12, 11; Люлин 121, 111А, 111, 103, 107, 103А, 75, 66, 78, 56, 72, 93, 105, 75А, 64, 83, 60, 99, 101, 79, 80, 68, 105А, 85, 89, 105, 62, 117, 91, 84, 58, 95, 81, 105 А, 70, 77, 76, 97, 74; Марина бара 63, 59А, 75, 65, 69, 55, 41, 12, 29, 47, 69А, 52, 61А, 21, 19А, 28, 61, 48, 30, 35, 53, 39, 35А, 19, 75А, 31А, 59, 43, 57, 25А, 22, 25, 18, 51, 35Б, 20, 45, 71, 31, 13, 24, 11, 32, 26, 23, 17, 49, 33, 23А, 21А, 15, 27, 28А, 41, 40, 34, 71А; Миджур 12, 11, 4, 8, 2, 9, 1, 13, 7, 5, 6, 10; Морозов 11, 13, 17, 17, 15, 14, 1А, 2, 9, 4, 7, 5, 1, 4А, 3; Оборище 92, 103, 88, 86, 91А, 109, 97, 80, 103А, 82, 86А, 99А, 101, 95, 93, 113, 84, 95А, 99; Околчица 3, 4, 4А, 8, 7, 6, 5; Осогово 7 А, 3А, 13, 5, 9, 1, 3, 11, 15, 7, 13А; Отец Паисий 110, 100, 108, 106, 102; Партизан 8; Пирин 2; Предел 4, 1, 10, 5, 2, 8, 3, 8А; Протожерица 62, 57, 54, 42, 50, 59, 61, 48, 63А, 40, 56, 58А, 44, 52, 57А, 45, 51, 46, 49А, 58, 53, 60, 42, 42А, 65, 55, 49, 45, 56, 47, 63, 44, 137, 112А, 126, 106, 141, 122, 116, 131, 114, 122, 147А, 110, 131, 108, 155, 139, 120, 133, 149, 153, 118, 135, 124, 147, 145, 112, 125, 85, 101, 121, 92, 119, 84, 75, 93, 87, 111, 93, 98, 77, 72, 90, 96, 74, 64, 69, 103, 104, 99, 102, 97, 68А, 94, 67, 66, 91, 83, 127, 76, 84А, 115, 82, 89, 92А, 73, 80, 66А, 105, 113, 79, 99, 86, 123, 68, 107, 102, 88, 78, 109, 81, 70, 95, 100, 117, 71, 115.; Ралица 6, 4, 130, 1, 5А, 5; РУПИте 2, 6, 3, 7, 5, 2А, 4, 4А, 1; Самодивска 14, 13, 10, 15, 12, 17, 7А, 7, 4А, 4, 6, 3, 2, 10, 9, 11А, 11, 5, 8, 6А; Сандански 36, 40, 38, 42; Сахат Тепе 1; Сини връх 13, 10, 2, 12, 6, 4, 18А, 13А, 5, 8, 9, 11, 3, 7, 7А, 1, 18, 14, 14А, 16; Славей 3, 11, 6, 1, 5, 4, 2, 7; Средец 34, 34, 12, 2, 18, 16, 6, 26, 21, 11, 44, 15, 10, 19, 4, 11, 11, 28, 20, 14, 30, 22, 15, 8, 24; Средна Гора 30, 29, 23, 4, 24, 34, 33, 20, 12, 32, 8, 31, 5, 14, 16, 26, 18, 10, 24 А, 36А, 15, 17, 6, 22, 10А, 11, 25, 1, 9, 33А, 19, 36, 13, 28, 21, 7, 3, 2; Стара планина 133, 140, 142, 131, 138, 74, 67, 87, 83, 75, 69, 84, 78, 71, 72, 70, 81, 76, 77, 82, 80, 60, 85, 79, 64, 106, 88, 98, 94, 102, 104, 86, 100, 99, 101, 90, 96, 92, 112, 121, 136, 124, 107, 103, 127, 110, 110, 105А, 134, 109, 109А, 120, 119, 128, 116, 117, 125, 118, 132, 122, 113, 105, 114, 125, 130, 111, 116А, 115, 113, 118, 131; Столетов 61, 63, 65, 69, 60, 130, 11, 9, 15, 4, 13, 14, 7, 12, 3, 1, 5, 35, 37, 20, 21, 33, 17, 32, 26, 27, 15, 46, 30, 39, 35, 25, 28, 41, 44, 23, 31, 42, 29, 47, 34, 38, 16, 24, 40, 22, 49, 18; Стримон 2; Струма 11, 9, 7, 5, 3, 13, 15, 11, 17; Цане Гинчев 2, 5, 1, 15, 14, 4, 16, 12, 11, 3, 8, 26, 22, 24, 13, 20, 6, 18, 17, 7, 10, 17; Черковна 11, 3, 7, 9, 12, 2, 5, 6, 4, 8, 1; Черноризец Храбър 40, 12, 2, 1, 6, 7, 4, 13, 28, 11, 25, 10, 19, 26, 30, 26, 32, 15, 8, 21, 14, 20, 34, 16, 23, 17, 9; Чумерна 5, 4, 3, 4А, 7, 9, 8, 6, 2, 1; Шумак Ялбовец 4, 2, 15, 10

На 29.05.2017 г. /13:30 – 15:30 ч./ – Перник Витоша 44, 56, 26А, 28А, 26, 51, 47, 27, 37, 51А, 39, 30, 40, 50, 33, 34, 25, 45, 48, 29, 35, 49, 28, 48А, 31, 42, 52, 32, 41, 24А, 24, 53, 43, 50А, 38, 54, 36, 46; Елбрус 9А, 3, 17, 14, 19, 2, 22, 20, 13, 18, 5, 11, 7, 12, 9, 16, 15, 16А, 1; Изток Колош 10, 5, 12Б, 6, 14, 12А, 1, 3; Ком 3, 5, 9, 1, 7, 6; Краище 2, 1, 3, 5, 4; Лисец 12, 5, 1А, 3, 2, 1, 4; Марина бара 41, 40, 34, 71А; Морозов 11, 13, 17, 17, 15, 14; Протожерица 125, 85, 101, 121, 92, 119, 84, 75, 93, 87, 111, 93, 98, 77, 72, 90, 96, 74, 64, 69, 103, 104, 99, 102, 97, 68А, 94, 67, 66, 91, 83, 127, 76, 84А, 115, 82, 89, 92А, 73, 80, 66А, 105, 113, 79, 99, 86, 123, 68, 107, 102, 88, 78, 109, 81, 70, 95, 100, 117, 71, 115.; Ралица 6, 4, 130, 1, 5А, 5; Стара планина 133, 140, 142, 131, 138; Столетов 61, 63, 65, 69, 60, 130

На 29.05.2017 г. /08:45 – 09:30 ч./ – Батановци Трети март Бела вода 395, 392, 398, . 395; бл. ДЗЦ Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар Завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259, 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света Гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23, 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

На 29.05.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Батановци Трети март Бела вода Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света Гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Омуртаг 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Тервел 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7

На 29.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 4, 8; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 3, 1, 4; Добри дол 2, 9, 07, 06, 5; Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 44, 40, 45, 49, 96, 63, 52, 57А, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44А, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46; Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4; Иван Вазов 07, 03, 01, 05, 4, 7; Извора Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3; Клен 2, 01; Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 01, 7, 8, 12; Ловен дом 02, 04; Минзухар 1, 2, 3; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 13, 14, 21А, 8, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 33, 51, 81, 55, 79, 45, 71, 85, 27, 2, 39, 23, 4, 67, 29, 37, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 61, 65А; Христо Ботев 41, 18, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 4, 38, 36, 50, 6, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30; Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 30.05.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Перник Гарата Атц Гарата Мрц Железничарска 3 3, 1

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 070008 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1; Бор 7, 5, 1, 2, 3; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20; Жива вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Игличе 1, 1А; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Клен 8, 6, 4; Кокиче 5; Ладивец 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Махала Влахова 9; Махала Джамбазка 6; Могиля 7, 11, 12, 5; Момина сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; с. Боснек Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9; Христо Ботев 29, 21А; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11

На 30.05.2017 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Перник Инжинерен 12А, 6, 14А, 16В, 12Б, 6 А, 18В, 14Б, 18А, 14Г, 16Б, 12В, 18; Физкултурна 16, 1, 12, 18Г, парка, 18; Централен градски парк парка, Каравана на Входа на парка

На 30.05.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Ален мак 63, 57, 36, 103В, 69, 32, 38, 67, 34, 44, 59, 42, 40, 46, 48, 65; Бабуна 9, 4, 3, 7, 5, 2, 1, 5А; Багова махала 28А; Балван 24, 11, 4, 17, 13, 20, 3, 12, 6, 15, 5, 17А, 9, 7, 1, 27, 22, 16, 2А, 10, 2, 20А, 17, 23, 10А, 9А, 8, 7А, 25; Балкан 1, 4, 3, 6, 2; Батуля 4, 7, 8, 2, 6, 8, 9, 3, 10, 5; Беласица 32, 23, 28, 27, 25, 25, 2, 1, 17, 12, 13, 15, 20, 22, 8, 14, 9, 6, 18, 10, 4, 5, 7, 21, 3, 16; Боянова поляна 6, 16, 2, 4, 12, 10, 14, 8; Буная 17, 5, 7, 15, 13, 9, 19, 11, 3, 2, 6, 1, 2А, 4, 22, 14, 12, 16, 26, 8, 24; Венец 10, 6, 3, 14, 25, 13, 7, 23, 20, 4, 32, 5, 20.; Верила 17, 35, 37, 33, 18, 9, 22, 7, 23, 12, 37, 11, 4, 34, 30, 15А, 19, 25, 8, 16, 2, 27, 5, 3, 29, 32, 26, 20, 14, 1, 28, 6, 36, 24, 10, 15, 21, 13, 31; Веслец 14, 16, 5, 1, 8, 4, 3, 13, 10, 9, 18, 11, 6, 12, 2, 7; Витоша 15, 14, 12А, 2, 4, 7А, 19, 7, 17, 22, 23, 14Б, 6, 5А, 12, 20, 16, 8, 16А, 21А, 23А, 9, 21, 11, 14А, 13, 10, 3, 5, 57, 60, 61, 66, 64, 70, 71, 58, 65, 55, 67, 68, 59, 63, 65А, 69, 62, 44, 56, 26А, 28А, 26, 51, 47, 27, 37, 51А, 39, 30, 40, 50, 33, 34, 25, 45, 48, 29, 35, 49, 28, 48А, 31, 42, 52, 32, 41, 24А, 24, 53, 43, 50А, 38, 54, 36, 46; Вихрен 9, 5, 11А, 13, 10, 4, 8А, 6, 1, 17, 7, 18, 19, 11, 21, 15, 8, 3, 14, 12; връх Богдан 8, 4; връх Вола 8, 4, 2, 6; Голобръдска 1А, 6, 3А, 8, 10, 3, 1, 5; Горски Извор 5, 15Г, 24А, 10, 7, 1, 9А, 26, 13А, 3, 15, 24, 8А, 28, 13, 4А, 15В, 23, 20А, 1А, 15А, 30, 22, 20, 15Б, 8, 18, 9, 24А, 6, 4, 21; гр. Перник, Крепост „Кракра“ градище 13А, 3, 15, 9, 9А, 5, 8А, 10, 13, 16, 12, 19, 17, 7, 11, 11А, 4, 4А, 1, 9А, 2А, 2, 6, 10; Девети май 12, 19, 13, 8, 13А, 9, 21, 5, 1, 11, 6, 2, 4, 10, 23, 3, 15, 2А, 17; Драгановец Залес. Пояс 7; Дъга 4, 19, 25, 16, 21, 4Б, 29, 17, 14, 4А, 15, 27, 6, 23, 10, 8, 33, 26, 33А, 37, 24, 47, 35, 43, 35А, 31А, 41, 20, 31, 18, 45, 39, 20А, 22, 29А; Еделвайс 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 4.; Елбрус 9А, 3, 17, 14, 19, 2, 22, 20, 13, 18, 5, 11, 7, 12, 9, 16, 15, 16А, 1, 21, 24, 19, 23, 26; Изток Китка 1; Колош 10, 5, 12Б, 6, 14, 12А, 1, 3; Ком 3, 5, 9, 1, 7, 6; Краище 2, 1, 3, 5, 4, 20, 11, 18, 6, 8, 7, 9, 10, 8А, 10, 12, 18А, 13, 14, 16; Кракра 71, 71/5, 12 71, 5 71, 2 71, 71, 73, 73; Крепок 7А, 3, 1, 5, 4, 6, 2; Кристал 1, 2; Кристал Блокове 2, 4, 26, 27А, 33, 12, 10, 5, 47, 126, 29, 7, 27, 3Б, 38, 34, 6, 3А, 4Б, 37, 28, 35, 1, 6, 5, 11, 4В, 9, 35, 8, 25, 30, 59, 39А; Лисец 12, 5, 1А, 3, 2, 1, 4, 13, 9, 8, 10, 12, 11; Люлин 121, 111А, 111, 103, 107, 103А, 75, 66, 78, 56, 72, 93, 105, 75А, 64, 83, 60, 99, 101, 79, 80, 68, 105А, 85, 89, 105, 62, 117, 91, 84, 58, 95, 81, 105 А, 70, 77, 76, 97, 74; Марина бара 63, 59А, 75, 65, 69, 55, 41, 12, 29, 47, 69А, 52, 61А, 21, 19А, 28, 61, 48, 30, 35, 53, 39, 35А, 19, 75А, 31А, 59, 43, 57, 25А, 22, 25, 18, 51, 35Б, 20, 45, 71, 31, 13, 24, 11, 32, 26, 23, 17, 49, 33, 23А, 21А, 15, 27, 28А, 41, 40, 34, 71А; Миджур 12, 11, 4, 8, 2, 9, 1, 13, 7, 5, 6, 10; Морозов 11, 13, 17, 17, 15, 14, 1А, 2, 9, 4, 7, 5, 1, 4А, 3; Оборище 92, 103, 88, 86, 91А, 109, 97, 80, 103А, 82, 86А, 99А, 101, 95, 93, 113, 84, 95А, 99; Околчица 3, 4, 4А, 8, 7, 6, 5; Осогово 7 А, 3А, 13, 5, 9, 1, 3, 11, 15, 7, 13А; Отец Паисий 110, 100, 108, 106, 102; Партизан 8; Пирин 2; Предел 4, 1, 10, 5, 2, 8, 3, 8А; Протожерица 62, 57, 54, 42, 50, 59, 61, 48, 63А, 40, 56, 58А, 44, 52, 57А, 45, 51, 46, 49А, 58, 53, 60, 42, 42А, 65, 55, 49, 45, 56, 47, 63, 44, 137, 112А, 126, 106, 141, 122, 116, 131, 114, 122, 147А, 110, 131, 108, 155, 139, 120, 133, 149, 153, 118, 135, 124, 147, 145, 112, 125, 85, 101, 121, 92, 119, 84, 75, 93, 87, 111, 93, 98, 77, 72, 90, 96, 74, 64, 69, 103, 104, 99, 102, 97, 68А, 94, 67, 66, 91, 83, 127, 76, 84А, 115, 82, 89, 92А, 73, 80, 66А, 105, 113, 79, 99, 86, 123, 68, 107, 102, 88, 78, 109, 81, 70, 95, 100, 117, 71, 115.; Ралица 6, 4, 130, 1, 5А, 5; РУПИте 2, 6, 3, 7, 5, 2А, 4, 4А, 1; Самодивска 14, 13, 10, 15, 12, 17, 7А, 7, 4А, 4, 6, 3, 2, 10, 9, 11А, 11, 5, 8, 6А; Сандански 36, 40, 38, 42; Сахат Тепе 1; Сини връх 13, 10, 2, 12, 6, 4, 18А, 13А, 5, 8, 9, 11, 3, 7, 7А, 1, 18, 14, 14А, 16; Славей 3, 11, 6, 1, 5, 4, 2, 7; Средец 34, 34, 12, 2, 18, 16, 6, 26, 21, 11, 44, 15, 10, 19, 4, 11, 11, 28, 20, 14, 30, 22, 15, 8, 24; Средна Гора 30, 29, 23, 4, 24, 34, 33, 20, 12, 32, 8, 31, 5, 14, 16, 26, 18, 10, 24 А, 36А, 15, 17, 6, 22, 10А, 11, 25, 1, 9, 33А, 19, 36, 13, 28, 21, 7, 3, 2; Стара планина 133, 140, 142, 131, 138, 74, 67, 87, 83, 75, 69, 84, 78, 71, 72, 70, 81, 76, 77, 82, 80, 60, 85, 79, 64, 106, 88, 98, 94, 102, 104, 86, 100, 99, 101, 90, 96, 92, 112, 121, 136, 124, 107, 103, 127, 110, 110, 105А, 134, 109, 109А, 120, 119, 128, 116, 117, 125, 118, 132, 122, 113, 105, 114, 125, 130, 111, 116А, 115, 113, 118, 131; Столетов 61, 63, 65, 69, 60, 130, 11, 9, 15, 4, 13, 14, 7, 12, 3, 1, 5, 35, 37, 20, 21, 33, 17, 32, 26, 27, 15, 46, 30, 39, 35, 25, 28, 41, 44, 23, 31, 42, 29, 47, 34, 38, 16, 24, 40, 22, 49, 18; Стримон 2; Струма 11, 9, 7, 5, 3, 13, 15, 11, 17; Цане Гинчев 2, 5, 1, 15, 14, 4, 16, 12, 11, 3, 8, 26, 22, 24, 13, 20, 6, 18, 17, 7, 10, 17; Черковна 11, 3, 7, 9, 12, 2, 5, 6, 4, 8, 1; Черноризец Храбър 40, 12, 2, 1, 6, 7, 4, 13, 28, 11, 25, 10, 19, 26, 30, 26, 32, 15, 8, 21, 14, 20, 34, 16, 23, 17, 9; Чумерна 5, 4, 3, 4А, 7, 9, 8, 6, 2, 1; Шумак Ялбовец 4, 2, 15, 10 – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 30.05.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Ален мак 63, 57, 36, 103В, 69, 32, 38, 67, 34, 44, 59, 42, 40, 46, 48, 65; Бабуна 9, 4, 3, 7, 5, 2, 1, 5А; Багова махала 28А; Балван 24, 11, 4, 17, 13, 20, 3, 12, 6, 15, 5, 17А, 9, 7, 1, 27, 22, 16, 2А, 10, 2, 20А, 17, 23, 10А, 9А, 8, 7А, 25; Балкан 1, 4, 3, 6, 2; Батуля 4, 7, 8, 2, 6, 8, 9, 3, 10, 5; Беласица 32, 23, 28, 27, 25, 25, 2, 1, 17, 12, 13, 15, 20, 22, 8, 14, 9, 6, 18, 10, 4, 5, 7, 21, 3, 16; Боянова поляна 6, 16, 2, 4, 12, 10, 14, 8; Буная 17, 5, 7, 15, 13, 9, 19, 11, 3, 2, 6, 1, 2А, 4, 22, 14, 12, 16, 26, 8, 24; Венец 10, 6, 3, 14, 25, 13, 7, 23, 20, 4, 32, 5, 20.; Верила 17, 35, 37, 33, 18, 9, 22, 7, 23, 12, 37, 11, 4, 34, 30, 15А, 19, 25, 8, 16, 2, 27, 5, 3, 29, 32, 26, 20, 14, 1, 28, 6, 36, 24, 10, 15, 21, 13, 31; Веслец 14, 16, 5, 1, 8, 4, 3, 13, 10, 9, 18, 11, 6, 12, 2, 7; Витоша 15, 14, 12А, 2, 4, 7А, 19, 7, 17, 22, 23, 14Б, 6, 5А, 12, 20, 16, 8, 16А, 21А, 23А, 9, 21, 11, 14А, 13, 10, 3, 5, 57, 60, 61, 66, 64, 70, 71, 58, 65, 55, 67, 68, 59, 63, 65А, 69, 62, 44, 56, 26А, 28А, 26, 51, 47, 27, 37, 51А, 39, 30, 40, 50, 33, 34, 25, 45, 48, 29, 35, 49, 28, 48А, 31, 42, 52, 32, 41, 24А, 24, 53, 43, 50А, 38, 54, 36, 46; Вихрен 9, 5, 11А, 13, 10, 4, 8А, 6, 1, 17, 7, 18, 19, 11, 21, 15, 8, 3, 14, 12; връх Богдан 8, 4; връх Вола 8, 4, 2, 6; Голобръдска 1А, 6, 3А, 8, 10, 3, 1, 5; Горски Извор 5, 15Г, 24А, 10, 7, 1, 9А, 26, 13А, 3, 15, 24, 8А, 28, 13, 4А, 15В, 23, 20А, 1А, 15А, 30, 22, 20, 15Б, 8, 18, 9, 24А, 6, 4, 21; гр. Перник, Крепост „Кракра“ градище 13А, 3, 15, 9, 9А, 5, 8А, 10, 13, 16, 12, 19, 17, 7, 11, 11А, 4, 4А, 1, 9А, 2А, 2, 6, 10; Девети май 12, 19, 13, 8, 13А, 9, 21, 5, 1, 11, 6, 2, 4, 10, 23, 3, 15, 2А, 17; Драгановец Залес. Пояс 7; Дъга 4, 19, 25, 16, 21, 4Б, 29, 17, 14, 4А, 15, 27, 6, 23, 10, 8, 33, 26, 33А, 37, 24, 47, 35, 43, 35А, 31А, 41, 20, 31, 18, 45, 39, 20А, 22, 29А; Еделвайс 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 4.; Елбрус 9А, 3, 17, 14, 19, 2, 22, 20, 13, 18, 5, 11, 7, 12, 9, 16, 15, 16А, 1, 21, 24, 19, 23, 26; Изток Китка 1; Колош 10, 5, 12Б, 6, 14, 12А, 1, 3; Ком 3, 5, 9, 1, 7, 6; Краище 2, 1, 3, 5, 4, 20, 11, 18, 6, 8, 7, 9, 10, 8А, 10, 12, 18А, 13, 14, 16; Кракра 71, 71/5, 12 71, 5 71, 2 71, 71, 73, 73; Крепок 7А, 3, 1, 5, 4, 6, 2; Кристал 1, 2; Кристал Блокове 2, 4, 26, 27А, 33, 12, 10, 5, 47, 126, 29, 7, 27, 3Б, 38, 34, 6, 3А, 4Б, 37, 28, 35, 1, 6, 5, 11, 4В, 9, 35, 8, 25, 30, 59, 39А; Лисец 12, 5, 1А, 3, 2, 1, 4, 13, 9, 8, 10, 12, 11; Люлин 121, 111А, 111, 103, 107, 103А, 75, 66, 78, 56, 72, 93, 105, 75А, 64, 83, 60, 99, 101, 79, 80, 68, 105А, 85, 89, 105, 62, 117, 91, 84, 58, 95, 81, 105 А, 70, 77, 76, 97, 74; Марина бара 63, 59А, 75, 65, 69, 55, 41, 12, 29, 47, 69А, 52, 61А, 21, 19А, 28, 61, 48, 30, 35, 53, 39, 35А, 19, 75А, 31А, 59, 43, 57, 25А, 22, 25, 18, 51, 35Б, 20, 45, 71, 31, 13, 24, 11, 32, 26, 23, 17, 49, 33, 23А, 21А, 15, 27, 28А, 41, 40, 34, 71А; Миджур 12, 11, 4, 8, 2, 9, 1, 13, 7, 5, 6, 10; Морозов 11, 13, 17, 17, 15, 14, 1А, 2, 9, 4, 7, 5, 1, 4А, 3; Оборище 92, 103, 88, 86, 91А, 109, 97, 80, 103А, 82, 86А, 99А, 101, 95, 93, 113, 84, 95А, 99; Околчица 3, 4, 4А, 8, 7, 6, 5; Осогово 7 А, 3А, 13, 5, 9, 1, 3, 11, 15, 7, 13А; Отец Паисий 110, 100, 108, 106, 102; Партизан 8; Пирин 2; Предел 4, 1, 10, 5, 2, 8, 3, 8А; Протожерица 62, 57, 54, 42, 50, 59, 61, 48, 63А, 40, 56, 58А, 44, 52, 57А, 45, 51, 46, 49А, 58, 53, 60, 42, 42А, 65, 55, 49, 45, 56, 47, 63, 44, 137, 112А, 126, 106, 141, 122, 116, 131, 114, 122, 147А, 110, 131, 108, 155, 139, 120, 133, 149, 153, 118, 135, 124, 147, 145, 112, 125, 85, 101, 121, 92, 119, 84, 75, 93, 87, 111, 93, 98, 77, 72, 90, 96, 74, 64, 69, 103, 104, 99, 102, 97, 68А, 94, 67, 66, 91, 83, 127, 76, 84А, 115, 82, 89, 92А, 73, 80, 66А, 105, 113, 79, 99, 86, 123, 68, 107, 102, 88, 78, 109, 81, 70, 95, 100, 117, 71, 115.; Ралица 6, 4, 130, 1, 5А, 5; РУПИте 2, 6, 3, 7, 5, 2А, 4, 4А, 1; Самодивска 14, 13, 10, 15, 12, 17, 7А, 7, 4А, 4, 6, 3, 2, 10, 9, 11А, 11, 5, 8, 6А; Сандански 36, 40, 38, 42; Сахат Тепе 1; Сини връх 13, 10, 2, 12, 6, 4, 18А, 13А, 5, 8, 9, 11, 3, 7, 7А, 1, 18, 14, 14А, 16; Славей 3, 11, 6, 1, 5, 4, 2, 7; Средец 34, 34, 12, 2, 18, 16, 6, 26, 21, 11, 44, 15, 10, 19, 4, 11, 11, 28, 20, 14, 30, 22, 15, 8, 24; Средна Гора 30, 29, 23, 4, 24, 34, 33, 20, 12, 32, 8, 31, 5, 14, 16, 26, 18, 10, 24 А, 36А, 15, 17, 6, 22, 10А, 11, 25, 1, 9, 33А, 19, 36, 13, 28, 21, 7, 3, 2; Стара планина 133, 140, 142, 131, 138, 74, 67, 87, 83, 75, 69, 84, 78, 71, 72, 70, 81, 76, 77, 82, 80, 60, 85, 79, 64, 106, 88, 98, 94, 102, 104, 86, 100, 99, 101, 90, 96, 92, 112, 121, 136, 124, 107, 103, 127, 110, 110, 105А, 134, 109, 109А, 120, 119, 128, 116, 117, 125, 118, 132, 122, 113, 105, 114, 125, 130, 111, 116А, 115, 113, 118, 131; Столетов 61, 63, 65, 69, 60, 130, 11, 9, 15, 4, 13, 14, 7, 12, 3, 1, 5, 35, 37, 20, 21, 33, 17, 32, 26, 27, 15, 46, 30, 39, 35, 25, 28, 41, 44, 23, 31, 42, 29, 47, 34, 38, 16, 24, 40, 22, 49, 18; Стримон 2; Струма 11, 9, 7, 5, 3, 13, 15, 11, 17; Цане Гинчев 2, 5, 1, 15, 14, 4, 16, 12, 11, 3, 8, 26, 22, 24, 13, 20, 6, 18, 17, 7, 10, 17; Черковна 11, 3, 7, 9, 12, 2, 5, 6, 4, 8, 1; Черноризец Храбър 40, 12, 2, 1, 6, 7, 4, 13, 28, 11, 25, 10, 19, 26, 30, 26, 32, 15, 8, 21, 14, 20, 34, 16, 23, 17, 9; Чумерна 5, 4, 3, 4А, 7, 9, 8, 6, 2, 1; Шумак Ялбовец 4, 2, 15, 10 – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 30.05.2017 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Батановци Трети март Бела вода Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света Гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Омуртаг 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Тервел 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7

На 30.05.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Батановци Трети март Бела вода 395, 392, 398, . 395; бл. ДЗЦ Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар Завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259, 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света Гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23, 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 4, 8; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 3, 1, 4; Добри дол 2, 9, 07, 06, 5; Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 44, 40, 45, 49, 96, 63, 52, 57А, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44А, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46; Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4; Иван Вазов 07, 03, 01, 05, 4, 7; Извора Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3; Клен 2, 01; Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 01, 7, 8, 12; Ловен дом 02, 04; Минзухар 1, 2, 3; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 13, 14, 21А, 8, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 33, 51, 81, 55, 79, 45, 71, 85, 27, 2, 39, 23, 4, 67, 29, 37, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 61, 65А; Христо Ботев 41, 18, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 4, 38, 36, 50, 6, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30; Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 30.05.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Ален мак 41, 30, 43, 20, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 49, 45, 51А, 18, 53, 39, 22, 53А, 16, 41А, 28, 32, 55, 57, 14В, 14, 14Б, 29, 19, 12, 8, 3, 1, 27, 4, 35, 31, 25, 33, 15, 21, 6, 23, 9, 2, 10, 7, 14А, 17, 11, 5, 13; Балван Бачо Киро 23, 25А, 27, 25, 29, 6, 31 Къща, 39, 41, 2, 21Б, 21, 9, 4, 4, 7, 7А, 5, 8, 13, 15, 17, 11, 23, 19; Божур 4А, 3, 4, 13, 5А, 9, 9А, 4, 3А, 3, 11, 11А, 15, 13Б, 7, 7А, 5, 2, 4, 1Б, 1А, 1, 1, 17; Бузлуджа 4, 5, 3 А, 6, 7, 3, 2, 1; Бунтовник 8; Васил Априлов 10; Васил Петлешков 5, 3, 1, 2, 6; Витоша 2А, 98, 98, 77, 82А, 82, 86, 76, 84А, 79, 73, 88, 83, 74, 83А, 75Б, 80, 87, 75А, 92, 77А, 81, 96, 78, 94, 90, 72, 78А, 75, 85, 84; Вихрен 20, 25, 23, 22, 2; Дъга 13, 11, 5А, 2, 1, 1А, 9, 3, 7, 5; Ела 1; Захари Стоянов 2, 7, 11, 6, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 12, 1; Зюмбюл 38; Ивайло 7, 10, 17, 20, 8, 5, 5, 18, 9, 15, 12, 14, 13, 16, 11; Калина 1; Капитан Векилски 8, 7, 18, 12, 9, 11, 5, 13, 14, 10; Кръстец 3, 1; Лилия 8, 13, 9, 6, 14, 5, 5, 12, 7, 2, 11, 3, 4, 10, 16А, 18, 17, 16, 15, 19; Люлин 12, 9, 15, 50, 33, 47, 28, 40, 54, 46, 49А, 30, 32, 24, 44, 67А, 69, 42, 51, 26, 38, 55, 49, 37, 53, 61, 59, 71, 52, 53А, 58, 26, 65, 41, 45, 46А, 44А, 50, 48, 43, 63, 73, 67, 34, 57, 54А, 35; Малашевска 1, 14, 6, 15А, 11, 13, 2, 5, 3, 15, 7, 17, 12, 10, 8, 9; Мальовица 1, 7, 2, 3, 5, 5А, 1А; Могиличе 1, 2, 16, 4, 17, 3, 15, 37, 5; Момина сълза 13, 3, 5, 9, 7; Мургаш 6; Никола Козлев 54, 25, 27, 48А, 26, 24, 29, 23, 31, 44, с/у 12-то У-Ще, 33, 48, 22, 40, 28, 36, 46, 29А, 34, 50, 30, 42; Оборище 67, 73, 85, 72, 79, 75, 65, 55, 71, 63, 77, 70, 61, 66, 55, 60, 91, 59, 58, 56, 74, 66, 52, 81, 89, 54, 81А, 68А, 57, 62, 76, 64, 79А, 85А, 87, 83, 78, 41, 34, 9, 23, 14, 3, 37, 17, 38, 51А, 47, 11, 53А, 8, 15, 40, 24, 21, 51, 16, 49, 4, 5, 13, 29, 53, 31, 10, 7, 30, 39, 7, 2, 51, 27, 45, 36, 43, 19, 25, 28, 42, 20, 22, 26, 35, 12А, 12, 34, 115, 69; Острица 5, 2, 4, 1, 2А, 3; Отец Паисий 63, 98, 63, 65, 67, 98.; Палма 6, 12А, 11, 16, 2А, 10, 2, 7, 14, 9, 8, 3, 13, 5, 12, 17, 1, 4, 18, 19, 15, 37, 27, 39А, 38, 20, 40, 32, 30, 38 А, 43, 34, 44, 31, 26, 24, 46А, 25, 41, 21, 48, 42, 33А, 23, 29, 47, 33, 28, 45, 2, 22, 39, 46, 30А, 36; Панайот Волов 9, 8, 2, 13, 7, 5, 14, 12, 6, 1, 3, 11, 17, 4; Панайот Хитов 12, 3, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 2, 10, 5, 9; Пантелеи 14, 10, 12, 12; Петрохан 1, 4, 7, 2, 3, 5; Пирин 15, 16, 6, 21, 19, 10, 17, 18, 8, 9, 11, 31, 14, 35, 12, 20, 10, 33, 29, 22, 27, 25, 4, 23, 22.; Протожерица 57А, 35, 5, 16, 14, 7, 43, 39, 13А, 6, 29, 17, 41А, 3, 21, 23, 32, 22, 41, 30, 18, 37, 12, 28, 33, 31, 11, 36, 26, 4, 15, 38, 8, 10, 13, 25, 34, 9, 20, 22А, 19, 24; Рила 5, 1, 8, 12, 4, 4, 2, 6, 10, 50, 48, 44, 52, 46, 38А, 38Б, 40, 42, 37, 35, 38, 18, 22, 9, 28, 27, 20, 24, 11, 3, 33, 23, 36, 31, 30, 11, 25, 32, 26, 30, 34, 7, 16, 21, 29; Родопи 7, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 4; Роза 3, 5, 1, 2; Света Петка 37, 5, 48, 23, 31, 34, 21, 4, 40, 53, 37, 25, 54А, 9, 39, 43, 47, 17, 4, 26, 45, 32, 44, 35, 42, 51, 52, 36, 7, 29, 14, 10, 15, 59А, 30, 12, 2, 22, 57, 46, 28, 55, 33, 50, 49, 16, 49, 18, 19, 27, 13, 30А, 8, 47, 54, 38, 8, 59, 41, 3, 20, 92, 56, 68, 68А, 66 А, 68Б, 63, 95, 96, 61, 61, 72А, 93, 72, 94, 66, 65, Тото пункт, 63, 65, 70, 91, 72А, 61; Селимица 8; Сергей Румянцев 23, 24, 3, 22, 4Б, 15, 11, 10, 21, 14, 1А, 13, 6, 2, 9, 7, 20, 5, 1Б, 17, 18, 19, 24, 16, 4; Синчец 30, 17, 12, 13, 1, 3, 11, 6, 2, 20, 5, 28А, 24, 26, 22, 7, 16, 28, 8, 18, 15, 10, 15, 4, 9; Софийско шосе 40, 38, 38, 38, 55, 57, 53, 114, 112, 108, 122, 118, 110, 57, 51, 120; Средец 36; Стара планина 14, 34А, 26, 33, 28, 20, 29, 23, 37А, 17, 37, 19, 32, 22, 30, 19, 25, 34, 17, 31, 24, 52, 41, 61, 53, 38, 54, 38, 35, 56, 57, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 45, 47, 63, 50, 43, 44, 55, 42, 40, 65; Стефан Караджа 24А, 21; Стоян Заимов 62, 64А, 60, 69, 82, 66, 55, 44, 72, 59, 53А, 80, 46, 42, 57А, 75, 51, 77, 55А, 44А, 36, 78, 84, 61А, 47, 47В, 47А, 61, 74, 53, 58А, 47Б, 54, 64, 71, 56, 38, 50, 49, 57, 40, 90, 48, 58, 86, 55Б, 76, 68, 52, 38, 51А, 54А, 63, 1, 2Б, 1, 3, 2, 5, 7, 12, 25, 14, 16, 24, 13, 29, 23, 5, 10, 16, 6А, 18, 6, 17, 30, 28, 21, 8, 28Б, 4, 27, 9, 35, 4А, 31, 26, 22, 11, 20, 30А, 33, 19, 15, 37, 43, 41; Странджа 6, 11, 5, 8, 3, 4, 2, 1; Тодор Каблешков 16, 31, 47, 36, 20, 18, 29, 15, 35А, 22, 17 А, 41, 35, 34, 25, 49, 21, 37, 31, 23, 24, 17, 28, 13, 47, 27, 30, 19А, 32, 38, 26, 43, 45, 33, 25А, 19, 39, 14; Хаджи Димитър 4, 1А, 3, 1Б; Христо Ясенов 11, 1, 7А, 9, 5, 13, 7; Чавдар 14, 15, 11, 17, 13, 10, 9, 10А, 12, 7, 14А, 6, 3, 4, 1, 8; Чинар 2, 4, 18, 14, 24, 8, 6; Шибой 1, 3, 5; Шипка 3, 9, 6, 7, 5, 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 30.05.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Ален мак 41, 30, 43, 20, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 49, 45, 51А, 18, 53, 39, 22, 53А, 16, 41А, 28, 32, 55, 57, 14В, 14, 14Б, 29, 19, 12, 8, 3, 1, 27, 4, 35, 31, 25, 33, 15, 21, 6, 23, 9, 2, 10, 7, 14А, 17, 11, 5, 13; Балван Бачо Киро 23, 25А, 27, 25, 29, 6, 31 Къща, 39, 41, 2, 21Б, 21, 9, 4, 4, 7, 7А, 5, 8, 13, 15, 17, 11, 23, 19; Божур 4А, 3, 4, 13, 5А, 9, 9А, 4, 3А, 3, 11, 11А, 15, 13Б, 7, 7А, 5, 2, 4, 1Б, 1А, 1, 1, 17; Бузлуджа 4, 5, 3 А, 6, 7, 3, 2, 1; Бунтовник 8; Васил Априлов 10; Васил Петлешков 5, 3, 1, 2, 6; Витоша 2А, 98, 98, 77, 82А, 82, 86, 76, 84А, 79, 73, 88, 83, 74, 83А, 75Б, 80, 87, 75А, 92, 77А, 81, 96, 78, 94, 90, 72, 78А, 75, 85, 84; Вихрен 20, 25, 23, 22, 2; Дъга 13, 11, 5А, 2, 1, 1А, 9, 3, 7, 5; Ела 1; Захари Стоянов 2, 7, 11, 6, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 12, 1; Зюмбюл 38; Ивайло 7, 10, 17, 20, 8, 5, 5, 18, 9, 15, 12, 14, 13, 16, 11; Калина 1; Капитан Векилски 8, 7, 18, 12, 9, 11, 5, 13, 14, 10; Кръстец 3, 1; Лилия 8, 13, 9, 6, 14, 5, 5, 12, 7, 2, 11, 3, 4, 10, 16А, 18, 17, 16, 15, 19; Люлин 12, 9, 15, 50, 33, 47, 28, 40, 54, 46, 49А, 30, 32, 24, 44, 67А, 69, 42, 51, 26, 38, 55, 49, 37, 53, 61, 59, 71, 52, 53А, 58, 26, 65, 41, 45, 46А, 44А, 50, 48, 43, 63, 73, 67, 34, 57, 54А, 35; Малашевска 1, 14, 6, 15А, 11, 13, 2, 5, 3, 15, 7, 17, 12, 10, 8, 9; Мальовица 1, 7, 2, 3, 5, 5А, 1А; Могиличе 1, 2, 16, 4, 17, 3, 15, 37, 5; Момина сълза 13, 3, 5, 9, 7; Мургаш 6; Никола Козлев 54, 25, 27, 48А, 26, 24, 29, 23, 31, 44, с/у 12-то У-Ще, 33, 48, 22, 40, 28, 36, 46, 29А, 34, 50, 30, 42; Оборище 67, 73, 85, 72, 79, 75, 65, 55, 71, 63, 77, 70, 61, 66, 55, 60, 91, 59, 58, 56, 74, 66, 52, 81, 89, 54, 81А, 68А, 57, 62, 76, 64, 79А, 85А, 87, 83, 78, 41, 34, 9, 23, 14, 3, 37, 17, 38, 51А, 47, 11, 53А, 8, 15, 40, 24, 21, 51, 16, 49, 4, 5, 13, 29, 53, 31, 10, 7, 30, 39, 7, 2, 51, 27, 45, 36, 43, 19, 25, 28, 42, 20, 22, 26, 35, 12А, 12, 34, 115, 69; Острица 5, 2, 4, 1, 2А, 3; Отец Паисий 63, 98, 63, 65, 67, 98.; Палма 6, 12А, 11, 16, 2А, 10, 2, 7, 14, 9, 8, 3, 13, 5, 12, 17, 1, 4, 18, 19, 15, 37, 27, 39А, 38, 20, 40, 32, 30, 38 А, 43, 34, 44, 31, 26, 24, 46А, 25, 41, 21, 48, 42, 33А, 23, 29, 47, 33, 28, 45, 2, 22, 39, 46, 30А, 36; Панайот Волов 9, 8, 2, 13, 7, 5, 14, 12, 6, 1, 3, 11, 17, 4; Панайот Хитов 12, 3, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 2, 10, 5, 9; Пантелеи 14, 10, 12, 12; Петрохан 1, 4, 7, 2, 3, 5; Пирин 15, 16, 6, 21, 19, 10, 17, 18, 8, 9, 11, 31, 14, 35, 12, 20, 10, 33, 29, 22, 27, 25, 4, 23, 22.; Протожерица 57А, 35, 5, 16, 14, 7, 43, 39, 13А, 6, 29, 17, 41А, 3, 21, 23, 32, 22, 41, 30, 18, 37, 12, 28, 33, 31, 11, 36, 26, 4, 15, 38, 8, 10, 13, 25, 34, 9, 20, 22А, 19, 24; Рила 5, 1, 8, 12, 4, 4, 2, 6, 10, 50, 48, 44, 52, 46, 38А, 38Б, 40, 42, 37, 35, 38, 18, 22, 9, 28, 27, 20, 24, 11, 3, 33, 23, 36, 31, 30, 11, 25, 32, 26, 30, 34, 7, 16, 21, 29; Родопи 7, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 4; Роза 3, 5, 1, 2; Света Петка 37, 5, 48, 23, 31, 34, 21, 4, 40, 53, 37, 25, 54А, 9, 39, 43, 47, 17, 4, 26, 45, 32, 44, 35, 42, 51, 52, 36, 7, 29, 14, 10, 15, 59А, 30, 12, 2, 22, 57, 46, 28, 55, 33, 50, 49, 16, 49, 18, 19, 27, 13, 30А, 8, 47, 54, 38, 8, 59, 41, 3, 20, 92, 56, 68, 68А, 66 А, 68Б, 63, 95, 96, 61, 61, 72А, 93, 72, 94, 66, 65, Тото пункт, 63, 65, 70, 91, 72А, 61; Селимица 8; Сергей Румянцев 23, 24, 3, 22, 4Б, 15, 11, 10, 21, 14, 1А, 13, 6, 2, 9, 7, 20, 5, 1Б, 17, 18, 19, 24, 16, 4; Синчец 30, 17, 12, 13, 1, 3, 11, 6, 2, 20, 5, 28А, 24, 26, 22, 7, 16, 28, 8, 18, 15, 10, 15, 4, 9; Софийско шосе 40, 38, 38, 38, 55, 57, 53, 114, 112, 108, 122, 118, 110, 57, 51, 120; Средец 36; Стара планина 14, 34А, 26, 33, 28, 20, 29, 23, 37А, 17, 37, 19, 32, 22, 30, 19, 25, 34, 17, 31, 24, 52, 41, 61, 53, 38, 54, 38, 35, 56, 57, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 45, 47, 63, 50, 43, 44, 55, 42, 40, 65; Стефан Караджа 24А, 21; Стоян Заимов 62, 64А, 60, 69, 82, 66, 55, 44, 72, 59, 53А, 80, 46, 42, 57А, 75, 51, 77, 55А, 44А, 36, 78, 84, 61А, 47, 47В, 47А, 61, 74, 53, 58А, 47Б, 54, 64, 71, 56, 38, 50, 49, 57, 40, 90, 48, 58, 86, 55Б, 76, 68, 52, 38, 51А, 54А, 63, 1, 2Б, 1, 3, 2, 5, 7, 12, 25, 14, 16, 24, 13, 29, 23, 5, 10, 16, 6А, 18, 6, 17, 30, 28, 21, 8, 28Б, 4, 27, 9, 35, 4А, 31, 26, 22, 11, 20, 30А, 33, 19, 15, 37, 43, 41; Странджа 6, 11, 5, 8, 3, 4, 2, 1; Тодор Каблешков 16, 31, 47, 36, 20, 18, 29, 15, 35А, 22, 17 А, 41, 35, 34, 25, 49, 21, 37, 31, 23, 24, 17, 28, 13, 47, 27, 30, 19А, 32, 38, 26, 43, 45, 33, 25А, 19, 39, 14; Хаджи Димитър 4, 1А, 3, 1Б; Христо Ясенов 11, 1, 7А, 9, 5, 13, 7; Чавдар 14, 15, 11, 17, 13, 10, 9, 10А, 12, 7, 14А, 6, 3, 4, 1, 8; Чинар 2, 4, 18, 14, 24, 8, 6; Шибой 1, 3, 5; Шипка 3, 9, 6, 7, 5, 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 31.05.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Ален мак 41, 30, 43, 20, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 49, 45, 51А, 18, 53, 39, 22, 53А, 16, 41А, 28, 32, 55, 57, 14В, 14, 14Б, 29, 19, 12, 8, 3, 1, 27, 4, 35, 31, 25, 33, 15, 21, 6, 23, 9, 2, 10, 7, 14А, 17, 11, 5, 13; Балван Бачо Киро 23, 25А, 27, 25, 29, 6, 31 Къща, 39, 41, 2, 21Б, 21, 9, 4, 4, 7, 7А, 5, 8, 13, 15, 17, 11, 23, 19; Божур 4А, 3, 4, 13, 5А, 9, 9А, 4, 3А, 3, 11, 11А, 15, 13Б, 7, 7А, 5, 2, 4, 1Б, 1А, 1, 1, 17; Бузлуджа 4, 5, 3 А, 6, 7, 3, 2, 1; Бунтовник 8; Васил Априлов 10; Васил Петлешков 5, 3, 1, 2, 6; Витоша 2А, 98, 98, 77, 82А, 82, 86, 76, 84А, 79, 73, 88, 83, 74, 83А, 75Б, 80, 87, 75А, 92, 77А, 81, 96, 78, 94, 90, 72, 78А, 75, 85, 84; Вихрен 20, 25, 23, 22, 2; Дъга 13, 11, 5А, 2, 1, 1А, 9, 3, 7, 5; Ела 1; Захари Стоянов 2, 7, 11, 6, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 12, 1; Зюмбюл 38; Ивайло 7, 10, 17, 20, 8, 5, 5, 18, 9, 15, 12, 14, 13, 16, 11; Калина 1; Капитан Векилски 8, 7, 18, 12, 9, 11, 5, 13, 14, 10; Кръстец 3, 1; Лилия 8, 13, 9, 6, 14, 5, 5, 12, 7, 2, 11, 3, 4, 10, 16А, 18, 17, 16, 15, 19; Люлин 12, 9, 15, 50, 33, 47, 28, 40, 54, 46, 49А, 30, 32, 24, 44, 67А, 69, 42, 51, 26, 38, 55, 49, 37, 53, 61, 59, 71, 52, 53А, 58, 26, 65, 41, 45, 46А, 44А, 50, 48, 43, 63, 73, 67, 34, 57, 54А, 35; Малашевска 1, 14, 6, 15А, 11, 13, 2, 5, 3, 15, 7, 17, 12, 10, 8, 9; Мальовица 1, 7, 2, 3, 5, 5А, 1А; Могиличе 1, 2, 16, 4, 17, 3, 15, 37, 5; Момина сълза 13, 3, 5, 9, 7; Мургаш 6; Никола Козлев 54, 25, 27, 48А, 26, 24, 29, 23, 31, 44, с/у 12-то У-Ще, 33, 48, 22, 40, 28, 36, 46, 29А, 34, 50, 30, 42; Оборище 67, 73, 85, 72, 79, 75, 65, 55, 71, 63, 77, 70, 61, 66, 55, 60, 91, 59, 58, 56, 74, 66, 52, 81, 89, 54, 81А, 68А, 57, 62, 76, 64, 79А, 85А, 87, 83, 78, 41, 34, 9, 23, 14, 3, 37, 17, 38, 51А, 47, 11, 53А, 8, 15, 40, 24, 21, 51, 16, 49, 4, 5, 13, 29, 53, 31, 10, 7, 30, 39, 7, 2, 51, 27, 45, 36, 43, 19, 25, 28, 42, 20, 22, 26, 35, 12А, 12, 34, 115, 69; Острица 5, 2, 4, 1, 2А, 3; Отец Паисий 63, 98, 63, 65, 67, 98.; Палма 6, 12А, 11, 16, 2А, 10, 2, 7, 14, 9, 8, 3, 13, 5, 12, 17, 1, 4, 18, 19, 15, 37, 27, 39А, 38, 20, 40, 32, 30, 38 А, 43, 34, 44, 31, 26, 24, 46А, 25, 41, 21, 48, 42, 33А, 23, 29, 47, 33, 28, 45, 2, 22, 39, 46, 30А, 36; Панайот Волов 9, 8, 2, 13, 7, 5, 14, 12, 6, 1, 3, 11, 17, 4; Панайот Хитов 12, 3, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 2, 10, 5, 9; Пантелеи 14, 10, 12, 12; Петрохан 1, 4, 7, 2, 3, 5; Пирин 15, 16, 6, 21, 19, 10, 17, 18, 8, 9, 11, 31, 14, 35, 12, 20, 10, 33, 29, 22, 27, 25, 4, 23, 22.; Протожерица 57А, 35, 5, 16, 14, 7, 43, 39, 13А, 6, 29, 17, 41А, 3, 21, 23, 32, 22, 41, 30, 18, 37, 12, 28, 33, 31, 11, 36, 26, 4, 15, 38, 8, 10, 13, 25, 34, 9, 20, 22А, 19, 24; Рила 5, 1, 8, 12, 4, 4, 2, 6, 10, 50, 48, 44, 52, 46, 38А, 38Б, 40, 42, 37, 35, 38, 18, 22, 9, 28, 27, 20, 24, 11, 3, 33, 23, 36, 31, 30, 11, 25, 32, 26, 30, 34, 7, 16, 21, 29; Родопи 7, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 4; Роза 3, 5, 1, 2; Света Петка 37, 5, 48, 23, 31, 34, 21, 4, 40, 53, 37, 25, 54А, 9, 39, 43, 47, 17, 4, 26, 45, 32, 44, 35, 42, 51, 52, 36, 7, 29, 14, 10, 15, 59А, 30, 12, 2, 22, 57, 46, 28, 55, 33, 50, 49, 16, 49, 18, 19, 27, 13, 30А, 8, 47, 54, 38, 8, 59, 41, 3, 20, 92, 56, 68, 68А, 66 А, 68Б, 63, 95, 96, 61, 61, 72А, 93, 72, 94, 66, 65, Тото пункт, 63, 65, 70, 91, 72А, 61; Селимица 8; Сергей Румянцев 23, 24, 3, 22, 4Б, 15, 11, 10, 21, 14, 1А, 13, 6, 2, 9, 7, 20, 5, 1Б, 17, 18, 19, 24, 16, 4; Синчец 30, 17, 12, 13, 1, 3, 11, 6, 2, 20, 5, 28А, 24, 26, 22, 7, 16, 28, 8, 18, 15, 10, 15, 4, 9; Софийско шосе 40, 38, 38, 38, 55, 57, 53, 114, 112, 108, 122, 118, 110, 57, 51, 120; Средец 36; Стара планина 14, 34А, 26, 33, 28, 20, 29, 23, 37А, 17, 37, 19, 32, 22, 30, 19, 25, 34, 17, 31, 24, 52, 41, 61, 53, 38, 54, 38, 35, 56, 57, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 45, 47, 63, 50, 43, 44, 55, 42, 40, 65; Стефан Караджа 24А, 21; Стоян Заимов 62, 64А, 60, 69, 82, 66, 55, 44, 72, 59, 53А, 80, 46, 42, 57А, 75, 51, 77, 55А, 44А, 36, 78, 84, 61А, 47, 47В, 47А, 61, 74, 53, 58А, 47Б, 54, 64, 71, 56, 38, 50, 49, 57, 40, 90, 48, 58, 86, 55Б, 76, 68, 52, 38, 51А, 54А, 63, 1, 2Б, 1, 3, 2, 5, 7, 12, 25, 14, 16, 24, 13, 29, 23, 5, 10, 16, 6А, 18, 6, 17, 30, 28, 21, 8, 28Б, 4, 27, 9, 35, 4А, 31, 26, 22, 11, 20, 30А, 33, 19, 15, 37, 43, 41; Странджа 6, 11, 5, 8, 3, 4, 2, 1; Тодор Каблешков 16, 31, 47, 36, 20, 18, 29, 15, 35А, 22, 17 А, 41, 35, 34, 25, 49, 21, 37, 31, 23, 24, 17, 28, 13, 47, 27, 30, 19А, 32, 38, 26, 43, 45, 33, 25А, 19, 39, 14; Хаджи Димитър 4, 1А, 3, 1Б; Христо Ясенов 11, 1, 7А, 9, 5, 13, 7; Чавдар 14, 15, 11, 17, 13, 10, 9, 10А, 12, 7, 14А, 6, 3, 4, 1, 8; Чинар 2, 4, 18, 14, 24, 8, 6; Шибой 1, 3, 5; Шипка 3, 9, 6, 7, 5, 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 31.05.2017 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Перник Изток до „Зора“, с/у Х-л Зора, Пред Х-л Зора, До“Зора“, до Х-л Зора; Юрий Гагарин до бл. 33, Зад Х-л Зора, до Пицария Белисима, 29, 19Ж, 31; Юрий Гагарин ПИ 58781, 5146784

На 31.05.2017 г. /11:30 – 12:00 ч./ – Перник Бучински път 37, 11, 16, Павилион, 131, 37; Златоград 3, 3, 1; Изток 2, Местност Ладовица, Ладовица, до ТП-Дунав, до 3Та Поликлиника, 2, до Зора, Кв. 58, до „Зора“, с/у Х-л Зора, Пред Х-л Зора, До“Зора“, до Х-л Зора; Мошино Рашо Димитров до бл. 76, 70, до бл. 70, 70Б, 84, 78, 78, 86, 82, 80, 76, 74, 74А, до бл. 74; Рига 3, 3, 3; Юрий Гагарин Ладовица, 37, 39, 35-37, 39, 37, Кв. Ладовица, 3, 3, 12, 3А, 5, 41, 3, 4, 4 11, Утинор 4, 11, 11, Утинор-4, 11 Утинор-4, 11А, 7, 9, 9, 7Ж, 7, 7, 27, 19В, Кв. 58, 19Б, 19, до бл. 33, Зад Х-л Зора, до Пицария Белисима, 29, 19Ж, 31, 33Ж, 33Д, Зад бл. 33, 33-35, 33А, 33, 33, 33Е, Кв. 58, М/У бл. 33 и бл. 35, 35, Сп. Бучински път, 35, 31А, до бл. 33, 31, 31Н, 1; Юрий Гагарин ПИ 58781, 5146784

На 31.05.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Перник Бучински път 37, 11, 16, Павилион, 131, 37; Златоград 3, 3, 1; Изток 2, Местност Ладовица, Ладовица, до ТП-Дунав, до 3Та Поликлиника, 2, до Зора, Кв. 58, до „Зора“, с/у Х-л Зора, Пред Х-л Зора, До“Зора“, до Х-л Зора; Мошино Рашо Димитров до бл. 76, 70, до бл. 70, 70Б, 84, 78, 78, 86, 82, 80, 76, 74, 74А, до бл. 74; Рига 3, 3, 3; Юрий Гагарин Ладовица, 37, 39, 35-37, 39, 37, Кв. Ладовица, 3, 3, 12, 3А, 5, 41, 3, 4, 4 11, Утинор 4, 11, 11, Утинор-4, 11 Утинор-4, 11А, 7, 9, 9, 7Ж, 7, 7, 27, 19В, Кв. 58, 19Б, 19, до бл. 33, Зад Х-л Зора, до Пицария Белисима, 29, 19Ж, 31, 33Ж, 33Д, Зад бл. 33, 33-35, 33А, 33, 33, 33Е, Кв. 58, М/У бл. 33 и бл. 35, 35, Сп. Бучински път, 35, 31А, до бл. 33, 31, 31Н, 1; Юрий Гагарин ПИ 58781, 5146784

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 070008 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1; Бор 7, 5, 1, 2, 3; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20; Жива вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Игличе 1, 1А; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Клен 8, 6, 4; Кокиче 5; Ладивец 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Махала Влахова 9; Махала Джамбазка 6; Могиля 7, 11, 12, 5; Момина сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; с. Боснек Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9; Христо Ботев 29, 21А; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11

На 31.05.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Ален мак 63, 57, 36, 103В, 69, 32, 38, 67, 34, 44, 59, 42, 40, 46, 48, 65; Бабуна 9, 4, 3, 7, 5, 2, 1, 5А; Багова махала 28А; Балван 24, 11, 4, 17, 13, 20, 3, 12, 6, 15, 5, 17А, 9, 7, 1, 27, 22, 16, 2А, 10, 2, 20А, 17, 23, 10А, 9А, 8, 7А, 25; Балкан 1, 4, 3, 6, 2; Батуля 4, 7, 8, 2, 6, 8, 9, 3, 10, 5; Беласица 32, 23, 28, 27, 25, 25, 2, 1, 17, 12, 13, 15, 20, 22, 8, 14, 9, 6, 18, 10, 4, 5, 7, 21, 3, 16; Боянова поляна 6, 16, 2, 4, 12, 10, 14, 8; Буная 17, 5, 7, 15, 13, 9, 19, 11, 3, 2, 6, 1, 2А, 4, 22, 14, 12, 16, 26, 8, 24; Венец 10, 6, 3, 14, 25, 13, 7, 23, 20, 4, 32, 5, 20.; Верила 17, 35, 37, 33, 18, 9, 22, 7, 23, 12, 37, 11, 4, 34, 30, 15А, 19, 25, 8, 16, 2, 27, 5, 3, 29, 32, 26, 20, 14, 1, 28, 6, 36, 24, 10, 15, 21, 13, 31; Веслец 14, 16, 5, 1, 8, 4, 3, 13, 10, 9, 18, 11, 6, 12, 2, 7; Витоша 15, 14, 12А, 2, 4, 7А, 19, 7, 17, 22, 23, 14Б, 6, 5А, 12, 20, 16, 8, 16А, 21А, 23А, 9, 21, 11, 14А, 13, 10, 3, 5, 57, 60, 61, 66, 64, 70, 71, 58, 65, 55, 67, 68, 59, 63, 65А, 69, 62, 44, 56, 26А, 28А, 26, 51, 47, 27, 37, 51А, 39, 30, 40, 50, 33, 34, 25, 45, 48, 29, 35, 49, 28, 48А, 31, 42, 52, 32, 41, 24А, 24, 53, 43, 50А, 38, 54, 36, 46; Вихрен 9, 5, 11А, 13, 10, 4, 8А, 6, 1, 17, 7, 18, 19, 11, 21, 15, 8, 3, 14, 12; връх Богдан 8, 4; връх Вола 8, 4, 2, 6; Голобръдска 1А, 6, 3А, 8, 10, 3, 1, 5; Горски Извор 5, 15Г, 24А, 10, 7, 1, 9А, 26, 13А, 3, 15, 24, 8А, 28, 13, 4А, 15В, 23, 20А, 1А, 15А, 30, 22, 20, 15Б, 8, 18, 9, 24А, 6, 4, 21; гр. Перник, Крепост „Кракра“ градище 13А, 3, 15, 9, 9А, 5, 8А, 10, 13, 16, 12, 19, 17, 7, 11, 11А, 4, 4А, 1, 9А, 2А, 2, 6, 10; Девети май 12, 19, 13, 8, 13А, 9, 21, 5, 1, 11, 6, 2, 4, 10, 23, 3, 15, 2А, 17; Драгановец Залес. Пояс 7; Дъга 4, 19, 25, 16, 21, 4Б, 29, 17, 14, 4А, 15, 27, 6, 23, 10, 8, 33, 26, 33А, 37, 24, 47, 35, 43, 35А, 31А, 41, 20, 31, 18, 45, 39, 20А, 22, 29А; Еделвайс 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 4.; Елбрус 9А, 3, 17, 14, 19, 2, 22, 20, 13, 18, 5, 11, 7, 12, 9, 16, 15, 16А, 1, 21, 24, 19, 23, 26; Изток Китка 1; Колош 10, 5, 12Б, 6, 14, 12А, 1, 3; Ком 3, 5, 9, 1, 7, 6; Краище 2, 1, 3, 5, 4, 20, 11, 18, 6, 8, 7, 9, 10, 8А, 10, 12, 18А, 13, 14, 16; Кракра 71, 71/5, 12 71, 5 71, 2 71, 71, 73, 73; Крепок 7А, 3, 1, 5, 4, 6, 2; Кристал 1, 2; Кристал Блокове 2, 4, 26, 27А, 33, 12, 10, 5, 47, 126, 29, 7, 27, 3Б, 38, 34, 6, 3А, 4Б, 37, 28, 35, 1, 6, 5, 11, 4В, 9, 35, 8, 25, 30, 59, 39А; Лисец 12, 5, 1А, 3, 2, 1, 4, 13, 9, 8, 10, 12, 11; Люлин 121, 111А, 111, 103, 107, 103А, 75, 66, 78, 56, 72, 93, 105, 75А, 64, 83, 60, 99, 101, 79, 80, 68, 105А, 85, 89, 105, 62, 117, 91, 84, 58, 95, 81, 105 А, 70, 77, 76, 97, 74; Марина бара 63, 59А, 75, 65, 69, 55, 41, 12, 29, 47, 69А, 52, 61А, 21, 19А, 28, 61, 48, 30, 35, 53, 39, 35А, 19, 75А, 31А, 59, 43, 57, 25А, 22, 25, 18, 51, 35Б, 20, 45, 71, 31, 13, 24, 11, 32, 26, 23, 17, 49, 33, 23А, 21А, 15, 27, 28А, 41, 40, 34, 71А; Миджур 12, 11, 4, 8, 2, 9, 1, 13, 7, 5, 6, 10; Морозов 11, 13, 17, 17, 15, 14, 1А, 2, 9, 4, 7, 5, 1, 4А, 3; Оборище 92, 103, 88, 86, 91А, 109, 97, 80, 103А, 82, 86А, 99А, 101, 95, 93, 113, 84, 95А, 99; Околчица 3, 4, 4А, 8, 7, 6, 5; Осогово 7 А, 3А, 13, 5, 9, 1, 3, 11, 15, 7, 13А; Отец Паисий 110, 100, 108, 106, 102; Партизан 8; Пирин 2; Предел 4, 1, 10, 5, 2, 8, 3, 8А; Протожерица 62, 57, 54, 42, 50, 59, 61, 48, 63А, 40, 56, 58А, 44, 52, 57А, 45, 51, 46, 49А, 58, 53, 60, 42, 42А, 65, 55, 49, 45, 56, 47, 63, 44, 137, 112А, 126, 106, 141, 122, 116, 131, 114, 122, 147А, 110, 131, 108, 155, 139, 120, 133, 149, 153, 118, 135, 124, 147, 145, 112, 125, 85, 101, 121, 92, 119, 84, 75, 93, 87, 111, 93, 98, 77, 72, 90, 96, 74, 64, 69, 103, 104, 99, 102, 97, 68А, 94, 67, 66, 91, 83, 127, 76, 84А, 115, 82, 89, 92А, 73, 80, 66А, 105, 113, 79, 99, 86, 123, 68, 107, 102, 88, 78, 109, 81, 70, 95, 100, 117, 71, 115.; Ралица 6, 4, 130, 1, 5А, 5; РУПИте 2, 6, 3, 7, 5, 2А, 4, 4А, 1; Самодивска 14, 13, 10, 15, 12, 17, 7А, 7, 4А, 4, 6, 3, 2, 10, 9, 11А, 11, 5, 8, 6А; Сандански 36, 40, 38, 42; Сахат Тепе 1; Сини връх 13, 10, 2, 12, 6, 4, 18А, 13А, 5, 8, 9, 11, 3, 7, 7А, 1, 18, 14, 14А, 16; Славей 3, 11, 6, 1, 5, 4, 2, 7; Средец 34, 34, 12, 2, 18, 16, 6, 26, 21, 11, 44, 15, 10, 19, 4, 11, 11, 28, 20, 14, 30, 22, 15, 8, 24; Средна Гора 30, 29, 23, 4, 24, 34, 33, 20, 12, 32, 8, 31, 5, 14, 16, 26, 18, 10, 24 А, 36А, 15, 17, 6, 22, 10А, 11, 25, 1, 9, 33А, 19, 36, 13, 28, 21, 7, 3, 2; Стара планина 133, 140, 142, 131, 138, 74, 67, 87, 83, 75, 69, 84, 78, 71, 72, 70, 81, 76, 77, 82, 80, 60, 85, 79, 64, 106, 88, 98, 94, 102, 104, 86, 100, 99, 101, 90, 96, 92, 112, 121, 136, 124, 107, 103, 127, 110, 110, 105А, 134, 109, 109А, 120, 119, 128, 116, 117, 125, 118, 132, 122, 113, 105, 114, 125, 130, 111, 116А, 115, 113, 118, 131; Столетов 61, 63, 65, 69, 60, 130, 11, 9, 15, 4, 13, 14, 7, 12, 3, 1, 5, 35, 37, 20, 21, 33, 17, 32, 26, 27, 15, 46, 30, 39, 35, 25, 28, 41, 44, 23, 31, 42, 29, 47, 34, 38, 16, 24, 40, 22, 49, 18; Стримон 2; Струма 11, 9, 7, 5, 3, 13, 15, 11, 17; Цане Гинчев 2, 5, 1, 15, 14, 4, 16, 12, 11, 3, 8, 26, 22, 24, 13, 20, 6, 18, 17, 7, 10, 17; Черковна 11, 3, 7, 9, 12, 2, 5, 6, 4, 8, 1; Черноризец Храбър 40, 12, 2, 1, 6, 7, 4, 13, 28, 11, 25, 10, 19, 26, 30, 26, 32, 15, 8, 21, 14, 20, 34, 16, 23, 17, 9; Чумерна 5, 4, 3, 4А, 7, 9, 8, 6, 2, 1; Шумак Ялбовец 4, 2, 15, 10 – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 31.05.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Драгичево Магистрала Гл. път Е79, 1; Първа 18; Рударска Магист. Е-79 Автоборса“Вики“; Магистрала, Тир-паркинг, Е-79

На 31.05.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Батановци Трети март Бела вода 395, 392, 398, . 395; бл. ДЗЦ Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар Завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259, 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света Гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23, 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 4, 8; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 3, 1, 4; Добри дол 2, 9, 07, 06, 5; Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 44, 40, 45, 49, 96, 63, 52, 57А, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44А, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46; Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4; Иван Вазов 07, 03, 01, 05, 4, 7; Извора Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3; Клен 2, 01; Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 01, 7, 8, 12; Ловен дом 02, 04; Минзухар 1, 2, 3; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 13, 14, 21А, 8, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 33, 51, 81, 55, 79, 45, 71, 85, 27, 2, 39, 23, 4, 67, 29, 37, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 61, 65А; Христо Ботев 41, 18, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 4, 38, 36, 50, 6, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30; Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 01.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Брезник 2.; Владислав Граматик 49, 49А, 69, 71, 37, 41, 43А, 65, 75, 53, 47, 63, 1, 61, 27, 67, 45, 57, 39, 75А, 35, 73; Граово 2.; Добри Чинтулов 9, 12, 10, 7, 15, 8, 4, 3, 1, 2, 13, 5, 6, 2А, 10А, 6, 11; Инжинерен 12А, 6, 14А, 16В, 12Б, 6 А, 18В, 14Б, 18А, 14Г, 16Б, 12В, 18; Кракра Пернишки 4, 1, 1, 2, 4, 1, Магазин; Михаил Георгиев 2; Никола Карев 3А; Презвитер Козма 4, 2, 3, 5, 1; Радомир 1, 1; Самоков 1; Св. Иван Рилски 1, 1; Св. Св. Кирил и Методий 77; Тако Пеев 1; Твърди Ливади 1; Тодор Влайков 12; Тодор Паница 19, 4, 2, 1, 24, 7, 16, 18, 11, 17, 12, 26, 4, 6, 13, 14, 5, 22, 20, 10, 8, 15; Физкултурна 1, 16, 1, 12, 18Г, парка, 18; Централен градски парк парка, Каравана на Входа на парка – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 070008 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1; Бор 7, 5, 1, 2, 3; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20; Жива вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Игличе 1, 1А; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Клен 8, 6, 4; Кокиче 5; Ладивец 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Махала Влахова 9; Махала Джамбазка 6; Могиля 7, 11, 12, 5; Момина сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; с. Боснек Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9; Христо Ботев 29, 21А; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11

На 01.06.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Махала Джорговица Парцел Хіх-1127, Кв. 116А Пи203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165 УПИ І, Кв. 115, Къща, Вила, Мах“Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 с. Горна Диканя; Гълъбник; Кв. 25 УПИ XIII-353 УПИ VII-112, Кв. 16 УПИ ХV-45, Кв. 6 до Селската чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила; Долна Диканя; 884 Кв. 67А и 67Б 926 XIII-755, Кв. 47 Гаджова махала градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ IV-838, Кв. 62 УПИ IX=883 Кв 67А УПИ VII- 852, 854 Кв. 65 УПИ XI-261, Кв. 40 УПИ XIII-990 УПИ ХIV-749, Кв. 48 Х-260 Кв 40 Милева махала, Вила, Гусева махала, Къща, Вила, Вила, ТП „Вилите“, Къща, Къща, Склад, под Язовирната Стена, Къща, Бунгало, ТП Калугерица; Дрен; V-420 Кв. 4 Втора 4, 11, 9, 38, 32, 5, 13, 18, 20, 36, 7, 30, 22, 16, 42, 26, 28, 1, 3, 24, 40, 1, 22, 10, 60, 6, 4, 39, 46, 15, 48, 27, 1, 29, 43, 17, 56, 33, 50, 52, 41, 37, 58, 31, 44, 25, 21, 19, 23, 35, 60; Двадесет и Втора 7, 8, 6, 9; Двадесет и Девета 1, 5, 4, 1, 3, 2; Двадесет и Осма 1, 3; Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 2, 10, 6; Двадесет и Седма 3, 1; Двадесет и Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21; Двадесет и Четвърта 8, 6, 13, 2, 3, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 3, 2, 6; Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5; Девета 4, 2, 1; Деветдесет и Девета 5, 4, 9, 2, 3, 7, 8, 1; Деветдесет и Осма 1, 2, 9, 7, 3; Деветдесет и Седма 13, 1, 2, 5, 4, 9, 11; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 8, 6; Десета 5, 29, 25, 23, 9, 7, 15, 19, 11, 21, 17, 3, 1, 13, 27; Единадесета 18, 6, 12, 5, 9, 10, 2, 4, 7, 19, 6, 1, 14, 3, 13, 11, 8, 21; Махала Мали дрен 5, Къща, 10, 17, 41, 33, 8, 6, 5, 3, 11; Махала Тареина М. Попова махала Осемдесет и Девета 9, 5, 7; Осемдесет и Осма 2, 6, 3, 5; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 6, 10, 20, 4; Осемдесет и Трета 3, 5, 8, 12; Осемдесет и Четвърта 6, 3; Осемдесет и Шеста 23, 17, 10, 3, 13; Осемдесета 2, 1; Осемнадесета 4, 4; Осма 7, 1, 11, 14, 2, 8, 3, 6, 12, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 17, 20, 22, 9, 4, 26; Пета 6, 2, 4, 5; Петдесет и Втора 2, 10; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 7, 6, 2; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3; Петнадесета 31, 26, 35, 25, 21, 27, 24, 17, 22, 15, 19, 5, 11, 2, 3, 1; Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 26, 6, 38, 23, 14, 13, 5, 10, 15, 11, 36, 34, 24, 28, 40, 17, 52, 22, 30, 19, 21, 2, 4, 25, 7, 18, 12, 42, 8, 32, 3, 1; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 3, 4, 10, 6; Седемдесет и Осма 1, 4, 2; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 5, 3, 1; Седемдесет и Четвърта 6, 1, 10, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 18, 6, 1, 7, 4, 15, 17, 12, 10, 9, 13, 16, 11, 8, 19, 3, 2, 5; Сто 2, 6, 4; Сто и Втора 7, 5, 1, 3; Сто и Девета 6, 21, 1, 18; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 8, 2; Сто и Пета 9, 12, 7, 10, 13, 14, 2, 8, 21, 11, 20, 19, 15, 18, 6, 4; Сто и Петнадесета 12, 24, 26, 20, 14, 28, 8, 4, 18, 10, 16, 2, 6, 4, 20; Сто и Първа 5, 3, 1; Сто и Седма 4, 10, 21, 14, 3, 19, 17, 8, 7, 1, 15, 5, 2, 9, 23, 25, 6, 11, 16; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 6, 4, 2; Сто и Четвърта 1, 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 4, 7; Сто и Шеста 1, 4, 2, 8, 6; Трета 9, 7; Тридесет и Втора 3, 1; Тридесет и Девета 1, 3, 5, 1; Тридесет и Осма 4, 1, 2, 12; Тридесет и Пета 2; Тридесет и Първа 1; Тридесет и Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2; Тридесет и Шеста 12, 1, 4; Тридесета 18, 20, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 1; Тринадесета 8, 114, 17, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 15, 1, 7, 3; Хейзел Майнер Четвърта 89, 93, 67, 61, 57, 62, 58, 99, 81, 65, 56, 69, 97, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 64, 77, 111, 79, 71, 54, 83, 105, 75, 109, 73, 87, 95, 63, 103, 18, 4; Четиридесет и Втора 14, 12, 7, 3; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 18, 5, 16, 29, 25; Четиридесет и Първа 9, 1, 7; Четиридесет и Седма 5, 7, 3, 1, 14; Четиридесет и Трета 8, 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 3, 2, 5, 7; Четиридесета 23, 26, 24, 37, 28, 27, 29, 19, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 22; Четиринадесета 5, 2, 3, 1; Шеста 20, 11, 9, 1, 5, 3, 7; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7, 9; Шестдесет и Първа 4, 1, 6; Шестдесет и Седма 3, 5, 1; Шестдесет и Трета 5, 2; Шестдесет и Четвърта 10, 1, 9, 5; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 2, 10, 4, 2, 3; Шестнадесета 4, 1, 2, 5, 7, 3; 3, Къща; Старо село, Общ. Радомир; VII-157 Кв. 17 XXVII-XXVIII Кв. 12 Мах. Дукова Къща; Студена, Общ. Перник; ПИ 000307, Находище Студена Ален мак Баба Тонка 4, 6, 3, 5, 9, 11, 7; Барбеш Военен Блок, 8, 9, 5, 7, 14, 1, 3; Бистрица 5, 2, 1, 6, 4; Боровец Вардар 5, 4, 6, 2, 3, 1, 10, 8; Вършец 7, 2, 5, 8, 4, 3, 6; Голо Бърдо 9, 10, 3, 8, 14, 11, 1, 2, 15, 5, 13, 4, 6, 7, 2; Ерма 1, 6, 4; Землище Мктп Щрабаг Иван Вазов 6, 4, 1, 8, 2, 3; Каражинец 4, 2, 11, 3, 13А, Вила, 65, 13Б, 39, 1, 56, 7, 6, 28 Къща, 19, 8, 26, 5; Мах. Кашова Мах. Рулева 10, 9, 1, 7, 4, 5, 3, 11; Местн. Каражинец/И. Р. / 15, 29; Простор 8А, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 1, 9, 7; Разсадника 1, 3, 2, 4; Рила 2; Родопи 3, 2, 7, 6, 1, 5; Ропотамо 4, 9, 3, 1, 7, 2; Рулева 8, 2, 4, 1А, 2А; Сините Вълни 4, 2; Стария площад 8, 5, 2, 1, 4, 3, 6; Струма 34, 40, 36, 26; Христо Ботев 205, 201, 119А, 258, 240, 252, 203, 207, 256, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 250, 254, 215, 227, . 264 Военен Блок, 229, 270, 225, 223, 235, 260, 262, 268, 231, 264, 237, 264 Военен Блок, 266, 264 Воен. бл. -Стълби, 264, 221, 239; 2, Воен. бл. -Вентилатор, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок; Чуковец, Общ. Радомир

На 01.06.2017 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Студена, Общ. Перник Ален мак Баба Тонка 4, 6, 3, 5, 9, 11, 7; Барбеш Военен Блок, 8, 9, 5, 7, 14, 1, 3; Бистрица 5, 2, 1, 6, 4; Боровец Вардар 5, 4, 6, 2, 3, 1, 10, 8; Вършец 7, 2, 5, 8, 4, 3, 6; Голо Бърдо 9, 10, 3, 8, 14, 11, 1, 2, 15, 5, 13, 4, 6, 7, 2; Ерма 1, 6, 4; Землище Мктп Щрабаг Иван Вазов 6, 4, 1, 8, 2, 3; Каражинец 4, 2, 11, 3, 13А, Вила, 65, 13Б, 39, 1, 56, 7, 6, 28 Къща, 19, 8, 26, 5; Мах. Кашова Мах. Рулева 10, 9, 1, 7, 4, 5, 3, 11; Местн. Каражинец/И. Р. / 15, 29; Простор 8А, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 1, 9, 7; Разсадника 1, 3, 2, 4; Рила 2; Родопи 3, 2, 7, 6, 1, 5; Ропотамо 4, 9, 3, 1, 7, 2; Рулева 8, 2, 4, 1А, 2А; Сините Вълни 4, 2; Стария площад 8, 5, 2, 1, 4, 3, 6; Струма 34, 40, 36, 26; Христо Ботев 205, 201, 119А, 258, 240, 252, 203, 207, 256, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 250, 254, 215, 227, . 264 Военен Блок, 229, 270, 225, 223, 235, 260, 262, 268, 231, 264, 237, 264 Военен Блок, 266, 264 Воен. бл. -Стълби, 264, 221, 239; 2, Воен. бл. -Вентилатор, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 01.06.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Махала Джорговица Парцел Хіх-1127, Кв. 116А Пи203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165 УПИ І, Кв. 115, Къща, Вила, Мах“Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 с. Горна Диканя; Гълъбник; Кв. 25 УПИ XIII-353 УПИ VII-112, Кв. 16 УПИ ХV-45, Кв. 6 до Селската чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила; Долна Диканя; 884 Кв. 67А и 67Б 926 XIII-755, Кв. 47 Гаджова махала градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ IV-838, Кв. 62 УПИ IX=883 Кв 67А УПИ VII- 852, 854 Кв. 65 УПИ XI-261, Кв. 40 УПИ XIII-990 УПИ ХIV-749, Кв. 48 Х-260 Кв 40 Милева махала, Вила, Гусева махала, Къща, Вила, Вила, ТП „Вилите“, Къща, Къща, Склад, под Язовирната Стена, Къща, Бунгало, ТП Калугерица; Дрен; V-420 Кв. 4 Втора 4, 11, 9, 38, 32, 5, 13, 18, 20, 36, 7, 30, 22, 16, 42, 26, 28, 1, 3, 24, 40, 1, 22, 10, 60, 6, 4, 39, 46, 15, 48, 27, 1, 29, 43, 17, 56, 33, 50, 52, 41, 37, 58, 31, 44, 25, 21, 19, 23, 35, 60; Двадесет и Втора 7, 8, 6, 9; Двадесет и Девета 1, 5, 4, 1, 3, 2; Двадесет и Осма 1, 3; Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 2, 10, 6; Двадесет и Седма 3, 1; Двадесет и Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21; Двадесет и Четвърта 8, 6, 13, 2, 3, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 3, 2, 6; Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5; Девета 4, 2, 1; Деветдесет и Девета 5, 4, 9, 2, 3, 7, 8, 1; Деветдесет и Осма 1, 2, 9, 7, 3; Деветдесет и Седма 13, 1, 2, 5, 4, 9, 11; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 8, 6; Десета 5, 29, 25, 23, 9, 7, 15, 19, 11, 21, 17, 3, 1, 13, 27; Единадесета 18, 6, 12, 5, 9, 10, 2, 4, 7, 19, 6, 1, 14, 3, 13, 11, 8, 21; Махала Мали дрен 5, Къща, 10, 17, 41, 33, 8, 6, 5, 3, 11; Махала Тареина М. Попова махала Осемдесет и Девета 9, 5, 7; Осемдесет и Осма 2, 6, 3, 5; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 6, 10, 20, 4; Осемдесет и Трета 3, 5, 8, 12; Осемдесет и Четвърта 6, 3; Осемдесет и Шеста 23, 17, 10, 3, 13; Осемдесета 2, 1; Осемнадесета 4, 4; Осма 7, 1, 11, 14, 2, 8, 3, 6, 12, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 17, 20, 22, 9, 4, 26; Пета 6, 2, 4, 5; Петдесет и Втора 2, 10; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 7, 6, 2; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3; Петнадесета 31, 26, 35, 25, 21, 27, 24, 17, 22, 15, 19, 5, 11, 2, 3, 1; Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 26, 6, 38, 23, 14, 13, 5, 10, 15, 11, 36, 34, 24, 28, 40, 17, 52, 22, 30, 19, 21, 2, 4, 25, 7, 18, 12, 42, 8, 32, 3, 1; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 3, 4, 10, 6; Седемдесет и Осма 1, 4, 2; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 5, 3, 1; Седемдесет и Четвърта 6, 1, 10, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 18, 6, 1, 7, 4, 15, 17, 12, 10, 9, 13, 16, 11, 8, 19, 3, 2, 5; Сто 2, 6, 4; Сто и Втора 7, 5, 1, 3; Сто и Девета 6, 21, 1, 18; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 8, 2; Сто и Пета 9, 12, 7, 10, 13, 14, 2, 8, 21, 11, 20, 19, 15, 18, 6, 4; Сто и Петнадесета 12, 24, 26, 20, 14, 28, 8, 4, 18, 10, 16, 2, 6, 4, 20; Сто и Първа 5, 3, 1; Сто и Седма 4, 10, 21, 14, 3, 19, 17, 8, 7, 1, 15, 5, 2, 9, 23, 25, 6, 11, 16; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 6, 4, 2; Сто и Четвърта 1, 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 4, 7; Сто и Шеста 1, 4, 2, 8, 6; Трета 9, 7; Тридесет и Втора 3, 1; Тридесет и Девета 1, 3, 5, 1; Тридесет и Осма 4, 1, 2, 12; Тридесет и Пета 2; Тридесет и Първа 1; Тридесет и Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2; Тридесет и Шеста 12, 1, 4; Тридесета 18, 20, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 1; Тринадесета 8, 114, 17, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 15, 1, 7, 3; Хейзел Майнер Четвърта 89, 93, 67, 61, 57, 62, 58, 99, 81, 65, 56, 69, 97, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 64, 77, 111, 79, 71, 54, 83, 105, 75, 109, 73, 87, 95, 63, 103, 18, 4; Четиридесет и Втора 14, 12, 7, 3; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 18, 5, 16, 29, 25; Четиридесет и Първа 9, 1, 7; Четиридесет и Седма 5, 7, 3, 1, 14; Четиридесет и Трета 8, 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 3, 2, 5, 7; Четиридесета 23, 26, 24, 37, 28, 27, 29, 19, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 22; Четиринадесета 5, 2, 3, 1; Шеста 20, 11, 9, 1, 5, 3, 7; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7, 9; Шестдесет и Първа 4, 1, 6; Шестдесет и Седма 3, 5, 1; Шестдесет и Трета 5, 2; Шестдесет и Четвърта 10, 1, 9, 5; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 2, 10, 4, 2, 3; Шестнадесета 4, 1, 2, 5, 7, 3; 3, Къща; Старо село, Общ. Радомир; VII-157 Кв. 17 XXVII-XXVIII Кв. 12 Мах. Дукова Къща; Студена, Общ. Перник; ПИ 000307, Находище Студена Ален мак Баба Тонка 4, 6, 3, 5, 9, 11, 7; Барбеш Военен Блок, 8, 9, 5, 7, 14, 1, 3; Бистрица 5, 2, 1, 6, 4; Боровец Вардар 5, 4, 6, 2, 3, 1, 10, 8; Вършец 7, 2, 5, 8, 4, 3, 6; Голо Бърдо 9, 10, 3, 8, 14, 11, 1, 2, 15, 5, 13, 4, 6, 7, 2; Ерма 1, 6, 4; Землище Мктп Щрабаг Иван Вазов 6, 4, 1, 8, 2, 3; Каражинец 4, 2, 11, 3, 13А, Вила, 65, 13Б, 39, 1, 56, 7, 6, 28 Къща, 19, 8, 26, 5; Мах. Кашова Мах. Рулева 10, 9, 1, 7, 4, 5, 3, 11; Местн. Каражинец/И. Р. / 15, 29; Простор 8А, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 1, 9, 7; Разсадника 1, 3, 2, 4; Рила 2; Родопи 3, 2, 7, 6, 1, 5; Ропотамо 4, 9, 3, 1, 7, 2; Рулева 8, 2, 4, 1А, 2А; Сините Вълни 4, 2; Стария площад 8, 5, 2, 1, 4, 3, 6; Струма 34, 40, 36, 26; Христо Ботев 205, 201, 119А, 258, 240, 252, 203, 207, 256, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 250, 254, 215, 227, . 264 Военен Блок, 229, 270, 225, 223, 235, 260, 262, 268, 231, 264, 237, 264 Военен Блок, 266, 264 Воен. бл. -Стълби, 264, 221, 239; 2, Воен. бл. -Вентилатор, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок; Чуковец, Общ. Радомир

На 01.06.2017 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Перник Къкринско Ханче 6, 5, 1, 8, 10, 3; Мадара 31, 17А, 20, 19, 29, 25, 8, 7, 21, . 6, 15, 3, 22, 6, 13, 4, 23, 5, 9, 17, 27, 11, 30; Силистра 13, 27, 19, 17, 21, 15, 29, 25, 23, 31, 27, 33; Търново 24, 38, 26, 18, 30, 20, 36, 38, 32, 34, 40, 42, 28

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 4, 8; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 3, 1, 4; Добри дол 2, 9, 07, 06, 5; Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 44, 40, 45, 49, 96, 63, 52, 57А, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44А, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46; Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4; Иван Вазов 07, 03, 01, 05, 4, 7; Извора Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3; Клен 2, 01; Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 01, 7, 8, 12; Ловен дом 02, 04; Минзухар 1, 2, 3; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 13, 14, 21А, 8, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 33, 51, 81, 55, 79, 45, 71, 85, 27, 2, 39, 23, 4, 67, 29, 37, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 61, 65А; Христо Ботев 41, 18, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 4, 38, 36, 50, 6, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30; Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 01.06.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Брезник 2.; Владислав Граматик 49, 49А, 69, 71, 37, 41, 43А, 65, 75, 53, 47, 63, 1, 61, 27, 67, 45, 57, 39, 75А, 35, 73; Граово 2.; Добри Чинтулов 9, 12, 10, 7, 15, 8, 4, 3, 1, 2, 13, 5, 6, 2А, 10А, 6, 11; Инжинерен 12А, 6, 14А, 16В, 12Б, 6 А, 18В, 14Б, 18А, 14Г, 16Б, 12В, 18; Кракра Пернишки 4, 1, 1, 2, 4, 1, Магазин; Михаил Георгиев 2; Никола Карев 3А; Презвитер Козма 4, 2, 3, 5, 1; Радомир 1, 1; Самоков 1; Св. Иван Рилски 1, 1; Св. Св. Кирил и Методий 77; Тако Пеев 1; Твърди Ливади 1; Тодор Влайков 12; Тодор Паница 19, 4, 2, 1, 24, 7, 16, 18, 11, 17, 12, 26, 4, 6, 13, 14, 5, 22, 20, 10, 8, 15; Физкултурна 1, 16, 1, 12, 18Г, парка, 18; Централен градски парк парка, Каравана на Входа на парка – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боснек 3-ти март 6, 01, 4, 8; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 3, 1, 4; Добри дол 2, 9, 07, 06, 5; Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 44, 40, 45, 49, 96, 63, 52, 57А, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44А, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46; Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4; Иван Вазов 07, 03, 01, 05, 4, 7; Извора Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3; Клен 2, 01; Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 01, 7, 8, 12; Ловен дом 02, 04; Минзухар 1, 2, 3; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 13, 14, 21А, 8, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 33, 51, 81, 55, 79, 45, 71, 85, 27, 2, 39, 23, 4, 67, 29, 37, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 61, 65А; Христо Ботев 41, 18, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 4, 38, 36, 50, 6, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30; Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 02.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 070008 Ален мак 10, 5, 1, 9, 4, 3, 8, 7; Божур 1; Бор 7, 5, 1, 2, 3; В. Левски 6, 14, 23, 8, 17, 10, 12; Грамаге 8, 10, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5А, 1, 3, 3 А; Духлата 33, 8, 19, 15, 21, 13, 7, 32, 14, 12, 5, 9, 23, 38, 29, 28, 36, 26, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 20; Жива вода 27, 23, 31, 17, 14, 26, 1, 5, 7, 2, 30, 28, 29, 25, 34, 24, 22, 20, 9, 16, 36, 11А, 11, 3; Игличе 1, 1А; Извора 6, 19, 17, 15, 3, 1, 13, 16, 9, 21; Клен 8, 6, 4; Кокиче 5; Ладивец 4; Ливаге 2, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6; Махала Влахова 9; Махала Джамбазка 6; Могиля 7, 11, 12, 5; Момина сълза 3, 5, 2, 1, 12, 4, 8, 9, 10, 14, 7; Незабравка 19, 21, 17, 13, 15; Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11; Петрус 4, 7, 9, 3; Ракита 4, 2, 4 А, 6; с. Боснек Стефан Караджа 9, 4, 8, 8А, 1, 3, 6, 5, 2, 8Б; Струма 7, 15, 9, 21, 23, 19, 13, 62; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 3, 11А, 7, 11, 9; Христо Ботев 29, 21А; Чакова 13, 15, 10, 5, 8, 6, 1, 7, 2; Явор 7; Ясен 2, 1, 3; 10, 2, 12, 14, 11

На 02.06.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Перник Кристал Блокове Подстанция Кракра – по искане на „ЕСО“ ЕАД“.

На 02.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Батановци Трети март Бела вода 395, 392, 398, . 395; бл. ДЗЦ Васил Коларов 10, 12, 13, 11; Граово 3; Мах. Трънска и Кащерова 10, 37, 2, 29, 45, 33, 7, 9, 19, 20, 24, 43, 11, 4, 30, 6, 23, 1, 31, 46, Къща, 3, 5, 39, 22, Магазин, 28, 60; Свети Спас 8, 7А, 16, 19А, 26, 18, 13, 21, 14, 15, 12; Св. Св. Кирил и Методий 15; 11, 12, 10, Стар Завод, 15, 13; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 6, 4, 3; Ахелой 10, 12, 38, 28, 30, 32, 8, 5, 7, 40, 22, 24, 14, 12А, 20, 16, 26, 6; Бела вода 275, 259, 261, 265, 274, 270, 264, 266, 269, 267, 258, 272, 259, 260; Ботьо Петков 3, 4, 1, 6, 8, 10, 2; Иван Асен Втори 50, 64, 90, 62, 82, 48, 54, 72, 86, 44, 46, 74, 88, 52, 56, 60, 36, 80, 38, 42, 76, 40, 58, 78, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 5, 16, 1, 10, 7; Клокотница 33, 44, 5, 24, 41, 30, 54, 7, 36, 14, 16, 37, 39, 20, 56, 25, 11; Марин Дринов 9, 3, 8, 6, 10, 12, 1, 2; Мария Луиза 2; Матей Преображенски 6, 4; Мъглиж 4, 2, 11, 3, 9, 5, 15, 7, 1, 6; Неофит Бозвели 4, 10, 8; Никола Обретенов 6, 5, 7, 12, 1, 8, 2; Света Гора 14, 21, 6, 8, 2, 4, 18; Филип Тотю 9, 8, 11, 13; Хан Аспарух 21, 35, 23, 31, 17, 37, 29, 34; Хан Кубрат 2, 8, 6, 5, 17, 9; Хан Маламир 6, 1, 12, 5, 3, 2, 8, 4; Хан Омуртаг 31, 15, 13, 33, 25, 8, 7, 27, 14, 6, 16, 29, 10, 9, 21, 1, 5, 11, 17, 19, 23, 44, 40, 36, 34, 38, 32, 55, 57, 42, 26, 49, 45, 63, 51, 47; Хан Персиан 5, 2, 7, 3; Хан Тервел 35, 39, 33, 40, 28, 34, 25, 50, 15, 30, 37, 31, 57, 19, 38, 17, 56, 27, 45, 48, 36, 21, 54, 32, 3, 4, 6, 1; Цар Борис I 7, 4, 5, 8; Цар Самуил 12, 8, 14; Цар Симеон 9, 12, 5, 2, 6, 1, 13, 3, 10, 7; Юрий Гагарин 29; 261, 264, 266, 265

Община Радомир

На 29.05.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Дрен Махала Мали дрен.

На 29.05.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Долна Диканя XIII-755, Кв. 47 Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ XIII-990 УПИ ХIV-749, Кв. 48 Вила

На 30.05.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Горна Диканя Горна Диканя Махала Джорговица Вила, Мах“Джорговица

На 31.05.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Дрен Двадесет и Девета 5, 4, 1, 3, 2; Двадесет и Осма 1, 3; Двадесет и Седма 3, 1; Дванадесета 2, 5; Единадесета 12, 5, 9, 10, 2, 4, 7, 19, 6, 1, 14, 3, 13, 11, 8, 21; Първа 1, 20, 26, 6, 38, 23, 14, 13, 5, 10, 15, 11, 36, 34, 24, 28, 40, 17, 52, 22, 30, 19, 21, 2, 4, 25, 7, 18, 12, 42, 8, 32, 3; Тридесет и Втора 3, 1; Тридесет и Пета 2; Тридесет и Първа 1; Тридесета 7, 2, 4, 5, 3, 1; Тринадесета 8, 114, 17, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 15, 1, 7, 3; Шеста 11, 9

Община Трън

На 29.05.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Радово

На 30.05.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 30.05.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 30.05.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бохова УПИ-ХI-148 Вила, Къща; Главановци, Общ. Трън; Вила, Къща; Джинчовци; Къща; Забел; Къща; Зелениград; Общ, Трън Парцел III-253, Кв. 40 УПИ XXXIII – 371Кв 20 Вила; Лешниковци; Имот 32, Кв. 5; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част от Къща; Реяновци; УПИ II-161; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща; Цегриловци; ПИ 197 Временно Захранване на Жил. сграда; Ярловци

На 31.05.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 31.05.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 31.05.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бохова УПИ-ХI-148 Вила, Къща; Главановци, Общ. Трън; Вила, Къща; Джинчовци; Къща; Забел; Къща; Зелениград; Общ, Трън Парцел III-253, Кв. 40 УПИ XXXIII – 371Кв 20 Вила; Лешниковци; Имот 32, Кв. 5; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част от Къща; Реяновци; УПИ II-161; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща; Цегриловци; ПИ 197 Временно Захранване на Жил. сграда; Ярловци

На 01.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 01.06.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 01.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бохова УПИ-ХI-148 Вила, Къща; Главановци, Общ. Трън; Вила, Къща; Джинчовци; Къща; Забел; Къща; Зелениград; Общ, Трън Парцел III-253, Кв. 40 УПИ XXXIII – 371Кв 20 Вила; Лешниковци; Имот 32, Кв. 5; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л Ххі-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част от Къща; Реяновци; УПИ II-161; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща; Цегриловци; ПИ 197 Временно Захранване на жил. сграда; Ярловци.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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