Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20-24 март 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20–26 март 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 20.03.2017 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Брезник: ул. „Асен Алексов“ № № 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Антов 18, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 5; Владо Радославов 17, 31, 33, 35; Гледан 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Димитър Хранов 3, 4, 5, 7, 8, 9; Евстати Николов 10, 13, 15, 17, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Елена Георгиева 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 71; Иван Вазов 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров Помпи; Октомври 18, 201, 202, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47; Сливница 10, 12, 18, 20, 4, 6; Шейново 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

На 20.03.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник 9-ти септември Фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Девети септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

На 21.03.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ – с. Долно Романци

На 21.03.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник 9-ти септември Фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Девети септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

На 21.03.2017 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Брезник Асен Алексов 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Антов 18, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 5; Владо Радославов 17, 31, 33, 35; Гледан 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Димитър Хранов 3, 4, 5, 7, 8, 9; Евстати Николов 10, 13, 15, 17, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Елена Георгиева 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 71; Иван Вазов 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров Помпи; Октомври 18, 201, 202, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47; Сливница 10, 12, 18, 20, 4, 6; Шейново 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

На 22.03.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ – с. Долно Романци

На 22.03.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник 9-ти септември Фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Девети септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

На 22.03.2017 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Брезник Асен Алексов 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Антов 18, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 5; Владо Радославов 17, 31, 33, 35; Гледан 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Димитър Хранов 3, 4, 5, 7, 8, 9; Евстати Николов 10, 13, 15, 17, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Елена Георгиева 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 71; Иван Вазов 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров Помпи; Октомври 18, 201, 202, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47; Сливница 10, 12, 18, 20, 4, 6; Шейново 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

На 23.03.2017 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Брезник Асен Алексов 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Антов 18, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 5; Владо Радославов 17, 31, 33, 35; Гледан 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Димитър Хранов 3, 4, 5, 7, 8, 9; Евстати Николов 10, 13, 15, 17, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Елена Георгиева 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 71; Иван Вазов 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров Помпи; Октомври 18, 201, 202, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47; Сливница 10, 12, 18, 20, 4, 6; Шейново 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

На 23.03.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник 9-ти септември Фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Девети септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

Община Ковачевци

На 20.03.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Перник

На 20.03.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци 1452 Xviii-1965, 1967 Кв. 127 Арда 1; Божур 11, 13, 14, 14А, 15, 19; Вардар 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 3, 4, 7, 9; Витоша 9; Гоце Делчев 3; Добрич 16, 2, 3; Драва 1 А; Ехо Кало Кракра 1, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38А, 40, 42, 7, 8, 9; Кривуля М. Кривульо, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 29Б, 31, 41, 44, 45, 47, 53; Лом 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 Къща, 2, 2, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 4, 44, 48, 50, 6, 7, 8, 9; Несебър 1 Къща, 11А, 13, 19, 2, 22, 25, 3, 6, 9; Никола Вапцаров 7; Опълченска 1, 11, 12, 13А, 15, 17, 2, 22, 25, 3, 32, 34, 38, 42, 46, 5, 7; Перник 1, 4, 5, 6, 7, 8; Поморие 7; Презвитер Козма 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Рено Силистра 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 9А; София 1, 11, 14, 25, 27, 3, 5, 6; Струма 1, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 51, 5А, 6, 7, 9, № 27; Тинтява 1, 2, 3, 4; ул. Вардар/ул. Силистра УПИ Х|Х, Кв. 107А Христо Ботев 11, 12, 12 А, 13, 14, 16, 18А, 20, 26, 3, 5, 7, 8, 9; Черни връх 101, 103, 105, 107, 109, 109, 111, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131 А, 131А, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 157, 159, 161, 163, 167, 184, 61, 80, 82, 88, 90, 99А; Янтра 10, 15, 16, 28, 35

На 20.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Васил Левски 11, 9, Кв, Кв., 1, 1, 15, 16, 16, 17, 17 Кв., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, Железни Заводи 8, 9А; Захари Зограф 143; Калкас Бл, бл. до Кат, бл. Магазин, бл. ТП Мтс; Караманица 104, Нов Живот 4; Резервоара Сини Вир; Радомир; Върба бл. бивше ТКЗС; Райко Даскалов 93

На 20.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Васил Левски 11, 9, Кв, Кв., 1, 1, 15, 16, 16, 17, 17 Кв., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, Железни Заводи 8, 9А; Захари Зограф 143; Калкас Бл, бл. до Кат, бл. Магазин, бл. ТП Мтс; Караманица 104, Нов Живот 4; Резервоара Сини Вир; Радомир; Върба бл. бивше ТКЗС; Райко Даскалов 93

На 20.03.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Перник Раковска 2; Раковски 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 20.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Раковска 2; Раковски 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 20.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Асен Златаров 6; Бенковска 1, 10, 2, 4, 1, 10, 10, 12, 11, 24, 26, 11, 11, 16, 18, 20, 7, 9; Васил Левски 10, 12, 15, 6, 8, Павилион, Пазара, Тото Пункт, 15, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 Пазара, 9Пазара; Васил Стоин 4, 6, 11, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9; Княз Александър Батенберг 15, 10, 10, 12, 15, 17, 17, 19, 19, 4, 4А, 1, 3, 3, 4А, 7, 9; Кракра 15, 16, 25, 15, 15, 16, 25, 25, 31, 47, 49, 57, 33, 33, 39, 41, 43, 45, 57, 57; Кракра Пернишки Миньор 1, 1, 1, 9 на Пазара; Найчо Цанов 22, 17, 20, 21, 26, 26 Гараж 3, 36, 9, 1 26, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 2 26, 25, 26, 3 26, 30, 4 26, 45 Магазин, 5, 5 26, 6, 6 26, 7, 9, Г-Ж; Отец Паисий 10, 23, Двора на 1-во У-Ще, Кафе, на Пазара, Оп Пазари, Павилион, Пазара, с/у Бар „Рио“, 10, 25, 25, 25А, 29, 8, 8; Петко Каравелов 2, 20, 4, 6, 6 Гараж 4, до Спирка, Об. -5, Спортно Информационен Цен, 2, 2 Б, 2, 20, 4, 6, 6, 7; Райко Даскалов 4, 5, Павилион, 1, 1, 3, 4, 6, 8; Раковска под моста, 1; Раковски на Пазара, Павилион, Пазара, Перник-Пазара, под моста, 1, 37; Рено 2, 3, 1, 3, 4, 4, 3; Търговска 12, 14, 1, 12, 14, 14, 34, 13, 22, 25, 30, 33, 11, 13, 13, 14, 22, 22, 25, 27, 27, 29, 30, 30 30, 30, 31, 32; Черешово Топче 1, 1, 10, 5, 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 20.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Асен Златаров 6; Бенковска 1, 10, 2, 4, 1, 10, 10, 12, 11, 24, 26, 11, 11, 16, 18, 20, 7, 9; Васил Левски 10, 12, 15, 6, 8, Павилион, Пазара, Тото Пункт, 15, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 Пазара, 9Пазара; Васил Стоин 4, 6, 11, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9; Княз Александър Батенберг 15, 10, 10, 12, 15, 17, 17, 19, 19, 4, 4А, 1, 3, 3, 4А, 7, 9; Кракра 15, 16, 25, 15, 15, 16, 25, 25, 31, 47, 49, 57, 33, 33, 39, 41, 43, 45, 57, 57; Кракра Пернишки Миньор 1, 1, 1, 9 на Пазара; Найчо Цанов 22, 17, 20, 21, 26, 26 Гараж 3, 36, 9, 1 26, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 2 26, 25, 26, 3 26, 30, 4 26, 45 Магазин, 5, 5 26, 6, 6 26, 7, 9, Г-Ж; Отец Паисий 10, 23, Двора на 1-во У-Ще, Кафе, на Пазара, Оп Пазари, Павилион, Пазара, с/у Бар „Рио“, 10, 25, 25, 25А, 29, 8, 8; Петко Каравелов 2, 20, 4, 6, 6 Гараж 4, до Спирка, Об. -5, Спортно Информационен Цен, 2, 2 Б, 2, 20, 4, 6, 6, 7; Райко Даскалов 4, 5, Павилион, 1, 1, 3, 4, 6, 8; Раковска под моста, 1; Раковски на Пазара, Павилион, Пазара, Перник-Пазара, под моста, 1, 37; Рено 2, 3, 1, 3, 4, 4, 3; Търговска 12, 14, 1, 12, 14, 14, 34, 13, 22, 25, 30, 33, 11, 13, 13, 14, 22, 22, 25, 27, 27, 29, 30, 30 30, 30, 31, 32; Черешово Топче 1, 1, 10, 5, 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 20.03.2017 г. /09:15 – 14:00 ч./ – Перник Асен Търновски 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Валентина Терешкова 11, 13, 15; Вела Пеева 64, 66, 68, 70, 72, 72А; Димитър Благоев 17, 27, 29, 31, 31, 33, 43, 43А, 45, 45А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90, 92, 94, 96, 96А; Калофер 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8А; Крум Накев 16; Кръстина Михайлова 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мадарски Конник 10, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 8; Малчика 1, 3, 5; Никифор Панкев 6; Огоста 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 27; Опълченска 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Родина 1, 2, 4, 6, 8; Сините Вълни 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1; Цветна градина 2, 4, 8; Църква

На 20.03.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Перник Аврора 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 7А; Александър Стоянов 1, 10, 11, 15, 17, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; Асен Търновски 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16; Белоградчик 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Бор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Боян Чонос 3; Ваклин Церковски 16; Валентина Терешкова 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15; Вела Пеева 1, 11, 2, 3, 36, 38, 39, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А; Димитър Благоев 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118, 122, 124, 126, 126, 126А, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 37, 39, 39А, 41, 45, 53, 55, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65, 67, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 98, 111, 111, 113, 117, 136, 154, 159, 172, 17, 27, 29, 31, 31, 33, 43, 43А, 45, 45А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90, 92, 94, 96, 96А; Добри Миланов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 17, 30; Дъбрава 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 4, 46, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 27; Еднофамилни Къщи 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жива Вода 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7; Йордан Лютибродски 1, 10, 11, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 2, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 54; Калофер 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8А; Кирил Тупанков 1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 3, 6, 6, 8, 9, 8А, 9; Ковачевци 1, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10; Крум Накев 16; Кръстина Михайлова 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кюстендил 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 7, 9, 6А; Лазар Робев 10, 10, 6, 8; Ленин 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 20, 42, 6А, 22, 24, 25, 28, 29, 29А, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 41, 5; Лиляна Димитрова 1, 2, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 32, 34, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 2, 9, 33, 35, 36, 37, 37 Б, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 4; Мадарски Конник 10, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 8; Малчика 1, 3, 5; Маниш 11, 9, 9; Мануш Войвода 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, . 12, 13, 14, 15, 17, 19 Жилищна Сграда; Металург 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9; Никифор Панкев 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 2А, 4, 6, 6, 8, 9, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45 А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 26, 59, 71, 6; Никола Вапцаров 1, 10, 10А, 3, 5; Николай Островски 1, 10, 12, 14, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8; Огнян Ягодински 1, 2, 4, 6; Огоста 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 27, 38, 42, 45, 46, 47, 49, 51; Опълченска 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7; Пещера 1, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 2, 27, 3, 4, 6, 6А, 7, 7, 8, 9; Пушкин 1, 11, 12, 13, 14, 3, 5, 6, 8, 9; Ракитовец 1, 10, 13, 14, 15, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Рахила Ангелова 1, 10, 12, 14, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 5, 7, 9, 2; Родина 1, 2, 4, 6, 8; Свети Спас Храм; Сините Вълни 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7; Станке Димитров 1, 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2А, 3, 32, 34, 38, 4, 40, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 17, 28; Страцин 11; Тева бл. 59; Тинтява 1, 2, 3, 5, 7, 7; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1, 11, 9; Хан Крум 1, 10, 11, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 29, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; Цветна градина 2, 4, 8; Църква 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 1, Е-79, 1, Черно море 1, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 6, 8, 9; Явор 1, 10, 11, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2

На 20.03.2017 г. /13:30 – 14:00 ч./ – Перник Аврора 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 7А; Александър Стоянов 1, 10, 11, 15, 17, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; Асен Търновски 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16; Белоградчик 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Бор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Боян Чонос 3; Ваклин Церковски 16; Валентина Терешкова 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15; Вела Пеева 1, 11, 2, 3, 36, 38, 39, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А; Димитър Благоев 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118, 122, 124, 126, 126, 126А, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 37, 39, 39А, 41, 45, 53, 55, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65, 67, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 98, 111, 111, 113, 117, 136, 154, 159, 172, 17, 27, 29, 31, 31, 33, 43, 43А, 45, 45А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90, 92, 94, 96, 96А; Добри Миланов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 17, 30; Дъбрава 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 4, 46, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 27; Еднофамилни Къщи 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жива Вода 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7; Йордан Лютибродски 1, 10, 11, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 2, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 54; Калофер 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8А; Кирил Тупанков 1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 3, 6, 6, 8, 9, 8А, 9; Ковачевци 1, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10; Крум Накев 16; Кръстина Михайлова 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кюстендил 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 7, 9, 6А; Лазар Робев 10, 10, 6, 8; Ленин 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 20, 42, 6А, 22, 24, 25, 28, 29, 29А, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 41, 5; Лиляна Димитрова 1, 2, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 32, 34, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 2, 9, 33, 35, 36, 37, 37 Б, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 4; Мадарски Конник 10, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 8; Малчика 1, 3, 5; Маниш 11, 9, 9; Мануш Войвода 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, . 12, 13, 14, 15, 17, 19 Жилищна Сграда; Металург 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9; Никифор Панкев 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 2А, 4, 6, 6, 8, 9, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45 А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 26, 59, 71, 6; Никола Вапцаров 1, 10, 10А, 3, 5; Николай Островски 1, 10, 12, 14, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8; Огнян Ягодински 1, 2, 4, 6; Огоста 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 27, 38, 42, 45, 46, 47, 49, 51; Опълченска 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7; Пещера 1, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 2, 27, 3, 4, 6, 6А, 7, 7, 8, 9; Пушкин 1, 11, 12, 13, 14, 3, 5, 6, 8, 9; Ракитовец 1, 10, 13, 14, 15, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Рахила Ангелова 1, 10, 12, 14, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 5, 7, 9, 2; Родина 1, 2, 4, 6, 8; Свети Спас Храм; Сините Вълни 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7; Станке Димитров 1, 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2А, 3, 32, 34, 38, 4, 40, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 17, 28; Страцин 11; Тева бл. 59; Тинтява 1, 2, 3, 5, 7, 7; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1, 11, 9; Хан Крум 1, 10, 11, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 29, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; Цветна градина 2, 4, 8; Църква 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 1, Е-79, 1, Черно море 1, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 6, 8, 9; Явор 1, 10, 11, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2

На 21.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Батановци Република 9; Перник; Арда 10, 3, 8, 9; Асенова Крепост 3, 6; Вардар 15, 4, 6, 1, 11, 15, 4, 6, 10, 15, 15, 4, 8, 8. 4. 6, 12, 18, 2, 32, 36, 37, 38, 7, 25, 38, 38, 43, 39, 41, 45, 48, 50, 47, 52, 54, 54 54, 54, 56, 49, 56 56; Върбица 11, 10, 28; Граховска 13, 9; Железничарска 10, 9, 20; Искър 4, 5, 7, ТП Искър, 6, 6; Княз Александър Батенберг 16, 21, 21, 23; Кракра 18, 2, 20, 30, 34, 38, 16, 20, 30, 30, 34, 36, 38, 38Гараж 2, 39, 41, 48, 38, 46, 48, 52, 56, 58, 52, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, Павилион, пред Зала“Кракра“, Тото Пункт, 61, 62, 63, 63, 66, 68, 68А, 65, 67, до 6-то Училище, 69, 66, с/у 6-то У-Ще, 63; Кракра Пернишки 24; Отец Паисий 59, 57, 57, 59, 61, 55, 49, 51, 53, 49, 49А, 55, Магазин; Райко Даскалов 6, 10, 7, 11, 10, 9; Розова долина 1, 5; Росица 1; Света Петка 65; Средец 1; Струма 6, 10, 12, 14, 22, 6, 8, Бензиностанция, Зад Бл4 и 6- Гаражи, . 6, 6, 2, 4, 24, 26, 28, 30, 38, 4, 40, 42, 28, 28В, 44, 44; Тунджа 13, 16, 18, 16, 2, 1, 16; УПИ 1 Кв. 263; София; Обеля 1 бл. 117 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Вела Пеева 1, 9; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Дабо 1; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9; Марица 1, 3, 6, 8; Москва 39; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 9; Първи май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Родопи 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Розова долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара планина 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Черни връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник 252 ЦГЧ ул. Отец Паисий Железничарска 3 3; Искър 1; Княз Александър Батенберг 10, 13, 13, 6, 6; Кристал блокове Бензиностанция и Газстанция; Найчо Цанов 14, 4, 42, 1, 1 Партер, 19, 2, 2-4, 2-4 Гараж 8, 2-4 Гараж 9, 3, 8, 8-10, 8-10 Гараж 12, . 2-4, . 8-10, 1, 1, 18, 18, 2-4, 2, 22, 34, 4, 6, 8, 8-10, 23, 29, 29, 9; Отец Паисий 58, 50, 50, 56Б, 58, 58; Райко Даскалов 4, 1, 4, 4, 5А; Средец. 1; Странджа 7, 9; Търговска 32, 36; Черешово Топче 3, 3, 7, 9, 3, 3, 5, 6, 7 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник 252 ЦГЧ ул. Отец Паисий Железничарска 3 3; Искър 1; Княз Александър Батенберг 10, 13, 13, 6, 6; Кристал блокове Бензиностанция и Газстанция; Найчо Цанов 14, 4, 42, 1, 1 Партер, 19, 2, 2-4, 2-4 Гараж 8, 2-4 Гараж 9, 3, 8, 8-10, 8-10 Гараж 12, . 2-4, . 8-10, 1, 1, 18, 18, 2-4, 2, 22, 34, 4, 6, 8, 8-10, 23, 29, 29, 9; Отец Паисий 58, 50, 50, 56Б, 58, 58; Райко Даскалов 4, 1, 4, 4, 5А; Средец. 1; Странджа 7, 9; Търговска 32, 36; Черешово Топче 3, 3, 7, 9, 3, 3, 5, 6, 7 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Батановци Република 9; Перник; Арда 10, 3, 8, 9; Асенова Крепост 3, 6; Вардар 15, 4, 6, 1, 11, 15, 4, 6, 10, 15, 15, 4, 8, 8. 4. 6, 12, 18, 2, 32, 36, 37, 38, 7, 25, 38, 38, 43, 39, 41, 45, 48, 50, 47, 52, 54, 54 54, 54, 56, 49, 56 56; Върбица 11, 10, 28; Граховска 13, 9; Железничарска 10, 9, 20; Искър 4, 5, 7, ТП Искър, 6, 6; Княз Александър Батенберг 16, 21, 21, 23; Кракра 18, 2, 20, 30, 34, 38, 16, 20, 30, 30, 34, 36, 38, 38Гараж 2, 39, 41, 48, 38, 46, 48, 52, 56, 58, 52, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, Павилион, пред Зала“Кракра“, Тото Пункт, 61, 62, 63, 63, 66, 68, 68А, 65, 67, до 6-то Училище, 69, 66, с/у 6-то У-Ще, 63; Кракра Пернишки 24; Отец Паисий 59, 57, 57, 59, 61, 55, 49, 51, 53, 49, 49А, 55, Магазин; Райко Даскалов 6, 10, 7, 11, 10, 9; Розова долина 1, 5; Росица 1; Света Петка 65; Средец 1; Струма 6, 10, 12, 14, 22, 6, 8, Бензиностанция, Зад Бл4 и 6- Гаражи, . 6, 6, 2, 4, 24, 26, 28, 30, 38, 4, 40, 42, 28, 28В, 44, 44; Тунджа 13, 16, 18, 16, 2, 1, 16; УПИ 1 Кв. 263; София; Обеля 1 бл. 117 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Батановци Република 9; Перник; Арда 10, 3, 8, 9; Асенова Крепост 3, 6; Вардар 15, 4, 6, 1, 11, 15, 4, 6, 10, 15, 15, 4, 8, 8. 4. 6, 12, 18, 2, 32, 36, 37, 38, 7, 25, 38, 38, 43, 39, 41, 45, 48, 50, 47, 52, 54, 54 54, 54, 56, 49, 56 56; Върбица 11, 10, 28; Граховска 13, 9; Железничарска 10, 9, 20; Искър 4, 5, 7, ТП Искър, 6, 6; Княз Александър Батенберг 16, 21, 21, 23; Кракра 18, 2, 20, 30, 34, 38, 16, 20, 30, 30, 34, 36, 38, 38Гараж 2, 39, 41, 48, 38, 46, 48, 52, 56, 58, 52, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, Павилион, пред Зала“Кракра“, Тото Пункт, 61, 62, 63, 63, 66, 68, 68А, 65, 67, до 6-то Училище, 69, 66, с/у 6-то У-Ще, 63; Кракра Пернишки 24; Отец Паисий 59, 57, 57, 59, 61, 55, 49, 51, 53, 49, 49А, 55, Магазин; Райко Даскалов 6, 10, 7, 11, 10, 9; Розова долина 1, 5; Росица 1; Света Петка 65; Средец 1; Струма 6, 10, 12, 14, 22, 6, 8, Бензиностанция, Зад Бл4 и 6- Гаражи, . 6, 6, 2, 4, 24, 26, 28, 30, 38, 4, 40, 42, 28, 28В, 44, 44; Тунджа 13, 16, 18, 16, 2, 1, 16; УПИ 1 Кв. 263; София; Обеля 1 бл. 117 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Кралевски път

На 22.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Кралевски път

На 22.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник 252 ЦГЧ ул. Отец Паисий Железничарска 3 3; Искър 1; Княз Александър Батенберг 10, 13, 13, 6, 6; Кристал блокове Бензиностанция и Газстанция; Найчо Цанов 14, 4, 42, 1, 1 Партер, 19, 2, 2-4, 2-4 Гараж 8, 2-4 Гараж 9, 3, 8, 8-10, 8-10 Гараж 12, . 2-4, . 8-10, 1, 1, 18, 18, 2-4, 2, 22, 34, 4, 6, 8, 8-10, 23, 29, 29, 9; Отец Паисий 58, 50, 50, 56Б, 58, 58; Райко Даскалов 4, 1, 4, 4, 5А; Средец. 1; Странджа 7, 9; Търговска 32, 36; Черешово Топче 3, 3, 7, 9, 3, 3, 5, 6, 7 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Парцел Хіх-1127, Кв. 116А ПИ 203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165; Гълъбник; Кв. 25 УПИ Xііі-353 УПИ Vіі-112, Кв. 16 УПИ Хv-45, Кв. 6; Долна Диканя; 926 Xiii-755, Кв. 47 Гаджова Махала градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ Iv-838, Кв. 62 УПИ Xiii-990 Х-260 Кв 40; Дрен; Втора 1, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 7, 9, 10, 22, 4, 6, 60, 4; Двадесет и Втора 6, 7, 8, 9; Двадесет и Девета 1; Двадесет и Осма Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 10, 2, 6; Двадесет и Трета 21, 23, 23, 5, 7, 9; Двадесет и Четвърта 13, 2, 3, 6, 8, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 2, 3, 6; Дванадесета 1, 3, 4; Девета 1, 2, 4; Деветдесет и Девета 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Деветдесет и Осма 1, 2, 3, 7, 9; Деветдесет и Седма 1, 11, 13, 2, 4, 5, 9; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 6, 8; Десета 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Единадесета 6; Махала Тареина М. Попова Махала Осемдесет и Девета 5, 7, 9; Осемдесет и Осма 2, 3, 5, 6; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 10, 20, 4, 6; Осемдесет и Трета 12, 3, 5; Осемдесет и Четвърта 3, 6; Осемдесет и Шеста 10, 13, 17, 23, 3; Осемдесета 1, 2; Осемнадесета 4; Осма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пета 2, 4, 5, 6; Петдесет и Втора 10, 2; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 2, 6, 7; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 11, 19, 5, 7, 25, 29, 31; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 1, 3, 4, 5, 6; Петнадесета 11, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 3, 5, 21, 25, 26, 27, 31, 35; Първа 1, 32, 46, 50, 54; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 10, 4, 6; Седемдесет и Осма 1, 2, 4; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 1, 3, 5; Седемдесет и Четвърта 1, 10, 6, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто 2, 4, 6; Сто и Втора 1, 3, 5, 7; Сто и Девета 18, 21, 6; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 2, 8; Сто и Пета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Сто и Петнадесета 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 20, 4; Сто и Първа 1, 3, 5; Сто и Седма 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 2, 4, 6; Сто и Четвърта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Шеста 1, 2, 4, 6, 8; Трета 7, 9; Тридесет и Девета 1, 1, 3, 5; Тридесет и Осма 1, 12, 2, 4; Тридесет и Седма 1, 2, 6, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 10, 15, 16, 2, 6, 9; Тридесет и Шеста 1, 12, 4; Тридесета 1, 18, 20; Четвърта 101, 103, 105, 109, 111, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 18, 4; Четиридесет и Втора 12, 14, 3, 7; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 16, 18, 5, 25, 29; Четиридесет и Първа 1, 7, 9; Четиридесет и Седма 1, 14, 3, 5, 7; Четиридесет и Трета 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 2, 3, 5, 7; Четиридесета 1, 11, 12, 19, 21, 22, 3, 8, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37; Четиринадесета 1, 2, 3, 5; Шеста 1, 3, 5, 7, 20; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7; Шестдесет и Първа 1, 4, 6; Шестдесет и Седма 1, 3, 5; Шестдесет и Трета 2, 5; Шестдесет и Четвърта 1, 5, 9, 10; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 10, 2, 3, 4, 2; Шестнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 7; Перник; Хан Омуртаг 57; Цар Симеон 13; Плевен; Странджа 18; Радомир; Гърляница бл. 20; Старо село, Общ. Радомир; Xxvіі-Xxvііі Кв. 12; Студена, Общ. Перник; Ален мак Баба Тонка 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Барбеш Военен блок, 1, 14, 3, 5, 7, 8, 9; Бистрица 1, 2, 4, 5, 6; Боровец Вардар 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вършец 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Голо Бърдо 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ерма 1, 2, 4, 6; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6; Каражинец Вила, 1, 11, 13А, 13Б, 19, 2, 26, 28 Къща, 3, 39, 4, 5, 56, 6, 65, 7, 8, 9; Простор 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Разсадника 1, 2, 3, 4; Рила 2; Родопи 1, 2, 3, 5, 6, 7; Ропотамо 1, 2, 3, 4, 7, 9; Рулева 1А, 2, 2А, 8; Сините Вълни 2, 4; Стария Площад 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Струма 26, 34, 36, 40; Христо Ботев 264, . 264 Военен блок, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 260, 262, 264, 264 Воен. Бл-Стълби, 264 Военен блок, 266, 268, 270, 119А, 193, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 240, 250, 252, 254, 256, 258 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Парцел Хіх-1127, Кв. 116А ПИ 203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165; Гълъбник; Кв. 25 УПИ Xііі-353 УПИ Vіі-112, Кв. 16 УПИ Хv-45, Кв. 6; Долна Диканя; 926 Xiii-755, Кв. 47 Гаджова Махала градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ Iv-838, Кв. 62 УПИ Xiii-990 Х-260 Кв 40; Дрен; Втора 1, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 7, 9, 10, 22, 4, 6, 60, 4; Двадесет и Втора 6, 7, 8, 9; Двадесет и Девета 1; Двадесет и Осма Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 10, 2, 6; Двадесет и Трета 21, 23, 23, 5, 7, 9; Двадесет и Четвърта 13, 2, 3, 6, 8, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 2, 3, 6; Дванадесета 1, 3, 4; Девета 1, 2, 4; Деветдесет и Девета 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Деветдесет и Осма 1, 2, 3, 7, 9; Деветдесет и Седма 1, 11, 13, 2, 4, 5, 9; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 6, 8; Десета 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Единадесета 6; Махала Тареина М. Попова Махала Осемдесет и Девета 5, 7, 9; Осемдесет и Осма 2, 3, 5, 6; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 10, 20, 4, 6; Осемдесет и Трета 12, 3, 5; Осемдесет и Четвърта 3, 6; Осемдесет и Шеста 10, 13, 17, 23, 3; Осемдесета 1, 2; Осемнадесета 4; Осма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пета 2, 4, 5, 6; Петдесет и Втора 10, 2; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 2, 6, 7; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 11, 19, 5, 7, 25, 29, 31; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 1, 3, 4, 5, 6; Петнадесета 11, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 3, 5, 21, 25, 26, 27, 31, 35; Първа 1, 32, 46, 50, 54; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 10, 4, 6; Седемдесет и Осма 1, 2, 4; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 1, 3, 5; Седемдесет и Четвърта 1, 10, 6, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто 2, 4, 6; Сто и Втора 1, 3, 5, 7; Сто и Девета 18, 21, 6; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 2, 8; Сто и Пета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Сто и Петнадесета 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 20, 4; Сто и Първа 1, 3, 5; Сто и Седма 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 2, 4, 6; Сто и Четвърта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Шеста 1, 2, 4, 6, 8; Трета 7, 9; Тридесет и Девета 1, 1, 3, 5; Тридесет и Осма 1, 12, 2, 4; Тридесет и Седма 1, 2, 6, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 10, 15, 16, 2, 6, 9; Тридесет и Шеста 1, 12, 4; Тридесета 1, 18, 20; Четвърта 101, 103, 105, 109, 111, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 18, 4; Четиридесет и Втора 12, 14, 3, 7; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 16, 18, 5, 25, 29; Четиридесет и Първа 1, 7, 9; Четиридесет и Седма 1, 14, 3, 5, 7; Четиридесет и Трета 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 2, 3, 5, 7; Четиридесета 1, 11, 12, 19, 21, 22, 3, 8, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37; Четиринадесета 1, 2, 3, 5; Шеста 1, 3, 5, 7, 20; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7; Шестдесет и Първа 1, 4, 6; Шестдесет и Седма 1, 3, 5; Шестдесет и Трета 2, 5; Шестдесет и Четвърта 1, 5, 9, 10; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 10, 2, 3, 4, 2; Шестнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 7; Перник; Хан Омуртаг 57; Цар Симеон 13; Плевен; Странджа 18; Радомир; Гърляница бл. 20; Старо село, Общ. Радомир; Xxvіі-Xxvііі Кв. 12; Студена, Общ. Перник; Ален мак Баба Тонка 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Барбеш Военен блок, 1, 14, 3, 5, 7, 8, 9; Бистрица 1, 2, 4, 5, 6; Боровец Вардар 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вършец 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Голо Бърдо 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ерма 1, 2, 4, 6; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6; Каражинец Вила, 1, 11, 13А, 13Б, 19, 2, 26, 28 Къща, 3, 39, 4, 5, 56, 6, 65, 7, 8, 9; Простор 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Разсадника 1, 2, 3, 4; Рила 2; Родопи 1, 2, 3, 5, 6, 7; Ропотамо 1, 2, 3, 4, 7, 9; Рулева 1А, 2, 2А, 8; Сините Вълни 2, 4; Стария Площад 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Струма 26, 34, 36, 40; Христо Ботев 264, . 264 Военен блок, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 260, 262, 264, 264 Воен. Бл-Стълби, 264 Военен блок, 266, 268, 270, 119А, 193, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 240, 250, 252, 254, 256, 258 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Перник Арх. Йордан Миланов 16, 19, 2, 27, 29, 33, 35, 53, 55, 6, 8, 18, 5; Архитект Йордан Пешев 13, 15, 17; Благой Гебрев 3; Изток Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 15, 232, 257, 2, 2 Мошино, с/у РМП; Кадиевка 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23, 23А, 25, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 7; Клемент Готвалд 10, 10, В ТП Калинин, 10; Луганск 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 46, 43А; Младен Стоянов 10, 4, 6, до бл. 4, Зад бл. 6, Кафе, Закуски, Лавка, М/У бл. 6 и 8, М/У бл. 4 и 6, Павилион, 142, 4, 6 Уларх. Йордан Миланов, 2, 2А, с/у Супера, 2А, 6, 8, до бл. 8 и 10, 10 Б, Павилион, 1, Младен Стоянов Кв. 63 Парцел Мошино Автоборса, Зад Бенз“Мид“, 68, Комбинирана Сграда, Стоматологичен Кабинет, М\У бл. 4 и бл. 64, Рашо Димитров пред бл. 64, 107, 113, 64, до бл. 64, 101, 103А, 105, 107, 107А, 109, 111, 111Б, 113, 117, 119, 121, 123, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149, 151, 153, 179, 64; УПИ 1 Кв. 39 Юрий Гагарин 3Е, 3Е, 1, 3, 3 Е, 3-Е, 3А, 3Е, 1, 26 3Е, 3, 3В, 3Е, 6, Подстанция „Руен“, 4, 4А, 6, 6, до блок 10

На 22.03.2017 г. /15:15 – 16:00 ч./ – Перник Арх. Йордан Миланов 16, 19, 2, 27, 29, 33, 35, 53, 55, 6, 8, 18, 5; Архитект Йордан Пешев 13, 15, 17; Благой Гебрев 3; Изток Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 15, 232, 257, 2, 2 Мошино, с/у РМП; Кадиевка 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23, 23А, 25, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 7; Клемент Готвалд 10, 10, В ТП Калинин, 10; Луганск 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 46, 43А; Младен Стоянов 10, 4, 6, до бл. 4, Зад бл. 6, Кафе, Закуски, Лавка, М/У бл. 6 и 8, М/У бл. 4 и 6, Павилион, 142, 4, 6 Уларх. Йордан Миланов, 2, 2А, с/у Супера, 2А, 6, 8, до бл. 8 и 10, 10 Б, Павилион, 1, Младен Стоянов Кв. 63 Парцел Мошино Автоборса, Зад Бенз“Мид“, 68, Комбинирана Сграда, Стоматологичен Кабинет, М\У бл. 4 и бл. 64, Рашо Димитров пред бл. 64, 107, 113, 64, до бл. 64, 101, 103А, 105, 107, 107А, 109, 111, 111Б, 113, 117, 119, 121, 123, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149, 151, 153, 179, 64; УПИ 1 Кв. 39 Юрий Гагарин 3Е, 3Е, 1, 3, 3 Е, 3-Е, 3А, 3Е, 1, 26 3Е, 3, 3В, 3Е, 6, Подстанция „Руен“, 4, 4А, 6, 6, до блок 10

На 22.03.2017 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Перник 21-ва 1, 8 Мошино след моста за Млек.; Благой Гебрев Варшава 1, 3; Владимир Комаров 50; Двадесет и Втора 4; Двадесет и Трета Изток 2 Мошино, . 238, 2, 226, 227А, 230, 231, 233, 237, 238, 240, 241, 242, 249, 251, 257, 8А, Павилион, 2 Мошино, Лев Толстой 5; Луганск 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 3, 3А, 5, 7, 8, 9; Максим Горки 13, 17, 17Б, 20, 28, 30А, 30Б, 30В, 32, 34, 36, 37, 38А, 40, 42, 44, 2, 4, 6, 6 Партер, Младен Стоянов 14, 1, 13 То У-Ще Св. Кирил и Методий, 3, 5, 5А, 7, 7А, до бл. 6, М/У Старите блокове, Тото Пункт, 29, 3, 5, 5, 13, 13, 15А, 33, 15 Къща, 20, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54А, 55, 59, 51, По пътя за бл. Попов, 1, 1, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26; Мошино 1, 227, 237, 243, Кв. „Кутела“, 317, Огнян Станков 29, 43, 47, 37; Олег Кошевой 10, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113А, 117, 119А, 119Б, 121, 123, 125, 30, 6, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 83, 85, 85А, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 90, 90А, 93, 93А, 95, 96, 96Б, 96В, 97, 99, 19, 64, 65; Пушкин 1, 2, 2А, 4, 4А; Пхенян 7; Рашо Димитров 68; Сергей Есенин 1А, 3; Силистра 67; Сини Вир 24, 24, 24А, 26, 27, 29; Съединение 11, 13, 7, 9; Тева бл. 38, 39, 4, бл. 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, бл. 78, бл. с/у Демо; Улан Батор 7; УПИ V-7050 Кв. 118 Урса Хавана 22, 24, 28, 30, 38, 40; Ханой 10, 4, 6, 9, 16; Юрий Гагарин 1, 1, 1, 275, 165, Кв. Мошино

На 22.03.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Перник 21-ва 1, 8 Мошино след моста за Млек.; Благой Гебрев Варшава 1, 3; Владимир Комаров 50; Двадесет и Втора 4; Двадесет и Трета Изток 2 Мошино, . 238, 2, 226, 227А, 230, 231, 233, 237, 238, 240, 241, 242, 249, 251, 257, 8А, Павилион, 2 Мошино, Лев Толстой 5; Луганск 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 3, 3А, 5, 7, 8, 9; Максим Горки 13, 17, 17Б, 20, 28, 30А, 30Б, 30В, 32, 34, 36, 37, 38А, 40, 42, 44, 2, 4, 6, 6 Партер, Младен Стоянов 14, 1, 13 То У-Ще Св. Кирил и Методий, 3, 5, 5А, 7, 7А, до бл. 6, М/У Старите блокове, Тото Пункт, 29, 3, 5, 5, 13, 13, 15А, 33, 15 Къща, 20, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54А, 55, 59, 51, По пътя за бл. Попов, 1, 1, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26; Мошино 1, 227, 237, 243, Кв. „Кутела“, 317, Огнян Станков 29, 43, 47, 37; Олег Кошевой 10, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113А, 117, 119А, 119Б, 121, 123, 125, 30, 6, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 83, 85, 85А, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 90, 90А, 93, 93А, 95, 96, 96Б, 96В, 97, 99, 19, 64, 65; Пушкин 1, 2, 2А, 4, 4А; Пхенян 7; Рашо Димитров 68; Сергей Есенин 1А, 3; Силистра 67; Сини Вир 24, 24, 24А, 26, 27, 29; Съединение 11, 13, 7, 9; Тева бл. 38, 39, 4, бл. 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, бл. 78, бл. с/у Демо; Улан Батор 7; УПИ V-7050 Кв. 118 Урса Хавана 22, 24, 28, 30, 38, 40; Ханой 10, 4, 6, 9, 16; Юрий Гагарин 1, 1, 1, 275, 165, Кв. Мошино

На 23.03.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Перник Владислав Граматик 16, 18; Войниковец Габрово 1, 10, 12, 14, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Граово 1, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30, 31, 5, 6, 7, 8, 8, 8А, 9; Григор Парличев 2; Димитър Талев 1, 3, 4, 5, 7; Драгановец Зад Стрелбището, 215, 216, 244, 245, 247, 248; Илия Бешков 1, 20, 3, 5, 7, 9; Ловеч 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Омуртаг 2; Поп Пейо 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А; Райна Княгиня 1, 11, 3, 5, 64, 7, 9; Самоков 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 3, 3А, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Стара Загора 12, 14; Тодор Влайков 1, 10, 10, 11, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трявна 1, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 15, 17, 2, 3, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9; УПИ Іі-34 Кв. 34 Цанко Церковски 1, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 29, 3, 31, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 9

На 23.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Архитект Йордан Пешев 31; Арчар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б; Бели кладенци 1, 19, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 8; Бистрица 1, 3; Будиславец 1, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 5, 6, 23, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; Бързия 10, 12, 14, 4, 8, 2, 6, 8; Васил Левски Вит 1, 12, 3, 3А, 6; Въча 2, 3, 4, 5; Голо Бърдо 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 7, 8, 9; Горицвет 1; Джерман 1, 16, 18, 2, 12, 14, 3, 4, 6, 8; Дъбрава 40; Железни Заводи Кафе-Аперитив, . 61, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 9, 90Б; Захари Зограф 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 8, 9, 101, 103, 105, 107, 110, 111, 113, 115, 22, 39, 51, 58, 60, 61, 62, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 80Б, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95 Къща, 97, 99, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 35, 37, 37, 41, 41А, 43, 45, 47, Павилион, 30, 32, 36, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Златна Панега 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 6; Калкас Бл, бл. Магазин; Караманица 66, до Колелото, 10, 101, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 6, 62, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 95, 97, Дърводелна Работилница, 106, Кариери Кладенец 11, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 21, 23, 5, 8; Колуница 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 7А, 7Б, 7В, 8, 8А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 6; Кристал Кристал блокове Изолатор за Кучета; Куциян 18, 6; Луда Яна 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 4, 5, 6, 8, 2/4; Люлин 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155, 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Люлякова 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Майска Роза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Манастирски път 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 6, 8; Металик 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 6; Мир 2, 3, 4, 5; Младост 1, 1, 2, 3, 4, 5; Нов Живот 1, 12А, 2, 3, 4, 6; Осъм 1, 2, 4; Отдих 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Палма 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 168, 170, 171; Пантелеи Победа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 43, 47, 51; Резервоара Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Рудничар 10, 12, 2, 4, 6, 8; Съзлийка 1, 1 „Сазлийка“ 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8; Тева бл. 1, 2; Тополница 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3; Шамък Вила, Къща, 117, 117А, 140, 179

На 23.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Перник Архитект Йордан Пешев 31; Арчар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б; Бели кладенци 1, 19, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 8; Бистрица 1, 3; Будиславец 1, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 5, 6, 23, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; Бързия 10, 12, 14, 4, 8, 2, 6, 8; Васил Левски Вит 1, 12, 3, 3А, 6; Въча 2, 3, 4, 5; Голо Бърдо 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 7, 8, 9; Горицвет 1; Джерман 1, 16, 18, 2, 12, 14, 3, 4, 6, 8; Дъбрава 40; Железни Заводи Кафе-Аперитив, . 61, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 9, 90Б; Захари Зограф 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 8, 9, 101, 103, 105, 107, 110, 111, 113, 115, 22, 39, 51, 58, 60, 61, 62, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 80Б, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95 Къща, 97, 99, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 35, 37, 37, 41, 41А, 43, 45, 47, Павилион, 30, 32, 36, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Златна Панега 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 6; Калкас Бл, бл. Магазин; Караманица 66, до Колелото, 10, 101, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 6, 62, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 95, 97, Дърводелна Работилница, 106, Кариери Кладенец 11, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 21, 23, 5, 8; Колуница 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 7А, 7Б, 7В, 8, 8А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 6; Кристал Кристал блокове Изолатор за Кучета; Куциян 18, 6; Луда Яна 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 4, 5, 6, 8, 2/4; Люлин 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155, 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Люлякова 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Майска Роза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Манастирски път 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 6, 8; Металик 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 6; Мир 2, 3, 4, 5; Младост 1, 1, 2, 3, 4, 5; Нов Живот 1, 12А, 2, 3, 4, 6; Осъм 1, 2, 4; Отдих 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Палма 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 168, 170, 171; Пантелеи Победа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 43, 47, 51; Резервоара Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Рудничар 10, 12, 2, 4, 6, 8; Съзлийка 1, 1 „Сазлийка“ 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8; Тева бл. 1, 2; Тополница 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3; Шамък Вила, Къща, 117, 117А, 140, 179

На 23.03.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Перник 6-ти май 4, 6; Първи май 12, 18, до бл. 12, 12, 3; Твърди ливади 7А, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 3, 4, 6, 7, до З-Д Струма, ул. „Първи май“ бл. 12; Трети март 3

На 23.03.2017 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Перник 6-ти май 4, 6; Първи май 12, 18, до бл. 12, 12, 3; Твърди ливади 7А, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 3, 4, 6, 7, до З-Д Струма, ул. „Първи май“ бл. 12; Трети март 3

На 23.03.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – Мещица Даме Груев; Перник; 6-ти май 4, 6; Айтос 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Асеновград 1; Ахтопол 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 7, 9; Балчик 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 20, 22, 24, 7; Банско 1, 2, 3, 4, 5; Битоля 1, 1 А, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 7, 9; Ботевград 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 8, 9, 15, 17; Брайла 5; Брацигово 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3А, 4, 42, 44, 5, 6, 8, 9, 9; Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23, 20, 27, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27, 37, 4, 6, 6, 8, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 89, 91, 88, 90, 93; Бургас 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 31, 31А, 4, 6, 7А, 9; Варна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3, 30, 31, 32, 33, 33Б, 35, 5, 6, 7, 71, 8, 9; Велинград 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видин 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 19В, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9; Враца 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 8, 9, 100, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 84, 84А, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Граово 1, 1А, 2, 4; Добруджа Дряново 1, 3, 4, 5, 6; Епископ Киприян 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, с/у бл. 2; Захари Стоянов 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Казанлък 1, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 20, 2; Карлово 1; Клепало Павилион, Училище, Котел 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 14, 16, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кракра 12; Кракра Пернишки 10, 12, 14, 6, 8, до Монархклуб М/Убл12/14, Магазин, 12, 12, 14, 2, 6, 8; Красно село 45, 20, 4А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8А; Кърджали 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7А, 8, 9; Лясковец 1, 2, 3; Миньор 19; Монте Карло 233, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 222, 223, 233, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 213, 219, 1, 50; Нов Безистен 45, 45, 1, 10, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52 45, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 8, 9; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9, 54, 54А; Одрин 15, 47; Омуртаг 1, 3; Охрид 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 7, 9, 12; Павликени 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36; Пирдоп 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 8, 9, 101, 103, 105, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 56, 58, 60, 62, 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95Б, 96, 97, 99, 115, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 45, 45А, 47, 47А; Пловдив 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 35А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 102, 113, 115, 117, 94, 96, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92, 93, 95, 97, 99, 99, Магазин № 30, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53А, 53Б, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Първи май 12, 18, до бл. 12, 12, 3; Радомир 3, 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3А, 9, 9; Разлог 1; Раковска 1, 26, 1; Раковски 1, 3, 1, 1, Зад Нона, 2; Русе 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Самоков 28, 29, 31, 33, 35, 35, 37, 66, до Мвр, Паркинг на Мвр, 1, 10, 4, 7, Цех, 32, 36, 37А, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Св. Св. Кирил и Методий 1, 10, 12, 6, 8, 12, до 2-ра Поликлиника, до Кръвна Банка, Книжарница, Павилион, Тото Пункт, 42, 8, 8; Севлиево 12, 9; Стара Загора 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 3 Ппс So1590, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36; Струга 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Твърди ливади 7А, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 3, 4, 6, 7, до З-Д Струма, ул. „Първи май“ бл. 12, Павилион; Трети март 3; Трявна 4; Търговище 1, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 8, 9; УПИ 2, Кв. 202 Физкултурна 1 Павилион; Христо Смирненски 18, 6, 7, 18, 20, 22, 24, 5, 6, 7, 9, Сп. Шахтьор, Спирка „Шахтьор“, Шахтьор, 18, 20, 24, 24, 28, 4, 4А, 6, 7, 2, Кв. 205, 2, 30, 4; Шумен 1, 11, 11А, 13, 15, 20, 20А, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 6, 9

На 23.03.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Перник Ален мак 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55; Балван Бачо Киро 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 21Б, 23, 4, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 23, 25, 25А, 27, 29, 31 Къща, 39, 41, 6; Беласица 1, 3; Божур 4, 2, 4, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 17, 3, 3А, 4, 4, 4А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 1, 1, 13Б, 17, 1А, 1Б; Бузлуджа 1, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7; Бунтовник 8; Васил Априлов 10; Васил Петлешков 1, 2, 3, 5, 6; Витоша 2А, 72, 73, 74, 75, 75А, 75Б, 75Д, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 79А, 80, 81, 82, 82А, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98; Вихрен 2, 20, 22, 23, 25; Дъга 1, 11, 13, 1А, 2, 3, 5, 5А, 7, 9; Ела 1; Захари Стоянов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ивайло 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 5, 7, 8, 9; Калина 1; Капитан Векилски 10, 11, 12, 13, 14, 18, 5, 7, 8, 9; Кръстец 1, 3; Ленин 98; Лилия 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 16А, 17, 18, 19; Люлин 12, 35, 37, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 49А, 50, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71; Малашевска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мальовица 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 7; Могиличе 2, 3, 4, 1, 15, 16, 17, 5; Момина Сълза 13, 3, 5, 7, 9; Мургаш 6; Никола Козлев 54, с/у 12-то У-Ще, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50; Оборище 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 51, 51А, 53, 53А, 7, 7, 8, 9, 115, 52, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 81, 81А, 83, 85, 85А, 87, 89, 89А, 91, 69; Острица 1, 2, 2А, 3, 4, 5; Отец Паисий 63, 65, 98, 63, 67, 98; Палма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 37, 38, 38 А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48; Панайот Волов 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Хитов 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пантелеи 10, 10, 12, 14, 10, 12; Петрохан 1, 2, 3, 4, 5, 7; Пирин 10, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 6, 8, 9; Протожерица 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 41А, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 57А; Рила 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 11, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 7, 9, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Родопи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7; Роза 1, 2, 3, 5; Света Петка 47, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 4, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 59, 59А, 7, 8, 9, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, до бл. 61, Павилион, Тото Пункт, 56, 61, 61, 63, 63, 65, 66, 66 А, 68, 68А, 68Б, 70, 72, 72А, 72А, Сергей Румянцев 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 9; Синчец 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Софийско шосе 114, 118, 120, 122, 51, 53, 55, 57, 57, 124, 38, 38, 38, 46; Средец 32, 36, 40; Стара планина 14, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 37, 37А, 35, 36, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65; Стефан Караджа 21, 24А; Стоян Заимов 1, 1, 2, 2Б, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 30А, 31, 33, 35, 37, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 36, 38, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 47, 47А, 47Б, 47В, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 55Б, 56, 57, 57А, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 64А, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 41, 43; Странджа 1, 2, 4, 11, 3, 5, 6, 8; Тодор Каблешков 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 47, 49; Хаджи Димитър 1А, 1Б, 3, 4; Христо Ясенов 1, 11, 13, 5, 7, 7А, 9; Чавдар 1, 3, 4, 6, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 7, 9; Чинар 10, 12Б, 14, 18, 2, 4, 6, 8; Шибой 1, 3, 5; Шипка 2, 3, 5, 6, 7, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 23.03.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Перник Ален мак 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55; Балван Бачо Киро 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 21Б, 23, 4, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 23, 25, 25А, 27, 29, 31 Къща, 39, 41, 6; Беласица 1, 3; Божур 4, 2, 4, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 17, 3, 3А, 4, 4, 4А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 1, 1, 13Б, 17, 1А, 1Б; Бузлуджа 1, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7; Бунтовник 8; Васил Априлов 10; Васил Петлешков 1, 2, 3, 5, 6; Витоша 2А, 72, 73, 74, 75, 75А, 75Б, 75Д, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 79А, 80, 81, 82, 82А, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98; Вихрен 2, 20, 22, 23, 25; Дъга 1, 11, 13, 1А, 2, 3, 5, 5А, 7, 9; Ела 1; Захари Стоянов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ивайло 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 5, 7, 8, 9; Калина 1; Капитан Векилски 10, 11, 12, 13, 14, 18, 5, 7, 8, 9; Кръстец 1, 3; Ленин 98; Лилия 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 16А, 17, 18, 19; Люлин 12, 35, 37, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 49А, 50, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71; Малашевска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мальовица 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 7; Могиличе 2, 3, 4, 1, 15, 16, 17, 5; Момина Сълза 13, 3, 5, 7, 9; Мургаш 6; Никола Козлев 54, с/у 12-то У-Ще, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50; Оборище 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 51, 51А, 53, 53А, 7, 7, 8, 9, 115, 52, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 81, 81А, 83, 85, 85А, 87, 89, 89А, 91, 69; Острица 1, 2, 2А, 3, 4, 5; Отец Паисий 63, 65, 98, 63, 67, 98; Палма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 37, 38, 38 А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48; Панайот Волов 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Хитов 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пантелеи 10, 10, 12, 14, 10, 12; Петрохан 1, 2, 3, 4, 5, 7; Пирин 10, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 6, 8, 9; Протожерица 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 41А, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 57А; Рила 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 11, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 7, 9, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Родопи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7; Роза 1, 2, 3, 5; Света Петка 47, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 4, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 59, 59А, 7, 8, 9, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, до бл. 61, Павилион, Тото Пункт, 56, 61, 61, 63, 63, 65, 66, 66 А, 68, 68А, 68Б, 70, 72, 72А, 72А, Сергей Румянцев 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 9; Синчец 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Софийско шосе 114, 118, 120, 122, 51, 53, 55, 57, 57, 124, 38, 38, 38, 46; Средец 32, 36, 40; Стара планина 14, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 37, 37А, 35, 36, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65; Стефан Караджа 21, 24А; Стоян Заимов 1, 1, 2, 2Б, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 30А, 31, 33, 35, 37, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 36, 38, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 47, 47А, 47Б, 47В, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 55Б, 56, 57, 57А, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 64А, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 41, 43; Странджа 1, 2, 4, 11, 3, 5, 6, 8; Тодор Каблешков 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 47, 49; Хаджи Димитър 1А, 1Б, 3, 4; Христо Ясенов 1, 11, 13, 5, 7, 7А, 9; Чавдар 1, 3, 4, 6, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 7, 9; Чинар 10, 12Б, 14, 18, 2, 4, 6, 8; Шибой 1, 3, 5; Шипка 2, 3, 5, 6, 7, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 23.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски 17; Перник; Алеко Константинов 10, 11, 12, 13, 13 Гар, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 1, 17, 20; Бродо 1, до 5-то ОУ; Бунтовник 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7; Васил Априлов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев 1, 3, 4, 5; Георги Мамарчев 1, 2, 14, 14, 15, 26, до бл. 14, 14, 26, М/У бл. 13 и 14, Димова Махала 14, 12, 13, 14, до бл. 13, до Пощата, 16, 17, до Супера, Кв., Магазин, Павилион, 1, 19, 26; Димчо Дебелянов 1, 11, 8, 9; Добруджа 21, 25, 31, 24, 25, 28, 29, 3 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36Г, 37, 38, 27, 29; Дойран 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов 10, 12Б, 14А, 15; Зюмбюл 10, 12, 16, 2, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Ивайло 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов 5, 3, 5, 7, 15 5, 3, 5, 8, 8 5, 9, под моста; Капитан Векилски 1, 2, 3, 4, 6; Клисура 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче 12, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А; Любен Каравелов 1, 10, 8, 8, 12; Люлин 1, 10, 11, 12, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 2, 20Е, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 4, 5, 6, 6А, 7, 7, 8, 9, 90; Миньор 1, 13, 15; Мургаш 1, 2, 3, 5, 7, 7, 9; Мусала 1, 10, 12, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8; Найден Геров 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище 1, 1; Палма Пейо Яворов 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 37А, 39, 42, 22, 25, 6; Пенчо Славейков 20, 20, 20, 32, 34, 36, 38, 40; Протожерица 1, 1, 1, 1 50, 3; Райко Даскалов 5, Сан Стефано 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6, 8; Света Петка 1; Св. Св. Кирил и Методий Селимица 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Силистра 4, 4, 5, 6, 5, 6; Синчец 1; Софийско шосе 50, Автогара, Павилион, с/у Стара планина, 3, 40, 40, 42, 42А, 44, 46, 50, 52, 54, 54, 56, 58, 58, 60, 60, 62, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63, 15, 21, 7, Автогара, до бл. 21, Магазин, Тотопункт, 1, 15, 15, 21А, 7, 7, 78, 78, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 86, 88, 88, 90, 90, 31, 47, 49, 49, 35, 100, 102, 104, 106, 106, 108, 110, 110, 112, 114, 116, 33, 35, 37, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 4, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, до бл. 89; Стара планина 1, 10, 11, 11, 11А, 11А, 12, 13, 13 А, 13Б, 13Б, 15, 15, 3, 4, 5, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9; Стефан Караджа 1, 2, 2А, 4, 10, 10А, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20, 20А, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7А, 9; Теменуга 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 8А, 9; Тутракан 10, 10В, 10Д, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28; Христо Ботев 4; Хумни дол 15, 27, 16, 27, Магазин, 1, 11, 12, 13, 25, 3, 4, 5, 14, 17, до бл. 17, Магазин; Шибой 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 18, 20, 4, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 23.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски 17; Перник; Алеко Константинов 10, 11, 12, 13, 13 Гар, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 1, 17, 20; Бродо 1, до 5-то ОУ; Бунтовник 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7; Васил Априлов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев 1, 3, 4, 5; Георги Мамарчев 1, 2, 14, 14, 15, 26, до бл. 14, 14, 26, М/У бл. 13 и 14, Димова Махала 14, 12, 13, 14, до бл. 13, до Пощата, 16, 17, до Супера, Кв., Магазин, Павилион, 1, 19, 26; Димчо Дебелянов 1, 11, 8, 9; Добруджа 21, 25, 31, 24, 25, 28, 29, 3 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36Г, 37, 38, 27, 29; Дойран 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов 10, 12Б, 14А, 15; Зюмбюл 10, 12, 16, 2, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Ивайло 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов 5, 3, 5, 7, 15 5, 3, 5, 8, 8 5, 9, под моста; Капитан Векилски 1, 2, 3, 4, 6; Клисура 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче 12, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А; Любен Каравелов 1, 10, 8, 8, 12; Люлин 1, 10, 11, 12, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 2, 20Е, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 4, 5, 6, 6А, 7, 7, 8, 9, 90; Миньор 1, 13, 15; Мургаш 1, 2, 3, 5, 7, 7, 9; Мусала 1, 10, 12, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8; Найден Геров 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище 1, 1; Палма Пейо Яворов 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 37А, 39, 42, 22, 25, 6; Пенчо Славейков 20, 20, 20, 32, 34, 36, 38, 40; Протожерица 1, 1, 1, 1 50, 3; Райко Даскалов 5, Сан Стефано 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6, 8; Света Петка 1; Св. Св. Кирил и Методий Селимица 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Силистра 4, 4, 5, 6, 5, 6; Синчец 1; Софийско шосе 50, Автогара, Павилион, с/у Стара планина, 3, 40, 40, 42, 42А, 44, 46, 50, 52, 54, 54, 56, 58, 58, 60, 60, 62, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63, 15, 21, 7, Автогара, до бл. 21, Магазин, Тотопункт, 1, 15, 15, 21А, 7, 7, 78, 78, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 86, 88, 88, 90, 90, 31, 47, 49, 49, 35, 100, 102, 104, 106, 106, 108, 110, 110, 112, 114, 116, 33, 35, 37, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 4, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, до бл. 89; Стара планина 1, 10, 11, 11, 11А, 11А, 12, 13, 13 А, 13Б, 13Б, 15, 15, 3, 4, 5, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9; Стефан Караджа 1, 2, 2А, 4, 10, 10А, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20, 20А, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7А, 9; Теменуга 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 8А, 9; Тутракан 10, 10В, 10Д, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28; Христо Ботев 4; Хумни дол 15, 27, 16, 27, Магазин, 1, 11, 12, 13, 25, 3, 4, 5, 14, 17, до бл. 17, Магазин; Шибой 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 18, 20, 4, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Радомир

На 20.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Бобораци Хviii-136, Кв. 23; Житуша; УПИ vі; Касилаг; УПИ Ііі-230 УПИ Хіv-191; Кленовик; Кв. 20; Кошарите; УПИ Vііі, Кв. 17; Поцърненци; Vi-418, Кв. 20 Махала Калугерски Чифлик 65; Беланица; Жедна; Житуша; Извор, Общ. Радомир; Прибой; Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /08:45 – 09:45 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В Дворовете на бивше Мтс и ТКЗС; „Рапид Груп“ Оод; Топливо Ад; Вланел Оод; Оранжерии Радомир; Фец „Елиа“, „Колор Глаз“ Оод, В и К ПС Извора; БТК, Вп Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; В и К ПС „Извора“; БТК Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; Мвр – Радиостанция Вп; Вп Голо Бърдо. с. Николаево; с. Копаница.

На 21.03.2017 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В Дворовете на бивше Мтс и ТКЗС; „Рапид Груп“ Оод; Топливо Ад; Вланел Оод; Оранжерии Радомир; Фец „Елиа“, „Колор Глаз“ Оод, В и К ПС Извора; БТК, Вп Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; В и К ПС „Извора“; БТК Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; Мвр – Радиостанция Вп; Вп Голо Бърдо. с. Николаево; с. Копаница.

На 21.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бобораци Хviii-136, Кв. 23; Житуша; УПИ vі; Касилаг; УПИ Ііі-230 УПИ Хіv-191; Кленовик; Кв. 20; Кошарите; УПИ Vііі, Кв. 17; Поцърненци; Vi-418, Кв. 20 Махала Калугерски Чифлик 65; Беланица; Жедна; Житуша; Извор, Общ. Радомир; Прибой; Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 21.03.2017 г. /09:00 – 09:45 ч./ – Радомир Автогарата Бл; Алеко Константинов 1; Ангел Кънчев 6; Арката бл. 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, бл. 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Автомивка, Кв. 1, Павилион, бл. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Батенберг 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 30; Бачо Киро 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 8; Драган Цанков 12, 14, 18, 2, 20, 4, 8; Захари Кръстев 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; Каблешков 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2; Кирил и Методи 12, 2, 2, 21, 3, 4, 32, 36, 9; Кракра 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 8; Люлякова 27, 48, 50, 59, 61, 61, 63, 65, 67, 69; Майор Чиляев 2; Мечта бл. 11; Милан Грънчаров 1, 10, 2, 4, 6, 8; Младост бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ное бл. 3, 4; Панайот Волов 2; Пчелинци Райко Даскалов 99, Свобода Търговска 29, 8; Черковна 1, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15; Шаблин 52

На 21.03.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Радомир Автогарата Бл; Алеко Константинов 1; Ангел Кънчев 6; Арката бл. 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, бл. 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Автомивка, Кв. 1, Павилион, бл. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Батенберг 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 30; Бачо Киро 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 8; Драган Цанков 12, 14, 18, 2, 20, 4, 8; Захари Кръстев 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; Каблешков 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2; Кирил и Методи 12, 2, 2, 21, 3, 4, 32, 36, 9; Кракра 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 8; Люлякова 27, 48, 50, 59, 61, 61, 63, 65, 67, 69; Майор Чиляев 2; Мечта бл. 11; Милан Грънчаров 1, 10, 2, 4, 6, 8; Младост бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ное бл. 3, 4; Панайот Волов 2; Пчелинци Райко Даскалов 99, Свобода Търговска 29, 8; Черковна 1, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15; Шаблин 52

На 22.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Владимир ПИ 149 Кв, 14; Долни Раковец; Кв. 22, УПИ Х-206 М-Ст Банята, УПИ Xi-306 УПИ Хі-34, Кв. 1; Друган; Vі-485, Кв. 45; Кондофрей; Общ. Радомир; Лесковец, Общ. Перник; бившо ТКЗС; Перник; Лиляна Димитрова 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21Б, 9; Найчо Цанов 32; Христо Кърпачев 3, 6; Радомир; Антим I 2, 9; Априлско Въстание 20, 25, 42 Къща, 46 Къща, 47, 52; Божур 5; Васил Петлешков 8; Върба бл. Къща, бл. Къща, Сграда, бл. „Самарско Знаме, Барака, Къща, Училище; Ген. Столетов 10 Къща, 15; Детелина 4; Драва 6; Еделвайс 10, 17 Къща, 2, 7; Здравец 9; Иван Георгиев 14, 3; Иван Соколов 12, 16, 28, 33, 38, 46, 5, 59, 8; Иглика 13; Ильо Войвода 13, 36; Климент Охридски 3; Кокиче 1 Фургон, 3, 14; Коста Миланов Къща, 11 Къща; Опълченска 9; Райко Даскалов 107 Кв. Върба, 111, 3; Райна Княгиня 12; Роза 12, 26; Самарско Знаме 18; Соболч 5, 7; Станко Косовски 7 Къща; Трети март К и Н О, Кино, Читалище; Хан Омуртаг 1, 13, 2, 3, 5, 8; София; Черни връх 189Г; Стефаново, Общ. Радомир; УПИ Іx-1083, 1084 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 22.03.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Владимир ПИ 149 Кв, 14; Долни Раковец; Кв. 22, УПИ Х-206 М-Ст Банята, УПИ Xi-306 УПИ Хі-34, Кв. 1; Друган; Vі-485, Кв. 45; Кондофрей; Общ. Радомир; Лесковец, Общ. Перник; бившо ТКЗС; Перник; Лиляна Димитрова 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21Б, 9; Найчо Цанов 32; Христо Кърпачев 3, 6; Радомир; Антим I 2, 9; Априлско Въстание 20, 25, 42 Къща, 46 Къща, 47, 52; Божур 5; Васил Петлешков 8; Върба бл. Къща, бл. Къща, Сграда, бл. „Самарско Знаме, Барака, Къща, Училище; Ген. Столетов 10 Къща, 15; Детелина 4; Драва 6; Еделвайс 10, 17 Къща, 2, 7; Здравец 9; Иван Георгиев 14, 3; Иван Соколов 12, 16, 28, 33, 38, 46, 5, 59, 8; Иглика 13; Ильо Войвода 13, 36; Климент Охридски 3; Кокиче 1 Фургон, 3, 14; Коста Миланов Къща, 11 Къща; Опълченска 9; Райко Даскалов 107 Кв. Върба, 111, 3; Райна Княгиня 12; Роза 12, 26; Самарско Знаме 18; Соболч 5, 7; Станко Косовски 7 Къща; Трети март К и Н О, Кино, Читалище; Хан Омуртаг 1, 13, 2, 3, 5, 8; София; Черни връх 189Г; Стефаново, Общ. Радомир; УПИ Іx-1083, 1084 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Трън

На 21.03.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – с. Реяновци

На 23.03.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Трън Мосаловска 14, 16, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 6; Народна Воля 13, 14, 15; Петър Асенов 11, 5, 10, 12, 30, 7, 9

На 23.03.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Трън 8Ми март 1; Георги Бабичев 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 10, 11

На 23.03.2017 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Трън Бор 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 34, 36, 38, 4, 40, 4А, 5, 6, 7, 9, 9; Владо Васев Павилион, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35А, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9; Ева Волицер 1, 2, 3, 4, 6; ул. „Чарчалат“ № № 1, 2, 4, 4А, 6.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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