Гарелов изхвърча от правителството заради Елена Йончева

Журналистът Иван Гарелов, който бе назначен за медиен съветник в служебното правителство, изхвърча от поста. Източници твърдят, че премиерът Огнян Герджиков го е уволнил, тъй като се е намесил в предизборната кампания.

„Говорих със служебния министър-председател Огнян Герджиков. Той устно ме уведоми, че съм уволнен като медиен съветник. Писмено все още не съм подписал нищо. Най-вероятно утре ще получа заповедта за уволнение”, заявява пред Нова тв журналистът.

Какви са мотивите за уволнението?

„Мотивите са, че съм ангажирал кабинета, защитавайки Елена Йончева в сутрешния блок на Нова тв. Само че аз я защитих като мой колега. Обяснено ми бе, че с изказването ми лично съм засегнал бившия министър-председател Бойко Борисов”, обясни още Гарелов.

По думите му още днес служебният министър-председател ще съобщи официално за уволнението.

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