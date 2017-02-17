Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 – 24 февруари 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20-26 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 21.02.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – с. Бегуновци(От ТП ТКЗС Бегуновци)

На 21.02.2017 г. /10:00 – 16:30 ч./ – с. Непразненци

На 23.02.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Брезник 9-ти Септември Фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; 9ти Септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

На 24.02.2017 г. /10:00 – 15:30 ч./ – Брезник 9-ти Септември Фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; 9ти Септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

На 24.02.2017 г. /10:00 – 15:30 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

На 24.02.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Брезник 9-ти Септември Фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; 9ти Септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

Община Земен

На 22.02.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ – с. Елов Дол, общ. Земен.

Община Перник

На 21.02.2017 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Перник Варшава 1, 3; Изток Луганск 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 3, 3а, 5, 7, 8, 9; Максим Горки 13, 17, 17б, 20, 28, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 36, 37, 38а, 40, 42, 44; Младен Стоянов 15 Къща, 20, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54а, 55, 59, 51; Мошино кв. „Кутела“, 317; Огнян Станков 29, 43, 47; Олег Кошевой 10, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 117, 119а, 119б, 121, 123, 125, 30, 6, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 85а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 90а, 93, 93а, 95, 96, 96б, 96в, 97, 99; Пушкин 1, 2, 2а, 4, 4а; Пхенян 7; Улан Батор 7; Хавана 22, 24, 28, 30, 38, 40; Ханой 10, 4, 6, 9, 16

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци 1452 XVIII-1965, 1967 кв. 127 Арда 1; Божур 11, 13, 14, 14а, 15, 19; Вардар 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 3, 4, 7, 9; Витоша 9; Гоце Делчев 3; Добрич 16, 2, 3; Драва 1 А; Ехо Кало Кракра 1, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38а, 40, 42, 7, 8, 9; Кривуля М. Кривульо, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 29б, 31, 41, 44, 45, 47, 53; Лом 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 Къща, 2, 2, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 4, 44, 48, 50, 6, 7, 8, 9; Несебър 1 Къща, 11а, 13, 19, 2, 22, 25, 3, 6, 9; Никола Вапцаров 7; Опълченска 1, 11, 12, 13а, 15, 17, 2, 22, 25, 3, 32, 34, 38, 42, 46, 5, 7; Перник 1, 4, 5, 6, 7, 8; Поморие 7; Презвитер Козма 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Рено Силистра 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 9а; София 1, 11, 14, 25, 27, 3, 5, 6; Струма 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 51, 5а, 6, 7, 9, №27; Тинтява 1, 2, 3, 4; ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ Х|Х, кв. 107а Христо Ботев 11, 12, 12 А, 13, 14, 16, 18а, 20, 26, 3, 5, 7, 8, 9; Черни Връх 101, 103, 105, 107, 109, 109, 111, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131 А, 131а, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 157, 159, 161, 163, 167, 184, 61, 80, 82, 88, 90, 99а; Янтра 10, 15, 16, 28, 35

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Вела Пеева 1, 9; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Дабо 1; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9; Марица 1, 3, 6, 8; Москва 39; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9; Първи Май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Родопи 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Черни Връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци LXXXііі-1526 кв. 121 Балчик Табло С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Дулова Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Кало ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99; Металург Къща, 1, 10, 11, 12, 13 Къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 Къща; Михаил Дойчев 24; Пирин Пловдив 27; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Свищов 17, 25; Трън 12, 2, 4 Къща; УПИ Х-205 кв. 11 Ястребец 2, 5, 6, 7

На 23.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Вела Пеева 1, 9; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Дабо 1; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9; Марица 1, 3, 6, 8; Москва 39; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9; Първи Май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Родопи 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Черни Връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9

На 23.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник Мошино

На 23.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Перник Мошино

На 23.02.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Дивотино 34069 3-ти Март 10, 11, 14, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 34, 40, 6, 7, 8; Витоша 1, 14, 2, 5, 14, 16, 7а, 9, 7; Втора 1, 10, 2, 2а, 5, 6, 7, 8; Двадесета 1, 11, 2, 5, 6, 27, 31, 6; Двадесетивтора 1, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 21, 25, 4, 5, 6, 8, 9; Двадесетидевета 1, 13, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Двадесетиосма 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 8, 22, 32; Двадесетипета 1, 26, 5, 7, 8, 27; Двадесетиседма 10, 6, 8; Двадесетитрета 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Двадесетичетвърта 10, 11, 2, 3, 4, 6, 6; Двадесетишеста 12, 2, 2; Дванадесета 1, 10, 5, 6, 10, 2а; Девета 1, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 7; Деветнадесета 1, 2, 2, 4, 6, 6а, 6; Десета 1, 2, 3, 5, 5, 6; Единадесета 10, 11, 12, 15, 19, 9, 13, 2, 26, 28, 30; Кв29 УПИV -642 Люлин 1, 10, 11, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 31, 43, 43 Б, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 28; Миньор 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 46, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 126а, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 147, 15, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 59, 130, 138, 143, Къща, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 86, 9; Осемнадесета 5, 7, 9; Осма 4; Пета 1, 2, 4, 7; Петдесета 10, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 8; Петдесетивтора 1, 11, 15, 17, 2, 5, 7, 8; Петдесетипета 1; Петдесетитрета 3, 5; Петнадесета 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9; Първа 1, 104, 108, 11, 116, 118, 26, 46, 53, 55, 55а, 57, 61, 65, 67, 73, 75, 77, 79, . 11, 1, 10, 10а, 11, 113, 11б, 11е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 36, 5, 7, 8, 29, 3, Парцел 9-18, 100, 102, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 54, 60, 64, 72, 74, 78 Къща, 80, 82, 88, 96,; Рила 1, 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9, 5а; Седемнадесета 1, 2; Седма 3, 3, 7, 31; Слатина 1, 2, 3, 5, 10, 3, 8, 9, 12, 8; Струма 1, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 24, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 8, 32, 36, 77, 79, 79 А; Тридесета 1, 2, 5,; Тридесетивтора 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Тридесетиосма 1, 7; Тридесетипета 1, 11, 13, 17, 3, 6, 2, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 27, 41; Тридесетипърва 1, 6, 9, 10, 3, 4, 5, 7, 9; Тридесетиседма 5; Тридесетитрета 2; Тридесетичетвърта 1, 1 В, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9; Тридесетишеста 5, 7; Тринадесета 1, 12, 13, 18, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 5; УПИ Іі кв. 746 Четвърта 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 7, 9; Четирдесета 1, 10, 11, 3, 9; Четирдесетиосма 10, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 9, 5; Четирдесетипета 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 7, 9, 27, 43, 49, 6; Четирдесетиседма 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 32, 34, 6; Четирдесетитрета 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Четринадесета 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20 Къща, 21, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 на Площада, 14; Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 30, 31; Шестнадесета 2; Люлин, общ. Перник; V-614 Кв 59 Втора . 1, . 24, . 28, . 35, . 40, . 53, . 55, 11, 16, 18, 2, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37-39, 38, 4, 42, 42, 47, 49-51, 57, 59, 7, 8, 9, 3, 59; Двадесет и Втора 1, 19, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 7, 9; Двадесет и Девета 2; Двадесет и Пета 10, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29, 4, 8а; Двадесет и Първа 2; Двадесет и Седма 1, 13, 7, 3; Двадесет и Трета 12, 16, 2; Двадесет и Четвърта 10, 12, 23, 26а, 30, 31, 32, 33, 4, 41, 44, 55, 57, 58, 59, 37, 42; Двадесет и Шеста Строеж, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 3, 33, 5, 7; Двадесета 3; Дванадесета . 11, . 14, . 20, . 23, . 25, . 5, . 6, . 8, 10, 7, 9, . 12, . 12, . 8, . 2, . 3, . 4, . 5, 2, 6; Девета . 14, 2, 4, 6; Деветнадесета 1, 3, 4, 6; Десета 10, 18, 40, 2; Единадесета 1, 3-4, 9; кв. 31, УПИ1-577 Осемнадесета 1, 14, 4,; Осма 1, 4; Пета . 12, . 14, . 15, . 49, 11, 13, 17, 23, 25, 25, 29, 3, 39, 49; Петнадесета 10, 2, . 6, 3; Първа 103, 16, 56, 64, 68, 71, 73, 84, 85, 86, 89, 92, 95 А, . 24, . 49, 138, 27, 31, 32, 35, 42, 45, 51, 55, . 5, 104, 107, 11, 112, 119, 122, 123, 125, 13, 134, 138, 154, 156, 16, 17, 20, 21, 6, 9; Седемнадесета 6; Седма . 8, . 9, 11, 4; Трета . 10, . 13, . 6, . 8, 1, 10, 11, 15, 2, 5, 8, 9, 10, 7, . 18, 10, 12, 14, 19, 23, 25, 2; Тридесет и Осма 1, 15, 17, 3, 7, 9; Тридесет и Седма 1, 2, 3, 4, 6, 8; Тридесет и Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 7; Тринадесеста . 1, . 11, . 2, . 3, . 4, . 5, . 9, 2, 5, 5; Четвърта . 2, . 6, . 7, . 8, 15, 16, 26, 28, 3; Четиринадесета . 15, . 17, . 3, . 5, . 8, 2, 6, 7, . 9; Шеснадесета 13, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 37, 25; Шеста 1, 2, 1, 24, 5, 6, 8; Перник; Луганск 73; Марина Бара 23; Рашо Димитров 66, 68, 70, Мошино

На 23.02.2017 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Люлин, общ. Перник Двадесет и Девета 2; Двадесет и Пета 10, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29, 4, 8а; Двадесет и Седма 1, 13, 7; Двадесет и Трета 12, 16; Двадесет и Шеста Строеж, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 3, 33, 5, 7; Дванадесета . 12; Девета 2, 4, 6; Десета 10, 18, 40; кв. 31, УПИ1-577 Осма 4; Пета . 12, . 14, . 15, . 49, 11, 13, 17, 23, 25, 25, 29, 3, 39, 49; Първа . 5, 104, 107, 11, 112, 119, 122, 123, 125, 13, 134, 138, 154, 156, 16, 17, 20, 21, 6, 9; Седма . 8, . 9, 11, 4; Трета . 18, 10, 12, 14, 19, 23, 25; Четвърта . 2, . 6, . 7, . 8, 15, 16, 26, 28, 3; Шеснадесета 25; Шеста 1, 24, 5, 6, 8

На 23.02.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Дивотино 34069 3-ти Март 10, 11, 14, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 34, 40, 6, 7, 8; Витоша 1, 14, 2, 5, 14, 16, 7а, 9, 7; Втора 1, 10, 2, 2а, 5, 6, 7, 8; Двадесета 1, 11, 2, 5, 6, 27, 31, 6; Двадесетивтора 1, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 21, 25, 4, 5, 6, 8, 9; Двадесетидевета 1, 13, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Двадесетиосма 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 8, 22, 32; Двадесетипета 1, 26, 5, 7, 8, 27; Двадесетиседма 10, 6, 8; Двадесетитрета 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Двадесетичетвърта 10, 11, 2, 3, 4, 6, 6; Двадесетишеста 12, 2, 2; Дванадесета 1, 10, 5, 6, 10, 2а; Девета 1, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 7; Деветнадесета 1, 2, 2, 4, 6, 6а, 6; Десета 1, 2, 3, 5, 5, 6; Единадесета 10, 11, 12, 15, 19, 9, 13, 2, 26, 28, 30; Кв29 УПИV -642 Люлин 1, 10, 11, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 31, 43, 43 Б, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 28; Миньор 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 46, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 126а, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 147, 15, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 59, 130, 138, 143, Къща, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 86, 9; Осемнадесета 5, 7, 9; Осма 4; Пета 1, 2, 4, 7; Петдесета 10, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 8; Петдесетивтора 1, 11, 15, 17, 2, 5, 7, 8; Петдесетипета 1; Петдесетитрета 3, 5; Петнадесета 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9; Първа 1, 104, 108, 11, 116, 118, 26, 46, 53, 55, 55а, 57, 61, 65, 67, 73, 75, 77, 79, . 11, 1, 10, 10а, 11, 113, 11б, 11е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 36, 5, 7, 8, 29, 3, Парцел 9-18, 100, 102, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 54, 60, 64, 72, 74, 78 Къща, 80, 82, 88, 96,; Рила 1, 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9, 5а; Седемнадесета 1, 2; Седма 3, 3, 7, 31; Слатина 1, 2, 3, 5, 10, 3, 8, 9, 12, 8; Струма 1, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 24, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 8, 32, 36, 77, 79, 79 А; Тридесета 1, 2, 5,; Тридесетивтора 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Тридесетиосма 1, 7; Тридесетипета 1, 11, 13, 17, 3, 6, 2, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 27, 41; Тридесетипърва 1, 6, 9, 10, 3, 4, 5, 7, 9; Тридесетиседма 5; Тридесетитрета 2; Тридесетичетвърта 1, 1 В, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9; Тридесетишеста 5, 7; Тринадесета 1, 12, 13, 18, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 5; УПИ Іі кв. 746 Четвърта 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 7, 9; Четирдесета 1, 10, 11, 3, 9; Четирдесетиосма 10, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 9, 5; Четирдесетипета 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 7, 9, 27, 43, 49, 6; Четирдесетиседма 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 32, 34, 6; Четирдесетитрета 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Четринадесета 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20 Къща, 21, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 на Площада, 14; Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 30, 31; Шестнадесета 2; Люлин, общ. Перник; V-614 Кв 59 Втора . 1, . 24, . 28, . 35, . 40, . 53, . 55, 11, 16, 18, 2, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37-39, 38, 4, 42, 42, 47, 49-51, 57, 59, 7, 8, 9, 3, 59; Двадесет и Втора 1, 19, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 7, 9; Двадесет и Девета 2; Двадесет и Пета 10, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29, 4, 8а; Двадесет и Първа 2; Двадесет и Седма 1, 13, 7, 3; Двадесет и Трета 12, 16, 2; Двадесет и Четвърта 10, 12, 23, 26а, 30, 31, 32, 33, 4, 41, 44, 55, 57, 58, 59, 37, 42; Двадесет и Шеста Строеж, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 3, 33, 5, 7; Двадесета 3; Дванадесета . 11, . 14, . 20, . 23, . 25, . 5, . 6, . 8, 10, 7, 9, . 12, . 12, . 8, . 2, . 3, . 4, . 5, 2, 6; Девета . 14, 2, 4, 6; Деветнадесета 1, 3, 4, 6; Десета 10, 18, 40, 2; Единадесета 1, 3-4, 9; кв. 31, УПИ1-577 Осемнадесета 1, 14, 4,; Осма 1, 4; Пета . 12, . 14, . 15, . 49, 11, 13, 17, 23, 25, 25, 29, 3, 39, 49; Петнадесета 10, 2, . 6, 3; Първа 103, 16, 56, 64, 68, 71, 73, 84, 85, 86, 89, 92, 95 А, . 24, . 49, 138, 27, 31, 32, 35, 42, 45, 51, 55, . 5, 104, 107, 11, 112, 119, 122, 123, 125, 13, 134, 138, 154, 156, 16, 17, 20, 21, 6, 9; Седемнадесета 6; Седма . 8, . 9, 11, 4; Трета . 10, . 13, . 6, . 8, 1, 10, 11, 15, 2, 5, 8, 9, 10, 7, . 18, 10, 12, 14, 19, 23, 25, 2; Тридесет и Осма 1, 15, 17, 3, 7, 9; Тридесет и Седма 1, 2, 3, 4, 6, 8; Тридесет и Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 7; Тринадесеста . 1, . 11, . 2, . 3, . 4, . 5, . 9, 2, 5, 5; Четвърта . 2, . 6, . 7, . 8, 15, 16, 26, 28, 3; Четиринадесета . 15, . 17, . 3, . 5, . 8, 2, 6, 7, . 9; Шеснадесета 13, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 37, 25; Шеста 1, 2, 1, 24, 5, 6, 8; Перник; Луганск 73; Марина Бара 23; Рашо Димитров 66, 68, 70, Мошино

На 23.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Перник Архитект Йордан Пешев 31; Арчар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б; Бели Кладенци 1, 19, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 8; Бистрица 1, 3; Будиславец 1, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 21, 23, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 5, 6, 23, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; Бързия 10, 12, 14, 4, 8, 2, 6, 8; Васил Левски Вит 1, 12, 3, 3а, 6; Въча 2, 3, 4, 5; Голо Бърдо 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 7, 8, 9; Горицвет 1; Джерман 1, 16, 18, 2, 12, 14, 3, 4, 6, 8; Дъбрава 40; Железни Заводи Кафе-Аперитив, . 61, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 9, 90б; Захари Зограф 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 8, 9, 101, 103, 105, 107, 110, 111, 113, 115, 22, 39, 51, 58, 60, 61, 62, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80б, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95 Къща, 97, 99, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 35, 37, 37, 41, 41а, 43, 45, 47, Павилион, 30, 32, 36, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Златна Панега 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 6; Калкас Бл, бл Магазин; Караманица 66, До Колелото, 10, 101, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 6, 62, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 72а, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 95, 97, Дърводелна Работилница, 106,; Кариери Кладенец 11, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 21, 23, 5, 8; Колуница 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 8а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 6; Кристал Кристал Блокове Изолатор За Кучета; Куциян 18, 6; Луда Яна 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 4, 5, 6, 8, 2/4; Люлин 114, 115, 117а, 117к, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155, 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Люлякова 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Майска Роза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Манастирски Път 1, 10, 1а, 2, 3, 4, 6, 8; Металик 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 3а, 4, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 6; Мир 2, 3, 4, 5; Младост 1, 1, 2, 3, 4, 5; Нов Живот 1, 12а, 2, 3, 4, 6; Осъм 1, 2, 4; Отдих 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Палма 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 168, 170, 171; Пантелеи Победа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 43, 47, 51; Резервоара Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Рудничар 10, 12, 2, 4, 6, 8; Съзлийка 1, 1 „Сазлийка“ 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8; Тева бл 1, 2; Тополница 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3; Шамък Вила, Къща, 117, 117а, 140, 179 /по заявка на ЕСО/

На 23.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник Изток; „Спектрон“ ЕООД; Хигиена

На 23.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Изток; „Спектрон“ ЕООД; Хигиена

На 24.02.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Драгичево XXііі-1118 кв. 39 Възраждане 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Магистрала Гл. Път Е79; Мария Луиза 2, 3, 8; Пирин 51, 53, 53а; Рила 1, 3, 7; Ропотамо 9; Рударска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 51, 6, 7, 8, 9; Стефан Караджа 1а, 2, 3; Струма 1, 13, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Христо Ботев 1, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8; Янтра 4; Кралев Дол; 3-ти Март 10, 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 38, 40, 41, 42; Божилец 5, 7; Боян Витков 1, 12, 13, 16, 17, 2, 23, 3, 4, 5, 8; Васил Левски 13, 15, 16, 17, 19, 3, 6, 9, 19; Велико Търново 10, 11, 15, 5, 6, 6а, 8; В. Левски 1, 12, 13, 14, 21; Волга 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 23; Голо Бърдо 1, 1, 10, 21, 3, 6, 7, 8, 13; Граничар Къща, 1, 2, 3, 32, 4, 8; Драва 2, 4; Дунав 2, 4; Дъбрава Къща, 1, 10, 14, 2, 20, 21, 25а, 26, 27, 29, 3, 4; Еделвайс 1, 2; Извора 4, 5, 6, 8; Искър 10, 11, 12, 14, 15, 17, 2, 20, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11; Калофер 1, 3, 6; Калужерец 10, 15; Лале 1, 10, 12, 16, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28а, 32, 34, 6, 8, 9, 25, 27, 31, 33, 36, 38; Люлин 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 А, 8а, 7; Люляк 10, 11, 14, 5, 9; Металург 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 3, 30, 35, 35, 5, 6, 8, 9, 9а, 19, 8; Минзухар 1, 10, 10, 2, 4, 7; Миньор 3, 5; Орниче 1, 14, 2, 21, 24, 25, 29, 4, 4а, 5, 6, 9,; Отец Паисий 1, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 24, 26, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 48, 51, 55, 55 А, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 79, 81; Родопи 1, 12, 15, 7, 3, 4; Светлина 1, 2, 3, 7; Синчец 3; Славей 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 23а, 25, 26, 27, 3 Къща, 36, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 23; Струма 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Перник; Аврора 1; Баба Парашкева 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Балева Махала/Даскалово/ Белоградчишки Скали 1, 2, 3, 5, 18, 7, 6; Боровец 4; Братя Кокарешкови 1, 3, 5; Владайско Въстание 30, 54, 55, 61а, 83, 87, 89; Волга 1, 11, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 23, 28, 31, 32; Възход 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Грамаге 1, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29, 29а, 2а, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 13, 20а, 35, 45; Димитър Благоев 111, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 133, 135, 135 А, 137, 139, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 157а, 163, 167, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 192, 194, 194, 196, 198, 200, 200а, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 216, 218, 220, 222, 222, 224, 226, 228, 230, 230, 232, 234, 234, 236, 236, 238, 240, 242, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270, 79, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 141, 155, 40, 145, 177, 179, 181, 187, 187, 195, 260, 276, 278, 280, 212; Димитър Хранов 2, 3, 3а; Драва 1, 2, 3, 4; Дунав 10, 11, 13, 14, 15, 17, 4, 6, 9; Жива Вода 3; Ивайло 1; Йордан Лютибродски 14, 14а, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 24, 50, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 73а, 77, 79, 81, 83, 77, 79; Климент Охридски 1, 12, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 3, 5, 8; Костенец 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 6; Кралевски Път Лазар Робев 2, 4, 4а; Леденика 1, 10, 12, 6, 1, 2, 4, 4, 6; Ленин 100, 101, 101а, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 111а, 40, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 80, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 85, 87; Лиляна Димитрова 46а; Момин Проход 2; Рилски Езера 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а; Станке Димитров 27, 29, 33, 35, 39, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 60; Трайко Живков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 7, 8, 9, 20, 28; УПИ І кв. 81 Христо Кърпачев 1, 3, 4, 2; Христо Македонски 2, 4; Христо Смирненски 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 83, 86, 9; Църква Кр. Път,; Черни Връх 2, 3; Чехов 1; Чуйпетлово 1, 9; Рударци; Черни Връх 97 А; Студена, общ. Перник; Баба Тонка 1, 2; Бачо Киро 11, 3, 7, 9; Блато 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7а; Божур 2, 4; Боровец 14; Бурковица 1, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 3, 4, 6, 8; Бързатица 1; Вардар 5; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Вит 1; Витоша 3; Волга 67; Георги Бенковски 2, 3, 4, 6; Георги Раковски 1, 5; Горска Поляна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Градище 1, 3, 5, 6, 7, 1, 6, 9; Дъбрава 1, 13, 15, 15а, 18, 23, 3, 6, 7, 9; Еверест 11; Еделвайс 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иглика 1, 13, 2, 7, 9; Извор 1, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Вила; Искър 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5; Йордан Корчев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 5, 7, 8, 9; Калоян 1, 2, 2, 2а, 3, 4; Капитан Петко Войвода 1, 1, 2, 3, 4, 11, 13, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 33, 39; Кирил Богданов 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 8, 10; Кокиче 2, 6, 8; Кольо Фичето 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Крайречна 3; Кралевски Път 1; Лебед 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 24; Леденика 11, 13, 3, 5, 7, 9; Лилия 1, 3, 5, 7; Лъката 11, 114, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 25 А, 27, 29, 33, 35, 37, 45, 5, 7, 9; Люлин 10, 3, 4, 5, 8; Могилата 2, 5, 5, 7, 9; Незабравка 1, 2, 10, 11, 3, 7, 9; Оборище 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8; Одеса 1; Панайот Волов 1, 3, 4, 6; Панайот Хитов 3, 5; Перуника 1, 3, 4, 6; Пороя 1, 2, 3, 4, 5, 7; Първи Май 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 6, 8, 11; Разсадника 5; Райна Княгина 4; Рибарица 1, 10, 100, 11, 13, 16а, 2, 4, 5, 9; Самуил 1, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Слатина 2, 4, 6; Спортист 1, 2, 4, 6, 8; Стадионна 11, 3, 5, 7, 9; Стефан Караджа 3, 3, 5, 6, 7; Струма 10, 12, 14, 16, 2, 24, 8; Съединение 1, 2; Теменуга 1, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Тодор Каблешков 4; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 6, 8; Хан Крум 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 5а, 6, 7, 8; Христо Ботев 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 122, 204, 74, 76, 76, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 9, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150а, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 151, 153, 155, 157, 159, 176, 178, 180, 182, на Площада, Площада, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 175 В, 175б, 177, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 244, 246, 248, 250, 90, Сп. Превалец, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, Фургон, 2; Христо Проданов 1; Цар Иван Асен I 10; Чифлик 1, 11, 12, 13, 15, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Шийница 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 132, 16, 2, 20, 23, 25, 26, 28, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 42, 43, 46; Юрий Гагарин 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 34, 4, 6, 7, 8, 9; Явор 1, 2, 3, 4, 6; Янтра 1, 2, 4 /по заявка на ЕСО/

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци 1452 XVIII-1965, 1967 кв. 127 Арда 1; Божур 11, 13, 14, 14а, 15, 19; Вардар 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 3, 4, 7, 9; Витоша 9; Гоце Делчев 3; Добрич 16, 2, 3; Драва 1 А; Ехо Кало Кракра 1, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38а, 40, 42, 7, 8, 9; Кривуля М. Кривульо, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 29б, 31, 41, 44, 45, 47, 53; Лом 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 Къща, 2, 2, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 4, 44, 48, 50, 6, 7, 8, 9; Несебър 1 Къща, 11а, 13, 19, 2, 22, 25, 3, 6, 9; Никола Вапцаров 7; Опълченска 1, 11, 12, 13а, 15, 17, 2, 22, 25, 3, 32, 34, 38, 42, 46, 5, 7; Перник 1, 4, 5, 6, 7, 8; Поморие 7; Презвитер Козма 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Рено Силистра 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 9а; София 1, 11, 14, 25, 27, 3, 5, 6; Струма 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 51, 5а, 6, 7, 9, №27; Тинтява 1, 2, 3, 4; ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ Х|Х, кв. 107а Христо Ботев 11, 12, 12 А, 13, 14, 16, 18а, 20, 26, 3, 5, 7, 8, 9; Черни Връх 101, 103, 105, 107, 109, 109, 111, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131 А, 131а, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 157, 159, 161, 163, 167, 184, 61, 80, 82, 88, 90, 99а; Янтра 10, 15, 16, 28, 35

На 24.02.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Батановци Коста Тричков 20, 4; Богданов Дол; Васил Левски 4; Витоша 26; Георги Сава Раковски 29; Рила 18; Струма 11; Цар Симеон 20 /по заявка на ЕСО/

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник Куциян Миньор 53; Св. Св. Кирил и Методий Зад Минен Гараж; Твърди Ливади 53, Миньор №53, Миньор 53, Миньор №53, Миньор 53, Миньор №53

На 24.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Богданов Дол Цар Калоян 14; Даскалово; Втора; Драгичево; Васил Априлов 10, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 8, 8д; Възраждане 1, 69, 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83, 85, 87, 89, 93, 97; Георги Бенковски 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9; Долно Драгичево Иван Вазов 1, 10, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 9, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 1, 21, 22, 24, 24б, 24б, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35а, 39, 41, 41а, . 1, . 30, 26, 28, 30, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 49, 49, 51, 53, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 2, 2, 33, 5, 7, 9, 101, 110, 3, 4, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 75, 77, 79, 81, 83; Любен Каравелов 12, 6; Магистрала 1, Автокъща, Гл. Път Е79, 1; Мария Луиза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 29, 31, 33, 35, 8; Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Пирин 43; Първа 6; Райна Княгиня . 10, . 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 29, 31, 39; Рударска Автосервиз, Магист. Е-79 Автоборса“Вики“, Павилион, Павилион, 14, 45,; Стара Планина 1, 2, 3, 5, 5; Тинтява 1, 2, 3, 5, 6, 9; Физкултурна 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Цар Симеон 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 7, 8, 9; Явор 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кладница; Шипка 3; Мърчаево; Мърчаево Пи 52 Цар Симеон I/Кост. Темелков/156; Перник; Боровец 1, 17, 22; Владайско Въстание 1, Началото, . 75, 20, 22, 24, 24, 24а, 26, 26а, 28, 32, 34, 36, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65, 67, 71, 71, 71а, 73, 75; Владимир Комаров 3, 4, 5, 7; Волга 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Грамаге 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 67; Димитър Благоев 125, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 183,; Добри Миланов 40; Дунав 16, 3; Дъбрава 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 41; Евгении Ачанов 1, 11, 12, 13, 17, 2; Йордан Лютибродски 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 70, 70а, 60, 61; Кралевски Път Лиляна Димитрова 46, 49, 51а, 55, 48; Момин Проход 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20 А, 21, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 31а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 2; Никола Парапунов 1, 2, 3, 4; Рилски Езера 13, 23, 23; Стримон 2; Танчовица 10, 2, 3, 4, 42, 5, 6, 7, 8; Хемус 1; Църква Вила, Кв Църква, Къща, 28, 42,; Черни Връх 5, 7, 8; Чуйпетлово 5, 6, 7, 8; Рударци; 1452 3-ти Март 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 26, 3, 4, 5; LXXXііі-1526 кв. 121 XVIII-1965, 1967 кв. 127 Арда 1; Балчик Табло С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Божур 11, 13, 14, 14а, 15, 19, 2, 5, 7; Бор 1, 2, 4 Къща; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бреза 4; Бузлуджа 10, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Вардар 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 3, 4, 7, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Васил Априлов 1, 6; Ваташка 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; Вела Пеева 1, 9; Веслец 1, 10, 12, 13, 16, 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Витоша 1, 10, 11, 13, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 9; Ген. Столетов 15, 2, 209а, 2а, 3, 4, 6, 8; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Гоце Делчев 3; Гурко ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Дабо 1, 1, 5; Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8, 16, 2, 3; Драва 1 А; Дренов Дол 13, 3 Къща; Дулова Ерма 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Ехо Загарица 1, 10, 13, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Захари Зограф 23, 6; Здравец 2, 3, 4, 6, 8, 3; Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Искър 10, 12, 15, 2, 4, 6, 8; Йовчова 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 8, 37; Кало 1, 104, 106, 107, 109, 11, 113, 94, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99,; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Кирил и Методий 1, 10, 11, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Кирил Пчелински 22; Кракра 1, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38а, 40, 42, 7, 8, 9,; Кривуля М. Кривульо, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 29б, 31, 41, 44, 45, 47, 53; Лаката . 1, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 4, 40, 6, 8, 9; Лиляна Димитрова 3; Лом 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 Къща, 2, 2, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 4, 44, 48, 50, 6, 7, 8, 9; Лопянска Гора 2, 3; Людмила Димитрова Люлин 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6; Марица 1, 3, 6, 8; Мария Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Металург Къща, 1, 10, 11, 12, 13 Къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 Къща; Минерал 4; Миньор 10, 12, 14, 18, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8, 6; Михаил Дойчев 10, 16а, 4, 5, 8, 24; Москва 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 4, 47, 5, 9, 39,; Несебър 1 Къща, 11а, 13, 19, 2, 22, 25, 3, 6, 9; Никола Вапцаров 1, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7; Обеля 1, 2, 3, 4, 5; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9; Опълченска 1, 11, 12, 13а, 15, 17, 2, 22, 25, 3, 32, 34, 38, 42, 46, 5, 7, 8; Острица 1, 3; Отец Паисий . 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Перник 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 7, 9; Пирин 12, 13, 14, 17, 2, 3, 25,; Пловдив 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 27; Поморие 7; Презвитер Козма 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 25б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Първи Май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Радомир 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 52, 7, 8, 9; Райко Янков 1, 10, 10 Къща, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17; Рено Рига 1, 2, 5, 7; Рила 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Родопи 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 52, 60, 9, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Рудничар 2; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Св. Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Свищов 17, 25; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 А, 14, 16, 17, 20, 6; Силистра 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 9а; Синчец 1; Скобелев 4, 9; Смолян 1, 10, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 9; Солун 1, 10, 1а, 2, 3, 6, 7; София 1, 11, 14, 25, 27, 3, 5, 6, 27; Средна Гора 1, 2, 3, 5, 11, 11, 12, 13, 7, 9; с. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 кв. 71; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 8, 9, 2, 4, 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Струма 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 51, 5а, 6, 7, 9, №27; Темелко Ненков 3; Тинтява 1, 2, 3, 4; Трън 12, 2, 4 Къща; ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ І-1427 кв. 80б УПИ Х-205 кв. 11 УПИ Х|Х, кв. 107а ІХ-1813 кв. 80б Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 11, 12, 12 А, 13, 14, 16, 18а, 20, 26, 3, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски 11, 17а, 19, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9, 101, 103, 105, 107, 109, 109, 111, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131 А, 131а, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 157, 159, 161, 163, 167, 184, 61, 80, 82, 88, 90, 99а, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 46, 70, 72 Тото Пункт, 76а, 77, 79, 83, 85, 85, 87, 89, 89, 91, 93, 61, 68, 74, 74а, 76, 70, 76б, 93, 95; Шипка 12; Шумнатица Къща, 10 Къща, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 7, 9; Янтра 10, 15, 16, 28, 35; Ясен 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Ястребец 2, 5, 6, 7; Студена, общ. Перник; Боровец 7; Иван Вазов /по заявка на ЕСО/

На 24.02.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Богданов Дол Цар Калоян 14; Даскалово; Втора; Драгичево; Васил Априлов 10, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 8, 8д; Възраждане 1, 69, 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83, 85, 87, 89, 93, 97; Георги Бенковски 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9; Долно Драгичево Иван Вазов 1, 10, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 9, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 1, 21, 22, 24, 24б, 24б, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35а, 39, 41, 41а, . 1, . 30, 26, 28, 30, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 49, 49, 51, 53, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 2, 2, 33, 5, 7, 9, 101, 110, 3, 4, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 75, 77, 79, 81, 83; Любен Каравелов 12, 6; Магистрала 1, Автокъща, Гл. Път Е79, 1; Мария Луиза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 29, 31, 33, 35, 8; Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Пирин 43; Първа 6; Райна Княгиня 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 29, 31, 39; Рударска Автосервиз, Магист. Е-79 Автоборса“Вики“, Павилион, Павилион, 14, 45, Стара Планина 1, 2, 3, 5, 5; Тинтява 1, 2, 3, 5, 6, 9; Физкултурна 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Цар Симеон 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 7, 8, 9; Явор 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кладница; Шипка 3; Мърчаево; Мърчаево Пи 52 Цар Симеон I/Кост. Темелков/156; Перник; Боровец 1, 17, 22; Владайско Въстание 1, Началото, . 75, 20, 22, 24, 24, 24а, 26, 26а, 28, 32, 34, 36, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65, 67, 71, 71, 71а, 73, 75; Владимир Комаров 3, 4, 5, 7; Волга 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Грамаге 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 67; Димитър Благоев 125, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 183,; Добри Миланов 40; Дунав 16, 3; Дъбрава 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 41; Евгении Ачанов 1, 11, 12, 13, 17, 2; Йордан Лютибродски 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 70, 70а, 60, 61; Кралевски Път Лиляна Димитрова 46, 49, 51а, 55, 48; Момин Проход 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20 А, 21, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 31а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 2; Никола Парапунов 1, 2, 3, 4; Рилски Езера 13, 23, 23; Стримон 2; Танчовица 10, 2, 3, 4, 42, 5, 6, 7, 8; Хемус 1; Църква Вила, Кв Църква, Къща, 28, 42,; Черни Връх 5, 7, 8; Чуйпетлово 5, 6, 7, 8; Рударци; 1452 3-ти Март 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 26, 3, 4, 5; LXXXііі-1526 кв. 121 XVIII-1965, 1967 кв. 127 Арда 1; Балчик Табло С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Божур 11, 13, 14, 14а, 15, 19, 2, 5, 7; Бор 1, 2, 4 Къща; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бреза 4; Бузлуджа 10, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Вардар 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 3, 4, 7, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Васил Априлов 1, 6; Ваташка 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; Вела Пеева 1, 9; Веслец 1, 10, 12, 13, 16, 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Витоша 1, 10, 11, 13, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 9; Ген. Столетов 15, 2, 209а, 2а, 3, 4, 6, 8; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Гоце Делчев 3; Гурко ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Дабо 1, 1, 5; Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8, 16, 2, 3; Драва 1 А; Дренов Дол 13, 3 Къща; Дулова Ерма 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Ехо Загарица 1, 10, 13, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Захари Зограф 23, 6; Здравец 2, 3, 4, 6, 8, 3; Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Искър 10, 12, 15, 2, 4, 6, 8; Йовчова 1, 10, 17, 2, 3, 4, 5, 8, 37; Кало 1, 104, 106, 107, 109, 11, 113, 94, ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99,; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Кирил и Методий 1, 10, 11, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Кирил Пчелински 22; Кракра 1, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38а, 40, 42, 7, 8, 9,; Кривуля М. Кривульо, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 29б, 31, 41, 44, 45, 47, 53; Лаката . 1, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 4, 40, 6, 8, 9; Лиляна Димитрова 3; Лом 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 Къща, 2, 2, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 4, 44, 48, 50, 6, 7, 8, 9; Лопянска Гора 2, 3; Людмила Димитрова Люлин 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6; Марица 1, 3, 6, 8; Мария Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Металург Къща, 1, 10, 11, 12, 13 Къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 Къща; Минерал 4; Миньор 10, 12, 14, 18, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8, 6; Михаил Дойчев 10, 16а, 4, 5, 8, 24; Москва 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 4, 47, 5, 9, 39,; Несебър 1 Къща, 11а, 13, 19, 2, 22, 25, 3, 6, 9; Никола Вапцаров 1, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7; Обеля 1, 2, 3, 4, 5; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9; Опълченска 1, 11, 12, 13а, 15, 17, 2, 22, 25, 3, 32, 34, 38, 42, 46, 5, 7, 8; Острица 1, 3; Отец Паисий . 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Перник 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 7, 9; Пирин 12, 13, 14, 17, 2, 3, 25,; Пловдив 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 27; Поморие 7; Презвитер Козма 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 25б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Първи Май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Радомир 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 52, 7, 8, 9; Райко Янков 1, 10, 10 Къща, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17; Рено Рига 1, 2, 5, 7; Рила 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Родопи 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 52, 60, 9, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Рудничар 2; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Св. Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Свищов 17, 25; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 А, 14, 16, 17, 20, 6; Силистра 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 9а; Синчец 1; Скобелев 4, 9; Смолян 1, 10, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 9; Солун 1, 10, 1а, 2, 3, 6, 7; София 1, 11, 14, 25, 27, 3, 5, 6, 27; Средна Гора 1, 2, 3, 5, 11, 11, 12, 13, 7, 9; с. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 кв. 71; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 8, 9, 2, 4, 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Струма 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 51, 5а, 6, 7, 9, №27; Темелко Ненков 3; Тинтява 1, 2, 3, 4; Трън 12, 2, 4 Къща; ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ І-1427 кв. 80б УПИ Х-205 кв. 11 УПИ Х|Х, кв. 107а Іх-1813 кв. 80б Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 11, 12, 12 А, 13, 14, 16, 18а, 20, 26, 3, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски 11, 17а, 19, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9, 101, 103, 105, 107, 109, 109, 111, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131 А, 131а, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 157, 159, 161, 163, 167, 184, 61, 80, 82, 88, 90, 99а, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 46, 70, 72 Тото Пункт, 76а, 77, 79, 83, 85, 85, 87, 89, 89, 91, 93, 61, 68, 74, 74а, 76, 70, 76б, 93, 95; Шипка 12; Шумнатица Къща, 10 Къща, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 7, 9; Янтра 10, 15, 16, 28, 35; Ясен 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Ястребец 2, 5, 6, 7; Студена, общ. Перник; Боровец 7; Иван Вазов /по заявка на ЕСО/

На 24.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Драгичево XXІІІ-1118 кв. 39 Възраждане 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Магистрала Гл. Път Е79; Мария Луиза 2, 3, 8; Пирин 51, 53, 53а; Рила 1, 3, 7; Ропотамо 9; Рударска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 51, 6, 7, 8, 9; Стефан Караджа 1а, 2, 3; Струма 1, 13, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Христо Ботев 1, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8; Янтра 4; Кралев Дол; 3-ти Март 10, 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 38, 40, 41, 42; Божилец 5, 7; Боян Витков 1, 12, 13, 16, 17, 2, 23, 3, 4, 5, 8; Васил Левски 13, 15, 16, 17, 19, 3, 6, 9, 19; Велико Търново 10, 11, 15, 5, 6, 6а, 8; В. Левски 1, 12, 13, 14, 21; Волга 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 23; Голо Бърдо 1, 1, 10, 21, 3, 6, 7, 8, 13; Граничар Къща, 1, 2, 3, 32, 4, 8; Драва 2, 4; Дунав 2, 4; Дъбрава Къща, 1, 10, 14, 2, 20, 21, 25а, 26, 27, 29, 3, 4; Еделвайс 1, 2; Извора 4, 5, 6, 8; Искър 10, 11, 12, 14, 15, 17, 2, 20, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11; Калофер 1, 3, 6; Калужерец 10, 15; Лале 1, 10, 12, 16, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28а, 32, 34, 6, 8, 9, 25, 27, 31, 33, 36, 38; Люлин 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 А, 8а, 7; Люляк 10, 11, 14, 5, 9; Металург 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 3, 30, 35, 35, 5, 6, 8, 9, 9а, 19, 8; Минзухар 1, 10, 10, 2, 4, 7; Миньор 3, 5; Орниче 1, 14, 2, 21, 24, 25, 29, 4, 4а, 5, 6, 9,; Отец Паисий 1, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 24, 26, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 48, 51, 55, 55 А, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 79, 81; Родопи 1, 12, 15, 7, 3, 4; Светлина 1, 2, 3, 7; Синчец 3; Славей 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 23а, 25, 26, 27, 3 Къща, 36, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 23; Струма 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Перник; Аврора 1; Баба Парашкева 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Балева Махала/Даскалово/ Белоградчишки Скали 1, 2, 3, 5, 18, 7, 6; Боровец 4; Братя Кокарешкови 1, 3, 5; Владайско Въстание 30, 54, 55, 61а, 83, 87, 89; Волга 1, 11, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 23, 28, 31, 32; Възход 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Грамаге 1, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29, 29а, 2а, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 13, 20а, 35, 45; Димитър Благоев 111, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 133, 135, 135 А, 137, 139, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 157а, 163, 167, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 192, 194, 194, 196, 198, 200, 200а, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 216, 218, 220, 222, 222, 224, 226, 228, 230, 230, 232, 234, 234, 236, 236, 238, 240, 242, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270, 79, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 141, 155, 40, 145, 177, 179, 181, 187, 187, 195, 260, 276, 278, 280, 212; Димитър Хранов 2, 3, 3а; Драва 1, 2, 3, 4; Дунав 10, 11, 13, 14, 15, 17, 4, 6, 9; Жива Вода 3; Ивайло 1; Йордан Лютибродски 14, 14а, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 24, 50, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 73а, 77, 79, 81, 83, 77, 79; Климент Охридски 1, 12, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 3, 5, 8; Костенец 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 6; Кралевски Път Лазар Робев 2, 4, 4а; Леденика 1, 10, 12, 6, 1, 2, 4, 4, 6; Ленин 100, 101, 101а, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 111а, 40, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 80, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 85, 87; Лиляна Димитрова 46а; Момин Проход 2; Рилски Езера 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а; Станке Димитров 27, 29, 33, 35, 39, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 60; Трайко Живков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 7, 8, 9, 20, 28; УПИ І кв. 81 Христо Кърпачев 1, 3, 4, 2; Христо Македонски 2, 4; Христо Смирненски 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 83, 86, 9; Църква Кр. Път,; Черни Връх 2, 3; Чехов 1; Чуйпетлово 1, 9; Рударци; Черни Връх 97 А; Студена, общ. Перник; Баба Тонка 1, 2; Бачо Киро 11, 3, 7, 9; Блато 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7а; Божур 2, 4; Боровец 14; Бурковица 1, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 3, 4, 6, 8; Бързатица 1; Вардар 5; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Вит 1; Витоша 3; Волга 67; Георги Бенковски 2, 3, 4, 6; Георги Раковски 1, 5; Горска Поляна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Градище 1, 3, 5, 6, 7, 1, 6, 9; Дъбрава 1, 13, 15, 15а, 18, 23, 3, 6, 7, 9; Еверест 11; Еделвайс 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иглика 1, 13, 2, 7, 9; Извор 1, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Вила; Искър 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5; Йордан Корчев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 5, 7, 8, 9; Калоян 1, 2, 2, 2а, 3, 4; Капитан Петко Войвода 1, 1, 2, 3, 4, 11, 13, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 33, 39; Кирил Богданов 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 8, 10; Кокиче 2, 6, 8; Кольо Фичето 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Крайречна 3; Кралевски Път 1; Лебед 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 24; Леденика 11, 13, 3, 5, 7, 9; Лилия 1, 3, 5, 7; Лъката 11, 114, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 25 А, 27, 29, 33, 35, 37, 45, 5, 7, 9; Люлин 10, 3, 4, 5, 8; Могилата 2, 5, 5, 7, 9; Незабравка 1, 2, 10, 11, 3, 7, 9; Оборище 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8; Одеса 1; Панайот Волов 1, 3, 4, 6; Панайот Хитов 3, 5; Перуника 1, 3, 4, 6; Пороя 1, 2, 3, 4, 5, 7; Първи Май 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 6, 8, 11; Разсадника 5; Райна Княгина 4; Рибарица 1, 10, 100, 11, 13, 16а, 2, 4, 5, 9; Самуил 1, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Слатина 2, 4, 6; Спортист 1, 2, 4, 6, 8; Стадионна 11, 3, 5, 7, 9; Стефан Караджа 3, 3, 5, 6, 7; Струма 10, 12, 14, 16, 2, 24, 8; Съединение 1, 2; Теменуга 1, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Тодор Каблешков 4; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 6, 8; Хан Крум 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 5а, 6, 7, 8; Христо Ботев 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 122, 204, 74, 76, 76, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 9, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150а, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 151, 153, 155, 157, 159, 176, 178, 180, 182, на Площада, Площада, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 175 В, 175б, 177, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 244, 246, 248, 250, 90, Сп. Превалец, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, Фургон, 2; Христо Проданов 1; Цар Иван Асен I 10; Чифлик 1, 11, 12, 13, 15, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Шийница 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 132, 16, 2, 20, 23, 25, 26, 28, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 42, 43, 46; Юрий Гагарин 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 34, 4, 6, 7, 8, 9; Явор 1, 2, 3, 4, 6; Янтра 1, 2, 4 /по заявка на ЕСО/

Община Радомир

На 23.02.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – „Елейа“ ЕООД, с. Долна Диканя, общ. Радомир

На 24.02.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – „Елейа“ ЕООД, с. Долна Диканя, общ. Радомир

Община Трън

На 20.02.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Ломница, общ. Трън М. Ждрелото; Трън; 9ти Септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах. Китка Мосаловска 11а; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах. Мъниш(С. Врабча)

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Ломница, общ. Трън М. Ждрелото

На 20.02.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Ломница, общ. Трън М. Ждрелото; Трън; 9ти Септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах. Китка Мосаловска 11а; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах. Мъниш(С. Врабча)

На 22.02.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – ул. Владо Васев и Мах. от ТП Клисурски Кошари

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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