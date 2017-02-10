Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 13 – 17 февруари 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13-19 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 13.02.2017 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Брезник 9-ти септември фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; 9ти Септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджул.Ов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

На 14.02.2017 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 5а, Ежк, 10, 12, 12а, 14, 2, 25 Ежк, 2а, 2б, 4, 5 Ежк; Богдан Митов 4; Варош 51, 52, 53; Георги Бунджул.Ов Георги Ив Бунджул.Ов 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Йордан Стефанов 1; Лазар Лумбаров 1, 3, 5; Марин Асенов 1, 2, 4; Нестор Петров 1; Първи Май 2, 4, 8; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9

На 14.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Брезник Бърдо Хижа, 68; Варош Магазин, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41a, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; Нестор Петров 10; Велковци, Общ. Брезник; С. Велковци УПИ ІV-105, Кв. 40; Ярджиловци; Братя Чакрини 50, 52, 54, 54а, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров 4, 4, 6, 9; Извън Плана 2, 3, 4; Искър 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка 2, 3; Мусала 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139а, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан 67; Радослав Зафиров 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3а, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков 28, 6; Черна Гора 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

На 14.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Брезник Бърдо Хижа, 68; Варош Магазин, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41a, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; Нестор Петров 10; Велковци, Общ. Брезник; С. Велковци УПИ ІV-105, Кв. 40; Ярджиловци; Братя Чакрини 50, 52, 54, 54а, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров 4, 4, 6, 9; Извън Плана 2, 3, 4; Искър 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка 2, 3; Мусала 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139а, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан 67; Радослав Зафиров 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3а, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков 28, 6; Черна Гора 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

На 14.02.2017 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Брезник 9-ти септември фургон, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; 9ти Септември 6; Александър Тинков 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Андрей Михайлов 1, 1, 70, Павилион, 70, 73, 75, 77 1, 83, 83, 86, 88; Борис Калев 1; Бреза 4; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджул.Ов 5, 4, 5, 6, 70, Павилион, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9; Железна Вода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеленище 1; Изгрев 29; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86; Чорни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 7, 9

На 15.02.2017 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

На 16.02.2017 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 5а, Ежк, 10, 12, 12а, 14, 2, 25 Ежк, 2а, 2б, 4, 5 Ежк; Богдан Митов 4; Варош 51, 52, 53; Георги Бунджул.Ов Георги Ив Бунджул.Ов 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Йордан Стефанов 1; Лазар Лумбаров 1, 3, 5; Марин Асенов 1, 2, 4; Нестор Петров 1; Първи Май 2, 4, 8; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9

На 16.02.2017 г. /10:00 – 16:15 ч./ – С. Гърло(Мах. От ТП Гърло)

На 16.02.2017 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

На 17.02.2017 г. /10:00 – 14:31 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 5А, ЕЖК, 10, 12, 12А, 14, 2, 25 ЕЖК, 2А, 2Б, 4, 5 ЕЖК; Богдан Митов 4; Варош 51, 52, 53; Георги Бунджул.Ов Георги Ив Бунджул.Ов 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Йордан Стефанов 1; Лазар Лумбаров 1, 3, 5; Марин Асенов 1, 2, 4; Нестор Петров 1; Първи Май 2, 4, 8; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9

На 17.02.2017 г. /10:00 – 16:15 ч./ – С. Гърло(Мах. От ТП Гърло)

На 17.02.2017 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Община Ковачевци

На 13.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – С. Егълница, С. Извор, Общ. Радомир /по заявка на ЕСО/

На 13.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – С. Егълница, С. Извор, Общ. Радомир /по заявка на ЕСО/

Община Перник

На 13.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Централна Обогатителна Фабрика – Перник

На 13.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Божур 2, 5, 7; Бор 1, 2, 4 къща; Ген. Столетов 15, 2, 209а, 2а, 3, 4, 6, 8; Гурко ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8; Дренов Дол 13, 3 къща; Захари Зограф 23, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йовчова 37; Кирил Пчелински 22; Кракра Лопянска Гора 2, 3; Мария Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Москва Опълченска 8; Отец Паисий . 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Презвитер Козма 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 25б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Рено Рудничар 2; Св. Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Скобелев 4, 9; С. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Темелко Ненков 3; УПИ І-1427 Кв. 80б Іх-1813 Кв. 80б Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 70, 76б, 93, 95

На 13.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Lxxxііі-1526 Кв. 121 Балчик Табло С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Дул.Ова Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Кало ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99; Металург къща, 1, 10, 11, 12, 13 къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 къща; Михаил Дойчев 24; Пирин Пловдив 27; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Свищов 17, 25; Трън 12, 2, 4 къща; УПИ Х-205 Кв. 11 Ястребец 2, 5, 6, 7

На 13.02.2017 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Перник Ботевград 15, 17; Брезник 88, 90, 93; Казанлък 16, 18, 20; Пирдоп 115; Пловдив 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 35а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Самоков Цех, 32, 36, 37а, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44

На 13.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Централна Обогатителна Фабрика – Перник

На 14.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Божур 2, 5, 7; Бор 1, 2, 4 къща; Ген. Столетов 15, 2, 209а, 2а, 3, 4, 6, 8; Гурко ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8; Дренов Дол 13, 3 къща; Захари Зограф 23, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йовчова 37; Кирил Пчелински 22; Кракра Лопянска Гора 2, 3; Мария Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Москва Опълченска 8; Отец Паисий . 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Презвитер Козма 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 25б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Рено Рудничар 2; Св. Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Скобелев 4, 9; С. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Темелко Ненков 3; УПИ І-1427 Кв. 80б Іх-1813 Кв. 80б Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 70, 76б, 93, 95

На 14.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци LXXXІІІ-1526 Кв. 121 Балчик Табло с/у №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Дул.Ова Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Кало ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99; Металург къща, 1, 10, 11, 12, 13 къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 къща; Михаил Дойчев 24; Пирин Пловдив 27; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Свищов 17, 25; Трън 12, 2, 4 къща; УПИ Х-205 Кв. 11 Ястребец 2, 5, 6, 7

На 14.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Вела Пеева 1, 9; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Дабо 1; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9; Марица 1, 3, 6, 8; Москва 39; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9; Първи Май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Родопи 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Черни Връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9

На 14.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Перник Владайско Въстание До Стомана, 1, 1 Павилион, 1 Ресторант, 1, 13, 15, 2; Изток До Стомана, Павилион, Пред Стомана, С/У Стомана, С/У Ф“Стомана“, 2; Стомана 1

На 14.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – централна обогатителна фабрика – Перник

На 15.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Перник Васил Левски 11, 9, Кв, Кв. , 1, 1, 15, 16, 16, 17, 17 Кв. , 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31; Железни Заводи 8, 9а; Захари Зограф 143; Калкас бл, бл До Кат, бл магазин, бл ТП МТС; Караманица 104; Нов Живот 4; Резервоара Сини Вир; Радомир; Върба бл Бивше Ткзс; Райко Даскалов 93 /по заявка на ЕСО/

На 15.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Божур 2, 5, 7; Бор 1, 2, 4 къща; Ген. Столетов 15, 2, 209а, 2а, 3, 4, 6, 8; Гурко ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8; Дренов Дол 13, 3 къща; Захари Зограф 23, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йовчова 37; Кирил Пчелински 22; Кракра Лопянска Гора 2, 3; Мария Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Москва Опълченска 8; Отец Паисий . 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Презвитер Козма 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 25б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Рено Рудничар 2; Св. Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Скобелев 4, 9; С. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Темелко Ненков 3; УПИ І-1427 Кв. 80б Іх-1813 Кв. 80б Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 70, 76б, 93, 95

На 15.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Lxxxііі-1526 Кв. 121 Балчик Табло С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Дул.Ова Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Кало ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99; Металург къща, 1, 10, 11, 12, 13 къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 къща; Михаил Дойчев 24; Пирин Пловдив 27; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Свищов 17, 25; Трън 12, 2, 4 къща; УПИ Х-205 Кв. 11 Ястребец 2, 5, 6, 7

На 15.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Вела Пеева 1, 9; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Дабо 1; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9; Марица 1, 3, 6, 8; Москва 39; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9; Първи Май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Родопи 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Черни Връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9

На 15.02.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./ – Перник – подстанция „КАМЕТ“

На 16.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Вела Пеева 1, 9; Гео Милев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Дабо 1; Камчия 4; Капенешка 10, 11, 13, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 4 Б, 5, 6, 7, 8, 9; Марица 1, 3, 6, 8; Москва 39; Оборище 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9; Първи Май 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 42, 46, 58, 7; Родопи 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 5, 6, 8, 9; Ропотамо 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3, 30, 34, 4, 5, 7; Рударска 2, 6; Селимица 1, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 22; Стефан Караджа 1, 2, 4, 5, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6; Черни Връх 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 61, 7, 8, 9

На 16.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Lxxxііі-1526 Кв. 121 Балчик Табло С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Дул.Ова Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Кало ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99; Металург къща, 1, 10, 11, 12, 13 къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 къща; Михаил Дойчев 24; Пирин Пловдив 27; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Свищов 17, 25; Трън 12, 2, 4 къща; УПИ Х-205 Кв. 11 Ястребец 2, 5, 6, 7

На 17.02.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./ – Сибанк-Перник

На 17.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци Божур 2, 5, 7; Бор 1, 2, 4 къща; Ген. Столетов 15, 2, 209а, 2а, 3, 4, 6, 8; Гурко ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8; Дренов Дол 13, 3 къща; Захари Зограф 23, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йовчова 37; Кирил Пчелински 22; Кракра Лопянска Гора 2, 3; Мария Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Москва Опълченска 8; Отец Паисий . 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Презвитер Козма 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 25б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Рено Рудничар 2; Св. Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Скобелев 4, 9; С. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Темелко Ненков 3; УПИ І-1427 Кв. 80б Іх-1813 Кв. 80б Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 70, 76б, 93, 95

На 17.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рударци LXXXІІІ-1526 Кв. 121 Балчик Табло С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; Борова Гора 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Боровец 12, 17, 2, 4, 6, 8; Бургас 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; Варна 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 9; Дул.Ова Земен 1, 2, 3, 4, 5, 6; Изгрев 1, 10, 12, 16, 3, 34, 38, 40, 42, 46, 6, 7, 8; Кало ТП Кало Ст. 26 Кл. А, 1, 10, 101, 103, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 А, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99; Металург къща, 1, 10, 11, 12, 13 къща, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 5, 7, 9, 9 къща; Михаил Дойчев 24; Пирин Пловдив 27; Самоков 1, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6; Сандански Свищов 17, 25; Трън 12, 2, 4 къща; УПИ Х-205 Кв. 11 Ястребец 2, 5, 6, 7

На 17.02.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Перник 603 12; Балканджи Йово 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25б, 27, 28, 29, 8; Велчова Завера 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Димова Махала Стадион; жк. Тева, Пи 725. 25 Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193 Крали Марко 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26; Крушовска Република 14; Освобождение 1, 1, 1, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Парижка Комуна 2; Петко Ефтимов 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9; Радомирска Република 12; Република 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 22, 24, 24, 25, 26, 28, 3, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 7, 7г, 8, 9; Сини Вир 5, УПИ VІ-2610 Кв 601, , Газостанция, 1, 4, 1, 10, 16, 18, 1а, 1в, 6а; Съединение 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 8; Тева бл, бл 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99, бл 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 47, До бл. 1, До бл. 22, До Училището, Зад бл. 23, Магазин, Магазин и Фото, Павилион, Пазара, Пункт, С/У блок 10, С/У Фламинго, Училище, бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Автосервиз, До бл. 8, Зад бл. 2, Тото Пункт, бл 16, 17, 18, 30, 31, С/У Пощата на Спирката, бл 19, бл 19, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, До бл. 40, Начална Спирка, бл 19, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, М/У бл. 46 и 42, Пред бл. 18, бл 27, 60, 61, 79, 80, Кафе, на Колелото, Пред бл. 77, бл 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 90, С/У Рест. Фламинго, С/У Фламинго, бл 7, Магазин 82, бл 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; Тева /Къщи/10а; Трети Март 10, 11, 13, 5; Урса 14, 16, 4, 5, 6; Чипровско Въстание 2, 3а

На 17.02.2017 г. /09:30 – 13:30 ч./ – Перник Урса 14

На 17.02.2017 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Перник 603 12; Балканджи Йово 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25б, 27, 28, 29, 8; Велчова Завера 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Димова Махала Стадион; жк. Тева, Пи 725. 25 Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193 Крали Марко 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26; Крушовска Република 14; Освобождение 1, 1, 1, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Парижка Комуна 2; Петко Ефтимов 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9; Радомирска Република 12; Република 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 22, 24, 24, 25, 26, 28, 3, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 7, 7г, 8, 9; Сини Вир 5, УПИ Vі-2610 Кв 601, , Газостанция, 1, 4, 1, 10, 16, 18, 1а, 1в, 6а; Съединение 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 8; Тева бл, бл 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99, бл 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 47, До бл. 1, До бл. 22, До Училището, Зад бл. 23, Магазин, Магазин и Фото, Павилион, Пазара, Пункт, С/У блок 10, С/У Фламинго, Училище, бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Автосервиз, До бл. 8, Зад бл. 2, Тото Пункт, бл 16, 17, 18, 30, 31, С/У Пощата на Спирката, бл 19, бл 19, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, До бл. 40, Начална Спирка, бл 19, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, М/У бл. 46 и 42, Пред бл. 18, бл 27, 60, 61, 79, 80, Кафе, на Колелото, Пред бл. 77, бл 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 90, С/У Рест. Фламинго, С/У Фламинго, бл 7, Магазин 82, бл 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; Тева /Къщи/10а; Трети Март 10, 11, 13, 5; Урса 14, 16, 4, 5, 6; Чипровско Въстание 2, 3а

Община Радомир

На 13.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Радомир Алеко Константинов 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Батенберг 99; Братя Миленкови 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29а, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7б, 8, 9; Войнишко Въстание Павилион; Гърляница бл 10, 11, бл 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, бл 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Добруджа 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 9; Дупнишка 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, Бензиностанция; Евлоги Георгиев 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5г; Марица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Раковска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; Рилска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; Родопа Павилион, 1, 2, 3, 4; Училищна 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 1, 15, 15 2 /по заявка на ЕСО/

На 13.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Архимандрит Зинови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Батенберг 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 87а, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99; Васил Левски 11, 12, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29; Витоша 1, 2, 3, 5, 7, 9; Гаврил Радомир 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев 1, 10, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Георги Маджаров 10, 4, 6, 8; Георги Янев 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а; Голобръдска 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 5, 6, 8, 103, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 1а, 96; Гурко 1, 2, 3, 4, 7, 11, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Гърляница бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; Драгоман 1, 1а, 2, 4; Дупнишка 49, 55; Дядо Анани Николов 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8, 10, 12, 3, 9; Екзарх Йосиф 10, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Земеделска 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26; Ивайло 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иглика Изворска 10, 10а, 3, 4, 6, 8; Кирил и Методи 2; Кракра 11, 13, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56; Люлякова 34, 40, 40а, 42, 44, 52, 54, 66, Строеж, 103, 105, 109, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 75, 75а, 76, 77, 78, 82, 91, 97, 99; Милан Грънчаров 14, 14а, 3, 4; Младост бл Кафе-Аперитив и Автомивка; Неофит Рилски 1, 12, 13, 14, 15, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 31; Осогово 1; Острица 1, 2, 3, 2а, 4; Панайот Волов 1, 3; Парижка Комуна 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 9; Патриарх Евтимий 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Преслав 10, 2, 5, 8, 9; Пчелинци 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 33, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 3, 32; Път №627 Рилска 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 5, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 68; Софроний Врачански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 6, 7, 9; Стара Планина 2, 4; Стефан Караджа 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Стамболов 1, 4, 6, 8; Струма 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 4, 43, 5, 7, 8, 9, 16, 20; Училищна 22, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56а, 58, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 60, 62, 64, 66, 68; Филип Тотю 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7; Хаджи Димитър 2, 4; Хайдут Дамшо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хайдут Румяна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7; Цар Борис I 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 4, 6, 7, 8, 9; Цар Симеон 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черковна 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45; Шаблин 11, 13, 15, 19, 32, 34, 40, 42, 46, 50, 51, 52, 9; Шипка 1, 10, 11, 11а, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 9; Широки Дол, 12, 2, 6, 8; Юрий Гагарин 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 /по заявка на ЕСО/

На 13.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Радомир Архимандрит Зинови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Батенберг 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 87а, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99; Васил Левски 11, 12, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29; Витоша 1, 2, 3, 5, 7, 9; Гаврил Радомир 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев 1, 10, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Георги Маджаров 10, 4, 6, 8; Георги Янев 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а; Голобръдска 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 5, 6, 8, 103, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 1а, 96; Гурко 1, 2, 3, 4, 7, 11, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Гърляница бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; Драгоман 1, 1а, 2, 4; Дупнишка 49, 55; Дядо Анани Николов 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8, 10, 12, 3, 9; Екзарх Йосиф 10, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Земеделска 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26; Ивайло 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иглика Изворска 10, 10а, 3, 4, 6, 8; Кирил и Методи 2; Кракра 11, 13, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56; Люлякова 34, 40, 40а, 42, 44, 52, 54, 66, Строеж, 103, 105, 109, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 75, 75а, 76, 77, 78, 82, 91, 97, 99; Милан Грънчаров 14, 14а, 3, 4; Младост бл Кафе-Аперитив и Автомивка; Неофит Рилски 1, 12, 13, 14, 15, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 31; Осогово 1; Острица 1, 2, 3, 2а, 4; Панайот Волов 1, 3; Парижка Комуна 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 9; Патриарх Евтимий 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Преслав 10, 2, 5, 8, 9; Пчелинци 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 33, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 3, 32; Път №627 Рилска 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 5, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 68; Софроний Врачански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 6, 7, 9; Стара Планина 2, 4; Стефан Караджа 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Стамболов 1, 4, 6, 8; Струма 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 4, 43, 5, 7, 8, 9, 16, 20; Училищна 22, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56а, 58, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 60, 62, 64, 66, 68; Филип Тотю 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7; Хаджи Димитър 2, 4; Хайдут Дамшо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хайдут Румяна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7; Цар Борис I 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 4, 6, 7, 8, 9; Цар Симеон 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черковна 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45; Шаблин 11, 13, 15, 19, 32, 34, 40, 42, 46, 50, 51, 52, 9; Шипка 1, 10, 11, 11а, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 9; Широки Дол, 12, 2, 6, 8; Юрий Гагарин 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 /по заявка на ЕСО/

На 13.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба бл /по заявка на ЕСО/

На 13.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба бл /по заявка на ЕСО/

На 13.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Алеко Константинов 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Батенберг 99; Братя Миленкови 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29а, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7б, 8, 9; Войнишко Въстание Павилион; Гърляница бл 10, 11, бл 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, бл 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Добруджа 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 9; Дупнишка 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, Бензиностанция; Евлоги Георгиев 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5г; Марица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Раковска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; Рилска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; Родопа Павилион, 1, 2, 3, 4; Училищна 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 1, 15, 15 2 /по заявка на ЕСО/

На 14.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – П/Ст Червена Могила – Собствени Нужди /по заявка на ЕСО/

На 14.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Батановци 3ти Март 7; 6ти Септември 7; Александър Стамболийски 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Борова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Бушляк Вергил Ваклинов 1, 2, 3, 5, 7; Витоша 2, 4, 6, 8; Голо Бърдо 10, 14, 4, 6; Граово 101, 103, 105, 107, 91, 93, 95, 97, 99; Железничарска 11, 19; Княз Борис I 1, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10; Република 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Средорек Стара Планина 10, 12, 14, 5, 6, 7; Борнарево; УПИи I-066007 Кв. 66; Перник; Железничарска 15а, 17; Планиница, Общ. Перник; Черна Гора, Общ. Перник; Георги Раковски 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Еделвайс 1, 3, 4; Извор 2, 3, 4; Каравански Път 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 3, 4, 6, 7, 8, 9; Лесковски Път Стопански Двор, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 3, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9; Магюшница 1, 3, 4, 2, 6; Нова Махала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Раец 1, 2, 4, 5, 8; Симеон Костов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Стара Планина 1, 3, 5, 24, 25, 26, 29, 3, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51; Юрий Гагарин 1, 10, 10а, 11, 12, 2, 4, 10; Ярджиловци; Александър Стамболийски 2, 4, 7, 8; Братя Чакрини 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 6, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 6, 8; Вердин Александров 6, 7, 9; Витоша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 5, 7, 2; Двадесет и Трети Април 1, 10, 11, 20, 3, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 53, 7, 9; Девети Септември 1, 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 35а, 38, 36; Иван Алексиев 4; Иван Димитров 1, 3, 5, 2, 4; Извън Плана Йордан Станоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 6; Китка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Марин Зафиров 12, 14, 8, 9, 2, 4, 6; Методи Станимиров 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5а; Орниче 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 92, 94, 95, 96, 99, 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62; Партизан 1, 23, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21 А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 86, 19, 21, 49, 51; Плиска 10, 11, 13, 2, 23, 25, 29, 31, 35, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 11; Радослав Зафиров 12, 31, 3а; Рила 1, 10, 2; Славчо Дяков, 10, 12, 12, 14, 16, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 35; Стража 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

На 14.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Батановци 3ти Март 7; 6ти Септември 7; Александър Стамболийски 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Борова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Бушляк Вергил Ваклинов 1, 2, 3, 5, 7; Витоша 2, 4, 6, 8; Голо Бърдо 10, 14, 4, 6; Граово 101, 103, 105, 107, 91, 93, 95, 97, 99; Железничарска 11, 19; Княз Борис I 1, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10; Република 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Средорек Стара Планина 10, 12, 14, 5, 6, 7; Борнарево; УПИи I-066007 Кв. 66; Перник; Железничарска 15а, 17; Планиница, Общ. Перник; Черна Гора, Общ. Перник; Георги Раковски 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Еделвайс 1, 3, 4; Извор 2, 3, 4; Каравански Път 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 3, 4, 6, 7, 8, 9; Лесковски Път Стопански Двор, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 3, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9; Магюшница 1, 3, 4, 2, 6; Нова Махала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Раец 1, 2, 4, 5, 8; Симеон Костов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Стара Планина 1, 3, 5, 24, 25, 26, 29, 3, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51; Юрий Гагарин 1, 10, 10а, 11, 12, 2, 4, 10; Ярджиловци; Александър Стамболийски 2, 4, 7, 8; Братя Чакрини 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 6, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 6, 8; Вердин Александров 6, 7, 9; Витоша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 5, 7, 2; Двадесет и Трети Април 1, 10, 11, 20, 3, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 53, 7, 9; Девети Септември 1, 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 35а, 38, 36; Иван Алексиев 4; Иван Димитров 1, 3, 5, 2, 4; Извън Плана Йордан Станоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 6; Китка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Марин Зафиров 12, 14, 8, 9, 2, 4, 6; Методи Станимиров 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5а; Орниче 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 92, 94, 95, 96, 99, 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62; Партизан 1, 23, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21 А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 86, 19, 21, 49, 51; Плиска 10, 11, 13, 2, 23, 25, 29, 31, 35, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 11; Радослав Зафиров 12, 31, 3а; Рила 1, 10, 2; Славчо Дяков, 10, 12, 12, 14, 16, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 35; Стража 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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