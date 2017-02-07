22-годишен Ромео отива на съд заради момиче

2 Споделяния Сподели

Радомирец ще отговаря за хулиганство. В края на миналата година, в радомирския кв. „Върба“, в близост до бензиностанция и газостанция били произведени изстрели с газов пистолет.

Органите на реда установили стрелеца, 22-годишният Н.Б. от гр. Радомир. Започнатото досъдебно производство изяснило, че младежът заплашил 23-годишен местен жител, с когото имали разправия за момиче. Н.Б. е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“

Работата продължава съвместно с Районна прокуратура – Радомир.

Споделете, за да прочетат всички! Advertisment

Коментари

коментара