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22-годишен Ромео отива на съд заради момиче

07.02.2017 admin За Перник 0

Радомирец ще отговаря за хулиганство. В края на миналата година, в радомирския кв. „Върба“, в близост до бензиностанция и газостанция били произведени изстрели с газов пистолет.

Органите на реда установили стрелеца, 22-годишният Н.Б. от гр. Радомир. Започнатото досъдебно производство изяснило, че младежът заплашил 23-годишен местен жител, с когото имали разправия за момиче. Н.Б. е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“

Работата продължава съвместно с Районна прокуратура – Радомир.

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