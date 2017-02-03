Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 – 12 февруари 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06-12 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 06.02.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Брезник Бърдо Хижа, 68; Варош Магазин, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41a, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; Нестор Петров 10; Велковци, Общ. Брезник; С. Велковци УПИ Іv-105, Кв. 40; Ярджиловци; Братя Чакрини 50, 52, 54, 54а, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров 4, 4, 6, 9; Извън Плана 2, 3, 4; Искър 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка 2, 3; Мусала 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139а, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан 67; Радослав Зафиров 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3а, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков 28, 6; Черна Гора 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /12:30 – 14:30 ч./ – Брезник Бърдо Хижа, 68; Варош Магазин, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41a, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; Нестор Петров 10; Велковци, Общ. Брезник; С. Велковци УПИ Іv-105, Кв. 40; Ярджиловци; Братя Чакрини 50, 52, 54, 54а, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров 4, 4, 6, 9; Извън Плана 2, 3, 4; Искър 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка 2, 3; Мусала 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139а, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан 67; Радослав Зафиров 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3а, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков 28, 6; Черна Гора 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 5а, Ежк, 10, 12, 12а, 14, 2, 25 Ежк, 2а, 2б, 4, 5 Ежк; Богдан Митов 4; Варош 51, 52, 53; Георги Бунджулов Георги Ив Бунджулов 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Йордан Стефанов 1; Лазар Лумбаров 1, 3, 5; Марин Асенов 1, 2, 4; Нестор Петров 1; Първи Май 2, 4, 8; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9

На 10.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Община Ковачевци

На 07.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – С. Егълница, С. Извор, Общ. Радомир /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – С. Егълница, С. Извор, Общ. Радомир /по заявка на ЕСО/

Община Перник

На 06.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Мещица Даме Груев; Перник; Асеновград 1; Брезник 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 89, 91; Враца 100, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 84, 84а, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Карлово 1; Пирдоп 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95б, 96, 97, 99; Търговище 1

На 06.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 06.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 06.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Перник Атанас Накев 1, 11, 1а, 2, 4, 5, 6, 7; Владайско Въстание Зад Регал, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 25, 37, 4, 41, 43, 8; Димитровград 1, 2, 3, 5, 6, 7; Изток Петър Пенчев 1, 10, 11, 12, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Превалец 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 1а; Софийско Шосе 38; Стримон 1, 63; Църква

На 06.02.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Батановци 3ти Март Бела Вода . 395, 392, 395, 398; Свети Спас 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19а, 21, 26, 7а, 8; Св. Св. Кирил и Методий 15; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 5, 5, 6, 7, 8; Баба Тонка 1; Бела Вода 1, 2, 21, 3, 258, 259, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275; Ботьо Петков 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 60, 82, Бензиностанция, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 1, 10, 16, 5, 7; Клокотница 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов 1, 10, 12, 3, 6, 8, 9, 2; Матей Преображенски 4, 6; Мъглиж 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6; Неофит Бозвели 10, 4, 8; Никола Обретенов 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух 17, 21, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63; Хан Персиан 2, 3, 5, 7; Хан Тервел 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 56; Цар Борис I 4, 5, 7, 8; Цар Самуил 10, 12, 14, 8; Цар Симеон 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 29 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – Батановци 3ти Март Бела Вода . 395, 392, 395, 398; Свети Спас 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19а, 21, 26, 7а, 8; Св. Св. Кирил и Методий 15; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 5, 5, 6, 7, 8; Баба Тонка 1; Бела Вода 1, 2, 21, 3, 258, 259, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275; Ботьо Петков 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 60, 82, Бензиностанция, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 1, 10, 16, 5, 7; Клокотница 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов 1, 10, 12, 3, 6, 8, 9, 2; Матей Преображенски 4, 6; Мъглиж 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6; Неофит Бозвели 10, 4, 8; Никола Обретенов 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух 17, 21, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63; Хан Персиан 2, 3, 5, 7; Хан Тервел 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 56; Цар Борис I 4, 5, 7, 8; Цар Самуил 10, 12, 14, 8; Цар Симеон 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 29 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Мещица Даме Груев; Перник; Асеновград 1; Брезник 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 89, 91; Враца 100, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 84, 84а, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Карлово 1; Пирдоп 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95б, 96, 97, 99; Търговище 1

На 07.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 07.02.2017 г. /08:00 – 15:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 08.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Мещица Даме Груев; Перник; Асеновград 1; Брезник 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 89, 91; Враца 100, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 84, 84а, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Карлово 1; Пирдоп 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95б, 96, 97, 99; Търговище 1

На 08.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 08.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 08.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Айтос 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20а, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ботевград 10, 10, 11, 12, 14, 8, 9; Дряново 1, 3, 4, 5, 6; Казанлък 1, 6, 8; Клепало Училище; Пирдоп 45, 45а, 47, 47а; Пловдив Магазин №30, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 53б, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Стара Загора 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36; Търговище 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 8, 9

На 09.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Балчик 3; Варна 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77; Враца 102, 11, 12; Мелник 13, 15; Русе 29, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

На 09.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник Мошино /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Перник Мошино /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 09.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Айтос 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20а, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ботевград 10, 10, 11, 12, 14, 8, 9; Дряново 1, 3, 4, 5, 6; Казанлък 1, 6, 8; Клепало Училище; Пирдоп 45, 45а, 47, 47а; Пловдив Магазин №30, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 53б, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Стара Загора 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36; Търговище 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 8, 9

На 09.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Мещица Даме Груев; Перник; Асеновград 1; Брезник 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 89, 91; Враца 100, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 84, 84а, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Карлово 1; Пирдоп 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95б, 96, 97, 99; Търговище 1

На 09.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник Изток; „Спектрон“ ЕООД; Хигиена /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Изток; „Спектрон“ ЕООД; Хигиена /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Балчик 3; Варна 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77; Враца 102, 11, 12; Мелник 13, 15; Русе 29, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

На 10.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Перник Мошино /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник Мошино /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Брезник 1, вх. на Болницата, Зад бл. 1, Павилион, 1, 1, 2, 21, 23, 23; Бяла Слатина 1, 11, 13, 15, 17, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31, 31а, 4, 6, 7а, 9; Златица 1, 2, 4; Ихтиман 2; Клепало Павилион; Красно Село 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 8а; Нова Загора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир 3, 5, 9, Павилион, 1, 3, 3, 3а, 9, 9; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8; Търговище 1, 2, 3, 4; УПИ 2, Кв. 202

На 10.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Перник Айтос 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20а, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ботевград 10, 10, 11, 12, 14, 8, 9; Дряново 1, 3, 4, 5, 6; Казанлък 1, 6, 8; Клепало Училище; Пирдоп 45, 45а, 47, 47а; Пловдив Магазин №30, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 53б, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Стара Загора 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36; Търговище 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 8, 9

На 10.02.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник Изток; „Спектрон“ ЕООД; Хигиена /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Перник Изток; „Спектрон“ ЕООД; Хигиена /по заявка на ЕСО/

Община Радомир

На 06.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир; блок Ное – 2 Ное – 2 Eтаж № 11

На 06.02.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – гр. Батановци, Помпи Темелково, Пречиствателна Станция /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – гр. Батановци, Помпи Темелково, Пречиствателна Станция /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /12:30 – 14:30 ч./ – Батановци 3ти Март 7; 6ти Септември 7; Александър Стамболийски 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Борова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Бушляк Вергил Ваклинов 1, 2, 3, 5, 7; Витоша 2, 4, 6, 8; Голо Бърдо 10, 14, 4, 6; граово 101, 103, 105, 107, 91, 93, 95, 97, 99; Железничарска 11, 19; Княз Борис I 1, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10; Република 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Средорек Стара Планина 10, 12, 14, 5, 6, 7; Борнарево; УПИи I-066007 Кв. 66; Перник; Железничарска 15а, 17; Планиница, Общ. Перник; ; Черна Гора, Общ. Перник; Георги Раковски 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Еделвайс 1, 3, 4; Извор 2, 3, 4; Каравански Път 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 3, 4, 6, 7, 8, 9; Лесковски Път Стопански Двор, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 3, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9; Магюшница 1, 3, 4, 2, 6; Нова Махала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Раец 1, 2, 4, 5, 8; Симеон Костов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Стара Планина 1, 3, 5, 24, 25, 26, 29, 3, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51; Юрий Гагарин 1, 10, 10а, 11, 12, 2, 4, 10; Ярджиловци; Александър Стамболийски 2, 4, 7, 8; Братя Чакрини 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 6, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 6, 8; Вердин Александров 6, 7, 9; Витоша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 5, 7, 2; Двадесет и Трети Април 1, 10, 11, 20, 3, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 53, 7, 9; Девети Септември 1, 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 35а, 38, 36; Иван Алексиев 4; Иван Димитров 1, 3, 5, 2, 4; Извън Плана Йордан Станоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 6; Китка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Марин Зафиров 12, 14, 8, 9, 2, 4, 6; Методи Станимиров 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5а; Орниче 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 92, 94, 95, 96, 99, 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62; Партизан 1, 23, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21 А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 86, 19, 21, 49, 51; Плиска 10, 11, 13, 2, 23, 25, 29, 31, 35, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 11; Радослав Зафиров 12, 31, 3а; Рила 1, 10, 2; Славчо Дяков, 10, 12, 12, 14, 16, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 35; Стража 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

На 06.02.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Батановци 3ти Март 7; 6ти Септември 7; Александър Стамболийски 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Борова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Бушляк Вергил Ваклинов 1, 2, 3, 5, 7; Витоша 2, 4, 6, 8; Голо Бърдо 10, 14, 4, 6; граово 101, 103, 105, 107, 91, 93, 95, 97, 99; Железничарска 11, 19; Княз Борис I 1, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10; Република 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Средорек Стара Планина 10, 12, 14, 5, 6, 7; Борнарево; УПИи I-066007 Кв. 66; Перник; Железничарска 15а, 17; Планиница, Общ. Перник; ; Черна Гора, Общ. Перник; Георги Раковски 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Еделвайс 1, 3, 4; Извор 2, 3, 4; Каравански Път 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 3, 4, 6, 7, 8, 9; Лесковски Път Стопански Двор, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 3, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9; Магюшница 1, 3, 4, 2, 6; Нова Махала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Раец 1, 2, 4, 5, 8; Симеон Костов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Стара Планина 1, 3, 5, 24, 25, 26, 29, 3, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51; Юрий Гагарин 1, 10, 10а, 11, 12, 2, 4, 10; Ярджиловци; Александър Стамболийски 2, 4, 7, 8; Братя Чакрини 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 6, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 6, 8; Вердин Александров 6, 7, 9; Витоша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 5, 7, 2; Двадесет и Трети Април 1, 10, 11, 20, 3, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 53, 7, 9; Девети Септември 1, 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 35а, 38, 36; Иван Алексиев 4; Иван Димитров 1, 3, 5, 2, 4; Извън Плана Йордан Станоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 6; Китка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Марин Зафиров 12, 14, 8, 9, 2, 4, 6; Методи Станимиров 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5а; Орниче 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 92, 94, 95, 96, 99, 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62; Партизан 1, 23, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21 А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 86, 19, 21, 49, 51; Плиска 10, 11, 13, 2, 23, 25, 29, 31, 35, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 11; Радослав Зафиров 12, 31, 3а; Рила 1, 10, 2; Славчо Дяков, 10, 12, 12, 14, 16, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 35; Стража 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба бл /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба бл /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Автогарата бл; Алеко Константинов 1; Ангел Кънчев 6; Арката бл 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, бл 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Автомивка, Кв. 1, Павилион, бл 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Батенберг 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 30; Бачо Киро 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 8; Драган Цанков 12, 14, 18, 2, 20, 4, 8; Захари Кръстев 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; Каблешков 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2; Кирил и Методи 12, 2, 2, 21, 3, 4, 32, 36, 9; Кракра 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 8; Люлякова 27, 48, 50, 59, 61, 61, 63, 65, 67, 69; Майор Чиляев 2; Мечта бл 11; Милан грънчаров 1, 10, 2, 4, 6, 8; Младост бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ное бл 3, 4; Панайот Волов 2; Пчелинци Райко Даскалов 99; Свобода Търговска 29, 8; Черковна 1, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15; Шаблин 52 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Радомир Автогарата бл; Алеко Константинов 1; Ангел Кънчев 6; Арката бл 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, бл 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Автомивка, Кв. 1, Павилион, бл 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Батенберг 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 30; Бачо Киро 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 8; Драган Цанков 12, 14, 18, 2, 20, 4, 8; Захари Кръстев 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; Каблешков 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2; Кирил и Методи 12, 2, 2, 21, 3, 4, 32, 36, 9; Кракра 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 8; Люлякова 27, 48, 50, 59, 61, 61, 63, 65, 67, 69; Майор Чиляев 2; Мечта бл 11; Милан грънчаров 1, 10, 2, 4, 6, 8; Младост бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ное бл 3, 4; Панайот Волов 2; Пчелинци Райко Даскалов 99; Свобода Търговска 29, 8; Черковна 1, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15; Шаблин 52 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир; блок Ное – 2 Ное – 2 Eтаж № 12

На 07.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Алеко Константинов 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Батенберг 99; Братя Миленкови 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29а, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7б, 8, 9; Войнишко Въстание Павилион; Гърляница бл 10, 11, бл 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, бл 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Добруджа 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 9; Дупнишка 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, Бензиностанция; Евлоги Георгиев 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5г; Марица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Раковска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; Рилска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; Родопа Павилион, 1, 2, 3, 4; Училищна 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 1, 15, 15 2 /по заявка на ЕСО/

На 07.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Радомир Алеко Константинов 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Батенберг 99; Братя Миленкови 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29а, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7б, 8, 9; Войнишко Въстание Павилион; Гърляница бл 10, 11, бл 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, бл 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Добруджа 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 9; Дупнишка 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, Бензиностанция; Евлоги Георгиев 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5г; Марица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Раковска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; Рилска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; Родопа Павилион, 1, 2, 3, 4; Училищна 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 1, 15, 15 2 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Радомир Алеко Константинов 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Батенберг 99; Братя Миленкови 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29а, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7б, 8, 9; Войнишко Въстание Павилион; Гърляница бл 10, 11, бл 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, бл 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Добруджа 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 9; Дупнишка 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, Бензиностанция; Евлоги Георгиев 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5г; Марица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Раковска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; Рилска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; Родопа Павилион, 1, 2, 3, 4; Училищна 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 1, 15, 15 2 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Автогарата бл; Алеко Константинов 1; Ангел Кънчев 6; Арката бл 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, бл 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Автомивка, Кв. 1, Павилион, бл 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Батенберг 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 30; Бачо Киро 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 8; Драган Цанков 12, 14, 18, 2, 20, 4, 8; Захари Кръстев 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; Каблешков 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2; Кирил и Методи 12, 2, 2, 21, 3, 4, 32, 36, 9; Кракра 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 8; Люлякова 27, 48, 50, 59, 61, 61, 63, 65, 67, 69; Майор Чиляев 2; Мечта бл 11; Милан грънчаров 1, 10, 2, 4, 6, 8; Младост бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ное бл 3, 4; Панайот Волов 2; Пчелинци Райко Даскалов 99; Свобода Търговска 29, 8; Черковна 1, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15; Шаблин 52 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Радомир Автогарата бл; Алеко Константинов 1; Ангел Кънчев 6; Арката бл 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, бл 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Автомивка, Кв. 1, Павилион, бл 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Батенберг 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 30; Бачо Киро 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 8; Драган Цанков 12, 14, 18, 2, 20, 4, 8; Захари Кръстев 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; Каблешков 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2; Кирил и Методи 12, 2, 2, 21, 3, 4, 32, 36, 9; Кракра 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 8; Люлякова 27, 48, 50, 59, 61, 61, 63, 65, 67, 69; Майор Чиляев 2; Мечта бл 11; Милан грънчаров 1, 10, 2, 4, 6, 8; Младост бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ное бл 3, 4; Панайот Волов 2; Пчелинци Райко Даскалов 99; Свобода Търговска 29, 8; Черковна 1, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15; Шаблин 52 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Радомир Автогарата бл; Алеко Константинов 1; Ангел Кънчев 6; Арката бл 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, бл 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Автомивка, Кв. 1, Павилион, бл 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Батенберг 2, 25, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 30; Бачо Киро 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 8; Драган Цанков 12, 14, 18, 2, 20, 4, 8; Захари Кръстев 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; Каблешков 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9, 2; Кирил и Методи 12, 2, 2, 21, 3, 4, 32, 36, 9; Кракра 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 8; Люлякова 27, 48, 50, 59, 61, 61, 63, 65, 67, 69; Майор Чиляев 2; Мечта бл 11; Милан грънчаров 1, 10, 2, 4, 6, 8; Младост бл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ное бл 3, 4; Панайот Волов 2; Пчелинци Райко Даскалов 99; Свобода Търговска 29, 8; Черковна 1, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15; Шаблин 52 /по заявка на ЕСО/

На 08.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир; блок Ное – 2 Ное – 2 Eтаж № 13

На 08.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Алеко Константинов 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Батенберг 99; Братя Миленкови 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29а, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7б, 8, 9; Войнишко Въстание Павилион; Гърляница бл 10, 11, бл 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, бл 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Добруджа 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 9; Дупнишка 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, Бензиностанция; Евлоги Георгиев 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5г; Марица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Раковска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; Рилска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; Родопа Павилион, 1, 2, 3, 4; Училищна 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 1, 15, 15 2 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В Дворовете на Бивше Мтс и Ткзс; „Рапид груп“ ООД; Топливо Ад; Вланел ООД; Оранжерии Радомир; Фец „Елиа“, „Колор Глаз“ ООД, ВИК ПС Извора; Бтк, Вп Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; ВИК ПС „Извора“; Бтк Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; МВР – Радиостанция Вп; Вп Голо Бърдо. С. Николаево; С. Копаница. /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В Дворовете на Бивше Мтс и Ткзс; „Рапид груп“ ООД; Топливо Ад; Вланел ООД; Оранжерии Радомир; Фец „Елиа“, „Колор Глаз“ ООД, ВИК ПС Извора; Бтк, Вп Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; ВИК ПС „Извора“; Бтк Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; МВР – Радиостанция Вп; Вп Голо Бърдо. С. Николаево; С. Копаница. /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир; блок Ное – 2 Ное – 2 Eтаж № 14

На 09.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Райко Даскалов Алеко Константинов 1; Александър Ботев 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Арката бл; Батенберг 13, 13, 3, 17, 19, 2, 3, 6, 8, Коопазар, Павилион, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 4, 41, 49, 4а, 6, 7, 43, 47; Бенковска 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9; блок Ное – 2 Ное – 2; Бузлуджа 2; Вардар 1, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 9; Войнишко Въстание 1, 1, 4, Павилион, Фургон, 1, 4; Върба бл Газстанция; Генерал Кантарджиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Деян Гебрев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дупнишка 12, 1, 1, 10, 12, 13, 18, 18, 2, 4, 41, 43, 5, 6, 6, 7, 8, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 7; Евтим Рангелов 11, 12, 13, 5; Иван Асен II 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 5, 9; Кубрат 2, 3, 4, 5, 6, 7; Кюстендилска 6; Люлякова 115, 33, 35, 39, 74, 20, 22, 24, 26, 27 115, 28, 30, 32; Майор Чиляев 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Мирчо Христов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 9; Младост бл Кафе Санторини; Ное бл 1, 2, Магазин, Павилион; Оборище 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Подпор. Константин Цанков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 58а, 6, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 2; Полк. Митрев 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 23, 3, 5, 7, 9; Преспа 1; Райко Даскалов 21, 23, 25, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 31 У-Ще „Св. Св. Кирил и Методий“, 32, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, 26, 4, 33, 35, 37, 46, 46б, 50, 41, 45, 47, 49, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 8, 80, 80 8, 81, 83, Павилион, Сервиз За Гуми и Кафе, 1, 38; Свилен Русев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свобода 1, 1, 1, 10, 2, 4, 7, 10, 14, 5, 7, 8, Магазин, Парцел 34-989, 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 3, 8; Стефан Пергелов 11, 13, 15, 17, 19, 21, 5, 6, 7, 8, 9; Търново 10, 12, 2, 4; Христо Ботев 1, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 2, 9; Цар Освободител 1, 2, 5, 1, 3, 5, 7; Шар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Шейново 1, 10, 2, 4, 6, 8 /по заявка на ЕСО/

На 09.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Радомир Райко Даскалов Алеко Константинов 1; Александър Ботев 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Арката бл; Батенберг 13, 13, 3, 17, 19, 2, 3, 6, 8, Коопазар, Павилион, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 4, 41, 49, 4а, 6, 7, 43, 47; Бенковска 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9; блок Ное – 2 Ное – 2; Бузлуджа 2; Вардар 1, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 9; Войнишко Въстание 1, 1, 4, Павилион, Фургон, 1, 4; Върба бл Газстанция; Генерал Кантарджиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Деян Гебрев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дупнишка 12, 1, 1, 10, 12, 13, 18, 18, 2, 4, 41, 43, 5, 6, 6, 7, 8, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 7; Евтим Рангелов 11, 12, 13, 5; Иван Асен II 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 5, 9; Кубрат 2, 3, 4, 5, 6, 7; Кюстендилска 6; Люлякова 115, 33, 35, 39, 74, 20, 22, 24, 26, 27 115, 28, 30, 32; Майор Чиляев 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Мирчо Христов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 9; Младост бл Кафе Санторини; Ное бл 1, 2, Магазин, Павилион; Оборище 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Подпор. Константин Цанков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 58а, 6, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 2; Полк. Митрев 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 23, 3, 5, 7, 9; Преспа 1; Райко Даскалов 21, 23, 25, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 31 У-Ще „Св. Св. Кирил и Методий“, 32, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, 26, 4, 33, 35, 37, 46, 46б, 50, 41, 45, 47, 49, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 8, 80, 80 8, 81, 83, Павилион, Сервиз За Гуми и Кафе, 1, 38; Свилен Русев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свобода 1, 1, 1, 10, 2, 4, 7, 10, 14, 5, 7, 8, Магазин, Парцел 34-989, 1, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 3, 8; Стефан Пергелов 11, 13, 15, 17, 19, 21, 5, 6, 7, 8, 9; Търново 10, 12, 2, 4; Христо Ботев 1, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 2, 9; Цар Освободител 1, 2, 5, 1, 3, 5, 7; Шар 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Шейново 1, 10, 2, 4, 6, 8 /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ – „Елейа“ ЕООД, С. Долна Диканя, Общ. Радомир

На 10.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В Дворовете на Бивше Мтс и Ткзс; „Рапид груп“ ООД; Топливо Ад; Вланел ООД; Оранжерии Радомир; Фец „Елиа“, „Колор Глаз“ ООД, ВИК ПС Извора; Бтк, Вп Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; ВИК ПС „Извора“; Бтк Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; МВР – Радиостанция Вп; Вп Голо Бърдо. С. Николаево; С. Копаница. /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В Дворовете на Бивше Мтс и Ткзс; „Рапид груп“ ООД; Топливо Ад; Вланел ООД; Оранжерии Радомир; Фец „Елиа“, „Колор Глаз“ ООД, ВИК ПС Извора; Бтк, Вп Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; ВИК ПС „Извора“; Бтк Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; МВР – Радиостанция Вп; Вп Голо Бърдо. С. Николаево; С. Копаница. /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Автогарата бл 10, 11, 7, 8, 9, Фургон С Площадка, бл 1, 2, 3, 4, 5, 6; Алеко Константинов 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 45; Александър Ботев 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 9, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 35, 37, 61, 64, 66; Александър Стамболийски 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 7, 9; Арда 1, 11, 3, 5, 7, 9; Батак 10, 12, 2, 4, 6, 8; Бащевица 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 40, 42, 44, 46, 48; Братя Миленкови 35, 37, 39, 41а, 41б, 43, 45, 47, 49, 51; Велчо 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 28, 27, 34, 36, 40; Върбица 2; Гарата 102, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, Павилион, 1, 9; Генерал Кантарджиев 21, 23, 25, 26, 28; Деян Гебрев 20, 29, 31, 41, 47, 47, 49, 52, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 31, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 31, 17, 31, 36, 5, 7; Илия Величков 1, 6, 8; Искър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4, 6, 8; Мечта бл, бл 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Кафе Аперитив; Милин Камък 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мирчо Христов 26, 28, 28а, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 45а; Отец Паисий 1, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 33; Пейо Яворов 1, 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 9, 15, 24, 26; Петър Берон В Района на „Ветпром“; Пирин 25, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 70; Подпор. Константин Цанков 62, 64, 66, 72, 76; Полк. Митрев 2, 4; Пчелинци 32; Радомирска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 2, 4, 56, 52, 54, 54 2, 57, 58, 60, 62, 70; Сан Стефано 1, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свилен Русев 20, 27, 29, 31, 33, 43, 47, 49, 51; Тракия бл 1, 2, бл 3, 4, 6, 7, В, бл 5, 8, Павилион, бл Павилион; Хайдут Миленко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 23, 25; Цар Самуил 1, 10, 12, 14, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 22; Янтра 16, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 16, 13, 25 /по заявка на ЕСО/

На 10.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Радомир Автогарата бл 10, 11, 7, 8, 9, Фургон С Площадка, бл 1, 2, 3, 4, 5, 6; Алеко Константинов 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 45; Александър Ботев 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 9, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 35, 37, 61, 64, 66; Александър Стамболийски 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 7, 9; Арда 1, 11, 3, 5, 7, 9; Батак 10, 12, 2, 4, 6, 8; Бащевица 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 40, 42, 44, 46, 48; Братя Миленкови 35, 37, 39, 41а, 41б, 43, 45, 47, 49, 51; Велчо 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 28, 27, 34, 36, 40; Върбица 2; Гарата 102, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, Павилион, 1, 9; Генерал Кантарджиев 21, 23, 25, 26, 28; Деян Гебрев 20, 29, 31, 41, 47, 47, 49, 52, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 31, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 31, 17, 31, 36, 5, 7; Илия Величков 1, 6, 8; Искър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4, 6, 8; Мечта бл, бл 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Кафе Аперитив; Милин Камък 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мирчо Христов 26, 28, 28а, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 45а; Отец Паисий 1, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 33; Пейо Яворов 1, 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 9, 15, 24, 26; Петър Берон В Района на „Ветпром“; Пирин 25, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 70; Подпор. Константин Цанков 62, 64, 66, 72, 76; Полк. Митрев 2, 4; Пчелинци 32; Радомирска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 2, 4, 56, 52, 54, 54 2, 57, 58, 60, 62, 70; Сан Стефано 1, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свилен Русев 20, 27, 29, 31, 33, 43, 47, 49, 51; Тракия бл 1, 2, бл 3, 4, 6, 7, В, бл 5, 8, Павилион, бл Павилион; Хайдут Миленко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 23, 25; Цар Самуил 1, 10, 12, 14, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 22; Янтра 16, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 16, 13, 25 /по заявка на ЕСО/

Община Трън

На 06.02.2017 г. /10:00 – 14:15 ч./ – Трън Александър Стамболийски 6, 11, 11а, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 8, 9; Вельо Стоянов 2; Владо Васев 31; Владо Тричков 2, . 2, 1, 2, 2, 3; Георги Димитров 4, 6, 2, 4, 6, 6; Младост 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Мосаловска 1, 1, 2, 5; Петко Д. Петков 3, Павилион, 1 Търговска, 2, 3, 3

На 10.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън 8ми Март 1; Георги Бабичев 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 10, 11

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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