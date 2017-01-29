Кукери, бабугери и сурвакари шестват из Перник във втория ден на фестивалните дефилета

Спор за сурвакарската кавърма на Иван Звездев! Кодошлията Васил Митов – Даката от село Дивотино, нагизден като същинска граовка и с паралента на главата, но и с изискано поддържано катинарче влезе в ролята на асистент. Опиталите манджата още се облизват

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