Кукери, бабугери и сурвакари шестват из Перник във втория ден на фестивалните дефилета

Тази сутрин започна второто фестивално дефиле на Сурва. Кукерите от Стралджа откриха маскарада.
Групите от област Перник започнаха да дефилират след 11 часа. На втората сцена пред Двореца на културата днес се представят българските групи.
Ето и реда на групите, които дефилират днес:
29.01.17г. /неделя/
Селище
Часови пояс
Гр. Стралджа, обл. Ямбол 10:00
НЧ „Напред 1903” – гр. Павел баня, обл. Стара Загора
Кукерски колектив „Мераклии” – с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
С. Христо Даново, общ. Карлово, обл. Стара Загора
С. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол
Гранитово, общ. Елхово. Обл. Ямбол
С. Голямо Дряново, общ. Казанлък
С. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол
С. Тъжа, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
С. Долни Раковец, общ. Радомир
С. Веселиново, обл. Шумен 11:00
С. Габровница, обл. Монтана
С. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив
С. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
С. Джерман, общ. Дупница
С. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
С. Лесковец, общ. Перник
С. Друган, общ. Радомир
С. Витановци, общ. Перник 12:00
С. Буново, общ.Мирково, обл. София
С. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол
С. Сопица, общ. Брезник
Кв. Бела вода – Перник
С. Черна гора, общ. Перник
С. Драгичево, общ. Перник
С. Ново Лески, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград
III квартал – Благоевград 13:00
С. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик
С. Габра, общ. Елин Пелин, обл. София
Станчинарска група кв. Дълбошница – Петрич, обл. Благоевград
гр. Камено, обл. Бургас
С. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив
Брежани, общ. Симитли, обл. Благоевград
Ябълково, общ. Кюстендил
С. Калище, общ. Ковачевци 14:00
С. Гигинци, общ. Брезник
С. Прибой, общ. Радомир
Гр. Земен
С. Мещица, общ. Перник
С. Големо Бучино, общ. Перник
С. Кралев дол, общ. Перник
Гр. Батановци, общ. Перник 15:00
С. Светля, общ. Ковачевци
„Златна фея” – гр. Петрич, обл. Благоевград
С. Жабокрът. общ. Кюстендил
НЧ „Светлина” гр. Земен
С. Лобош, общ. Ковачевци 16:00
С. Ярджиловци, общ. Перник
С. Копаница, общ. Радомир
С. Расник, общ. Перник
С. Беренде, общ. Земен
С. Дивотино, общ. Перник 17:00
С. Елов дол, общ. Земен
Станчинарска група Кв. „Дълбошница – 2003” Гр. Петрич
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