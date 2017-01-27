Сурва 2017 иде! Ето как ще се представят групите – ГРАФИК ПО ЧАСОВЕ

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Сурва 2017 наближава! Вече сме на прага на мащабното събитие, което ще изпълни Перник с кукери, сурвакари, бабугери, чужденци и гости. Тази вечер ще бъде грандиозното откриване на Международния фестивал на маскарадните игри Сурва 2017, а от утре сутринта кукери започват да шестват из града.

Отново публикуваме графика на фестивалните шествия и поредността на изява на групите.

Желаем ви прекрасни, пъстри и емоционални дни!

28.01.17г./събота/ Селище Часови пояс С. Вресово, общ. Руен, обл. Бургас 10:00 С. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе гр. Ивайловград – кв. „Лъджа”, обл. Хасковска VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Перник Кв. Църква – Перник Маскарадна група – с. Ескалаплано, Сардиния , Италия 10:30 Маскарадна група – с.Сопот, Р. Македония Фолклорен ансамбъл “ Таурунум” гр. Белград, Сърбия Маскарадна група – Аруба Маскарадна група – гр. Корча, Албания Маскарадна група – гр.Чавле, Хърватия Маскарадна група – гр. Козани, Гърция Маскарадна група – гр. Лесковац , Сърбия Маскарадна група – гр.Флорина, Гърция Маскарадна група – гр. Птуй, Словения Фолклорна група – гр. Солун , Гърция Маскарадна група – гр. Шабац, Сърбия Маскарадна група – гр. Прилеп, Р. Македония Маскарадна група – гр. Струмица, Р. Македония Маскарадна група – гр. Берово , Р. Македония Маскарадна група – с. Бегнище, Р. Македония Кв. Долно езерово – Бургас 12:00 С. Горна Василица, общ. Костенец, обл. София С. Лесичово, обл. Пазарджик С. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. София Гр. Калофер, обл. Пловдив С. Горни Домлян. Общ. Карлово, обл. Пловдив Ромска групаКв. „Бащевица”–Радомир С. Славяни, oбщ. Ловеч С. Ноевци, общ. Брезник 13:00 С. Люлин, общ. Перник С. Велковци, общ. Брезник С. Стефаново, общ. Радомир С. Ракиловци, общ. Ковачевци Благоевград, Кв. Струмско 14:00 С.Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик С. Селищен дол, общ. Перник С. Долна Секирна, общ. Брезник С. Дивля, общ. Земен Кв. Сушица – Карлово, обл. Пловдив 15:00 С. Дунавци, общ. Казанлък Обединена група Сахране – с. Горно и с. ДолноСахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора С. Кошарево, общ. Брезник С. Пъдарево, общ. Котел, обл. Сливен С. Турия, общ. Павел баня, обл. Стара Загора С. Александрово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора Кукерски колектив и възрожденска група с черешов топ – с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора с. Веселиново, обл. Ямбол С. Осетеново, общ. Павел баня, обл. Стара Загора с. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян 16:00 С. Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол С. Драгоданово,общ. Сливен С. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив Гр. Баня, общ. Карлово, Обл. Пловдив С. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол С. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив С. Богданов дол, общ. Перник С. Банище, общ. Брезник 17:00 Габров дол, общ. Земен

29.01.17г. /неделя/ Селище Часови пояс Гр. Стралджа, обл. Ямбол 10:00 НЧ „Напред 1903” – гр. Павел баня, обл. Стара Загора Кукерски колектив „Мераклии” – с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора С. Христо Даново, общ. Карлово, обл. Стара Загора С. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол Гранитово, общ. Елхово. Обл. Ямбол С. Голямо Дряново, общ. Казанлък С. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол С. Тъжа, общ. Павел баня, обл. Стара Загора С. Долни Раковец, общ. Радомир С. Веселиново, обл. Шумен 11:00 С. Габровница, обл. Монтана С. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив С. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик С. Джерман, общ. Дупница С. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик С. Лесковец, общ. Перник С. Друган, общ. Радомир С. Витановци, общ. Перник 12:00 С. Буново, общ.Мирково, обл. София С. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол С. Сопица, общ. Брезник Кв. Бела вода – Перник С. Черна гора, общ. Перник С. Драгичево, общ. Перник С. Ново Лески, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград III квартал – Благоевград 13:00 С. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик С. Габра, общ. Елин Пелин, обл. София Станчинарска група кв. Дълбошница – Петрич, обл. Благоевград гр. Камено, обл. Бургас С. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив Брежани, общ. Симитли, обл. Благоевград Ябълково, общ. Кюстендил С. Калище, общ. Ковачевци 14:00 С. Гигинци, общ. Брезник С. Прибой, общ. Радомир Гр. Земен С. Мещица, общ. Перник С. Големо Бучино, общ. Перник С. Кралев дол, общ. Перник Гр. Батановци, общ. Перник 15:00 С. Светля, общ. Ковачевци „Златна фея” – гр. Петрич, обл. Благоевград С. Жабокрът. общ. Кюстендил НЧ „Светлина” гр. Земен С. Лобош, общ. Ковачевци 16:00 С. Ярджиловци, общ. Перник С. Копаница, общ. Радомир С. Расник, общ. Перник С. Беренде, общ. Земен С. Дивотино, общ. Перник 17:00 С. Елов дол, общ. Земен Станчинарска група Кв. „Дълбошница – 2003” Гр. Петрич

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