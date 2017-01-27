Сурва 2017 иде! Ето как ще се представят групите – ГРАФИК ПО ЧАСОВЕ

Сурва 2017 наближава! Вече сме на прага на мащабното събитие, което ще изпълни Перник с кукери, сурвакари, бабугери, чужденци и гости. Тази вечер ще бъде грандиозното откриване на Международния фестивал на маскарадните игри Сурва 2017, а от утре сутринта кукери започват да шестват из града.
Отново публикуваме графика на фестивалните шествия и поредността на изява на групите.
Желаем ви прекрасни, пъстри и емоционални дни!
|28.01.17г./събота/
|Селище
|Часови пояс
|С. Вресово, общ. Руен, обл. Бургас
|10:00
|С. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе
|гр. Ивайловград – кв. „Лъджа”, обл. Хасковска
|VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Перник
|Кв. Църква – Перник
|Маскарадна група – с. Ескалаплано, Сардиния , Италия
|10:30
|Маскарадна група – с.Сопот, Р. Македония
|Фолклорен ансамбъл “ Таурунум” гр. Белград, Сърбия
|Маскарадна група – Аруба
|Маскарадна група – гр. Корча, Албания
|Маскарадна група – гр.Чавле, Хърватия
|Маскарадна група – гр. Козани, Гърция
|Маскарадна група – гр. Лесковац , Сърбия
|Маскарадна група – гр.Флорина, Гърция
|Маскарадна група – гр. Птуй, Словения
|Фолклорна група – гр. Солун , Гърция
|Маскарадна група – гр. Шабац, Сърбия
|Маскарадна група – гр. Прилеп, Р. Македония
|Маскарадна група – гр. Струмица, Р. Македония
|Маскарадна група – гр. Берово , Р. Македония
|Маскарадна група – с. Бегнище, Р. Македония
|Кв. Долно езерово – Бургас
|12:00
|С. Горна Василица, общ. Костенец, обл. София
|С. Лесичово, обл. Пазарджик
|С. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. София
|Гр. Калофер, обл. Пловдив
|С. Горни Домлян. Общ. Карлово, обл. Пловдив
|Ромска групаКв. „Бащевица”–Радомир
|С. Славяни, oбщ. Ловеч
|С. Ноевци, общ. Брезник
|13:00
|С. Люлин, общ. Перник
|С. Велковци, общ. Брезник
|С. Стефаново, общ. Радомир
|С. Ракиловци, общ. Ковачевци
|Благоевград, Кв. Струмско
|14:00
|С.Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик
|С. Селищен дол, общ. Перник
|С. Долна Секирна, общ. Брезник
|С. Дивля, общ. Земен
|Кв. Сушица – Карлово, обл. Пловдив
|15:00
|С. Дунавци, общ. Казанлък
|Обединена група Сахране – с. Горно и с. ДолноСахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
|С. Кошарево, общ. Брезник
|С. Пъдарево, общ. Котел, обл. Сливен
|С. Турия, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
|С. Александрово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
|Кукерски колектив и възрожденска група с черешов топ – с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
|с. Веселиново, обл. Ямбол
|С. Осетеново, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
|с. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян
|16:00
|С. Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол
|С. Драгоданово,общ. Сливен
|С. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив
|Гр. Баня, общ. Карлово,
Обл. Пловдив
|С. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол
|С. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив
|С. Богданов дол, общ. Перник
|С. Банище, общ. Брезник
|17:00
|Габров дол, общ. Земен
|29.01.17г. /неделя/
|Селище
|Часови пояс
|Гр. Стралджа, обл. Ямбол
|10:00
|НЧ „Напред 1903” – гр. Павел баня, обл. Стара Загора
|Кукерски колектив „Мераклии” – с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
|С. Христо Даново, общ. Карлово, обл. Стара Загора
|С. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол
|Гранитово, общ. Елхово. Обл. Ямбол
|С. Голямо Дряново, общ. Казанлък
|С. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол
|С. Тъжа, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
|С. Долни Раковец, общ. Радомир
|С. Веселиново, обл. Шумен
|11:00
|С. Габровница, обл. Монтана
|С. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив
|С. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
|С. Джерман, общ. Дупница
|С. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
|С. Лесковец, общ. Перник
|С. Друган, общ. Радомир
|С. Витановци, общ. Перник
|12:00
|С. Буново, общ.Мирково, обл. София
|С. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол
|С. Сопица, общ. Брезник
|Кв. Бела вода – Перник
|С. Черна гора, общ. Перник
|С. Драгичево, общ. Перник
|С. Ново Лески, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград
|III квартал – Благоевград
|13:00
|С. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик
|С. Габра, общ. Елин Пелин, обл. София
|Станчинарска група кв. Дълбошница – Петрич, обл. Благоевград
|гр. Камено, обл. Бургас
|С. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив
|Брежани, общ. Симитли, обл. Благоевград
|Ябълково, общ. Кюстендил
|С. Калище, общ. Ковачевци
|14:00
|С. Гигинци, общ. Брезник
|С. Прибой, общ. Радомир
|Гр. Земен
|С. Мещица, общ. Перник
|С. Големо Бучино, общ. Перник
|С. Кралев дол, общ. Перник
|Гр. Батановци, общ. Перник
|15:00
|С. Светля, общ. Ковачевци
|„Златна фея” – гр. Петрич, обл. Благоевград
|С. Жабокрът. общ. Кюстендил
|НЧ „Светлина” гр. Земен
|С. Лобош, общ. Ковачевци
|16:00
|С. Ярджиловци, общ. Перник
|С. Копаница, общ. Радомир
|С. Расник, общ. Перник
|С. Беренде, общ. Земен
|С. Дивотино, общ. Перник
|17:00
|С. Елов дол, общ. Земен
|Станчинарска група Кв. „Дълбошница – 2003” Гр. Петрич
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na koleda ne se radvaxs tolkova kato na kykerite 4e ima mnogo golema gysa za obstinarite