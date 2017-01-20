Как ще дефилират групите на фестивала Сурва 2017 – ГРАФИК ПО ЧАСОВЕ

Ето го Графика с групите и поредността им на дефилиране на Международния Фестивал на маскарадните игри в гр. Перник 2017 г.
Събота 28.01
10:00 ч.- Вресово, Кошов, Ивайловград, 6-то ОУ гр. Перник, кв. Църква
10:30- 12:00 ч. – Чуждестранни групи
12:00 ч – Долно езерово, Горна Василица, Лесичово, Лесново, Калофер, Горни Домлян, Ромска група гр. Радомир, Друган, Славяни,
13:00 ч.- Ноевци, Люлин, Велковци, Стефаново, Ракиловци, Долни Раковец,
14:00 ч.- Кв. Струмско Благоевград, Варвара, Селищен дол, Долна Секирна, Бегуновци, Дивля, Елшица,
15:00 ч.- кв. Сушица Карлово, Дунавци, Горно и Долно Сахране, Кошарево, Падарево, Турия, Александрово, Габарево, Веселиново, Осетеново
16:00 ч.- Орехово, Кабиле, Драгодан, Домлян, гр. Баня, Челник, Столетово, Богданов дол
17:00 ч.- Банище, Габров дол
Неделя 29.01
10:00 ч.- Стралджа, Павел Баня, Габарево, Христо Даново, Зимница, Бозвелийско, Гранитово, Горно Дряново, Могила, Тъжа
11:00 ч.- Веселиново, Габровница, Васил Левски, Калугерово, Джерман, Церово, Лесковец,
12:00 ч.- Витановци, Буново, Лозенец, Сопица, Кв. Бела Вода, Черна Гора, Драгичево, Ново Лески,
13:00 ч.- 3-ти кв. Благоевград, Семчиново, Габра, кв. Далбошница Петрич, Камен, Войнягово, Брежани, Ябълково
14:00 ч.- Калище, Сирищник, Прибой, Земен, Мещица, Г. Бучино, Кралев дол
15:00 ч.- Батановци, Светля, Златна Фея, Жабокрът, Земен-2-ра група,
16:00 ч.- Лобош, Ярджиловци, Копаница, Расник, Беренде
17:00 ч.- Гигинци, Дивотино, ЕЛОВ ДОЛ, кв. Дълбошница Петрич-2-ра група
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