Как ще дефилират групите на фестивала Сурва 2017 – ГРАФИК ПО ЧАСОВЕ

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Ето го Графика с групите и поредността им на дефилиране на Международния Фестивал на маскарадните игри в гр. Перник 2017 г.

Събота 28.01

10:00 ч.- Вресово, Кошов, Ивайловград, 6-то ОУ гр. Перник, кв. Църква

10:30- 12:00 ч. – Чуждестранни групи

12:00 ч – Долно езерово, Горна Василица, Лесичово, Лесново, Калофер, Горни Домлян, Ромска група гр. Радомир, Друган, Славяни,

13:00 ч.- Ноевци, Люлин, Велковци, Стефаново, Ракиловци, Долни Раковец,

14:00 ч.- Кв. Струмско Благоевград, Варвара, Селищен дол, Долна Секирна, Бегуновци, Дивля, Елшица,

15:00 ч.- кв. Сушица Карлово, Дунавци, Горно и Долно Сахране, Кошарево, Падарево, Турия, Александрово, Габарево, Веселиново, Осетеново

16:00 ч.- Орехово, Кабиле, Драгодан, Домлян, гр. Баня, Челник, Столетово, Богданов дол

17:00 ч.- Банище, Габров дол

Неделя 29.01

10:00 ч.- Стралджа, Павел Баня, Габарево, Христо Даново, Зимница, Бозвелийско, Гранитово, Горно Дряново, Могила, Тъжа

11:00 ч.- Веселиново, Габровница, Васил Левски, Калугерово, Джерман, Церово, Лесковец,

12:00 ч.- Витановци, Буново, Лозенец, Сопица, Кв. Бела Вода, Черна Гора, Драгичево, Ново Лески,

13:00 ч.- 3-ти кв. Благоевград, Семчиново, Габра, кв. Далбошница Петрич, Камен, Войнягово, Брежани, Ябълково

14:00 ч.- Калище, Сирищник, Прибой, Земен, Мещица, Г. Бучино, Кралев дол

15:00 ч.- Батановци, Светля, Златна Фея, Жабокрът, Земен-2-ра група,

16:00 ч.- Лобош, Ярджиловци, Копаница, Расник, Беренде

17:00 ч.- Гигинци, Дивотино, ЕЛОВ ДОЛ, кв. Дълбошница Петрич-2-ра група

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