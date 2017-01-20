Спират планирано тока на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23-27 януари 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 – 27 януари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 24.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: ул. „Ангел Коцелянов“ № № 42, 44, 46, 47, 48, 49; Владо Радославов 19, 21, 23, 25, 28, 29, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Нов Живот 1, 1, 10, 11, 12, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Разцвет 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Сливница 2; Чайка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Шейново 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ясна поляна 1, 10, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 9

На 25.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – с. Садовик

На 26.01.2017 г. /12:45 – 14:00 ч./ – Брезник 06286. 0502. 021 Бив. Под. МНО 3; 9-ти септември. 2, 10, 2, Кафе, Павилион, 1; Александър Филипов 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 8; Ангел Коцелянов 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 5А, Ежк, 10, 12, 12А, 14, 2, 25 Ежк, 2А, 2Б, 4, 5 ЕЖК; Андрей Михайлов 101, Бензиностанция, 102, 14, 75; Богдан Митов 4; Борис Антов 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Калев 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Борова Гора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бреза 1, 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Варош 51, 52, 53; Велин Ваклинов 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 7; Владо Радославов 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 7, 1, 2, 1, 10 1, 5, 6, 8; Воин 2, 4; Генерал Владимир Заимов 1; Георги Бунджулов Георги Ив Бунджулов 100, 101, 85, 89, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 11, 16, 16, 18, 20, 32, 36, 38, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 46, 47, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57, 57А, 59, 59, 70, 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Георги Стефанов 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26; Д-рйордан Стефанов 11; Елена Георгиева 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 16; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Ефтим Стоянов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Жданов 11, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 13, 15; Йордан Стефанов 1, 11, 13, 7, 9; Капитан Кисов 1; Комсомолец Складове, 11, 3; Крум Савов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 6А, 8; Лазар Лумбаров 1, 1, 3, 5; Макаренко 24; Мала река 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 3, 5, 9, 2; Марин Асенов 1, 2, 4, 5; Нестор Петров 1, Съблекалня, 12, 4; Пети Конен Полк 2, 5 Бивше Кпп на Мо; Пролетарска 1, 3, 5, 7; Първи май 10, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 4, 8; Радослав Григоров 1, 13, 15, 2, 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А; Росица 1, 2, 3, 4; Синчец 1, 3; Славей 1, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 70, 8, 9; Стадион 10, 10А, 2, 4, 6, 8; Стоян Миленков 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 3; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9, 59, 61, 66, 72, 86; Шипка 10, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 6, 7, 8, 25, 41

На 26.01.2017 г. /08:45 – 14:00 ч./ – Брезник 06286. 0502. 021 Бив. Под. МНО 3; Генерал Владимир Заимов 1; Елена Георгиева 16; Капитан Кисов 1

На 26.01.2017 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Брезник 06286. 0502. 021 Бив. Под. МНО 3; 9-ти септември. 2, 10, 2, Кафе, Павилион, 1; Александър Филипов 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 8; Ангел Коцелянов 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 5А, Ежк, 10, 12, 12А, 14, 2, 25 Ежк, 2А, 2Б, 4, 5 ЕЖК; Андрей Михайлов 101, Бензиностанция, 102, 14, 75; Богдан Митов 4; Борис Антов 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Калев 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Борова Гора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бреза 1, 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Варош 51, 52, 53; Велин Ваклинов 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 7; Владо Радославов 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 7, 1, 2, 1, 10 1, 5, 6, 8; Воин 2, 4; Генерал Владимир Заимов 1; Георги Бунджулов Георги Ив Бунджулов 100, 101, 85, 89, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 11, 16, 16, 18, 20, 32, 36, 38, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 46, 47, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57, 57А, 59, 59, 70, 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Георги Стефанов 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26; Д-рйордан Стефанов 11; Елена Георгиева 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 16; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Ефтим Стоянов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Жданов 11, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 13, 15; Йордан Стефанов 1, 11, 13, 7, 9; Капитан Кисов 1; Комсомолец Складове, 11, 3; Крум Савов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 6А, 8; Лазар Лумбаров 1, 1, 3, 5; Макаренко 24; Мала река 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 3, 5, 9, 2; Марин Асенов 1, 2, 4, 5; Нестор Петров 1, Съблекалня, 12, 4; Пети Конен Полк 2, 5 Бивше Кпп на Мо; Пролетарска 1, 3, 5, 7; Първи май 10, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 4, 8; Радослав Григоров 1, 13, 15, 2, 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А; Росица 1, 2, 3, 4; Синчец 1, 3; Славей 1, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 70, 8, 9; Стадион 10, 10А, 2, 4, 6, 8; Стоян Миленков 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 3; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9, 59, 61, 66, 72, 86; Шипка 10, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 6, 7, 8, 25, 41

На 27.01.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Брезник Бърдо Хижа, 68; Варош Магазин, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; Нестор Петров 10; Велковци, Общ. Брезник; с. Велковци УПИ ІV-105, Кв. 40; Ярджиловци; Братя Чакрини 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров 4, 4, 6, 9; Извън Плана 2, 3, 4; Искър 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка 2, 3; Мусала 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан 67; Радослав Зафиров 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков 28, 6; Черна Гора 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 27.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – с. Ребро

На 27.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Брезник Бърдо Хижа, 68; Варош Магазин, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; Нестор Петров 10; Велковци, Общ. Брезник; с. Велковци УПИ ІV-105, Кв. 40; Ярджиловци; Братя Чакрини 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров 4, 4, 6, 9; Извън Плана 2, 3, 4; Искър 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка 2, 3; Мусала 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан 67; Радослав Зафиров 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков 28, 6; Черна Гора 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Ковачевци

На 23.01.2017 г. /15:45 – 16:30 ч./ – с. Калище: с. Лобош: с. Жабляно: гр. Земен: с. Блатешница: с. Пещера: с. Враня Стена: с. Калотинци: с. Реянци: с. Дивля: с. Горна Глоговица: с. Одраница

На 23.01.2017 г. /08:30 – 09:15 ч./ – с. Калище: с. Лобош: с. Жабляно: гр. Земен: с. Блатешница: с. Пещера: с. Враня Стена: с. Калотинци: с. Реянци: с. Дивля: с. Горна Глоговица: с. Одраница

На 24.01.2017 г. /15:45 – 16:30 ч./ – с. Калище: с. Лобош: с. Жабляно: гр. Земен: с. Блатешница: с. Пещера: с. Враня Стена: с. Калотинци: с. Реянци: с. Дивля: с. Горна Глоговица: с. Одраница:

На 24.01.2017 г. /08:45 – 09:30 ч./ – с. Калище: с. Лобош: с. Жабляно: гр. Земен: с. Блатешница: с. Пещера: с. Враня Стена: с. Калотинци: с. Реянци: с. Дивля: с. Горна Глоговица: с. Одраница:

На 25.01.2017 г. /11:00 – 13:00 ч./ – с. Калотинци: с. Реянци: с. Дивля: с. Горна Глоговица: с. Одраница

На 26.01.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 26.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Перник

На 23.01.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Перник Благой Гебрев 64, 66, 66Б, 67Б, до бл. 64, С/У Супермаркета, 65, 65А, 67, 67, 80А, 67; Изток Ямбол 1

За периода 23-24.01.2017 г. /11:00 – 11:30 ч./ – Кладница VIІІ-29, Кв. 18 Берлин 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 3, 5, 5А, 7, 8, 9; Брюксел 1, 2, 3, 4; Делта Хил Кв. 17; Лондон 17, 19, 21, 22, 24, 31, 33, 37, 38, 39, 44, 49, 52, 54, 60, 66, Кв. 17; с. Кладница, Община Перник, Екологично Селище „Делта Хил“ УПИ II-35, Кв. 17 Делта Хил УПИ-IX 29 Кв. 18; УПИ-V 35 Кв. 17

На 23.01.2017 г. /10:30 – 11:00 ч./ – Кладница Брюксел 10; Виена 2; Лондон 51, 53, 55, 70, 72; Рим 50, 58, 60; с. Кладница, Община Перник, Екологично Селище „Делта Хил“ София 49, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 79А, 80, 81, 83; Стадиона 35, 38, 41; УПИ ІІі-21 Кв. 20 УПИ І-21 Кв. 20 УПИ І-22 Кв. 20 УПИ V||-Кв. 20 ХVIі-11010, 11038

За периода 23-24.01.2017 г. /11:30 – 12:00 ч./ – с. Кладница Екологично Селище Делта Хил

На 23.01.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Драгичево Васил Априлов 8Д; Възраждане 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83, 85, 87, 89, 93, 97; Иван Вазов 11, 9, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 1, 21, 22, 24, 24Б, 24Б, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35А, 39, 41, 41А; Любен Каравелов 12, 6; Физкултурна 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8

На 23.01.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Перник Изток Лом 1, 1, 3; Юрий Гагарин 38Б, 38В, 38Д, 38Е, 38Ж

На 24.01.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Перник Витоша 22, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 53, 54, 56; Елбрус 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 9А; Колош 1, 10, 12А, 12Б, 14, 3, 5, 6; Ком 1, 3, 5, 7, 9; Краище 1, 2, 3, 5; Лисец 1, 12, 1А, 2, 3, 4, 5; Марина бара 34, 40, 41; Морозов 11, 13, 14, 15, 17; Протожерица 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 64, 66, 66А, 66А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99; Ралица 1, 130, 4, 5, 5А, 6; Стара планина 131, 133, 138, 140, 142, 150; Столетов 130, 60, 61, 63, 65, 69

На 24.01.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Драгичево Васил Априлов 8Д; Възраждане 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83, 85, 87, 89, 93, 97; Иван Вазов 11, 9, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 1, 21, 22, 24, 24Б, 24Б, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35А, 39, 41, 41А; Любен Каравелов 12, 6; Физкултурна 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8

На 24.01.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Батановци Трети март Бела вода. 395, 392, 395, 398; Свети Спас 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19А, 21, 26, 7А, 8; Св. Св. Кирил и Методий 15; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой 10, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 5, 5, 6, 7, 8; Баба Тонка 1; Бела вода 1, 2, 21, 3, 258, 259, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275; Ботьо Петков 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 60, 82, Бензиностанция, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 1, 10, 16, 5, 7; Клокотница 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов 1, 10, 12, 3, 6, 8, 9, 2; Матей Преображенски 4, 6; Мъглиж 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6; Неофит Бозвели 10, 4, 8; Никола Обретенов 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух 17, 21, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63; Хан Персиан 2, 3, 5, 7; Хан Тервел 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 56; Цар Борис I 4, 5, 7, 8; Цар Самуил 10, 12, 14, 8; Цар Симеон 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 29 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 24.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Батановци Трети март Бела вода. 395, 392, 395, 398; Свети Спас 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19А, 21, 26, 7А, 8; Св. Св. Кирил и Методий 15; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой 10, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 5, 5, 6, 7, 8; Баба Тонка 1; Бела вода 1, 2, 21, 3, 258, 259, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275; Ботьо Петков 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 60, 82, Бензиностанция, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 1, 10, 16, 5, 7; Клокотница 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов 1, 10, 12, 3, 6, 8, 9, 2; Матей Преображенски 4, 6; Мъглиж 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6; Неофит Бозвели 10, 4, 8; Никола Обретенов 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух 17, 21, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63; Хан Персиан 2, 3, 5, 7; Хан Тервел 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 56; Цар Борис I 4, 5, 7, 8; Цар Самуил 10, 12, 14, 8; Цар Симеон 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 29 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 24.01.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Перник Благой Гебрев 36, до бл. 36, до бл. 62, пред бл. 36, С/У бл. 36, 1, 31А, 33, 33А, 33Б, 35В, 36, 36, 64, 64; Воронеж 2, 3, 4, 5, 6; Изток Стомана 2, 2

На 24.01.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Благой Гебрев. 32

На 24.01.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Перник Благой Гебрев 36, 60, 61, до бл. 60, С/У бл. 60; Изток

На 25.01.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Перник Витоша 22, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 53, 54, 56; Елбрус 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 9А; Колош 1, 10, 12А, 12Б, 14, 3, 5, 6; Ком 1, 3, 5, 7, 9; Краище 1, 2, 3, 5; Лисец 1, 12, 1А, 2, 3, 4, 5; Марина бара 34, 40, 41; Морозов 11, 13, 14, 15, 17; Протожерица 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 64, 66, 66А, 66А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99; Ралица 1, 130, 4, 5, 5А, 6; Стара планина 131, 133, 138, 140, 142, 150; Столетов 130, 60, 61, 63, 65, 69

На 25.01.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Драгичево Васил Априлов 8Д; Възраждане 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83, 85, 87, 89, 93, 97; Иван Вазов 11, 9, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 1, 21, 22, 24, 24Б, 24Б, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35А, 39, 41, 41А; Любен Каравелов 12, 6; Физкултурна 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8

На 25.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Изток до Тп“Бистрица“; Лом 3; Юрий Гагарин 42, М/У бл. 42И44, Магазин, 42

На 25.01.2017 г. /09:00 – 16:16 ч./ – Перник Благой Гебрев 36, до бл. 36, до бл. 62, пред бл. 36, С/У бл. 36, 1, 31А, 33, 33А, 33Б, 35В, 36, 36, 64, 64; Воронеж 2, 3, 4, 5, 6; Изток Стомана 2, 2

На 25.01.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Парцел XIх-1127, Кв. 116А ПИ 203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165; Гълъбник; Кв. 25 УПИ XІІі-353 УПИ VIі-112, Кв. 16 УПИ ХV-45, Кв. 6; Долна Диканя; 926 XIII-755, Кв. 47 Гаджова Махала градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ IV-838, Кв. 62 УПИ XIII-990 Х-260 Кв 40; Дрен; Втора 1, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 7, 9, 10, 22, 4, 6, 60, 4; Двадесет и Втора 6, 7, 8, 9; Двадесет и Девета 1; Двадесет и Осма Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 10, 2, 6; Двадесет и Трета 21, 23, 23, 5, 7, 9; Двадесет и Четвърта 13, 2, 3, 6, 8, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 2, 3, 6; Дванадесета 1, 3, 4; Девета 1, 2, 4; Деветдесет и Девета 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Деветдесет и Осма 1, 2, 3, 7, 9; Деветдесет и Седма 1, 11, 13, 2, 4, 5, 9; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 6, 8; Десета 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Единадесета 6; Махала Тареина М. Попова Махала Осемдесет и Девета 5, 7, 9; Осемдесет и Осма 2, 3, 5, 6; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 10, 20, 4, 6; Осемдесет и Трета 12, 3, 5; Осемдесет и Четвърта 3, 6; Осемдесет и Шеста 10, 13, 17, 23, 3; Осемдесета 1, 2; Осемнадесета 4; Осма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пета 2, 4, 5, 6; Петдесет и Втора 10, 2; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 2, 6, 7; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 11, 19, 5, 7, 25, 29, 31; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 1, 3, 4, 5, 6; Петнадесета 11, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 3, 5, 21, 25, 26, 27, 31, 35; Първа 1, 32, 46, 50, 54; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 10, 4, 6; Седемдесет и Осма 1, 2, 4; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 1, 3, 5; Седемдесет и Четвърта 1, 10, 6, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто 2, 4, 6; Сто и Втора 1, 3, 5, 7; Сто и Девета 18, 21, 6; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 2, 8; Сто и Пета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Сто и Петнадесета 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 20, 4; Сто и Първа 1, 3, 5; Сто и Седма 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 2, 4, 6; Сто и Четвърта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Шеста 1, 2, 4, 6, 8; Трета 7, 9; Тридесет и Девета 1, 1, 3, 5; Тридесет и Осма 1, 12, 2, 4; Тридесет и Седма 1, 2, 6, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 10, 15, 16, 2, 6, 9; Тридесет и Шеста 1, 12, 4; Тридесета 1, 18, 20; Четвърта 101, 103, 105, 109, 111, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 18, 4; Четиридесет и Втора 12, 14, 3, 7; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 16, 18, 5, 25, 29; Четиридесет и Първа 1, 7, 9; Четиридесет и Седма 1, 14, 3, 5, 7; Четиридесет и Трета 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 2, 3, 5, 7; Четиридесета 1, 11, 12, 19, 21, 22, 3, 8, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37; Четиринадесета 1, 2, 3, 5; Шеста 1, 3, 5, 7, 20; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7; Шестдесет и Първа 1, 4, 6; Шестдесет и Седма 1, 3, 5; Шестдесет и Трета 2, 5; Шестдесет и Четвърта 1, 5, 9, 10; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 10, 2, 3, 4, 2; Шестнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 7; Перник; Хан Омуртаг 57; Цар Симеон 13; Плевен; Странджа 18; Радомир; Гърляница бл. 20; Старо село, Общ. Радомир; XXVIі-XXVIІІ Кв. 12; Студена, Общ. Перник; Ален Мак Баба Тонка 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Барбеш Военен Блок, 1, 14, 3, 5, 7, 8, 9; Бистрица 1, 2, 4, 5, 6; Боровец Вардар 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вършец 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Голо Бърдо 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ерма 1, 2, 4, 6; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6; Каражинец Вила, 1, 11, 13А, 13Б, 19, 2, 26, 28 Къща, 3, 39, 4, 5, 56, 6, 65, 7, 8, 9; Простор 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Разсадника 1, 2, 3, 4; Рила 2; Родопи 1, 2, 3, 5, 6, 7; Ропотамо 1, 2, 3, 4, 7, 9; Рулева 1А, 2, 2А, 8; Сините Вълни 2, 4; Стария Площад 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Струма 26, 34, 36, 40; Христо Ботев 264, . 264 Военен Блок, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 260, 262, 264, 264 Воен. Бл-Стълби, 264 Военен Блок, 266, 268, 270, 119А, 193, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 240, 250, 252, 254, 256, 258 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 25.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Горна Диканя X-1583, Кв 195 Горна Диканя Парцел XIх-1127, Кв. 116А ПИ 203 УПИ І-1517 Кв. 211 УПИ Х-1306, Кв. 165; Гълъбник; Кв. 25 УПИ XІІі-353 УПИ VIі-112, Кв. 16 УПИ ХV-45, Кв. 6; Долна Диканя; 926 XIII-755, Кв. 47 Гаджова Махала градините Кв. 72, УПИ V-955, 954 УПИ IV-838, Кв. 62 УПИ XIII-990 Х-260 Кв 40; Дрен; Втора 1, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 7, 9, 10, 22, 4, 6, 60, 4; Двадесет и Втора 6, 7, 8, 9; Двадесет и Девета 1; Двадесет и Осма Двадесет и Пета 6; Двадесет и Първа 10, 2, 6; Двадесет и Трета 21, 23, 23, 5, 7, 9; Двадесет и Четвърта 13, 2, 3, 6, 8, 9; Двадесет и Шеста 3; Двадесета 2, 3, 6; Дванадесета 1, 3, 4; Девета 1, 2, 4; Деветдесет и Девета 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Деветдесет и Осма 1, 2, 3, 7, 9; Деветдесет и Седма 1, 11, 13, 2, 4, 5, 9; Деветдесет и Трета 1; Деветдесет и Четвърта 5; Деветнадесета 5, 6, 8; Десета 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Единадесета 6; Махала Тареина М. Попова Махала Осемдесет и Девета 5, 7, 9; Осемдесет и Осма 2, 3, 5, 6; Осемдесет и Пета 4; Осемдесет и Първа 10, 20, 4, 6; Осемдесет и Трета 12, 3, 5; Осемдесет и Четвърта 3, 6; Осемдесет и Шеста 10, 13, 17, 23, 3; Осемдесета 1, 2; Осемнадесета 4; Осма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пета 2, 4, 5, 6; Петдесет и Втора 10, 2; Петдесет и Девета 2, 9; Петдесет и Осма 6, 8; Петдесет и Пета 2, 6, 7; Петдесет и Първа 3, 7; Петдесет и Седма 2, 6; Петдесет и Трета 11, 19, 5, 7, 25, 29, 31; Петдесет и Четвърта 5, 6; Петдесет и Шеста 1, 1, 3, 4, 5, 6; Петнадесета 11, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 3, 5, 21, 25, 26, 27, 31, 35; Първа 1, 32, 46, 50, 54; с. Дрен Седемдесет и Втора 9; Седемдесет и Девета 10, 4, 6; Седемдесет и Осма 1, 2, 4; Седемдесет и Пета 1; Седемдесет и Седма 3; Седемдесет и Трета 1, 3, 5; Седемдесет и Четвърта 1, 10, 6, 8; Седемдесет и Шеста 4, 6; Седемдесета 2, 4; Седемнадесета 1; Седма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто 2, 4, 6; Сто и Втора 1, 3, 5, 7; Сто и Девета 18, 21, 6; Сто и Единадесета 2, 7; Сто и Осма 2, 8; Сто и Пета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Сто и Петнадесета 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 20, 4; Сто и Първа 1, 3, 5; Сто и Седма 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Трета 1, 5; Сто и Тринадесета 2, 4, 6; Сто и Четвърта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Шеста 1, 2, 4, 6, 8; Трета 7, 9; Тридесет и Девета 1, 1, 3, 5; Тридесет и Осма 1, 12, 2, 4; Тридесет и Седма 1, 2, 6, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта 10, 15, 16, 2, 6, 9; Тридесет и Шеста 1, 12, 4; Тридесета 1, 18, 20; Четвърта 101, 103, 105, 109, 111, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 18, 4; Четиридесет и Втора 12, 14, 3, 7; Четиридесет и Девета 7; Четиридесет и Осма 4; Четиридесет и Пета 16, 18, 5, 25, 29; Четиридесет и Първа 1, 7, 9; Четиридесет и Седма 1, 14, 3, 5, 7; Четиридесет и Трета 1, 14; Четиридесет и Четвърта 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста 2, 3, 5, 7; Четиридесета 1, 11, 12, 19, 21, 22, 3, 8, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37; Четиринадесета 1, 2, 3, 5; Шеста 1, 3, 5, 7, 20; Шестдесет и Втора 4; Шестдесет и Девета 2; Шестдесет и Пета 7; Шестдесет и Първа 1, 4, 6; Шестдесет и Седма 1, 3, 5; Шестдесет и Трета 2, 5; Шестдесет и Четвърта 1, 5, 9, 10; Шестдесет и Шеста 5, 7, 66; Шестдесета 10, 2, 3, 4, 2; Шестнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 7; Перник; Хан Омуртаг 57; Цар Симеон 13; Плевен; Странджа 18; Радомир; Гърляница бл. 20; Старо село, Общ. Радомир; XXVIі-XXVIІІ Кв. 12; Студена, Общ. Перник; Ален Мак Баба Тонка 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Барбеш Военен Блок, 1, 14, 3, 5, 7, 8, 9; Бистрица 1, 2, 4, 5, 6; Боровец Вардар 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вършец 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Голо Бърдо 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ерма 1, 2, 4, 6; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6; Каражинец Вила, 1, 11, 13А, 13Б, 19, 2, 26, 28 Къща, 3, 39, 4, 5, 56, 6, 65, 7, 8, 9; Простор 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Разсадника 1, 2, 3, 4; Рила 2; Родопи 1, 2, 3, 5, 6, 7; Ропотамо 1, 2, 3, 4, 7, 9; Рулева 1А, 2, 2А, 8; Сините Вълни 2, 4; Стария Площад 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Струма 26, 34, 36, 40; Христо Ботев 264, . 264 Военен Блок, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 260, 262, 264, 264 Воен. Бл-Стълби, 264 Военен Блок, 266, 268, 270, 119А, 193, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 240, 250, 252, 254, 256, 258 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 26.01.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Перник Ален Мак 100, 103, 135, 54, 69, 73, 97, 98; Люлин 111А; Палма 106, 108, 112, 114, 120, 124, 69, 70, 90, 96; Шамък 2

На 26.01.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Драгичево Васил Априлов 8Д; Възраждане 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83, 85, 87, 89, 93, 97; Иван Вазов 11, 9, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 1, 21, 22, 24, 24Б, 24Б, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35А, 39, 41, 41А; Любен Каравелов 12, 6; Физкултурна 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8

На 26.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Благой Гебрев 32, 37, 64, Кв. 126, паркинг, С/У Казабланка, 23 32, 32 В, 32, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 33, 38, 43, 70, 78, 32В; Изток до Жп. Спирка Църква, Магазин, Сп. Даскалово; Юрий Гагарин до Супера; Ямбол 7

На 26.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Изток Павилион, Складова База, 1; Йордан Благоев 41, 37, 39, 41; Калинин 2, 3, 5, 7; Луганск Рашо Димитров 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 57, 58, 58А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58Б; Юрий Гагарин Автопаркинг, С/У Супера, 19

На 26.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Благой Гебрев. 56. 58

На 27.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник Златоград 7; Изток 2; Йордан Благоев Кв. 61-А, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Куйбишев 1, 2, 3, 4; Луганск 149, 151, 153, 166, 168, 170; Никола Чучулков до ТП Низселници, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 4, 41, 43, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Новгород 1, 2, 3, 4; Рашо Димитров 10, 12, 14, 16, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 6, 8; Ставропол 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8; Харков 1, 1, 2; Юрий Гагарин 16, до банята, до Тони-Бар, 13, 25, 3

На 27.01.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Драгичево Васил Априлов 8Д; Възраждане 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83, 85, 87, 89, 93, 97; Иван Вазов 11, 9, 9 А; Кокиче 7, 8; Кракра 1, 21, 22, 24, 24Б, 24Б, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35А, 39, 41, 41А; Любен Каравелов 12, 6; Физкултурна 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Община Радомир

На 23.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радомир Райко Даскалов Алеко Константинов 1; Арката Бл; Батенберг 43, 47; бл. Ное – 2 Ное – 2; Евтим Рангелов 11, 12, 13, 5; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 5, 9; Майор Чиляев 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Ное бл. 1, 2, Магазин, Павилион; Райко Даскалов Павилион, Сервиз за Гуми и Кафе, 1, 38; Свобода 10, 14, 5, 7, 8

На 24.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радомир Райко Даскалов Алеко Константинов 1; Арката Бл; Батенберг 43, 47; бл. Ное – 2 Ное – 2; Евтим Рангелов 11, 12, 13, 5; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 5, 9; Майор Чиляев 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Ное бл. 1, 2, Магазин, Павилион; Райко Даскалов Павилион, Сервиз за Гуми и Кафе, 1, 38; Свобода 10, 14, 5, 7, 8

На 24.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – гр. Батановци, Помпи Темелково, Пречиствателна станция – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 24.01.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – гр. Батановци, Помпи Темелково, Пречиствателна станция – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 25.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Владимир ПИ 149 Кв, 14; Долни Раковец; Кв. 22, УПИ Х-206 М-Ст банята, УПИ XI-306 УПИ XI-34, Кв. 1; Друган; VI-485, Кв. 45; Кондофрей; Общ. Радомир; Лесковец, Общ. Перник; Бившо Ткзс; Перник; Лиляна Димитрова 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21Б, 9; Найчо Цанов 32; Христо Кърпачев 3, 6; Радомир; Антим I 2, 9; Априлско въстание 20, 25, 42 Къща, 46 Къща, 47, 52; Божур 5; Васил Петлешков 8; Върба бл. Къща, бл. Къща, сграда, бл. „Самарско Знаме, Барака, Къща, Училище; Ген. Столетов 10 Къща, 15; Детелина 4; Драва 6; Еделвайс 10, 17 Къща, 2, 7; Здравец 9; Иван Георгиев 14, 3; Иван Соколов 12, 16, 28, 33, 38, 46, 5, 59, 8; Иглика 13; Ильо войвода 13, 36; Климент Охридски 3; Кокиче 1 Фургон, 3, 14; Коста Миланов Къща, 11 Къща; Опълченска 9; Райко Даскалов 107 Кв. Върба, 111, 3; Райна Княгиня 12; Роза 12, 26; Самарско Знаме 18; Соболч 5, 7; Станко Косовски 7 Къща; Трети март К и Н О, Кино, Читалище; Хан Омуртаг 1, 13, 2, 3, 5, 8; София; Черни връх 189Г; Стефаново, Общ. Радомир; УПИ ІX-1083, 1084 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 25.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радомир Райко Даскалов Алеко Константинов 1; Арката Бл; Батенберг 43, 47; бл. Ное – 2 Ное – 2; Евтим Рангелов 11, 12, 13, 5; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 5, 9; Майор Чиляев 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Ное бл. 1, 2, Магазин, Павилион; Райко Даскалов Павилион, Сервиз за Гуми и Кафе, 1, 38; Свобода 10, 14, 5, 7, 8

На 25.01.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Владимир ПИ 149 Кв, 14; Долни Раковец; Кв. 22, УПИ Х-206 М-Ст банята, УПИ XI-306 УПИ XI-34, Кв. 1; Друган; VI-485, Кв. 45; Кондофрей; Общ. Радомир; Лесковец, Общ. Перник; Бившо Ткзс; Перник; Лиляна Димитрова 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21Б, 9; Найчо Цанов 32; Христо Кърпачев 3, 6; Радомир; Антим I 2, 9; Априлско въстание 20, 25, 42 Къща, 46 Къща, 47, 52; Божур 5; Васил Петлешков 8; Върба бл. Къща, бл. Къща, сграда, бл. „Самарско Знаме, Барака, Къща, Училище; Ген. Столетов 10 Къща, 15; Детелина 4; Драва 6; Еделвайс 10, 17 Къща, 2, 7; Здравец 9; Иван Георгиев 14, 3; Иван Соколов 12, 16, 28, 33, 38, 46, 5, 59, 8; Иглика 13; Ильо войвода 13, 36; Климент Охридски 3; Кокиче 1 Фургон, 3, 14; Коста Миланов Къща, 11 Къща; Опълченска 9; Райко Даскалов 107 Кв. Върба, 111, 3; Райна Княгиня 12; Роза 12, 26; Самарско Знаме 18; Соболч 5, 7; Станко Косовски 7 Къща; Трети март К и Н О, Кино, Читалище; Хан Омуртаг 1, 13, 2, 3, 5, 8; София; Черни връх 189Г; Стефаново, Общ. Радомир; УПИ ІX-1083, 1084

На 26.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радомир Райко Даскалов Алеко Константинов 1; Арката Бл; Батенберг 43, 47; бл. Ное – 2 Ное – 2; Евтим Рангелов 11, 12, 13, 5; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 5, 9; Майор Чиляев 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Ное бл. 1, 2, Магазин, Павилион; Райко Даскалов Павилион, Сервиз за Гуми и Кафе, 1, 38; Свобода 10, 14, 5, 7, 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 26.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба бл. – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 26.01.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Драгичево Магистрала 1; Радомир; Върба бл. – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 27.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радомир Райко Даскалов Алеко Константинов 1; Арката Бл; Батенберг 43, 47; бл. Ное – 2 Ное – 2; Евтим Рангелов 11, 12, 13, 5; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 5, 9; Майор Чиляев 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Ное бл. 1, 2, Магазин, Павилион; Райко Даскалов Павилион, Сервиз за Гуми и Кафе, 1, 38; Свобода 10, 14, 5, 7, 8

На 27.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Батановци Трети март 7; Шести септември 7; Александър Стамболийски 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Борова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Бушляк Вергил Ваклинов 1, 2, 3, 5, 7; Витоша 2, 4, 6, 8; Голо Бърдо 10, 14, 4, 6; Граово 101, 103, 105, 107, 91, 93, 95, 97, 99; Железничарска 11, 19; Княз Борис I 1, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10; Република 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Средорек Стара планина 10, 12, 14, 5, 6, 7; Борнарево; УПИи I-066007 Кв. 66; Перник; Железничарска 15А, 17; Планиница, Общ. Перник; Черна Гора, Общ. Перник; Георги Раковски 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Еделвайс 1, 3, 4; Извор 2, 3, 4; Каравански път 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 3, 4, 6, 7, 8, 9; Лесковски път Стопански двор, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 3, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9; Магюшница 1, 3, 4, 2, 6; Нова Махала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Раец 1, 2, 4, 5, 8; Симеон Костов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Стара планина 1, 3, 5, 24, 25, 26, 29, 3, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51; Юрий Гагарин 1, 10, 10А, 11, 12, 2, 4, 10; Ярджиловци; Александър Стамболийски 2, 4, 7, 8; Братя Чакрини 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 6, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 6, 8; Вердин Александров 6, 7, 9; Витоша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 5, 7, 2; Двадесет и Трети Април 1, 10, 11, 20, 3, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 53, 7, 9; Девети септември 1, 32, 34, 34А, 38, 38А, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 35А, 38, 36; Иван Алексиев 4; Иван Димитров 1, 3, 5, 2, 4; Извън Плана Йордан Станоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 6; Китка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Марин Зафиров 12, 14, 8, 9, 2, 4, 6; Методи Станимиров 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5А; Орниче 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91А, 92, 94, 95, 96, 99, 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62; Партизан 1, 23, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21 А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 86, 19, 21, 49, 51; Плиска 10, 11, 13, 2, 23, 25, 29, 31, 35, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 11; Радослав Зафиров 12, 31, 3А; Рила 1, 10, 2; Славчо Дяков, 10, 12, 12, 14, 16, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 35; Стража 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 27.01.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Батановци Трети март 7; Шести септември 7; Александър Стамболийски 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; Борова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Бушляк Вергил Ваклинов 1, 2, 3, 5, 7; Витоша 2, 4, 6, 8; Голо Бърдо 10, 14, 4, 6; Граово 101, 103, 105, 107, 91, 93, 95, 97, 99; Железничарска 11, 19; Княз Борис I 1, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10; Република 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23, 3, 6, 7, 8, 9; Средорек Стара планина 10, 12, 14, 5, 6, 7; Борнарево; УПИи I-066007 Кв. 66; Перник; Железничарска 15А, 17; Планиница, Общ. Перник; Черна Гора, Общ. Перник; Георги Раковски 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Еделвайс 1, 3, 4; Извор 2, 3, 4; Каравански път 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 3, 4, 6, 7, 8, 9; Лесковски път Стопански двор, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 3, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9; Магюшница 1, 3, 4, 2, 6; Нова Махала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Раец 1, 2, 4, 5, 8; Симеон Костов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Стара планина 1, 3, 5, 24, 25, 26, 29, 3, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51; Юрий Гагарин 1, 10, 10А, 11, 12, 2, 4, 10; Ярджиловци; Александър Стамболийски 2, 4, 7, 8; Братя Чакрини 1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 6, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 6, 8; Вердин Александров 6, 7, 9; Витоша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 5, 7, 2; Двадесет и Трети Април 1, 10, 11, 20, 3, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 53, 7, 9; Девети септември 1, 32, 34, 34А, 38, 38А, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 35А, 38, 36; Иван Алексиев 4; Иван Димитров 1, 3, 5, 2, 4; Извън Плана Йордан Станоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 6; Китка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Марин Зафиров 12, 14, 8, 9, 2, 4, 6; Методи Станимиров 1, 11, 2, 3, 4, 5, 5А; Орниче 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91А, 92, 94, 95, 96, 99, 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62; Партизан 1, 23, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21 А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 86, 19, 21, 49, 51; Плиска 10, 11, 13, 2, 23, 25, 29, 31, 35, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 11; Радослав Зафиров 12, 31, 3А; Рила 1, 10, 2; Славчо Дяков, 10, 12, 12, 14, 16, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 35; Стража 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Трън

На 24.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън 8Ми март 1; Георги Бабичев 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 10, 11

На 25.01.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – с. Неделково

На 26.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М. Ждрелото; Трън; Девети септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах. Китка Мосаловска 11А; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах. Мъниш(с. Врабча)

На 26.01.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М. Ждрелото

На 26.01.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Ломница, Общ. Трън М. Ждрелото; Трън; Девети септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах. Китка Мосаловска 11А; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах. Мъниш(с. Врабча)

На 27.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Бор 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 34, 36, 38, 4, 40, 4А, 5, 6, 7, 9, 9; Владо Васев Павилион, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35А, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9; Ева Волицер 1, 2, 3, 4, 6; ул. „Чарчалат“ № № 1, 2, 4, 4А, 6.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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