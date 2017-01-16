Горката кола! Пиян бесен комшия изпочупи с лопата и акумулатор всички стъкла на колата на съседа си, плюс фаровете и стоповете

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Радомирец е задържан за унищожаване и повреждане на лек автомобил.

Инцидентът е станал на 14 януари, в радомирското с. Стефаново. 48-годишен перничанин се оплакал, че 38-годишният Н.С. е изпотрошил всички стъкла на автомобила му „Форд Мондео“, както и фаровете, огледалата и мигачите на колата. По данни на потърпевшия возилото било изпотрошено с лопата и акумулатор. Двамата са съседи. В злополучния ден Н.С. бил употребил значително количество алкохол. Явно под въздействието му се скарал с 48-годишният мъж и му изпочупил колата. Развилнелият се Н.С. бил задържан за 24 ч. с полицейска мярка.

Започнато е досъдебно производство.

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