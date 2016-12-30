Прекъсвания на тока на територията на област Перник, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03-06 януари 2017 г.

0 Споделяния Сподели

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода

03–06 януари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Област Перник

Община Брезник

На 04.01.2017 г. /13:45 – 16:30 ч./ – кв.Бърдо, кв.Варош-Брезник.с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, С.Селищен Дол, с.Велковци, с.Ярджиловци,

На 04.01.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – кв.Бърдо, кв.Варош-Брезник.с.Ноевци, с.Слаковци, С.Сопица, с.Селищен Дол, с.Велковци, с.Ярджиловци,

На 06.01.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Брезник 06286.0502.021 Бив.Под.Мно 3; 9-ти Септември .2, 10, 2, Кафе, Павилион, 1; Александър Филипов 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 8; Ангел Коцелянов 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 5А, Ежк, 10, 12, 12А, 14, 2, 25 Ежк, 2А, 2б, 4, 5 Ежк; Андрей Михайлов 101, Бензиностанция, 102, 14, 75; Богдан Митов 4; Борис Антов 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Калев 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Борова Гора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бреза 1, 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Варош 51, 52, 53; Велин Ваклинов 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 7; Владо Радославов 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 7, 1, 2, 1, 10 1, 5, 6, 8; Воин 2, 4; Генерал Владимир Заимов 1; Георги Бунджулов Георги Ив Бунджулов 100, 101, 85, 89, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 11, 16, 16, 18, 20, 32, 36, 38, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 46, 47, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57, 57а, 59, 59, 70, 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Георги Стефанов 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26; Д-Рйордан Стефанов 11; Елена Георгиева 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 16; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Ефтим Стоянов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Жданов 11, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 13, 15; Йордан Стефанов 1, 11, 13, 7, 9; Капитан Кисов 1; Комсомолец Складове, 11, 3; Крум Савов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 6А, 8; Лазар Лумбаров 1, 1, 3, 5; Макаренко 24; Мала Река 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 3, 5, 9, 2; Марин Асенов 1, 2, 4, 5; Нестор Петров 1, Съблекалня, 12, 4; Пети Конен Полк 2, 5 Бивше Кпп На Мо; Пролетарска 1, 3, 5, 7; Първи Май 10, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 4, 8; Радослав Григоров 1, 13, 15, 2, 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А; Росица 1, 2, 3, 4; Синчец 1, 3; Славей 1, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 70, 8, 9; Стадион 10, 10а, 2, 4, 6, 8; Стоян Миленков 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 3; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9, 59, 61, 66, 72, 86; Шипка 10, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 6, 7, 8, 25, 41

На 06.01.2017 г. /11:45 – 14:00 ч./ – Брезник 06286.0502.021 бив.под.МНО 3; 9-ти септември .2, 10, 2, Кафе, Павилион, 1; Александър Филипов 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 8; Ангел Коцелянов 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 5А, Ежк, 10, 12, 12А, 14, 2, 25 ежк, 2А, 2б, 4, 5 ежк; Андрей Михайлов 101, бензиностанция, 102, 14, 75; Богдан Митов 4; Борис Антов 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Борис Калев 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Борова Гора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бреза 1, 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4; Варош 51, 52, 53; Велин Ваклинов 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 7; Владо Радославов 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 7, 1, 2, 1, 10 1, 5, 6, 8; Воин 2, 4; Генерал Владимир Заимов 1; Георги Бунджулов Георги Ив Бунджулов 100, 101, 85, 89, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 11, 16, 16, 18, 20, 32, 36, 38, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 46, 47, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57, 57а, 59, 59, 70, 31, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 68, 7, 9; Георги Стефанов 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26; Д-Рйордан Стефанов 11; Елена Георгиева 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 16; Енчо Николов 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 9; Ефтим Стоянов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Жданов 11, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 13, 15; Йордан Стефанов 1, 11, 13, 7, 9; Капитан Кисов 1; Комсомолец Складове, 11, 3; Крум Савов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 6А, 8; Лазар Лумбаров 1, 1, 3, 5; Макаренко 24; Мала Река 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 3, 5, 9, 2; Марин Асенов 1, 2, 4, 5; Нестор Петров 1, Съблекалня, 12, 4; Пети Конен Полк 2, 5 Бивше Кпп На Мо; Пролетарска 1, 3, 5, 7; Първи Май 10, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 4, 8; Радослав Григоров 1, 13, 15, 2, 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А; Росица 1, 2, 3, 4; Синчец 1, 3; Славей 1, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 70, 8, 9; Стадион 10, 10а, 2, 4, 6, 8; Стоян Миленков 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 3; Цвета Лумбарова 1, 2, 3, 4, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5, 50, 51, 52, 7, 8, 9, 59, 61, 66, 72, 86; Шипка 10, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 6, 7, 8, 25, 41

На 06.01.2017 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Брезник 06286.0502.021 бив.под.МНО 3; Генерал Владимир Заимов 1; Елена Георгиева 16; Капитан Кисов 1

Община Ковачевци

На 05.01.2017 г. /08:00 – 09:00 ч./ – Земен Пещерско Шосе 23; Жабляно; Мелница Калище /по искане на ЕСО/

На 05.01.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Блатешница трафопост ТКЗС УПИ ХVІІ Кв.6; Горна Глоговица; трафопост Банков Рид; Дивля; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8; Братя Миладинови 10, 12, 14, 16, 18, 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 32; Васил Левски 1, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 А, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41А, 5, 6, 8; Владимир Димитров-Майстора 1, 19, 10, 10а, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9; Гео Милев 2, 4, 6; Георги Бенковски 13, 4, 5; Георги Кирков 1, 3; Гоце Делчев 1, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев 1, 11, 12, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 1, 9; Димчо Дебелянов 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 8А, 9; Д-р Г.М.Димитров 1, 2, 3, 4, 6; Д-р Петър Берон 2, 4; Елин Пелин 2, 4; Захари Стоянов 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 9; Иван Вазов 1, 25, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43; Йордан Йовков 3, 5, 7, 9; Крайречна 18, 18, 9; Никола Вапцаров 1, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Петков 1; Пейо Яворов 10, 11, 12, 16, 20, 4, 7, 8; Пенчо Славейков 13, 14, 15, 2, 2А, 7, 8, 19; Софроний Врачански 1, 2, 4; Стефан Караджа 3, 8; Филип Тотю 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 10, 12, 13, 15, 18, 1А, 22, 24, 26, 30, 4, 41, 52, 54, 56, 6, 8, 12, 48; Жабляно; Цигански Брод; Земен; Албена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Александър Стамболийски 1, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Сибанк АД; Асен Златарев 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 29, 31, 33, 8, .33; Баба Тонка Бунгало, 10, 11, 2; Белово .26, .32, .34, .36, .37, .39, .4, .42, .42А, .44, .45, .5, .55, .57, .59, .61, .63, .65, 1, 2, 28, 38, 43, 47, 51, 53; Васил Левски 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 5, 6, 6А, 8, 9, 39, 6; Гео Милев 1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 3; Гоце Делчев 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 9, 9; Груйова 1, 13, 15, 24, 7, 9, 10, 12, 14, 14 А, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Димитър Благоев 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6; Д-Р Г.М.Димитров 1, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 17а, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 8; Евтим Арсов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, 3А, 5, 5А, 6, 9, 19, 21, 24, 2, 4, 5А; Земенски Манастир 46, 46, 46 1, 46, 48, 65, 67, 69, 83, 100, 102, 18, 24, 30, 33А, 78, 86, 91, 21, 1, 10, 13, 17, 2, 20, 21, 21А, 23, 28, 29, 3, 33, 5, 69, 7, 7а, 9, 21А, 3, 55, 22, 48, 30, .35, 18, 22, 24, 26, 26, 28, 29, 29, 32, 36, 40, 41, 43, 53, 57, 70; Земенско Кале 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 16 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9, .32, .32А, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, .55, .56, 57, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 53, 34, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, .77, .83, 107, 32, 69, 73, 77; Ивайло 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов .5, 1, 11, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 8; Ильо Войвода 1, 1 1, 12, 2, 3, 4; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, .2; Кирил и Методий 2, 6, .6, 2, 3, 3, 4; Княз Борис 1, 2, 4, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 8, 13, 7; Кракра 1, 2, 3, 3 А, 4, 2; Любен Каравелов 10, 4, къща, 1, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 5А, 7, 9; Майстор Миленко Никола Вапцаров 12, 18, 2, 28, 3, 32, 4, 9, 96, 28, 28А; Никола Петков 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Паисий Хилендарски 2, 3, 4, 6, 8; Пейо Яворов 1, 3, 2; Петър Берон 1, 3, 16, 24, 26, 30, 32, 34; Пещерско Шосе 15, 17, 18, 19, 2, 3, 8, 9; Райко Даскалов 1, 101, 12, 14, 16, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 11, 22, 24, 26, 28, 5, 7, 9, 7, 9; Райна Княгиня 4, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 9; Риша .1, .3, .5; Самуил .1, .2, .4, .6, 1; Симеон .1, .2, 4, .10, .11, .12, .14, .15, .16, .17, .18, .20, .22, .3, .5, .6, .8, .9, 13, 7, 7а, 14; Стефан Караджа Стефан Стамболов 1, 10, 13, 14, 15, 17, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Струма 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 7, 8; Тичък 1, 11, 12, 13, 22, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 45, 46, 8; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Хан Аспарух 10, 11, 12 А, 15, 17, 2, 23, 3, 4, 8, 8 А, 9, 8 А; Хан Кубрат 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36; Хан Тервел 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2, 24, 29, 30, 4, 47, 55б; Христо Ботев 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 15, 3, 7, 16, 18; Христо Смирненски Къща, 1, 11, 15, 17, 19, 3, 3А, 7, 9; Цар Асен 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 4; Яне Сандански 17, 25, 27, 9; Лобош; 020013 по квс, м. Царски Рид Павлов Дол УПИ ІІІ, Кв.42 УПИ ІX Кв.305 Царски Рид; Перник; 035027 Владимир Комаров 7; Младен Стоянов 11, 25; Мошино Олег Кошевой 14, 44; Урса; Радомир; Върба Бл; Дупнишка; София; Надежда 2 270; Надежда 2 Бл 270 /по искане на ЕСО/

На 05.01.2017 г. /08:00 – 09:00 ч./ – Блатешница трафопост ТКЗС УПИ ХVІІ Кв.6; Горна Глоговица; трафопост Банков Рид; Дивля; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8; Братя Миладинови 10, 12, 14, 16, 18, 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 32; Васил Левски 1, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 А, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41А, 5, 6, 8; Владимир Димитров-Майстора 1, 19, 10, 10а, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9; Гео Милев 2, 4, 6; Георги Бенковски 13, 4, 5; Георги Кирков 1, 3; Гоце Делчев 1, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев 1, 11, 12, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 1, 9; Димчо Дебелянов 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 8А, 9; Д-Р Г.М.Димитров 1, 2, 3, 4, 6; Д-Р Петър Берон 2, 4; Елин Пелин 2, 4; Захари Стоянов 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 9; Иван Вазов 1, 25, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43; Йордан Йовков 3, 5, 7, 9; Крайречна 18, 18, 9; Никола Вапцаров 1, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Петков 1; Пейо Яворов 10, 11, 12, 16, 20, 4, 7, 8; Пенчо Славейков 13, 14, 15, 2, 2А, 7, 8, 19; Софроний Врачански 1, 2, 4; Стефан Караджа 3, 8; Филип Тотю 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 10, 12, 13, 15, 18, 1А, 22, 24, 26, 30, 4, 41, 52, 54, 56, 6, 8, 12, 48; Жабляно; Цигански Брод; Земен; Албена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Александър Стамболийски 1, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Сибанк Ад; Асен Златарев 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 29, 31, 33, 8, .33; Баба Тонка Бунгало, 10, 11, 2; Белово .26, .32, .34, .36, .37, .39, .4, .42, .42А, .44, .45, .5, .55, .57, .59, .61, .63, .65, 1, 2, 28, 38, 43, 47, 51, 53; Васил Левски 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 5, 6, 6А, 8, 9, 39, 6; Гео Милев 1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 3; Гоце Делчев 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 9, 9; Груйова 1, 13, 15, 24, 7, 9, 10, 12, 14, 14 А, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Димитър Благоев 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6; Д-Р Г.М.Димитров 1, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 17а, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 8; Евтим Арсов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, 3А, 5, 5А, 6, 9, 19, 21, 24, 2, 4, 5А; Земенски Манастир 46, 46, 46 1, 46, 48, 65, 67, 69, 83, 100, 102, 18, 24, 30, 33А, 78, 86, 91, 21, 1, 10, 13, 17, 2, 20, 21, 21А, 23, 28, 29, 3, 33, 5, 69, 7, 7а, 9, 21А, 3, 55, 22, 48, 30, .35, 18, 22, 24, 26, 26, 28, 29, 29, 32, 36, 40, 41, 43, 53, 57, 70; Земенско Кале 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 16 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9, .32, .32А, .35, .36, .37, .40, .41, .42, .43, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .54, .55, .56, .57, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 53, 34, .58, .59, .60, .61, .63, .65, .67, .69, .71, .73, .75, .77, .83, 107, 32, 69, 73, 77; Ивайло 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов .5, 1, 11, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 8; Ильо Войвода 1, 1 1, 12, 2, 3, 4; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, .2; Кирил и Методий 2, 6, .6, 2, 3, 3, 4; Княз Борис 1, 2, 4, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 8, 13, 7; Кракра 1, 2, 3, 3 А, 4, 2; Любен Каравелов 10, 4, Къща, 1, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 5А, 7, 9; Майстор Миленко Никола Вапцаров 12, 18, 2, 28, 3, 32, 4, 9, 96, 28, 28А; Никола Петков 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Паисий Хилендарски 2, 3, 4, 6, 8; Пейо Яворов 1, 3, 2; Петър Берон 1, 3, 16, 24, 26, 30, 32, 34; Пещерско Шосе 15, 17, 18, 19, 2, 3, 8, 9; Райко Даскалов 1, 101, 12, 14, 16, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 11, 22, 24, 26, 28, 5, 7, 9, 7, 9; Райна Княгиня 4, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 9; Риша .1, .3, .5; Самуил .1, .2, .4, .6, 1; Симеон .1, .2, 4, .10, .11, .12, .14, .15, .16, .17, .18, .20, .22, .3, .5, .6, .8, .9, 13, 7, 7а, 14; Стефан Караджа Стефан Стамболов 1, 10, 13, 14, 15, 17, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Струма 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 7, 8; Тичък 1, 11, 12, 13, 22, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 45, 46, 8; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Хан Аспарух 10, 11, 12 А, 15, 17, 2, 23, 3, 4, 8, 8 А, 9, 8 А; Хан Кубрат 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36; Хан Тервел 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2, 24, 29, 30, 4, 47, 55б; Христо Ботев 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 15, 3, 7, 16, 18; Христо Смирненски Къща, 1, 11, 15, 17, 19, 3, 3А, 7, 9; Цар Асен 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 4; Яне Сандански 17, 25, 27, 9; Лобош; 020013 По Квс, М. Царски Рид Павлов Дол УПИ ІІІ, Кв.42 УПИ Іx Кв.305 Царски Рид; Перник; 035027 Владимир Комаров 7; Младен Стоянов 11, 25; Мошино Олег Кошевой 14, 44; Урса; Радомир; Върба Бл; Дупнишка; София; Надежда 2 270; Надежда 2 Бл 270 /по искане на ЕСО/

На 05.01.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Земен Пещерско Шосе 23; Жабляно; Мелница Калище /по искане на ЕСО/

На 06.01.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Блатешница трафопост ТКЗС УПИ ХVІІ Кв.6; Горна Глоговица; трафопост Банков Рид; Дивля; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8; Братя Миладинови 10, 12, 14, 16, 18, 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 32; Васил Левски 1, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 А, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41А, 5, 6, 8; Владимир Димитров-майстора 1, 19, 10, 10а, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9; Гео Милев 2, 4, 6; Георги Бенковски 13, 4, 5; Георги Кирков 1, 3; Гоце Делчев 1, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев 1, 11, 12, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 1, 9; Димчо Дебелянов 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 8А, 9; Д-Р Г.М.Димитров 1, 2, 3, 4, 6; Д-Р Петър Берон 2, 4; Елин Пелин 2, 4; Захари Стоянов 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 9; Иван Вазов 1, 25, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43; Йордан Йовков 3, 5, 7, 9; Крайречна 18, 18, 9; Никола Вапцаров 1, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Петков 1; Пейо Яворов 10, 11, 12, 16, 20, 4, 7, 8; Пенчо Славейков 13, 14, 15, 2, 2А, 7, 8, 19; Софроний Врачански 1, 2, 4; Стефан Караджа 3, 8; Филип Тотю 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 10, 12, 13, 15, 18, 1А, 22, 24, 26, 30, 4, 41, 52, 54, 56, 6, 8, 12, 48; Жабляно; Цигански Брод; Земен; Албена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Александър Стамболийски 1, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Сибанк АД; Асен Златарев 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 29, 31, 33, 8, .33; Баба Тонка Бунгало, 10, 11, 2; Белово .26, .32, .34, .36, .37, .39, .4, .42, .42А, .44, .45, .5, .55, .57, .59, .61, .63, .65, 1, 2, 28, 38, 43, 47, 51, 53; Васил Левски 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 5, 6, 6А, 8, 9, 39, 6; Гео Милев 1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 3; Гоце Делчев 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 9, 9; Груйова 1, 13, 15, 24, 7, 9, 10, 12, 14, 14 А, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Димитър Благоев 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6; Д-Р Г.М.Димитров 1, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 17а, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 8; Евтим Арсов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, 3А, 5, 5А, 6, 9, 19, 21, 24, 2, 4, 5А; Земенски Манастир 46, 46, 46 1, 46, 48, 65, 67, 69, 83, 100, 102, 18, 24, 30, 33А, 78, 86, 91, 21, 1, 10, 13, 17, 2, 20, 21, 21А, 23, 28, 29, 3, 33, 5, 69, 7, 7а, 9, 21А, 3, 55, 22, 48, 30, .35, 18, 22, 24, 26, 26, 28, 29, 29, 32, 36, 40, 41, 43, 53, 57, 70; Земенско Кале 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 16 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9, 32, 32А, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 53, 34, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 107, 32, 69, 73, 77; Ивайло 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов .5, 1, 11, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 8; Ильо Войвода 1, 1 1, 12, 2, 3, 4; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, .2; Кирил и Методий 2, 6, .6, 2, 3, 3, 4; Княз Борис 1, 2, 4, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 8, 13, 7; Кракра 1, 2, 3, 3 А, 4, 2; Любен Каравелов 10, 4, къща, 1, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 5А, 7, 9; Майстор Миленко Никола Вапцаров 12, 18, 2, 28, 3, 32, 4, 9, 96, 28, 28А; Никола Петков 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Паисий Хилендарски 2, 3, 4, 6, 8; Пейо Яворов 1, 3, 2; Петър Берон 1, 3, 16, 24, 26, 30, 32, 34; Пещерско Шосе 15, 17, 18, 19, 2, 3, 8, 9; Райко Даскалов 1, 101, 12, 14, 16, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 11, 22, 24, 26, 28, 5, 7, 9, 7, 9; Райна Княгиня 4, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 9; Риша 1, 3, 5; Самуил 1, 2, 4, 6, 1; Симеон 1, 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 7, 7а, 14; Стефан Караджа Стефан Стамболов 1, 10, 13, 14, 15, 17, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Струма 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 7, 8; Тичък 1, 11, 12, 13, 22, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 45, 46, 8; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Хан Аспарух 10, 11, 12 А, 15, 17, 2, 23, 3, 4, 8, 8 А, 9, 8 А; Хан Кубрат 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36; Хан Тервел 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2, 24, 29, 30, 4, 47, 55б; Христо Ботев 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 15, 3, 7, 16, 18; Христо Смирненски Къща, 1, 11, 15, 17, 19, 3, 3А, 7, 9; Цар Асен 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 4; Яне Сандански 17, 25, 27, 9; Лобош; 020013 По Квс, М Царски Рид Павлов Дол УПИ ІІІ, Кв42 УПИ Іx Кв305 Царски Рид; Перник; 035027 Владимир Комаров 7; Младен Стоянов 11, 25; Мошино Олег Кошевой 14, 44; Урса; Радомир; Върба Бл; Дупнишка; София; Надежда 2 270; Надежда 2 Бл 270 /по искане на ЕСО/

На 06.01.2017 г. /08:00 – 09:00 ч./ – Блатешница трафопост ТКЗС УПИ ХVІІ Кв.6; Горна Глоговица; трафопост Банков Рид; Дивля; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8; Братя Миладинови 10, 12, 14, 16, 18, 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 32; Васил Левски 1, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 А, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41А, 5, 6, 8; Владимир Димитров-майстора 1, 19, 10, 10а, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9; Гео Милев 2, 4, 6; Георги Бенковски 13, 4, 5; Георги Кирков 1, 3; Гоце Делчев 1, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев 1, 11, 12, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 1, 9; Димчо Дебелянов 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 8А, 9; Д-Р Г.М.Димитров 1, 2, 3, 4, 6; Д-Р Петър Берон 2, 4; Елин Пелин 2, 4; Захари Стоянов 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 9; Иван Вазов 1, 25, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43; Йордан Йовков 3, 5, 7, 9; Крайречна 18, 18, 9; Никола Вапцаров 1, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Петков 1; Пейо Яворов 10, 11, 12, 16, 20, 4, 7, 8; Пенчо Славейков 13, 14, 15, 2, 2А, 7, 8, 19; Софроний Врачански 1, 2, 4; Стефан Караджа 3, 8; Филип Тотю 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 10, 12, 13, 15, 18, 1А, 22, 24, 26, 30, 4, 41, 52, 54, 56, 6, 8, 12, 48; Жабляно; Цигански Брод; Земен; Албена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Александър Стамболийски 1, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Сибанк АД; Асен Златарев 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 29, 31, 33, 8, .33; Баба Тонка Бунгало, 10, 11, 2; Белово .26, .32, .34, .36, .37, .39, .4, .42, .42А, .44, .45, .5, .55, .57, .59, .61, .63, .65, 1, 2, 28, 38, 43, 47, 51, 53; Васил Левски 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 5, 6, 6А, 8, 9, 39, 6; Гео Милев 1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 3; Гоце Делчев 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 9, 9; Груйова 1, 13, 15, 24, 7, 9, 10, 12, 14, 14 А, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Димитър Благоев 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6; Д-Р Г.М.Димитров 1, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 17а, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 8; Евтим Арсов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, 3А, 5, 5А, 6, 9, 19, 21, 24, 2, 4, 5А; Земенски Манастир 46, 46, 46 1, 46, 48, 65, 67, 69, 83, 100, 102, 18, 24, 30, 33А, 78, 86, 91, 21, 1, 10, 13, 17, 2, 20, 21, 21А, 23, 28, 29, 3, 33, 5, 69, 7, 7а, 9, 21А, 3, 55, 22, 48, 30, .35, 18, 22, 24, 26, 26, 28, 29, 29, 32, 36, 40, 41, 43, 53, 57, 70; Земенско Кале 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 16 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9, .32, .32А, .35, .36, .37, .40, .41, .42, .43, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .54, .55, .56, .57, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 53, 34, .58, .59, .60, .61, .63, .65, .67, .69, .71, .73, .75, .77, .83, 107, 32, 69, 73, 77; Ивайло 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов .5, 1, 11, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 8; Ильо Войвода 1, 1 1, 12, 2, 3, 4; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, .2; Кирил и Методий 2, 6, .6, 2, 3, 3, 4; Княз Борис 1, 2, 4, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 8, 13, 7; Кракра 1, 2, 3, 3 А, 4, 2; Любен Каравелов 10, 4, Къща, 1, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 5А, 7, 9; Майстор Миленко Никола Вапцаров 12, 18, 2, 28, 3, 32, 4, 9, 96, 28, 28А; Никола Петков 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Паисий Хилендарски 2, 3, 4, 6, 8; Пейо Яворов 1, 3, 2; Петър Берон 1, 3, 16, 24, 26, 30, 32, 34; Пещерско Шосе 15, 17, 18, 19, 2, 3, 8, 9; Райко Даскалов 1, 101, 12, 14, 16, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 11, 22, 24, 26, 28, 5, 7, 9, 7, 9; Райна Княгиня 4, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 9; Риша .1, .3, .5; Самуил .1, .2, .4, .6, 1; Симеон .1, .2, 4, .10, .11, .12, .14, .15, .16, .17, .18, .20, .22, .3, .5, .6, .8, .9, 13, 7, 7а, 14; Стефан Караджа Стефан Стамболов 1, 10, 13, 14, 15, 17, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Струма 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 7, 8; Тичък 1, 11, 12, 13, 22, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 45, 46, 8; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9; Хан Аспарух 10, 11, 12 А, 15, 17, 2, 23, 3, 4, 8, 8 А, 9, 8 А; Хан Кубрат 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36; Хан Тервел 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2, 24, 29, 30, 4, 47, 55б; Христо Ботев 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 15, 3, 7, 16, 18; Христо Смирненски Къща, 1, 11, 15, 17, 19, 3, 3А, 7, 9; Цар Асен 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 4; Яне Сандански 17, 25, 27, 9; Лобош; 020013 По Квс, М. Царски Рид Павлов Дол УПИ ІІІ, Кв.42 УПИ ІX Кв.305 Царски Рид; Перник; 035027 Владимир Комаров 7; Младен Стоянов 11, 25; Мошино Олег Кошевой 14, 44; Урса; Радомир; Върба Бл; Дупнишка; София; Надежда 2 270; Надежда 2 Бл 270 /по искане на ЕСО/

На 06.01.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Земен Пещерско Шосе 23; Жабляно; Мелница Калище /по искане на ЕСО/

На 06.01.2017 г. /08:00 – 09:00 ч./ – Земен Пещерско Шосе 23; Жабляно; Мелница Калище /по искане на ЕСО/

Община Перник

На 04.01.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Батановци 3ти Март 46,, 42, 46, 9, До Ж.П Гара, 1, 1 1, 1, 2, 3, 3, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 54, 56, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 10, 12, 14, 34, 34, 36, 4, 6, 8; 6ти Септември 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 4, 4А, 6, 8, 9, Гатер, 1, 2, 3, 5; Акация 1; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 5, 78, 8, 9, 29, 9, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62; Батан Войвода 1, 2, 3, 4, 6, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 5, 7, 8, 9; Бистрица 1, 12, 16, 16А, 18, 1А, 20, 22, 4, 6, 8; Братя Миладинови 1, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Васил Левски 1, 11, 13, 13А, 3, 5, 7, 9; Витоша 10; Владимир Заимов 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35А, 36, 37, 37 А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Георги Бенковски 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8; Граово 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 67, 67а, 69, 7, 7, 8, 9, 2, 3, 6, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Желю Демиревски 18, 22; Княз Борис I 2; Коста Тричков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 24А, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Любен Каравелов 11, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 49А, 51, 53, 55; Св.Св.Кирил и Методий 10, 12, 12, 12А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 24, 24, 27, 27, 29, 29, 35, 40, 43, 43, 45, 8, 128, 130, 132, 2, 24А, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 51, 53, 74, 13, 2, 22, 27, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 9, 7; Средорек 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Старо Село 1, 12, 2, 3, 4, 5, 9; Стефан Караджа 1, 11, 2, 4, 5, 5, 6, 9; Стране 4, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56; Струма 26, 13, 17, 19, 22, 23, 27, 27, 33; Трендафил Георгиев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 9, 40, 9, 40, 9 9, 10, 12, 14, 16, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Смирненски 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 11, 2, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 13; Шипка 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Богдановдол; Васил Левски 4, 6; Витоша 15, 18, 22, 24, 26, 31, 31 А, 5, 9, 5; Георги Сава Раковски 10, 2, 21, 23, 29, 37, 42, 52, 11, 15, 2, 20, 46, 20; Иван Вазов 5; Иглика 1, 2, 4; Извор 10, 11, 4, 8; Китка 1, 11, 12, 14, 2, 5, 6, 9, 36; Княз Александър Батенберг 4, 6, 8; Княз Борис I 11, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 48, 64, 20, 22; Любен Каравелов 4, 6; Люлин 2; Отец Паисий 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 2; Петър Берон 13, 15, 17, 5, 7; Пирин 1, 10, 14, 2, 28, 29, 3, 4, 6, 8; Пчела 12, 3, 6, 8; Рила 18, 19, 6, 9; Стара Планина 12, 14, 17, 21, 30, 32, 42, 7, 9, 19; Струма 1, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 4, 9; Теменуга 12, 15, 22, 3, 7; Хан Аспарух 1, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43 А, 45, 5, 6, 7, 9, 11, 26, 36, 38, 40, 49, 51, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 20, 75; Христо Ботев 13, 15, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски 18, 27, 5, 7; Цар Калоян 12, 14, 16, 20, 4, 6; Цар Симеон 17, 21, 24, 26, 28, 30, 50, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 56; Чучулига 13, 5, 6, 7, 8; Вискяр; Іі-253 Кв.30; Витановци; Кракра Пернишки 1, 11; П-Л ІV-241, Кв.29 УПИ І-51 Кв.14; Мещица; Александър Димитров 1; Андрей Жданов 1, 4, 6, 7, 7, 8; Васил Коларов 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 Къща, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; Васил Левски Генерал Гурко 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; Генерал Скобелев 12, 3, 4, 4; Генерал Толбухин 1, 3, 4, 5, 7, 8; Генерал Тотлебен 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; Гео Милев Георги Бенковски 2; Георги Димитров 1, 10 Къща, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63в, 65А, 65б; Георги Сава Раковски 1, 2, 4; Даме Груев 1, 5, 3; Детелина 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Детелина Минчева 2; Димитър Благоев 100, 16, 18, 19, 20; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; Еделвайс 1, 2, 3; Елена Георгиева 1, 4; Елин Пелин 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; Захари Стоянов 11, 1А; Иван Вазов 11; Йордан Йовков 1, 2, 4, 6; Йорданка Николова Кв.3 УПИ VІІІ-165 Кокиче 15, 5; Комсомолска 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; Ленко 2, 20, 4 Къща, 8; Леонид Брежнев 10, 4, 5, 8, 9; Лилия 2, 4; Маршал Жуков 3; Никола Вапцаров 10, 15, 19; Никола Парапунов 11, 3 Къща, 5, 6, 8; Октомврийска Революция 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; Път №63 Райна Княгиня 1, 10, 2, 5; Рахила Ангелова 1; С. Мещица, Стадион, Пл.№140, Кв- 62 Сергей Румянцев 1; Синчец 2; ХVIII Кв.55А Юрий Гагарин 1, 2, 3, 4, 6; Перник; Ахелой 1, 1А, 3, 3А; Баба Тонка 15, 18, 7; Бела Вода 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 8, 9, Зад Кметството, 15, 22, 25, 259, 304, 307, 311, 311А, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 358, 361, 362, 363, 39, 87, 8б, 333, до трафопост Расолкова Махала, Канцелария, Селекц.Център, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383; Ботьо Петков 10; Градина Григорий Цамблак 2 Читалище; Емине 6; Иван Асен Втори 1, 11, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 8; Клокотница 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Матей Преображенски 2, 4; Разпределителна 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; Света Гора 15, 18, 21; Симеон Радев 9; Симеоновград 20, 5; Сини Вир 143, 144, 151, 156, 157; Хан Аспарух 1, 10, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 25, 27, 3, 30, 4, 6, 8; Хан Омуртаг 20, 22, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Цар Самуил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Расник; Брод 1; Ярджиловци; Арда 2, 3, 4; Асен Китанов 1, 12, 14, 5, 6; Велин Асенов 10, 13, 16, 2, 3, 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 11, 12, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 35А, 37, 39, 4, 41, 41А, 43, 45, 5, 7, 8, 9, 34, 53; Иван Алексиев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йордан Станоев 6; Китка 13; Кракра 13, 3, 7; Никола Вапцаров 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 9; Оборище 2, 5; Орниче 1, 10, 10а, 12, 13, 19, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 8, 9; Осоица 1, 2, 4, 5; Перник 4, 5, 7; Първи Май 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Рила 4, 8; Свилен Русев 1, 3; Средна Гора 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Стара Планина 1, 11, 3, 5, 7, 9; Струма 4; Тодор Димитров 13, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 6; Христо Смирненски 4

На 04.01.2017 г. /13:45 – 16:30 ч./ – Батановци 3ти Март 46,, 42, 46, 9, До Ж.П Гара, 1, 1 1, 1, 2, 3, 3, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 54, 56, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 10, 12, 14, 34, 34, 36, 4, 6, 8; 6ти Септември 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 4, 4А, 6, 8, 9, Гатер, 1, 2, 3, 5; Акация 1; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 5, 78, 8, 9, 29, 9, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62; Батан Войвода 1, 2, 3, 4, 6, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 5, 7, 8, 9; Бистрица 1, 12, 16, 16А, 18, 1А, 20, 22, 4, 6, 8; Братя Миладинови 1, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Васил Левски 1, 11, 13, 13А, 3, 5, 7, 9; Витоша 10; Владимир Заимов 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35А, 36, 37, 37 А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Георги Бенковски 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8; Граово 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 67, 67а, 69, 7, 7, 8, 9, 2, 3, 6, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Желю Демиревски 18, 22; Княз Борис I 2; Коста Тричков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 24А, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Любен Каравелов 11, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 49А, 51, 53, 55; Св.Св.Кирил и Методий 10, 12, 12, 12А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 24, 24, 27, 27, 29, 29, 35, 40, 43, 43, 45, 8, 128, 130, 132, 2, 24А, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 51, 53, 74, 13, 2, 22, 27, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 9, 7; Средорек 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Старо Село 1, 12, 2, 3, 4, 5, 9; Стефан Караджа 1, 11, 2, 4, 5, 5, 6, 9; Стране 4, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56; Струма 26, 13, 17, 19, 22, 23, 27, 27, 33; Трендафил Георгиев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 9, 40, 9, 40, 9 9, 10, 12, 14, 16, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Смирненски 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 11, 2, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 13; Шипка 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Богданов Дол; Васил Левски 4, 6; Витоша 15, 18, 22, 24, 26, 31, 31 А, 5, 9, 5; Георги Сава Раковски 10, 2, 21, 23, 29, 37, 42, 52, 11, 15, 2, 20, 46, 20; Иван Вазов 5; Иглика 1, 2, 4; Извор 10, 11, 4, 8; Китка 1, 11, 12, 14, 2, 5, 6, 9, 36; Княз Александър Батенберг 4, 6, 8; Княз Борис I 11, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 48, 64, 20, 22; Любен Каравелов 4, 6; Люлин 2; Отец Паисий 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 2; Петър Берон 13, 15, 17, 5, 7; Пирин 1, 10, 14, 2, 28, 29, 3, 4, 6, 8; Пчела 12, 3, 6, 8; Рила 18, 19, 6, 9; Стара Планина 12, 14, 17, 21, 30, 32, 42, 7, 9, 19; Струма 1, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 4, 9; Теменуга 12, 15, 22, 3, 7; Хан Аспарух 1, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43 А, 45, 5, 6, 7, 9, 11, 26, 36, 38, 40, 49, 51, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 20, 75; Христо Ботев 13, 15, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски 18, 27, 5, 7; Цар Калоян 12, 14, 16, 20, 4, 6; Цар Симеон 17, 21, 24, 26, 28, 30, 50, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 56; Чучулига 13, 5, 6, 7, 8; Вискяр; Іі-253 Кв.30; Витановци; Кракра Пернишки 1, 11; П-Л ІV-241, Кв.29 УПИ І-51 Кв.14; Мещица; Александър Димитров 1; Андрей Жданов 1, 4, 6, 7, 7, 8; Васил Коларов 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 Къща, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; Васил Левски Генерал Гурко 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; Генерал Скобелев 12, 3, 4, 4; Генерал Толбухин 1, 3, 4, 5, 7, 8; Генерал Тотлебен 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; Гео Милев Георги Бенковски 2; Георги Димитров 1, 10 Къща, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63в, 65А, 65б; Георги Сава Раковски 1, 2, 4; Даме Груев 1, 5, 3; Детелина 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Детелина Минчева 2; Димитър Благоев 100, 16, 18, 19, 20; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; Еделвайс 1, 2, 3; Елена Георгиева 1, 4; Елин Пелин 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; Захари Стоянов 11, 1А; Иван Вазов 11; Йордан Йовков 1, 2, 4, 6; Йорданка Николова Кв.3 УПИ Vііі-165 Кокиче 15, 5; Комсомолска 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; Ленко 2, 20, 4 Къща, 8; Леонид Брежнев 10, 4, 5, 8, 9; Лилия 2, 4; Маршал Жуков 3; Никола Вапцаров 10, 15, 19; Никола Парапунов 11, 3 Къща, 5, 6, 8; Октомврийска Революция 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; Път №63 Райна Княгиня 1, 10, 2, 5; Рахила Ангелова 1; С. Мещица, Стадион, Пл.№140, Кв62 Сергей Румянцев 1; Синчец 2; ХVIII Кв.55А Юрий Гагарин 1, 2, 3, 4, 6; Перник; Ахелой 1, 1А, 3, 3А; Баба Тонка 15, 18, 7; Бела Вода 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 8, 9, Зад Кметството, 15, 22, 25, 259, 304, 307, 311, 311А, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 358, 361, 362, 363, 39, 87, 8б, 333, До Мтп Расолкова Махала, Канцелария, Селекц.Център, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383; Ботьо Петков 10; Градина Григорий Цамблак 2 Читалище; Емине 6; Иван Асен Втори 1, 11, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 8; Клокотница 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Матей Преображенски 2, 4; Разпределителна 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; Света Гора 15, 18, 21; Симеон Радев 9; Симеоновград 20, 5; Сини Вир 143, 144, 151, 156, 157; Хан Аспарух 1, 10, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 25, 27, 3, 30, 4, 6, 8; Хан Омуртаг 20, 22, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Цар Самуил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Расник; Брод 1; Ярджиловци; Арда 2, 3, 4; Асен Китанов 1, 12, 14, 5, 6; Велин Асенов 10, 13, 16, 2, 3, 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 11, 12, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 35А, 37, 39, 4, 41, 41А, 43, 45, 5, 7, 8, 9, 34, 53; Иван Алексиев 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йордан Станоев 6; Китка 13; Кракра 13, 3, 7; Никола Вапцаров 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 9; Оборище 2, 5; Орниче 1, 10, 10а, 12, 13, 19, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 8, 9; Осоица 1, 2, 4, 5; Перник 4, 5, 7; Първи Май 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Рила 4, 8; Свилен Русев 1, 3; Средна Гора 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Стара Планина 1, 11, 3, 5, 7, 9; Струма 4; Тодор Димитров 13, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 6; Христо Смирненски 4

Община Трън

На 04.01.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – С.Бутроинци

На 05.01.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М.Ждрелото; Трън; 9ти Септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах.Китка Мосаловска 11А; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах.Мъниш(С.Врабча)

На 05.01.2017 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М.Ждрелото; Трън; 9ти Септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах.Китка Мосаловска 11А; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах.Мъниш(С.Врабча)

На 05.01.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М.Ждрелото

На 06.01.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Цегриловци Пи 197

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Споделете, за да прочетат всички! Advertisment

Коментари

коментара